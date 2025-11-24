SpreadyTripleEdge

Si tratta di un robot Forex multivaluta che esegue operazioni su tutte le coppie supportate da un grafico. Dopo numerose ricerche e test dal vivo con diversi broker e impostazioni, questa versione è stata rilasciata. Questa versione è riservata a un numero limitato di clienti. Le future versioni aggiornate saranno disponibili solo per gli attuali acquirenti di questo EA e per i clienti istituzionali; quindi, acquistala subito. Questo robot Forex è sviluppato come robot per il reddito passivo; il che significa che ogni mese si guadagna qualcosa in più.

Risultati del trading in tempo reale:

Caratteristica esclusiva:

Non esiste un EA in questo mercato con la seguente fantastica combinazione di funzionalità. Quasi tutti gli EA in questo mercato hanno uno stop loss più alto del take profit, il che non è sostenibile a lungo termine. L'algoritmo proprietario è il punto di forza di questo EA.

· RISCHIO: RENDIMENTO = 1:3 per operazione

Caratteristiche standard:

Plug-N-Play: nessuna ottimizzazione richiesta, nessun file di configurazione richiesto

Chiusura dell'ordine in base allo stop loss nascosto per evitare manipolazioni da parte del broker

Nessun nuovo ordine durante le notizie ad alto impatto

Nessun nuovo ordine durante l'orario di apertura/chiusura del broker

EA che segue il trend (il trend è un alleato per il trading)

I seguenti metodi pericolosi non fanno parte di questo EA:

Nessuna Martingala

Nessuna Griglia

Nessuna Media

Nessuna Copertura

Non vengono utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro





Informazioni:

Coppie: 7 coppie

Orario di negoziazione: M5

Rischio minimo per ordine: 10$

Leva finanziaria: 1:1 o superiore, ma si consiglia 1:500 o superiore

Deposito consigliato per un basso rischio: 1000$ o 10$ su un conto Cent

Tipo di conto: Standard





Come avviare l'EA:

Apri il grafico EURUSD 5M e collega l'EA. (Il back test non è possibile utilizzando MT4 perché è un robot forex multivaluta).

Aggiornamenti futuri:

Il prossimo aggiornamento sarà configurato per 20-30 coppie. Forniamo tutti i nuovi aggiornamenti gratuitamente e la versione più recente è sempre disponibile direttamente dalla piattaforma MT4.