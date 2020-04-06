SpreadyTripleEdge
- 专家
- Mohammed Azizul Huq
- 版本: 1.0
- 激活: 10
这是一个多货币对外汇交易机器人，它能从一张图表上执行所有支持货币对的交易。经过大量的研究和与多家经纪商及不同设置的实盘测试，我们发布了此版本。此版本仅面向部分客户。未来的更新版本将仅提供给此EA的现有购买者和机构客户；所以现在就购买吧。这款外汇机器人旨在提供被动收入，这意味着您每月都能获得一些额外收益。
🎁 限时特惠：
🔹 3 个月免费 VPS
实时交易结果：
使用 Investor Login 和 FXBlue 查看几个真实账户（部分账户每月盈利 30%-50%）. Click here
独家专题：
目前市场上没有任何一款EA具备以下如此强大的功能组合。几乎所有EA的止损位都高于止盈位，这不利于长期盈利。这款EA的优势在于其独有的算法。
· 风险回报比 = 1:3（每笔交易）
标准配置：
即插即用：无需优化，无需设置文件
订单根据隐藏止损位平仓，避免经纪商操纵
重大新闻发布期间不接受新订单
经纪商开盘收盘期间不接受新订单
趋势跟踪EA（顺势交易）
以下危险方法不属于本环境评估方案的范畴：
不使用马丁格尔策略
不使用网格策略
不使用平均策略
不使用对冲策略
不使用任何危险的资金管理方法
信息：
交易对：7 个
时间周期：5 分钟
每笔订单最低交易风险：10 美元
杠杆：1:1 或更高，但建议 1:500 或更高
建议最低存款额为 500 美元或 5 美元（Cent 账户）。
账户类型：标准账户
如何启动EA：
打开欧元/美元5分钟图表并连接EA。（由于这是一个多货币对外汇机器人，因此无法使用MT4进行回测）。
未来更新：
下次更新将支持 20-30 个货币对。我们免费提供所有新更新，最新版本始终可直接从 MT4 平台获取。