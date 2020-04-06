🏆 Fast Gold Scalper Pro — Точная скальпирующая стратегия для золота (XAUUSD)

Fast Gold Scalper Pro — это новое поколение советников (EA), созданное специально для XAUUSD (золото) и других инструментов с высокой волатильностью.

Он определяет резкие движения свечей и мгновенно реагирует умными отложенными ордерами, чтобы поймать быстрые развороты или пробои — идеально подходит для динамичного рынка золота.

Советник сочетает скорость, безопасность и гибкость, особенно эффективен во время новостей, открытия торговых сессий и сильных движений рынка.

⚙️ Основная логика торговли

✅ Умный детектор свечей

В реальном времени определяет сильные импульсные свечи и фильтрует слабые или низковолатильные движения.

✅ Автоматическая система отложенных ордеров

Устанавливает BUY STOP или SELL STOP ордера рядом с зонами импульса, чтобы поймать резкое продолжение движения или откат.

✅ Динамическое управление ордерами

Ордера автоматически двигаются за ценой, подстраиваются под текущую волатильность и удаляются, если не активируются в заданное время.

✅ Продвинутая система трейлинг-стопа

Автоматически защищает прибыль, следуя за ценой с точной настройкой расстояния и шага.

✅ Контроль риска и спреда

Перед открытием проверяет спред и условия, чтобы торговля оставалась стабильной даже во время резких движений рынка.

💡 Основные функции

Функция Описание ⚡ Быстрое определение свечей Фильтрация импульсных свечей по размеру и телу 🎯 Умные отложенные ордера Динамическое размещение и сопровождение ордеров 🔒 Полная система безопасности Автоматический SL, проверка расстояний и удаление просроченных ордеров 🧠 Проверка лота Соответствие требованиям брокера 🔄 Трейлинг-стоп Гибкая настройка для защиты прибыли 📊 Режим отладки Подробные логи для оптимизации стратегии 💰 Без мартингейла и сетки Чистая и контролируемая логика торговли

⚙️ Параметры ввода

Настройки определения свечей

Минимальный размер свечи

Порог быстрого движения

Период проверки свечей

Порог спреда

Управление ордерами

Максимум отложенных ордеров

Расстояние ордера

Начальный стоп-лосс

Шаг и расстояние трейлинг-стопа

Время жизни отложенного ордера

Риск и безопасность

Фиксированный лот

Магическое число

Включить трейлинг-стоп

Минимальная прибыль для трейлинга

Общие настройки

Комментарий к ордеру

Показать отладочную информацию

📈 Рекомендованные настройки

Параметр Рекомендация Символ XAUUSD (золото) Таймфрейм M15 Тип счёта Хеджинговый или неттинговый (авто-совместимый) Лучшее время торговли Лондон / Нью-Йорк Минимальный депозит $100+ (плечо 1:500) Тип брокера ECN / с низким спредом, желательно без свопов

Для брокеров с котировкой золота в 3 знака свяжитесь со мной для настройки параметров.

Советник работает даже с депозитом от 10 евро.

⚠️ Важно

Без мартингейла, без сетки, без усреднения.

Лучше всего работает во время новостей и активных сессий.

Перед использованием обязательно протестируйте в тестере стратегий (режим “каждый тик”).

Включите «Автоторговлю» и убедитесь, что брокер разрешает установку отложенных ордеров близко к текущей цене.

🔥 Почему трейдеры выбирают Fast Gold Scalper Pro

Создан для высокой волатильности золота — быстрый, чистый и надёжный.

Готов к работе «из коробки», безопасные параметры по умолчанию.

Подходит для скальперов, новостных и краткосрочных трейдеров.

Оснащён институциональной системой контроля риска.

💬 Итог

Fast Gold Scalper Pro объединяет молниеносное определение импульсных свечей и умное управление ордерами,

чтобы быстро и безопасно захватывать рыночные движения.

Если вы торгуете золотом во время активных часов,

этот советник даст вам точность, автоматизацию и скорость — всё в одном инструменте.

📜 Предупреждение о рисках:

Торговля на форекс и CFD с использованием кредитного плеча несёт высокий риск и может быть не подходящей для всех инвесторов.

Прошлые результаты не гарантируют будущие. Торгуйте ответственно.

🚀 Быстро. Умно. Создан для золота.