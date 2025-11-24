SpreadyTripleEdge

Bu bir Çoklu Döviz Forex Robotudur ve desteklenen tüm döviz çiftleri için tek bir grafikten işlem gerçekleştirir. Birçok araştırma ve çeşitli aracı kurum ve ayarlarla yapılan canlı testlerin ardından bu sürüm yayınlanmıştır. Bu sürüm yalnızca sınırlı sayıda müşteri içindir. Gelecekteki güncellenmiş sürüm yalnızca bu EA'nın mevcut alıcılarına ve kurumsal müşterilere verilecektir; hemen edinin. Bu Forex robotu, pasif gelir sağlayan bir Forex robotu olarak geliştirilmiştir; yani her ay biraz ekstra para kazanabilirsiniz.

Canlı İşlem Sonuçları:

Yatırımcı Girişi ve FXBlue kullanarak birkaç canlı hesabı kontrol edin (Bazı hesaplar ayda %30-50 kar sağlıyor).





Özel Özellik:

Bu pazarda, aşağıdaki harika özellik kombinasyonuna sahip bir EA yok. Bu pazardaki hemen hemen her EA'nın zarar durdurma emri, kâr alma emrinden daha yüksektir ve bu da uzun vadede sürdürülebilir değildir. Tescilli algoritması, bu EA'nın güçlü yanıdır.

· RİSK: ÖDÜL = İşlem Başına 1:3

Standart Özellikler :

Tak ve Çalıştır: Optimizasyon gerekmez, ayar dosyası gerekmez

Emir, aracı kurum tarafından manipüle edilmemesi için gizli stop loss'a göre kapanır

Haberlerin yoğun olarak etkilendiği dönemlerde yeni emir verilmez

Aracı kurumun açılış-kapanış saatlerinde yeni emir verilmez

Trend takip EA'sı (trend, alım satımın dostudur)





Aşağıdaki tehlikeli yöntemler bu ÇD'nin bir parçası değildir:

Martingale Yok

Grid Yok

Ortalama Yok

Hedge Yok

Tehlikeli para yönetimi yöntemleri kullanılmıyor





Bilgi:

Çiftler: 7 Çift

Zaman Aralığı: M5

Emir başına minimum işlem riski: 10$

Kaldıraç: 1:1 veya daha yüksek, ancak 1:500 veya daha yüksek önerilir

Düşük risk için önerilen yatırım miktarı: 1000$ veya Cent hesabına 10$

Hesap Türü: Standart





EA Nasıl Başlatılır:

EURUSD 5M grafiğini açın ve EA'yı bağlayın. (MT4 çoklu döviz forex robotu olduğundan geriye dönük test mümkün değildir).

Gelecek Güncellemeler:

Bir sonraki güncelleme 20-30 çift için yapılandırılacak. Tüm yeni güncellemeleri ücretsiz olarak sunuyoruz ve en güncel sürüm her zaman doğrudan MT4 platformundan edinilebilir.