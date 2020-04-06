Gold Moving Average

Gold Moving Average – Быстрое и точное внутридневное трейдинг-решение на основе Inverted Moving Average технологии

Дейтрейдерам нужны скорость, точность и возможность реагировать на движение рынка сразу в момент его начала.
Gold Moving Average — это продвинутый советник (EA), созданный для трейдеров, которым нужны быстрые внутридневные возможности и встроенный контроль рисков.

Благодаря уникальному Inverted Moving Average Engine, советник определяет ранние признаки разворота и ослабления тренда раньше, чем обычные индикаторы.
Это позволяет делать быстрые входы, держать сделки недолго и получать частые внутридневные сигналы, сохраняя защиту в сложных рыночных условиях.

Для кого подходит Gold Moving Average

  • Для трейдеров, которые хотят быстрые внутридневные сделки

  • Для тех, кто предпочитает маленькие быстрые прибыли вместо долгих трендов

  • Для тех, кто не хочет оставлять позиции на ночь

  • Для трейдеров с маленьким депозитом — от 10 €

  • Для пользователей, которым нужны простота и гибкая настройка

Основные функции (с учётом рисков)

🔹 Inverted Moving Average Engine

Специальный алгоритм, который раньше обычных скользящих средних замечает возможные развороты.

🔹 Быстрые внутридневные цели по прибыли

Оптимизирован для коротких, чётких рыночных движений.

🔹 Адаптивный контроль волатильности

Уменьшает или избегает торговли при нестабильном рынке, снижая риски и просадки.

🔹 Умное динамическое управление риском

Размер лота автоматически подстраивается под баланс, риск и рыночные условия.

🔹 Многоуровневые защитные фильтры

Позволяют избегать:

  • рыночного шума и флетов

  • низкокачественных входов

  • расширения спредов

🔹 Полная настройка

Опытные пользователи могут менять:

  • чувствительность

  • пороги волатильности

  • логику фиксации прибыли

  • параметры риска

  • и многое другое

Почему трейдеры выбирают Gold Moving Average

  • Быстрые и точные входы

  • Короткое время удержания сделок

  • Отсутствие ночных позиций

  • Меньше циклов просадок

  • Частые внутридневные возможности

  • Специально оптимизирован для Gold (XAUUSD)

⚠️ Важно о рисках

Любые реальные торговые системы, включая эту, имеют просадки.
Правильные настройки риска и реалистичные ожидания — ключ к стабильной работе.

Настройки и рекомендации

  • Инструмент: XAUUSD (Золото)

  • Таймфрейм: M15

  • Тип брокера: ECN / Raw Spread

  • Кредитное плечо: 1:100 – 1:500 / 1:1000

  • VPS: Рекомендуется для постоянной и стабильной работы

Отказ от ответственности

Торговля на Forex и CFD связана с высоким риском.
Gold Moving Average не гарантирует прибыль и может иметь просадки.
Используйте только те средства, которые готовы потерять, и соблюдайте разумный риск-менеджмент.


