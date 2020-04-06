Quantum Mechanics AI

Quantum Mechanics AI – точная торговля золотом (XAUUSD)

Рынок золота (XAUUSD) известен сильными трендами и непредсказуемой волатильностью. Многие трейдеры привлекаются его потенциалом, но сталкиваются с трудностями из-за сложности анализа. Quantum Mechanics AI – это экспертный советник (EA), специально разработанный для торговли золотом.

Он использует продвинутые вычислительные модели и не полагается на один линейный взгляд на рынок. Анализирует цены, волатильность и импульс одновременно и открывает сделки только тогда, когда обнаруживает «состояние конфлюэнции» с высокой вероятностью. Такой вероятностный подход помогает отфильтровывать рыночный шум и сосредоточиться на значимых торговых возможностях.

Этот EA не универсальный, он создан для точной торговли золотом.

Прост в использовании: работает даже с балансом от 10 евро. Цена увеличивается на 60$ каждые 10 покупок.

Основные функции

  • Quantum Analysis Core: анализирует несколько рыночных переменных для выявления сделок с высокой вероятностью

  • Специализация на золоте (XAUUSD): все параметры оптимизированы под волатильность и особенности золота

  • Динамическое управление риском: автоматически рассчитывает размер позиции в зависимости от выбранного риска

  • Адаптация к волатильности: более осторожен при боковом движении и активен при явных трендах

  • Строгие фильтры сделок: включает фильтры по спреду и исполнению, чтобы избегать неблагоприятных условий

  • Полная настройка: готов к работе сразу, но продвинутые трейдеры могут изменять параметры

Почему золото?

Специализация повышает точность. Вместо того чтобы создавать средний EA для разных активов, этот создан только для золота, с учетом исторических цен и моделей волатильности.

Настройка и рекомендации

  • Символ: XAUUSD (или GOLD, в зависимости от брокера)

  • Таймфрейм: рекомендуется 30 минут

  • Брокер: ECN, Raw или swap-free с низкими спредами и минимальным проскальзыванием

  • Кредитное плечо: 1:100–1:500

  • VPS: рекомендуется VPS с низкой задержкой для работы 24/7

Отказ от ответственности: Торговля на Forex и CFD с использованием маржи связана с высоким риском и может быть не подходит для всех инвесторов. Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль. Торгуйте ответственно


