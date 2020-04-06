Gold Moving Average
- Версия: 2.4
Дейтрейдерам нужны скорость, точность и возможность реагировать на движение рынка сразу в момент его начала.
Gold Moving Average — это продвинутый советник (EA), созданный для трейдеров, которым нужны быстрые внутридневные возможности и встроенный контроль рисков.
Благодаря уникальному Inverted Moving Average Engine, советник определяет ранние признаки разворота и ослабления тренда раньше, чем обычные индикаторы.
Это позволяет делать быстрые входы, держать сделки недолго и получать частые внутридневные сигналы, сохраняя защиту в сложных рыночных условиях.
✅ Для кого подходит Gold Moving Average
-
Для трейдеров, которые хотят быстрые внутридневные сделки
-
Для тех, кто предпочитает маленькие быстрые прибыли вместо долгих трендов
-
Для тех, кто не хочет оставлять позиции на ночь
-
Для трейдеров с маленьким депозитом — от 10 €
-
Для пользователей, которым нужны простота и гибкая настройка
Основные функции (с учётом рисков)
🔹 Inverted Moving Average Engine
Специальный алгоритм, который раньше обычных скользящих средних замечает возможные развороты.
🔹 Быстрые внутридневные цели по прибыли
Оптимизирован для коротких, чётких рыночных движений.
🔹 Адаптивный контроль волатильности
Уменьшает или избегает торговли при нестабильном рынке, снижая риски и просадки.
🔹 Умное динамическое управление риском
Размер лота автоматически подстраивается под баланс, риск и рыночные условия.
🔹 Многоуровневые защитные фильтры
Позволяют избегать:
-
рыночного шума и флетов
-
низкокачественных входов
-
расширения спредов
🔹 Полная настройка
Опытные пользователи могут менять:
-
чувствительность
-
пороги волатильности
-
логику фиксации прибыли
-
параметры риска
-
и многое другое
Почему трейдеры выбирают Gold Moving Average
-
Быстрые и точные входы
-
Короткое время удержания сделок
-
Отсутствие ночных позиций
-
Меньше циклов просадок
-
Частые внутридневные возможности
-
Специально оптимизирован для Gold (XAUUSD)
⚠️ Важно о рисках
Любые реальные торговые системы, включая эту, имеют просадки.
Правильные настройки риска и реалистичные ожидания — ключ к стабильной работе.
Настройки и рекомендации
-
Инструмент: XAUUSD (Золото)
-
Таймфрейм: M15
-
Тип брокера: ECN / Raw Spread
-
Кредитное плечо: 1:100 – 1:500 / 1:1000
-
VPS: Рекомендуется для постоянной и стабильной работы
Отказ от ответственности
Торговля на Forex и CFD связана с высоким риском.
Gold Moving Average не гарантирует прибыль и может иметь просадки.
Используйте только те средства, которые готовы потерять, и соблюдайте разумный риск-менеджмент.