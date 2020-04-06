💰 Gold Price Action Hunter — Trading preciso en Oro (XAUUSD)

El mercado del oro (XAUUSD) es conocido por sus fuertes tendencias y su volatilidad rápida e impredecible. Muchos traders se sienten atraídos por su potencial, pero también encuentran difícil operarlo. Gold Price Action Hunter es un Asesor Experto (EA) avanzado diseñado especialmente para operar oro usando acción del precio, rechazo de mechas y patrones de impulso.

Este EA no depende de un solo indicador ni de una estrategia fija. Analiza en tiempo real las mechas, el tamaño del cuerpo de la vela y el impulso del mercado para detectar entradas de alta probabilidad. Solo abre operaciones cuando aparece una señal clara de acción del precio, filtrando el ruido y enfocándose en oportunidades realmente fuertes.

Este no es un robot genérico, sino una herramienta especializada creada desde cero para operar oro.

¡Listo para usar!

El EA funciona incluso con un capital inicial de solo €10. El precio sube $60 por cada 10 compras.

🔥 Características principales

Acción del precio : Detecta velas de rechazo (mechas largas) y velas de impulso para entradas de alta probabilidad.

Optimizado para oro (XAUUSD) : Cada parámetro está ajustado para la volatilidad y el comportamiento únicos del oro.

Gestión de riesgo avanzada : Calcula el lote según el porcentaje de riesgo y revisa el margen antes de operar.

SL/TP dinámicos : Usa stops adaptativos basados en ATR o niveles fijos de stop-loss y take-profit.

Órdenes pendientes : Buy/Sell Stop en niveles clave para capturar rupturas.

Ajustes personalizables: Lotes, riesgo, horarios de trading y sensibilidad de patrones — todo se puede configurar.

¿Por qué oro?

Al enfocarse solo en XAUUSD, este EA aprovecha patrones históricos, rechazos de mecha y señales de impulso para mayor precisión. A diferencia de EAs multi-par activo, este robot está optimizado únicamente para un mercado: el oro.

Recomendaciones de uso

Símbolo: XAUUSD (o GOLD según el broker)

Temporalidad: 4H (recomendada para capturar tendencias con precisión)

Broker: Cuenta ECN o de spread bajo, con mínimo deslizamiento; idealmente sin swap

Apalancamiento: 1:100 a 1:500

VPS: Recomendado para tener el EA funcionando 24/7

Aviso legal:

Operar CFDs y Forex con apalancamiento implica un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Opera con responsabilidad.