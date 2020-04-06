Quantum Mechanics AI
Quantum Mechanics AI – точная торговля золотом (XAUUSD)
Рынок золота (XAUUSD) известен сильными трендами и непредсказуемой волатильностью. Многие трейдеры привлекаются его потенциалом, но сталкиваются с трудностями из-за сложности анализа. Quantum Mechanics AI – это экспертный советник (EA), специально разработанный для торговли золотом.
Он использует продвинутые вычислительные модели и не полагается на один линейный взгляд на рынок. Анализирует цены, волатильность и импульс одновременно и открывает сделки только тогда, когда обнаруживает «состояние конфлюэнции» с высокой вероятностью. Такой вероятностный подход помогает отфильтровывать рыночный шум и сосредоточиться на значимых торговых возможностях.
Этот EA не универсальный, он создан для точной торговли золотом.
Прост в использовании: работает даже с балансом от 10 евро. Цена увеличивается на 60$ каждые 10 покупок.
Основные функции
Quantum Analysis Core: анализирует несколько рыночных переменных для выявления сделок с высокой вероятностью
Специализация на золоте (XAUUSD): все параметры оптимизированы под волатильность и особенности золота
Динамическое управление риском: автоматически рассчитывает размер позиции в зависимости от выбранного риска
Адаптация к волатильности: более осторожен при боковом движении и активен при явных трендах
Строгие фильтры сделок: включает фильтры по спреду и исполнению, чтобы избегать неблагоприятных условий
Полная настройка: готов к работе сразу, но продвинутые трейдеры могут изменять параметры
Почему золото?
Специализация повышает точность. Вместо того чтобы создавать средний EA для разных активов, этот создан только для золота, с учетом исторических цен и моделей волатильности.
Настройка и рекомендации
Символ: XAUUSD (или GOLD, в зависимости от брокера)
Таймфрейм: рекомендуется 30 минут
Брокер: ECN, Raw или swap-free с низкими спредами и минимальным проскальзыванием
Кредитное плечо: 1:100–1:500
VPS: рекомендуется VPS с низкой задержкой для работы 24/7
Отказ от ответственности: Торговля на Forex и CFD с использованием маржи связана с высоким риском и может быть не подходит для всех инвесторов. Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль. Торгуйте ответственно