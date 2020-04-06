SpreadyTripleEdge

Este é um robô Forex multimoedas que executa negociações para todos os pares suportados a partir de um único gráfico. Após muita pesquisa e testes em tempo real com diversas corretoras e configurações, esta versão foi lançada. Esta versão é destinada apenas a um número limitado de clientes. As futuras atualizações serão disponibilizadas somente para os compradores atuais deste EA e para clientes institucionais; portanto, adquira-o agora. Este robô Forex foi desenvolvido como um robô de renda passiva, ou seja, permite obter uma renda extra mensal.

🎁 OFERTA DE LANÇAMENTO:

🔹 3 meses de VPS GRÁTIS

Clique aqui para acessar o Manual do Usuário e obter um VPS GRATUITO.

 

Resultados de negociação ao vivo:

Confira diversas contas reais usando o Login de Investidor e o FXBlue (algumas contas geram lucro de 30% a 50% ao mês).. Click here


Recurso exclusivo:

Não existe nenhum EA neste mercado com esta excelente combinação de recursos. Quase todos os EAs disponíveis no mercado têm o stop loss acima do take profit, o que não é sustentável a longo prazo. O algoritmo proprietário é o ponto forte deste EA.

· RISCO : RECOMPENSA = 1:3 por operação

 

Características padrão:

Plug-N-Play: Sem necessidade de otimização, sem necessidade de arquivos de configuração

Fechamento de ordens baseado em stop loss oculto para evitar manipulação pela corretora

Sem novas ordens durante notícias de alto impacto

Sem novas ordens durante o horário de abertura e fechamento da corretora

EA de acompanhamento de tendência (a tendência é sua aliada no trading)


Os seguintes métodos perigosos não fazem parte deste EA:

Sem Martingale

Sem Grid

Sem Médias

Sem Hedging

Não são utilizados métodos perigosos de gestão de capital 


Informação:

Pares: 7 pares

Período gráfico: M5

Risco mínimo por ordem: US$ 10

Alavancagem: 1:1 ou superior, mas recomenda-se 1:500 ou superior

Depósito mínimo recomendado de 500 dólares ou 5 dólares em conta Cent

Tipo de conta: Standard 


Como iniciar o EA:

Abra o gráfico de 5 minutos do EURUSD e conecte o EA. (Não é possível realizar backtesting usando o MT4, pois este é um robô forex multicurrency).

 

Atualizações futuras:

A próxima atualização será configurada para 20 a 30 pares. Oferecemos todas as novas atualizações gratuitamente e a versão mais recente está sempre disponível diretamente na plataforma MT4.

