SpreadyTripleEdge

이 다중 통화 외환 로봇은 하나의 차트에서 지원되는 모든 통화쌍에 대한 거래를 실행합니다. 여러 브로커와 설정을 통한 심도 있는 연구와 실시간 테스트를 거쳐 이 버전이 출시되었습니다. 이 버전은 제한된 고객만을 대상으로 합니다. 향후 업데이트된 버전은 이 EA의 기존 구매자와 기관 고객에게만 제공될 예정이니 지금 바로 다운로드하세요. 이 외환 로봇은 매달 추가 수익을 창출하는 수동 소득 외환 로봇으로 개발되었습니다.

🎁 소개 특가: 🔹 3개월 무료 VPS 사용자 매뉴얼과 무료 VPS를 보려면 여기를 클릭하세요.

실시간 거래 결과:

Investor Login과 FXBlue를 사용하여 여러 실제 계정을 확인하세요(일부 계정은 월 30%-50%의 수익을 창출합니다). Click here





독점 기능:

이 시장에는 다음과 같은 훌륭한 기능 조합을 갖춘 EA가 없습니다. 이 시장의 거의 모든 EA는 손절매가 이익실현보다 높아 장기적으로 지속 가능하지 않습니다. 이 EA의 강점은 독점 알고리즘입니다.

· 위험: 수익 = 거래당 1:3

표준 기능 :

플러그 앤 플레이: 최적화 불필요, 설정 파일 불필요

브로커의 조작을 방지하기 위해 숨겨진 손절매 방식을 기반으로 주문이 마감됩니다.

영향력이 큰 뉴스 발생 시 신규 주문 불가

브로커의 개장/폐장 시간 중 신규 주문 불가

추세 추종 EA (추세는 트레이딩의 동반자입니다)

다음의 위험한 방법은 이 EA에 포함되지 않습니다.

마틴게일 없음

그리드 없음

평균화 없음

헤징 없음

위험한 자금 관리 방법은 사용하지 않습니다





정보:

거래쌍: 7쌍

거래 기간: M5

주문당 최소 거래 위험: $10

레버리지: 1:1 이상, 권장 레버리지: 1:500 이상

권장 최소 입금 금액은 500달러 또는 센트 계좌에 5달러입니다.

계좌 유형: 일반 계좌





EA를 시작하는 방법:

EURUSD 5M 차트를 열고 EA를 연결합니다. (MT4는 다중 통화 외환 로봇이기 때문에 백테스트가 불가능합니다.)

향후 업데이트:

다음 업데이트는 20~30개 쌍으로 구성됩니다. 모든 신규 업데이트는 무료로 제공되며, 최신 버전은 항상 MT4 플랫폼에서 직접 확인하실 수 있습니다.