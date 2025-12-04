Metronex 새로운 거래 시대에 오신 것을 환영합니다. Metronex는 단순한 EA가 아닙니다—끊임없이 발전하는 시장에서 여러분에게 이점을 주기 위해 설계된 정교한 솔루션입니다. 고급 프레임워크를 기반으로 구축된 이 전문가 어드바이저는 최첨단 전략과 혁신적인 위험 관리 시스템을 결합하여 여러분이 자신감과 정밀함을 가지고 거래할 수 있도록 합니다.





조기 접근 가격: 95. 지금까지 4명의 사용자들이 구매했습니다. 5 복사본이 판매되면 가격이 130로 변경됩니다. 저에게 직접 연락하여 데모 전용 체험을 요청하세요.

구매 후 저에게 연락하여 선물 EA를 받으세요.



"거래에서 성공은 위험을 관리하면서 이익을 극대화하는 것입니다—Metronex는 안전과 일관성에 중점을 두어 이를 실현합니다."



전략의 핵심

Metronex는 주요 지지 및 저항 수준 근처에서 거래하는 것에 중점을 둡니다. 가격이 반등 또는 돌파할 가능성이 있는 구간을 식별하여 높은 확률의 진입 포인트를 제공합니다. 이러한 중요한 지점에 전략적으로 거래를 배치함으로써 EA는 성공 확률을 극대화합니다. MACD 기반 필터와 트레일링 정지는 거래를 보호하기 위한 강력한 위험 관리 시스템을 제공합니다.

측면 세부 사항 기호 XAUUSD 시간 프레임 M30 위험 관리 귀하의 거래 스타일과 위험 성향에 맞게 조절 가능합니다. 블로그

https://www.mql5.com/en/blogs/post/751369

채널 https://www.mql5.com/en/channels/forexghaithbots 백테스트 도움 저에게 연락하여 → 안내 및 설정 파일 받기→ 적절한 백테스트 결과 얻기 텔레그램 구매 후 연락하여 텔레그램 채널에 대한 무료 접근을 받으세요. 여기서 독점 거래 팁, 선물 및 업데이트를 받을 수 있습니다.





Metronex는 프랍회사 도전을 포함한 다양한 거래 계좌와 호환되어 이 시험들을 자신감 있게 통과하고자 하는 트레이더에게 이상적인 선택입니다.

경고: Metronex는 거래 중 복제를 방지하기 위해 하나의 차트에서만 사용해야 합니다. 이는 EA가 최상의 성능을 발휘하고 여러 차트에서 거래를 중복하지 않도록 보장합니다.



시작하는 방법 Metronex를 귀하의 XAUUSD M30 차트에 붙이세요. 귀하의 전략에 따라 위험 선호도를 설정하세요. 나가서 재미있게 놀고 EA에게 나머지를 맡기세요.





일관성을 목표로 하시든, 자금 지원 계좌 도전을 통과하고자 하시든, Metronex는 귀하가 거래 목표를 달성하도록 돕는 기술과 전략을 가지고 있습니다.