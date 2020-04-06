Gold Price Action Hunter

💰 Gold Price Action Hunter — Точная торговля золотом (XAUUSD)

Рынок золота (XAUUSD) известен сильными трендами и резкой, непредсказуемой волатильностью. Многие трейдеры привлекаются его возможностями, но сталкиваются со сложностью анализа. Gold Price Action Hunter — это современный торговый робот (EA), специально созданный для торговли золотом с помощью price action, анализа свечных хвостов (виков) и импульсных движений.

Этот робот не использует один индикатор или фиксированную стратегию. Он анализирует размер свечей, длину хвостов и рыночный импульс в реальном времени, определяя входы с высокой вероятностью. Сделки открываются только при наличии чёткого сигнала цены. Это помогает фильтровать шум и сосредоточиться на действительно сильных возможностях.

Это не универсальный робот — это инструмент, созданный специально для золота.

Простой запуск!
EA работает даже с минимальным депозитом от €10. Цена увеличивается на $60 после каждых 10 продаж.

🔥 Ключевые особенности

  • Price Action в основе: Определяет свечи-отказы (длинные хвосты) и импульсные свечи для точных входов.

  • Оптимизация под золото (XAUUSD): Все параметры настроены под уникальное поведение и волатильность золота.

  • Продвинутый риск-менеджмент: Автоматически рассчитывает лот по проценту риска и проверяет маржу перед открытием сделки.

  • Динамические SL/TP: Использует адаптивные ATR-стопы или фиксированные значения.

  • Поддержка отложенных ордеров: Buy/Sell Stop для работы на пробоях уровней.

  • Гибкие настройки: Риск, лоты, время торговли, чувствительность свечей — всё можно настроить.

Почему именно золото?
Фокусируя работу только на XAUUSD, робот использует исторические паттерны, отказы цены и импульсы для повышения точности. В отличие от универсальных мультивалютных EA, этот робот имеет преимущество, так как создан специально под один инструмент — золото.

Рекомендуемые настройки

  • Символ: XAUUSD (или GOLD — зависит от брокера)

  • Таймфрейм: 4 часа (оптимален для ловли трендов)

  • Брокер: ECN или счёт с минимальным спредом и минимальным проскальзыванием; лучше swap-free

  • Кредитное плечо: 1:100–1:500

  • VPS: Рекомендуется для круглосуточной работы EA

Дисклеймер:
CFD и форекс-торговля с плечом несут высокий риск и подходят не всем инвесторам. Прошлые результаты не гарантируют будущей прибыли. Торгуйте ответственно.


