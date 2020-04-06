SpreadyTripleEdge

Este es un robot de Forex multidivisa que opera con todos los pares compatibles desde un solo gráfico. Tras una extensa investigación y pruebas en vivo con varios brókers y configuraciones, se ha lanzado esta versión. Esta versión es solo para un número limitado de clientes. Las futuras versiones actualizadas se ofrecerán solo a los compradores actuales de este EA y a clientes institucionales; así que consígalo ya. Este robot de Forex está diseñado para generar ingresos pasivos; es decir, para obtener ingresos adicionales cada mes.

🎁 OFERTA INTRODUCTORIA:

🔹 3 meses de VPS GRATIS

Haga clic aquí para obtener el Manual del usuario y el VPS GRATIS

 

Resultados de trading en vivo:

Consulte varias cuentas en vivo utilizando el inicio de sesión de inversor y FXBlue (algunas cuentas generan ganancias del 30% al 50%/mes). Click here


Característica exclusiva:

No existe ningún EA en este mercado con la siguiente excelente combinación de características. En casi todos los EA, el stop loss es mayor que el take profit, lo cual no es sostenible a largo plazo. Su algoritmo propietario es la fortaleza de este EA.

· RIESGO: RECOMPENSA = 1:3 por operación

 

Características estándar:

Plug and Play: No requiere optimización ni archivo de configuración.

El cierre de la orden se basa en un stop loss oculto para evitar la manipulación del bróker.

No se abren nuevas órdenes durante noticias de gran impacto.

No se abren nuevas órdenes durante la apertura y el cierre del bróker.

Asesor Experto (EA) que sigue la tendencia (la tendencia es clave para el trading).


Los siguientes métodos peligrosos no forman parte de esta EA:

Sin Martingala

Sin Cuadrícula

Sin Promedio

Sin Cobertura

No se utilizan métodos arriesgados de gestión financiera 


Información:

Pares: 7 pares

Periodo temporal: M5

Riesgo mínimo de operación por orden: 10 $

Apalancamiento: 1:1 o superior, aunque se recomienda 1:500 o superior

Depósito mínimo recomendado de 500$ o 5$ en cuenta Cent

Tipo de cuenta: Estándar 


Cómo iniciar el EA:

Abra el gráfico EURUSD 5M y conecte el EA. (No es posible realizar pruebas retrospectivas con MT4 porque es un robot de Forex multidivisa).

 

Actualizaciones futuras:

La próxima actualización se configurará para 20-30 pares. Ofrecemos todas las actualizaciones gratuitas y la versión más reciente siempre está disponible directamente desde la plataforma MT4.

