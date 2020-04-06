Дейтрейдерам нужны скорость, точность и возможность реагировать на движение рынка сразу в момент его начала.

Gold Moving Average — это продвинутый советник (EA), созданный для трейдеров, которым нужны быстрые внутридневные возможности и встроенный контроль рисков.

Благодаря уникальному Inverted Moving Average Engine, советник определяет ранние признаки разворота и ослабления тренда раньше, чем обычные индикаторы.

Это позволяет делать быстрые входы, держать сделки недолго и получать частые внутридневные сигналы, сохраняя защиту в сложных рыночных условиях.

✅ Для кого подходит Gold Moving Average

Для трейдеров, которые хотят быстрые внутридневные сделки

Для тех, кто предпочитает маленькие быстрые прибыли вместо долгих трендов

Для тех, кто не хочет оставлять позиции на ночь

Для трейдеров с маленьким депозитом — от 10 €

Для пользователей, которым нужны простота и гибкая настройка

Основные функции (с учётом рисков)

🔹 Inverted Moving Average Engine

Специальный алгоритм, который раньше обычных скользящих средних замечает возможные развороты.

🔹 Быстрые внутридневные цели по прибыли

Оптимизирован для коротких, чётких рыночных движений.

🔹 Адаптивный контроль волатильности

Уменьшает или избегает торговли при нестабильном рынке, снижая риски и просадки.

🔹 Умное динамическое управление риском

Размер лота автоматически подстраивается под баланс, риск и рыночные условия.

🔹 Многоуровневые защитные фильтры

Позволяют избегать:

рыночного шума и флетов

низкокачественных входов

расширения спредов

🔹 Полная настройка

Опытные пользователи могут менять:

чувствительность

пороги волатильности

логику фиксации прибыли

параметры риска

и многое другое

Почему трейдеры выбирают Gold Moving Average

Быстрые и точные входы

Короткое время удержания сделок

Отсутствие ночных позиций

Меньше циклов просадок

Частые внутридневные возможности

Специально оптимизирован для Gold (XAUUSD)

⚠️ Важно о рисках

Любые реальные торговые системы, включая эту, имеют просадки.

Правильные настройки риска и реалистичные ожидания — ключ к стабильной работе.

Настройки и рекомендации

Инструмент: XAUUSD (Золото)

Таймфрейм: M15

Тип брокера: ECN / Raw Spread

Кредитное плечо: 1:100 – 1:500 / 1:1000

VPS: Рекомендуется для постоянной и стабильной работы

Отказ от ответственности

Торговля на Forex и CFD связана с высоким риском.

Gold Moving Average не гарантирует прибыль и может иметь просадки.

Используйте только те средства, которые готовы потерять, и соблюдайте разумный риск-менеджмент.