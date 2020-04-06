Fast Gold Scalper pro

🏆 Fast Gold Scalper Pro — Точная скальпирующая стратегия для золота (XAUUSD)

Fast Gold Scalper Pro — это новое поколение советников (EA), созданное специально для XAUUSD (золото) и других инструментов с высокой волатильностью.
Он определяет резкие движения свечей и мгновенно реагирует умными отложенными ордерами, чтобы поймать быстрые развороты или пробои — идеально подходит для динамичного рынка золота.

Советник сочетает скорость, безопасность и гибкость, особенно эффективен во время новостей, открытия торговых сессий и сильных движений рынка.

⚙️ Основная логика торговли

Умный детектор свечей
В реальном времени определяет сильные импульсные свечи и фильтрует слабые или низковолатильные движения.

Автоматическая система отложенных ордеров
Устанавливает BUY STOP или SELL STOP ордера рядом с зонами импульса, чтобы поймать резкое продолжение движения или откат.

Динамическое управление ордерами
Ордера автоматически двигаются за ценой, подстраиваются под текущую волатильность и удаляются, если не активируются в заданное время.

Продвинутая система трейлинг-стопа
Автоматически защищает прибыль, следуя за ценой с точной настройкой расстояния и шага.

Контроль риска и спреда
Перед открытием проверяет спред и условия, чтобы торговля оставалась стабильной даже во время резких движений рынка.

💡 Основные функции

Функция Описание
Быстрое определение свечей Фильтрация импульсных свечей по размеру и телу
🎯 Умные отложенные ордера Динамическое размещение и сопровождение ордеров
🔒 Полная система безопасности Автоматический SL, проверка расстояний и удаление просроченных ордеров
🧠 Проверка лота Соответствие требованиям брокера
🔄 Трейлинг-стоп Гибкая настройка для защиты прибыли
📊 Режим отладки Подробные логи для оптимизации стратегии
💰 Без мартингейла и сетки Чистая и контролируемая логика торговли

⚙️ Параметры ввода

Настройки определения свечей

  • Минимальный размер свечи

  • Порог быстрого движения

  • Период проверки свечей

  • Порог спреда

Управление ордерами

  • Максимум отложенных ордеров

  • Расстояние ордера

  • Начальный стоп-лосс

  • Шаг и расстояние трейлинг-стопа

  • Время жизни отложенного ордера

Риск и безопасность

  • Фиксированный лот

  • Магическое число

  • Включить трейлинг-стоп

  • Минимальная прибыль для трейлинга

Общие настройки

  • Комментарий к ордеру

  • Показать отладочную информацию

📈 Рекомендованные настройки

Параметр Рекомендация
Символ XAUUSD (золото)
Таймфрейм M15
Тип счёта Хеджинговый или неттинговый (авто-совместимый)
Лучшее время торговли Лондон / Нью-Йорк
Минимальный депозит $100+ (плечо 1:500)
Тип брокера ECN / с низким спредом, желательно без свопов

Для брокеров с котировкой золота в 3 знака свяжитесь со мной для настройки параметров.

Советник работает даже с депозитом от 10 евро.
Цена увеличивается на $60 после каждых 10 продаж.

⚠️ Важно

  • Без мартингейла, без сетки, без усреднения.

  • Лучше всего работает во время новостей и активных сессий.

  • Перед использованием обязательно протестируйте в тестере стратегий (режим “каждый тик”).

  • Включите «Автоторговлю» и убедитесь, что брокер разрешает установку отложенных ордеров близко к текущей цене.

🔥 Почему трейдеры выбирают Fast Gold Scalper Pro

  • Создан для высокой волатильности золота — быстрый, чистый и надёжный.

  • Готов к работе «из коробки», безопасные параметры по умолчанию.

  • Подходит для скальперов, новостных и краткосрочных трейдеров.

  • Оснащён институциональной системой контроля риска.

💬 Итог

Fast Gold Scalper Pro объединяет молниеносное определение импульсных свечей и умное управление ордерами,
чтобы быстро и безопасно захватывать рыночные движения.

Если вы торгуете золотом во время активных часов,
этот советник даст вам точность, автоматизацию и скорость — всё в одном инструменте.

📜 Предупреждение о рисках:
Торговля на форекс и CFD с использованием кредитного плеча несёт высокий риск и может быть не подходящей для всех инвесторов.
Прошлые результаты не гарантируют будущие. Торгуйте ответственно.

🚀 Быстро. Умно. Создан для золота.


