SpreadyTripleEdge

HERGESTELLT IN DEUTSCHLAND, SIE KÖNNEN DER QUALITÄT DIESES PRODUKTS VERTRAUEN.

Dies ist ein Multi-Währungs-Forex-Roboter, der Trades für alle unterstützten Währungspaare über ein einziges Chart ausführt. Nach umfangreicher Forschung und Live-Tests mit verschiedenen Brokern und Einstellungen wurde diese Version veröffentlicht. Sie ist zunächst nur für eine begrenzte Anzahl von Kunden verfügbar. Zukünftige Updates werden ausschließlich bestehenden Käufern dieses Expert Advisors (EA) und institutionellen Kunden zur Verfügung gestellt. Sichern Sie sich Ihr Exemplar jetzt! Dieser Forex-Roboter wurde als passiver Einkommensroboter entwickelt, mit dem Sie monatlich ein zusätzliches Einkommen erzielen können.

🎁 EINFÜHRUNGSANGEBOT:

🔹 3 Monate kostenloser VPS

Klicken Sie hier für das Benutzerhandbuch und den KOSTENLOSEN VPS.

 

Live-Handelsergebnisse:

Überprüfen Sie mehrere Live-Konten mit Investor Login und FXBlue (einige Konten erwirtschaften einen Gewinn von 30-50%/Monat). . Click here


Exklusives Feature:

Kein anderer Expert Advisor (EA) auf diesem Markt bietet eine so herausragende Kombination an Funktionen. Bei fast allen EAs ist der Stop-Loss höher als der Take-Profit, was langfristig nicht tragbar ist. Der proprietäre Algorithmus ist die Stärke dieses EAs.

• Risiko: Rendite = 1:3 pro Trade

 

Standardausstattung:

Plug-and-Play: Keine Optimierung erforderlich, keine Konfigurationsdatei erforderlich

Orders werden basierend auf einem versteckten Stop-Loss geschlossen, um Manipulationen durch den Broker zu verhindern

Keine neuen Orders bei wichtigen Nachrichten

Keine neuen Orders während der Öffnungs- und Schließzeiten des Brokers

Trendfolgender Expert Advisor (Trends sind beim Trading von Vorteil)

  

Folgende gefährliche Methoden sind nicht Bestandteil dieser Umweltverträglichkeitsprüfung:

Keine Martingale-Strategie

Kein Grid-System

Keine Durchschnittsbildung

Keine Absicherung

Es werden keine riskanten Methoden des Geldmanagements angewendet. 


Information:

Währungspaare: 7

Zeitrahmen: M5

Mindesteinsatz pro Order: 10 $

Hebel: 1:1 oder höher, empfohlen wird jedoch 1:500 oder höher

Empfohlene Mindesteinzahlung: 500 $ oder 5 $ auf einem Cent-Konto

Kontotyp: Standard 


So starten Sie den EA:

Öffnen Sie den EURUSD 5M-Chart und verbinden Sie den EA. (Backtests sind mit MT4 nicht möglich, da es sich um einen Multi-Währungs-Forex-Roboter handelt).

 

Zukünftige Updates:

Das nächste Update wird für 20–30 Währungspaare konfiguriert sein. Alle Updates sind kostenlos und die aktuellste Version ist stets direkt auf der MT4-Plattform verfügbar.

Ilan Spirit
Denis Kudryashov
Experten
Ilan Geist Der Expert Advisor Ilan Spirit ist ein Analogon des Expert Advisors, mit dem Zusatz vieler zusätzlicher Logiken und Möglichkeiten für den Handel, mit den übrigen Einstellungen des Expert Advisors. Der Expert Advisor handelt nach dem Martingale-System mit der Erhöhung der nachfolgenden Lots in einer Reihe von Aufträgen, um diese zu mitteln. Die erste Order wird vom Roboter entsprechend den Signalen des eingebauten Indikators platziert. Der Expert Advisor hat auch die Möglichkeit, den H
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experten
Magic Grid ist ein indikatorfreier Advisor, der eine Grid-Strategie verwendet. Die Strategie basiert auf der automatischen Wiedereröffnung von Grid Pending Orders nach dem Schließen ihrer Marktpositionen (durch Take-Profit, Stop-Loss oder manuell). Pending Orders werden mit einem bestimmten Schritt von den Anfangspreisen platziert, die manuell eingegeben oder automatisch generiert werden können (einmal zu Beginn des Handels ). Der Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, auf jedem Währungspaar, auf m
FREE
News Advisor MT4 Pro
Zakaria Rachid
Experten
Dieser Expert Advisor ist für den Nachrichtenhandel konzipiert. Diese Version ist die professionelle Version für MT4. Der Preis dieser Version wird 50 USD für eine begrenzte Anzahl von Kopien betragen. Der endgültige Preis beträgt 99 USD. Unten finden Sie die MT5-Version dieses Experten: News Advisor MT5 Pro. Der Hauptvorteil dieses Experten ist, dass er Backtesting-Fähigkeiten bietet (etwas, das in den meisten Nachrichten-Expertenberatern nicht zu finden ist). Diese Fähigkeit gibt Ihnen die Mög
Pulsar EA
Marta Gonzalez
Experten
Pulsar ist eine sichere, automatisierte Software für den Handel auf dem Forex-Markt und mit Indizes. Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der in der Lage ist, den Markt unabhängig zu analysieren und Handelsentscheidungen zu treffen Pulsar Es ist ein fortschrittliches Handelssystem. Dies ist ein vollautomatischer Expert Advisor . KEINE EINGABE FÜR DEN HÄNDLER ZU WÄHLEN ALLE AUTOMATISIERTEN DIESES SYSTEM IST ALWAIS AUF DEM MARKT IN DEN BEIDEN RICHTUNGEN MACHEN GEW
Long Waiting MT4
Aleksandr Davydov
Experten
Beschreibung des Experten Für den Nasdaq-Handel optimierter Algorithmus Der Expert Advisor basiert auf der konstanten Aufrechterhaltung von Long-Positionen mit täglichen Gewinnmitnahmen, und einer vorübergehenden Unterbrechung der Arbeit bei der Durchführung längerer Korrekturen. Das Handelsprinzip des Expert Advisors basiert auf der historischen Volatilität des gehandelten Vermögenswerts. Die Werte für die Korrekturgröße (InpMaxMinusForMarginCallShort) und den maximalen Rückgang (InpMaxMinusFo
FREE
Index Master
Paulo Martins Barbosa
3 (1)
Experten
WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN - Index Master ist ein 100% automatisches System. - Kein Martingal! Nicht Grid! Nicht Hedge! Es werden keine gefährlichen Strategien verwendet! - Jede Order hat einen StopLoss und einen TakeProfit. - Dieser Experte wird gewinnen und verlieren, aber auf lange Sicht wird er einen guten Gewinn mit einem recht geringen vorübergehenden Drawdown erzielen. - Empfohlener Broker : niedriger Spread; niedrige Kommissionen; kein Market Maker: https: //bit.ly/38hfs2D - Sie müssen
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (41)
Experten
Dies ist die neueste Iteration meines berühmten Scalpers Goldfinch EA, der vor fast einem Jahrzehnt zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Sie lenkt den Blick auf plötzliche Volatilitätsausweitungen, die in kurzen Zeiträumen stattfinden: Sie geht davon aus, dass die Trägheit der Preisbewegung nach einer plötzlichen Preisbeschleunigung ausgenutzt wird, und versucht, sie zu nutzen. Diese neue Version wurde vereinfacht, damit der Händler die Optimierungsfunktion des Testers leicht nutzen kann, um die
FREE
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Experten
Dies ist ein Grid Expert Advisor. Er verfügt über mehrere Handelsstrategien, die auf dem MACD-Indikator basieren. Der virtuelle Trailing-Stop, Stop-Loss und Take-Profit können in Pips, in der Einzahlungswährung oder als Prozentsatz des Guthabens festgelegt werden. Abhängig von den Einstellungen können verschiedene Orders zur Risikodiversifizierung eröffnet werden. Ihr Abschluss kann entweder ein gegenläufiger oder ein unidirektionaler Orderkorb sein. Das Orderraster ist adaptiv, es werden nur Ma
Quantum Edge Trader
Timur Adzhimambetov
Experten
Quantum Edge Trader ist ein hochentwickeltes automatisches Handelssystem, das Kursbewegungen intelligent analysiert und präzise Trades ausführt. Durch eine sorgfältige Bewertung der Marktdynamik identifiziert es optimale Ein- und Ausstiegspunkte zur Gewinnmaximierung. Das System gewährleistet eine disziplinierte Handelsausführung und ein effektives Risikomanagement, indem es alle offenen Positionen am Ende des Handelstages automatisch schließt. Dank seines adaptiven Algorithmus reagiert es in E
Hubble
Marta Gonzalez
Experten
HUBBLE ist eine sichere, automatisierte Software für den Handel auf dem Forex-Markt und mit Indizes. Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der in der Lage ist , den Markt unabhängig zu analysieren und Handelsentscheidungen zu treffen HUBBLE Es ist ein fortschrittliches Handelssystem. Es handelt sich um einen vollautomatischen Expert Advisor. HUBBLE Es handelt sich um ein 100% automatisches System, Das System ist autark und führt die gesamte Arbeit aus. Ist eine
Voyager MT4
Marta Gonzalez
Experten
Voyager ist eine sichere automatisierte Software für den Handel auf dem Forex-Markt und mit Indizes. Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der in der Lage ist, den Markt unabhängig zu analysieren und Handelsentscheidungen zu treffen Voyager verfügt über 10 parallel arbeitende neuronale Netze . Voyager Es ist ein fortschrittliches Handelssystem. Dies ist ein vollautomatischer Expert Advisor. Voyager . Es handelt sich um ein 100% automatisches System, Das System i
Sputnik MT4
Marta Gonzalez
Experten
Sputnik ist eine sichere, automatisierte Software für den Handel auf dem Forex-Markt und mit Indizes. Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der in der Lage ist , den Markt unabhängig zu analysieren und Handelsentscheidungen zu treffen Sputnik It ist ein fortschrittliches Handelssystem. Dies ist ein vollautomatischer Expert Advisor. Sputnik ist ein Plug-and-Play-System Sputnik It ist ein 100% automatisches System, Das System ist autark und erledigt die gesamte Ar
Vostok
Marta Gonzalez
Experten
Vostok ist eine sichere automatisierte Software für den Handel auf dem Forex-Markt und mit Indizes. Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der in der Lage ist, unabhängig den Markt zu analysieren und Handelsentscheidungen zu treffen Vostok verfügt über ein neuronales Netz, um den richtigen Algorithmus in der richtigen Marktsituation zu verwenden Vostok Es ist ein fortschrittliches Handelssystem. Es handelt sich um einen vollautomatischen Expert Advisor. Vostok i
Hunter Scalper Night
Mikhail Pisarev
2.33 (3)
Experten
Vollautomatischer Expert Advisor für das Scalping bei geringer Marktvolatilität. Der Expert Advisor verwendet einen fortschrittlichen Algorithmus für Einstiegspunkte sowie mehrere zusätzliche Filter für den Ein- und Ausstieg aus dem Markt. Der Expert Advisor erfordert keine Optimierung und kein zusätzliches Tuning. Er verwendet keine Martingale oder Order-Grid. Es wird hauptsächlich nachts gehandelt. Arbeits-Zeitrahmen M15. Mindesteinlage 100$ MaxSpread - Maximal zulässiger Spread für die Eröffn
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
Forex Daily Scalping EA
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Forex Daily Scalping EA ist ein professioneller Scalping-Berater für die tägliche Arbeit auf dem FOREX-Währungsmarkt. Im Handel, zusammen mit der Erfahrung, kommen Händler in der Regel zu verstehen, dass die Ebenen der Akkumulation von Stop-Orders, Preis und Zeit eine wichtige Rolle auf dem Markt spielen. - Empfehlen Sie ECN Broker mit LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARAMETER: PRICE - die Kursdistanz, die in der zugewiesenen Zeitspanne zurückgelegt werden sol
Super Grid Nineth Generation
Syarif Nur Arief
Experten
Die neunte (neunte) Generation des Super Grid ist ein weiterer Grid-Typ-EA für diese enorme Forex-Systempopulation. Dieser EA verwendet keinen Indikator, um gefälschte Signale für das Öffnen oder Schließen von Positionsaufträgen zu vermeiden. Dieser EA öffnet beim ersten EA-Lauf Stop and Limit für ausstehende Aufträge und behält dann alle geöffneten Aufträge bei, und zwar auf einzigartige Weise, um die freie Marge des Kontos auszugleichen und das Aktienwachstum zu steigern. Dieser EA hat ein e
Multi currency EA
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Multi Currency EA ist ein vollautomatischer Multi-Währungs-Expert Advisor. Verwendet kein Martingale und Grid Trading. Verwendet Stop-Loss zum Schutz der Mittel. Er handelt mit schwebenden Aufträgen zu einer akzeptablen Zeit. Nicht ausgeführte schwebende Aufträge werden gelöscht, nachdem der EA den Handel beendet hat. Market Execution - Market Execution wird angewendet - Take Profit und Stop Loss werden nach der Ausführung der Order platziert und durch die Einstellungen des EAs modifiziert. Der
ScalperTrailingEA
Aliaksandr Sych
Experten
ScalperTrailingEA - Hochfrequenz Scalping Expert Advisor ScalperTrailingEA ist ein robuster, vollautomatischer Scalping-Roboter für den kurzfristigen Handel auf den Zeitrahmen M1-H1 unter Verwendung von Pending Orders (BuyStop/SellStop). Der EA kombiniert ATR-basierte Volatilitätsfilterung , Spread-Kontrolle , dynamische Positionsgröße und Trailing-Stop-Management , um sich an wechselnde Marktbedingungen anzupassen und gleichzeitig eine strikte Risikodisziplin zu wahren. Der EA wurde für ECN/
Mir Station MT4
Marta Gonzalez
Experten
Mir Station MT4 ist eine sichere automatisierte Software für den Handel auf dem Forex-Markt und mit Indizes. Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der in der Lage ist, unabhängig den Markt zu analysieren und Handelsentscheidungen zu treffen Mir Station MT4 verfügt über neuronale Netze, um den richtigen Algorithmus in der richtigen Marktsituation zu verwenden Mir Station MT4 Es ist ein fortschrittliches Handelssystem. Dies ist ein vollautomatischer Expert Advisor
ISS Station MT4
Marta Gonzalez
Experten
ISS Station MT4 ist eine sichere automatisierte Software für den Handel mit dem Forex-Markt und Indizes. Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der in der Lage ist, unabhängig den Markt zu analysieren und Handelsentscheidungen zu treffen ISS Station MT4 verfügt über neuronale Netze, um den richtigen Algorithmus in der richtigen Marktsituation zu verwenden ISS Station MT4 Es ist ein fortschrittliches Handelssystem. Dies ist ein vollautomatischer Expert Advisor. IS
BuckWise
Joel Protusada
Experten
BuckWise ist ein vollautomatischer Scalping Expert Advisor, der erfolgreich mit dem Währungspaar EURUSD im H1-Zeitrahmen betrieben werden kann. Sehr wichtig Dieser Expert Advisor kann nicht mit anderen EAs auf demselben Konto ausgeführt werden. Als Teil des Money Management Plans berechnet und überwacht er das Margin Level % und geht davon aus, dass alle offenen Trades von ihm erstellt werden. Wenn Sie einen Expert Advisor wünschen, der täglich handelt, ist dieser EA nicht für Sie geeignet, da d
Algo Edge MT4
Niklas Templin
3.57 (7)
Experten
Algo Edge EA Selbstlernender EA, einfach den EA auf den Chart setzen und starten, keine Einstellungsoptimierung. EA arbeitet mit Hoch und Tief der letzten Kerze. AUD/USD, EUR/USD, DE40, US30, Tec100 und viele mehr. Multifunktionaler Expert Advisor kann mit jedem Forex-Paar oder Indize handeln. EA kann mit jedem Broker handeln. M1 hoch, M30 mittel, H1 niedrig Risiko. Funktionen: Für andere Indize Beispiel US30: Ändern Sie die Robot Worktime in Europa auf 16:30-21:30. -inp1_ =Roboterarbeitszeit
FREE
BTC Gold MT4
Claudia Ramona Angerer
1.25 (4)
Experten
Ein auf künstlicher Intelligenz ( AI ) basierender Experte Für GOLD (XAUUSD) und BITCOIN (BTCUSD) in den Zeitrahmen 30 Minuten, 1 und 4 Stunden und täglich Hat einen TP und einen SL Ohne Verwendung von gefährlichen Strategien wie Martingale und Hedges Bester Zeitrahmen: M30 , Bestes Währungspaar: GOLD Erhalten Sie EURUSD Expert kostenlos nach dem Kauf (oder der Miete) dieses Experten. Für weitere Informationen, senden Sie eine Nachricht nach dem Kauf (mieten). Symbol: GOLD (XAUUSD) und BITCOIN
Heishi Forex Expert Advisor
Rene Schulthess
Experten
Detaillierte Anleitung auf Englisch Automatisches Tradingssystem für EURUSD GBPUSD entwickelt. 10 Jahres Backtests sind erfolgreich. EA ist im live Betrieb erfolgreich. Sie bestimmen das Risiko durch einen max Loss Betrag. EA Optionen sind default richtig, EA ist bereit für Trading. Break Even und Trailing implemetiert. Dynamischer Take Profit (optimiert) implementiert. Probieren Sie es aus!
Gold 10Pip Sell Scalper
Shivanand Abzal
Experten
Der 10pip Gold Scalper für kleine Konten ist der perfekte Scalper für den Goldhandel mit einem fortschrittlichen Algorithmus zum Schutz Ihres Kapitals. Sobald er auf den Charts eingesetzt wird, platziert er automatisch einen Verkaufshandel mit Stop-Loss und Take-Profit, und sobald der Take-Profit erreicht ist, eröffnet er automatisch einen weiteren mit denselben Kriterien. Setzen Sie ihn also beim Wochenhoch, Tageshoch oder Sitzungshoch ein und sehen Sie sich die magische.... auch mit zusätzlich
Gold Champions
Maria Julieta Frias Torres
Experten
Limited time offer for $59. Launch promotion Price will go up soon. KEIN MARTINGALE!!! LOW DD!! ! GOLD CHAMPIONS ist ein neuer EA, der durch ein neues AI-System entwickelt wurde, das auf dem Forex-Markt operiert und GOLD/XAUUSD mit hervorragenden Ergebnissen entwickelt. Entwickelt von einem Team von erfahrenen Händlern mit mehr als 10 Jahren Handelserfahrung. Es verwendet einen leistungsstarken Algorithmus, um Schwankungen im Markt zu erkennen und Eingänge mit einer hohen Gewinnquote und Begr
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Experten
Der EA Aurum Trader   kombiniert eine Breakout- und eine Trendfolgestrategie mit maximal zwei Trades pro Tag.  Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um einen persönlichen Bonus zu erhalten!  Sie können eine kostenlose Kopie unseres starken Support- und Trendscanner-Indikators erhalten, bitte pm. ich!   Bitte beachten Sie, dass ich meine EAS oder speziellen Sets nicht auf Telegram verkaufe, es ist nur auf Mql5 verfügbar und meine Set-Dateien sind nur auf meinem Blog hier verfügbar.  Seien
Wolf Stream
Vadym Nemo
5 (1)
Experten
Der Wolf Stream-Roboter hat die Fähigkeit, die Karte so zu "sehen", wie ein Mensch sie sieht. Deshalb liest er die Stimmung der Spieler genau. Die Ängste und Hoffnungen des Publikums werden im aktuellen Moment, in den aktuellen Situationen gebildet. Der Roboter reagiert darauf und handelt in jeder Situation optimal. Der Echtzeithandel hat seit dem 26. Juli 2021 (3,5 Monate) 103% Gewinn gebracht Es gibt viele Phasen auf dem Markt, die sich grundlegend voneinander unterscheiden. Daher ist für jede
Moon Touch EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Moon Touch EA - Eine anpassbare Bollinger Bands Handelslösung Moon Touch EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der Händlern helfen soll, Bollinger Bänder für dynamische Markteintritte zu nutzen. Dieser EA wurde mit Blick auf Flexibilität entwickelt, so dass die Benutzer seine Einstellungen entsprechend ihrem individuellen Handelsstil feinabstimmen können. Er ist nicht optimiert - das bedeutet, dass er für Sie erstellt wurde, damit Sie ihn auf der Grundlage Ihrer Strategie und Präferenzen
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experten
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experten
Javier Gold Scalper: Unsere Technologie an Ihrer Seite! Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Konfigurationsdateien zu erhalten Preis: Der Preis steigt je nach Anzahl der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 5 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, erfordert höchste Präzision, gründliche Analyse und ein äußerst effektives Risikomanagement. Der Javier Gold Scalper wurde entwickelt, um genau diese
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experten
Der Expert Advisor ist ein System zur Wiederherstellung unrentabler Positionen. Der Algorithmus des Autors sperrt eine Verlustposition, teilt sie in viele separate Teile und schließt jeden von ihnen separat. Einfache Einrichtung, verzögerter Start im Falle eines Drawdowns, Sperren, Deaktivieren anderer Expert Advisors, Mittelwertbildung mit Trendfilterung und teilweises Schließen einer Verlustposition sind in einem Tool integriert Es ist die Verwendung von Schließungsverlusten in Teilen, die es
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Experten
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Nur noch wenige Exemplare zu $129. Nächster Preis ist $399 Live-Signal Überwachung MT5-Version Lernen Sie Ihren zuverlässigen Assistenten für den Kryptomarkt kennen - Bitcoin Scalper Pro. Dies ist die perfekte Lösung für alle, die Bitcoin professionell und effizient handeln wollen! Dieser einzigartige Trading Advisor wurde speziell für den Bitcoin-Hande
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experten
Einführung in DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Überblick DCA CYCLEMAX ist ein leistungsstarkes halbautomatisches Grid-Trading-Programm (EA), das für Vermögenswerte optimiert wurde, die im Markt starke einseitige Trends aufweisen. Es ist besonders effektiv für Vermögenswerte mit hoher Volatilität und stabilen, einseitigen Trends, wie Gold (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) und Kryptowährunge
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experten
////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Ba
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Experten
Ziwox Fundamental Trader Ziwox Fundamental Trader ist ein Handelsassistent, der Finanzmarkthändlern hilft, intelligente Entscheidungen zu treffen, die auf den EA-Informationsdaten basieren. Dieser EA verwendet Online-Quellen, um alle notwendigen Informationen wie die fundamentale Ausrichtung von Währungen, die Stimmung des Echtzeit-Einzelhändlerverhältnisses zu einem Paar, Banken- und Institutsprognosen, COT-Berichtsdaten und andere Daten in einem komplexen EA-Panel zu erfassen. Kurz gesagt, es
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Experten
Exp-TickSniper ist ein schneller Tick-Scalper, der automatisch Parameter für jedes Währungspaar separat auswählt. Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Der EA führt kurzfristige Trades mit Smart Trailing Stop aus und basiert auf den aktuellen Währungspaardaten, deren Quotes, Spezifikationen und Spreads. Die Mittelungsstrategie wird verwendet, um Verluste zu verhindern, die durch den Signalerkennungsalgorithmus verurs
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Experten
Titan AI — Automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation Titan AI ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, entwickelt vom Expertenteam von MX Robots . Es kombiniert fortschrittliche künstliche Intelligenz mit tiefem Finanzwissen. Dieses EA wurde mit hochwertigen Marktdaten trainiert, darunter Real Tick , MBP (Market by Price) und MBO (Market by Order) – denselben Daten, die institutionelle Handelssysteme verwenden. Dadurch kann Titan AI konsistente und intelligente
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex Diamond EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ih
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Experten
Advisor AW Double Grids MT4  – ist ein aggressiver, vollautomatischer Grid-Advisor mit einem Informationshandelspanel und einfacher Einrichtung. Die Strategie besteht aus gleichzeitiger Arbeit in beide Richtungen, wobei das Volumen einer Richtung multipliziert wird. Es sind integrierte automatische Lot-Berechnungen, verschiedene Variationen zur Erhöhung des Positionsvolumens und andere Funktionen implementiert. Anleitungen -> HIER  /  Problemlösung ->  HIER   / MT5 Version ->  HIER So handelt
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Infinity Trader EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde
Stratos Mistral mt4
Michela Russo
Experten
EINFÜHRUNG PROMO Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endgültiger Preis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Morgiger Preis: $399 Stratos Mistral ist ein robuster Forex-Handelsroboter , der für Trader entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus ADX, gleitendem Durchschnitt und High/Low Level Indikatoren, liefert Stratos Mistral hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem M15 Zeitrahmen. Er
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.45 (47)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex GOLD Investor mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde
