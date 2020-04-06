SpreadyTripleEdge
- エキスパート
- Mohammed Azizul Huq
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 10
これはマルチ通貨対応のFXロボットで、1つのチャートからすべての対応通貨ペアの取引を実行します。多くの調査と複数のブローカーと設定でのライブテストを経て、このバージョンがリリースされました。このバージョンは一部のお客様限定です。今後のアップデート版は、このEAの既存購入者と機関投資家のお客様にのみ提供されますので、今すぐ入手してください。このFXロボットは、毎月一定の収入を得られる受動的な収入源として開発されています。
🎁 ご紹介オファー:
🔹 3ヶ月無料VPS
ライブ取引結果:
Investor LoginとFXBlueを使用して、いくつかのライブアカウントを確認してください（一部のアカウントは毎月30％〜50％の利益を生み出しています）. Click here
独占特集:
このマーケットプレイスには、以下の優れた機能の組み合わせを備えたEAは存在しません。このマーケットプレイスにあるほとんどのEAは、ストップロスがテイクプロフィットよりも高く設定されており、長期的には持続可能ではありません。独自のアルゴリズムがこのEAの強みです。
· リスク：リワード = 1:3（1取引あたり）
標準機能:
プラグアンドプレイ：最適化不要、設定ファイル不要
ブローカーによる操作を回避するため、注文は隠れたストップロスに基づいて決済されます
影響の大きいニュースが出ている間は新規注文は受け付けられません
ブローカーの始値・終値時間帯は新規注文は受け付けられません
トレンドフォロー型EA（トレンドは取引の味方です）
以下の危険な方法はこの EA の一部ではありません。
マーチンゲール法は使用していません
グリッド法は使用していません
平均化法は使用していません
ヘッジ法は使用していません
危険な資金管理手法は使用していません
情報：
ペア数：7ペア
時間枠：5分足
1注文あたりの最小取引リスク：10ドル
レバレッジ：1倍以上（1倍500倍以上を推奨）
推奨最低入金額は500ドルまたはセント口座に5ドル
口座タイプ：スタンダード
EA の起動方法:
EURUSD 5Mチャートを開き、EAを接続します。（マルチ通貨外国為替ロボットであるため、MT4を使用してバックテストを行うことはできません）。
今後のアップデート:
次回のアップデートでは、20～30ペアの設定を予定しています。すべてのアップデートは無料で提供しており、最新バージョンは常にMT4プラットフォームから直接入手できます。