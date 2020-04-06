💰 Gold Price Action Hunter — Trading preciso em Ouro (XAUUSD)

O mercado de ouro (XAUUSD) é conhecido por fortes tendências e uma volatilidade rápida e imprevisível. Muitos traders gostam do seu potencial, mas também acham difícil operar. Gold Price Action Hunter é um robô de trading (EA) avançado, criado especialmente para operar ouro usando ação do preço, rejeição de pavios e padrões de momentum.

Este EA não depende de um único indicador ou estratégia fixa. Ele analisa em tempo real os pavios das velas, o tamanho do corpo e o impulso do mercado para identificar entradas com alta probabilidade. Ele só abre operações quando detecta um sinal claro de ação do preço, filtrando ruído e focando em oportunidades realmente fortes.

Este não é um robô genérico — é uma ferramenta especializada feita do zero para o mercado de ouro.

Pronto para usar!

Funciona mesmo com um saldo inicial de apenas €10. O preço aumenta $60 a cada 10 vendas.

🔥 Principais características

Ação do preço : Detecta velas de rejeição (pavios longos) e velas de impulso para entradas precisas.

Otimizado para ouro (XAUUSD) : Todos os parâmetros foram ajustados para a volatilidade e comportamento específicos do ouro.

Gestão de risco avançada : Calcula automaticamente o lote com base no risco e verifica a margem antes de abrir ordens.

SL/TP dinâmicos : Usa stops adaptativos baseados em ATR ou stop-loss/take-profit fixos.

Ordens pendentes : Buy/Sell Stop em níveis importantes para pegar movimentos de rompimento.

Configurações ajustáveis: Lotes, risco, horários de negociação e sensibilidade das velas — tudo pode ser personalizado.

Por que ouro?

Ao focar apenas em XAUUSD, o EA aproveita padrões históricos, rejeições de pavio e sinais de impulso para ter mais precisão. Diferente de robôs multiativos, este é totalmente dedicado ao ouro, oferecendo vantagem competitiva.

Configuração recomendada

Símbolo: XAUUSD (ou GOLD, dependendo do broker)

Timeframe: 4H (ideal para capturar tendências com precisão)

Corretora: Conta ECN ou spread baixo, com mínimo slippage; preferível sem swap

Alavancagem: 1:100 a 1:500

VPS: Recomendado para manter o EA ativo 24 horas por dia

Aviso:

Negociar CFDs e Forex com alavancagem envolve alto risco e pode não ser adequado para todos. Resultados passados não garantem resultados futuros. Negocie com responsabilidade.