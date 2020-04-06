SpreadyTripleEdge
- Эксперты
- Mohammed Azizul Huq
- Версия: 1.0
- Активации: 10
Это мультивалютный форекс-робот, совершающий сделки по всем поддерживаемым парам с одного графика. После тщательного исследования и тестирования в реальных условиях с несколькими брокерами и с разными настройками, была выпущена эта версия. Эта версия предназначена только для ограниченного числа клиентов. Будущие обновлённые версии будут доступны только существующим покупателям этого советника и институциональным клиентам, поэтому приобретайте её прямо сейчас. Этот форекс-робот разработан как робот для пассивного дохода, что означает ежемесячный дополнительный доход.
🎁 ВВОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
🔹 3 месяца бесплатного VPS
Нажмите здесь, чтобы получить руководство пользователя и БЕСПЛАТНЫЙ VPS
Результаты торговли в реальном времени:
Проверьте несколько реальных счетов, используя Investor Login и FXBlue (некоторые счета приносят прибыль 30%-50% в месяц). Click here
Эксклюзивная функция:
На этом рынке нет советника с таким великолепным сочетанием функций. Практически у всех советников на этом рынке стоп-лосс выше тейк-профита, что не позволяет поддерживать его в долгосрочной перспективе. Сильная сторона этого советника — собственный алгоритм.
· РИСК: ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ = 1:3 за сделку
Стандартные характеристики:
Plug-N-Play: не требуется оптимизация, не требуется установка файла.
Ордера закрываются по скрытому стоп-лоссу, чтобы избежать манипуляций со стороны брокера.
Нет новых ордеров во время выхода важных новостей.
Нет новых ордеров во время открытия и закрытия брокера.
Советник, следующий за трендом (тренд благоприятен для торговли).
Следующие опасные методы не являются частью данного EA:
Без Мартингейла
Без сетки
Без усреднения
Без хеджирования
Не используются опасные методы управления капиталом
Информация:
Пары: 7
Таймфрейм: M5
Минимальный торговый риск на ордер: 10$
Кредитное плечо: 1:1 или выше, но рекомендуется 1:500 или выше
Рекомендуемый минимальный депозит 500$ или 5$ на центовом счете
Тип счёта: Стандартный
Как запустить советник:
Откройте график EURUSD 5M и подключите советника. (Тестирование на истории невозможно с использованием MT4, поскольку это мультивалютный форекс-робот).
Будущие обновления:
Следующее обновление будет настроено для 20–30 пар. Все обновления предоставляются бесплатно, и самая последняя версия всегда доступна непосредственно на платформе MT4.