SpreadyTripleEdge

Это мультивалютный форекс-робот, совершающий сделки по всем поддерживаемым парам с одного графика. После тщательного исследования и тестирования в реальных условиях с несколькими брокерами и с разными настройками, была выпущена эта версия. Эта версия предназначена только для ограниченного числа клиентов. Будущие обновлённые версии будут доступны только существующим покупателям этого советника и институциональным клиентам, поэтому приобретайте её прямо сейчас. Этот форекс-робот разработан как робот для пассивного дохода, что означает ежемесячный дополнительный доход.

🎁 ВВОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 🔹 3 месяца бесплатного VPS Нажмите здесь, чтобы получить руководство пользователя и БЕСПЛАТНЫЙ VPS

Результаты торговли в реальном времени:

Проверьте несколько реальных счетов, используя Investor Login и FXBlue (некоторые счета приносят прибыль 30%-50% в месяц). Click here





Эксклюзивная функция:

На этом рынке нет советника с таким великолепным сочетанием функций. Практически у всех советников на этом рынке стоп-лосс выше тейк-профита, что не позволяет поддерживать его в долгосрочной перспективе. Сильная сторона этого советника — собственный алгоритм.

· РИСК: ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ = 1:3 за сделку





Стандартные характеристики:

Plug-N-Play: не требуется оптимизация, не требуется установка файла.

Ордера закрываются по скрытому стоп-лоссу, чтобы избежать манипуляций со стороны брокера.

Нет новых ордеров во время выхода важных новостей.

Нет новых ордеров во время открытия и закрытия брокера.

Советник, следующий за трендом (тренд благоприятен для торговли).

Следующие опасные методы не являются частью данного EA:

Без Мартингейла

Без сетки

Без усреднения

Без хеджирования

Не используются опасные методы управления капиталом

Информация:

Пары: 7

Таймфрейм: M5

Минимальный торговый риск на ордер: 10$

Кредитное плечо: 1:1 или выше, но рекомендуется 1:500 или выше

Рекомендуемый минимальный депозит 500$ или 5$ на центовом счете

Тип счёта: Стандартный

Как запустить советник:

Откройте график EURUSD 5M и подключите советника. (Тестирование на истории невозможно с использованием MT4, поскольку это мультивалютный форекс-робот).

Будущие обновления:

Следующее обновление будет настроено для 20–30 пар. Все обновления предоставляются бесплатно, и самая последняя версия всегда доступна непосредственно на платформе MT4.