Fast Gold Scalper pro
- Эксперты
- Marc Henning Hruschka
- Версия: 1.5
- Обновлено: 9 декабря 2025
- Активации: 15
🏆 Fast Gold Scalper Pro — Точная скальпирующая стратегия для золота (XAUUSD)
Fast Gold Scalper Pro — это новое поколение советников (EA), созданное специально для XAUUSD (золото) и других инструментов с высокой волатильностью.
Он определяет резкие движения свечей и мгновенно реагирует умными отложенными ордерами, чтобы поймать быстрые развороты или пробои — идеально подходит для динамичного рынка золота.
Советник сочетает скорость, безопасность и гибкость, особенно эффективен во время новостей, открытия торговых сессий и сильных движений рынка.
⚙️ Основная логика торговли
✅ Умный детектор свечей
В реальном времени определяет сильные импульсные свечи и фильтрует слабые или низковолатильные движения.
✅ Автоматическая система отложенных ордеров
Устанавливает BUY STOP или SELL STOP ордера рядом с зонами импульса, чтобы поймать резкое продолжение движения или откат.
✅ Динамическое управление ордерами
Ордера автоматически двигаются за ценой, подстраиваются под текущую волатильность и удаляются, если не активируются в заданное время.
✅ Продвинутая система трейлинг-стопа
Автоматически защищает прибыль, следуя за ценой с точной настройкой расстояния и шага.
✅ Контроль риска и спреда
Перед открытием проверяет спред и условия, чтобы торговля оставалась стабильной даже во время резких движений рынка.
💡 Основные функции
|Функция
|Описание
|⚡ Быстрое определение свечей
|Фильтрация импульсных свечей по размеру и телу
|🎯 Умные отложенные ордера
|Динамическое размещение и сопровождение ордеров
|🔒 Полная система безопасности
|Автоматический SL, проверка расстояний и удаление просроченных ордеров
|🧠 Проверка лота
|Соответствие требованиям брокера
|🔄 Трейлинг-стоп
|Гибкая настройка для защиты прибыли
|📊 Режим отладки
|Подробные логи для оптимизации стратегии
|💰 Без мартингейла и сетки
|Чистая и контролируемая логика торговли
⚙️ Параметры ввода
Настройки определения свечей
-
Минимальный размер свечи
-
Порог быстрого движения
-
Период проверки свечей
-
Порог спреда
Управление ордерами
-
Максимум отложенных ордеров
-
Расстояние ордера
-
Начальный стоп-лосс
-
Шаг и расстояние трейлинг-стопа
-
Время жизни отложенного ордера
Риск и безопасность
-
Фиксированный лот
-
Магическое число
-
Включить трейлинг-стоп
-
Минимальная прибыль для трейлинга
Общие настройки
-
Комментарий к ордеру
-
Показать отладочную информацию
📈 Рекомендованные настройки
|Параметр
|Рекомендация
|Символ
|XAUUSD (золото)
|Таймфрейм
|M15
|Тип счёта
|Хеджинговый или неттинговый (авто-совместимый)
|Лучшее время торговли
|Лондон / Нью-Йорк
|Минимальный депозит
|$100+ (плечо 1:500)
|Тип брокера
|ECN / с низким спредом, желательно без свопов
Для брокеров с котировкой золота в 3 знака свяжитесь со мной для настройки параметров.
Советник работает даже с депозитом от 10 евро.
Цена увеличивается на $60 после каждых 10 продаж.
⚠️ Важно
-
Без мартингейла, без сетки, без усреднения.
-
Лучше всего работает во время новостей и активных сессий.
-
Перед использованием обязательно протестируйте в тестере стратегий (режим “каждый тик”).
-
Включите «Автоторговлю» и убедитесь, что брокер разрешает установку отложенных ордеров близко к текущей цене.
🔥 Почему трейдеры выбирают Fast Gold Scalper Pro
-
Создан для высокой волатильности золота — быстрый, чистый и надёжный.
-
Готов к работе «из коробки», безопасные параметры по умолчанию.
-
Подходит для скальперов, новостных и краткосрочных трейдеров.
-
Оснащён институциональной системой контроля риска.
💬 Итог
Fast Gold Scalper Pro объединяет молниеносное определение импульсных свечей и умное управление ордерами,
чтобы быстро и безопасно захватывать рыночные движения.
Если вы торгуете золотом во время активных часов,
этот советник даст вам точность, автоматизацию и скорость — всё в одном инструменте.
📜 Предупреждение о рисках:
Торговля на форекс и CFD с использованием кредитного плеча несёт высокий риск и может быть не подходящей для всех инвесторов.
Прошлые результаты не гарантируют будущие. Торгуйте ответственно.
🚀 Быстро. Умно. Создан для золота.