SpreadyTripleEdge

Il s'agit d'un robot de trading Forex multidevises qui exécute des transactions sur toutes les paires prises en charge à partir d'un seul graphique. Après de nombreuses recherches et des tests en conditions réelles avec différents courtiers et paramètres, cette version est disponible. Cette version est réservée à un nombre limité de clients. Les futures mises à jour seront proposées uniquement aux acheteurs actuels de ce robot et aux clients institutionnels ; profitez-en dès maintenant ! Ce robot Forex est conçu pour générer des revenus passifs, vous permettant ainsi de percevoir un complément de revenus chaque mois.

🎁 OFFRE DE LANCEMENT : 🔹 3 mois de VPS GRATUITS Cliquez ici pour le manuel d'utilisation et un VPS gratuit

Résultats des transactions en direct :

Consultez plusieurs comptes réels en utilisant la connexion investisseur et FXBlue (certains comptes génèrent un profit de 30 à 50 % par mois). Click here





Fonctionnalité exclusive :

Aucun autre EA sur ce marché ne propose une telle combinaison de fonctionnalités. Presque tous les EA disponibles ont un stop loss supérieur au take profit, ce qui n'est pas viable à long terme. L'algorithme propriétaire de cet EA est son atout majeur.

• Ratio risque/récompense : 1:3 par transaction

Caractéristiques standard :

Prêt à l'emploi : Aucune optimisation ni fichier de configuration requis.

Clôture automatique des ordres basée sur un stop loss masqué pour éviter toute manipulation par le courtier.

Aucun nouvel ordre n'est passé lors de la publication d'informations économiques importantes.

Aucun nouvel ordre n'est passé pendant les heures d'ouverture et de fermeture du courtier.

Expert Advisor (EA) de suivi de tendance (la tendance est votre alliée en trading).





Les méthodes dangereuses suivantes ne font pas partie de cet EA :

Pas de martingale

Pas de grille

Pas de moyenne

Pas de couverture

Aucune méthode de gestion de portefeuille à risque n'est utilisée





Information:

Paires : 7 paires

Unité de temps : 5 minutes

Risque minimum par ordre : 10 $

Effet de levier : 1:1 ou plus (1:500 ou plus recommandé)

Dépôt recommandé pour un risque faible : 1 000 $ ou 10 $ sur un compte Cent

Type de compte : Standard





Comment démarrer l'EA :

Ouvrez le graphique EURUSD 5M et connectez le robot de trading. (Le backtest n'est pas possible avec MT4 car il s'agit d'un robot de trading forex multidevises).

Mises à jour futures :

La prochaine mise à jour sera configurée pour 20 à 30 paires. Toutes les mises à jour sont gratuites et la version la plus récente est toujours disponible directement depuis la plateforme MT4.