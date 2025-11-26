Quantum King MT4

Quantum King EA - 모든 트레이더를 위해 개선된 지능형 파워

IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.

특별 출시 가격

라이브 신호:   여기를 클릭하세요

MT5 버전 : 여기를 클릭하세요

퀀텀 킹 채널:   여기를 클릭하세요

***Quantum King MT4를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요!

규칙   정확하고 규율 있게 거래하세요.

퀀텀 킹 EA   구조화된 그리드의 강점과 적응형 마팅게일의 지능을 하나의 완벽한 시스템으로 통합했습니다. M5에서 AUDCAD를 위해 설계되었으며, 꾸준하고 통제된 성장을 원하는 초보자와 전문가 모두를 위해 구축되었습니다.

퀀텀 킹 EA   M5 시간대의 AUDCAD 통화쌍을 위해 개발된 완전 자동화된 거래 시스템입니다.
그리드 전략의 구조와 마팅게일의 적응형 회복 논리를 결합하여 모든 시장 단계에서 거래를 지능적으로 관리하는 시스템을 형성합니다.

접근성과 일관성을 위해 제작되었습니다.   퀀텀 킹   지속적인 수동 개입 없이 자본을 늘리고 싶은 트레이더에게 이상적입니다. 설정이 간단하고, 실행 속도가 빠르며, 성능이 균형 잡혀 있어 초보자와 숙련된 트레이더 모두에게 탁월한 선택입니다.

알고리즘은 변동성에 동적으로 적응하여 균형과 효율성을 유지하기 위해 그리드를 확장하거나 축소합니다. 이러한 지능적인 동작을 통해   퀀텀 킹   불필요한 노출을 최소화하면서 활발하게 거래합니다.

AUDCAD에 맞게 특별히 최적화된 EA는 통화쌍의 안정적이고 반복적인 가격 변동을 활용해 정확하고 일관되게 수익을 창출합니다.

주요 특징

  • AUDCAD(M5) 완전 자동화 거래

  • 적응형 제어를 갖춘 그리드 + 마팅게일 하이브리드

  • 초보자와 전문가 모두를 위해 제작되었습니다

  • 최소 $200의 소액 입금으로 가능합니다.

  • 장기적 안정성과 자본 보존을 위해 최적화됨

  • 설치가 간편하고 즉시 거래 가능

추천사항

  • 통화 쌍: AUDCAD

  • 기간: M5

  • 최소 입금액: $200; 권장 금액: $500 이상

  • 계좌 유형: ECN, Raw 또는 Razor(매우 낮은 스프레드)

  • 레버리지: 1:100

  • 계좌 유형: 헤지

  • 추천 브로커: IC Markets, IC Trading
최상의 성과를 얻으려면 항상 낮은 스프레드 계좌를 사용하세요.
추천 브로커와 공식 설정 매뉴얼을 원하시면 개인적으로 연락해 주세요.

퀀텀 킹 EA   구조, 지능, 접근성을 하나의 강력한 시스템으로 결합했습니다.
일관되고 효율적이며 항상 통제 하에 자신감을 가지고 거래할 수 있도록 설계되었습니다.

소규모로 시작하든 대규모 포트폴리오를 관리하든,   퀀텀 킹   Quantum 시리즈의 우아함으로 더욱 세련되고 전문적인 도구를 제공합니다.

자신감을 가지고 거래하세요. 균형 있게 거래하세요.   왕과 거래하세요 .

