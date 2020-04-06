Gold Price Action Hunter
- エキスパート
- Marc Henning Hruschka
- バージョン: 1.4
- アクティベーション: 10
💰 Gold Price Action Hunter — 正確なゴールド（XAUUSD）トレード EA
ゴールド市場（XAUUSD）は、強いトレンドと急で予想しにくい値動きで有名です。多くのトレーダーがそのチャンスに惹かれますが、同時に非常に難しい市場でもあります。
Gold Price Action Hunter は、ゴールド専用に作られた高性能EAで、プライスアクション、ヒゲ（ウィック）反転、モメンタムパターンを使って正確にトレードします。
このEAは、ひとつのインジケーターや固定の戦略には頼りません。ローソク足のヒゲや実体の大きさ、モメンタムをリアルタイムで分析し、確率の高いトレードチャンス が出た時だけエントリーします。
そのため、ノイズを避け、本当に意味のあるチャンスだけを狙います。
これは一般的なロボットではなく、ゴールドのためだけに作られた特別なEA です。
プラグ＆プレイ！
初期資金が €10 でも動作します。
さらに、10回販売されるごとに価格が $60 上がります。
🔥 主な特徴
-
プライスアクション中心：長いヒゲの反転ローソクやモメンタムローソクを検出し、良いエントリーポイントを見つけます。
-
ゴールド（XAUUSD）専用最適化：すべてのパラメーターがゴールドの独特な動きに合わせて調整されています。
-
高度なリスク管理：リスク％に基づいてロット数を自動計算し、エントリー前に証拠金をチェックします。
-
動的SL/TP：ATRベースの自動ストップ、または固定のSL/TPを選択できます。
-
指値注文対応：重要な価格帯に Buy/Sell Stop を置き、ブレイクアウトを狙います。
-
カスタマイズ可能：ロット、リスク、取引時間、ローソクのパターン感度など細かく調整可能。
なぜゴールドなのか？
XAUUSDに限定しているため、過去のパターン、ヒゲ反転、モメンタムをより正確に活用できます。
複数通貨ペア向けのEAとは違い、ゴールド専門EAとして高い精度を発揮します。
推奨設定
-
シンボル： XAUUSD（ブローカーによっては GOLD）
-
時間足： 4時間足（トレンド把握に最適）
-
ブローカー： ECN または 低スプレッド口座、スリッページが少ない環境が望ましい／スワップフリーが理想
-
レバレッジ： 1:100〜1:500 推奨
-
VPS： 24時間稼働のため使用を推奨
免責事項：
CFD・FX取引はリスクが高く、すべての投資家に適しているとは限りません。過去の成績は将来を保証しません。無理のない取引を行ってください。