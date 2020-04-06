💰 Gold Price Action Hunter — 正確なゴールド（XAUUSD）トレード EA

ゴールド市場（XAUUSD）は、強いトレンドと急で予想しにくい値動きで有名です。多くのトレーダーがそのチャンスに惹かれますが、同時に非常に難しい市場でもあります。

Gold Price Action Hunter は、ゴールド専用に作られた高性能EAで、プライスアクション、ヒゲ（ウィック）反転、モメンタムパターンを使って正確にトレードします。

このEAは、ひとつのインジケーターや固定の戦略には頼りません。ローソク足のヒゲや実体の大きさ、モメンタムをリアルタイムで分析し、確率の高いトレードチャンス が出た時だけエントリーします。

そのため、ノイズを避け、本当に意味のあるチャンスだけを狙います。

これは一般的なロボットではなく、ゴールドのためだけに作られた特別なEA です。

プラグ＆プレイ！

初期資金が €10 でも動作します。

さらに、10回販売されるごとに価格が $60 上がります。

🔥 主な特徴

プライスアクション中心 ：長いヒゲの反転ローソクやモメンタムローソクを検出し、良いエントリーポイントを見つけます。

ゴールド（XAUUSD）専用最適化 ：すべてのパラメーターがゴールドの独特な動きに合わせて調整されています。

高度なリスク管理 ：リスク％に基づいてロット数を自動計算し、エントリー前に証拠金をチェックします。

動的SL/TP ：ATRベースの自動ストップ、または固定のSL/TPを選択できます。

指値注文対応 ：重要な価格帯に Buy/Sell Stop を置き、ブレイクアウトを狙います。

カスタマイズ可能：ロット、リスク、取引時間、ローソクのパターン感度など細かく調整可能。

なぜゴールドなのか？

XAUUSDに限定しているため、過去のパターン、ヒゲ反転、モメンタムをより正確に活用できます。

複数通貨ペア向けのEAとは違い、ゴールド専門EAとして高い精度を発揮します。

推奨設定

シンボル： XAUUSD（ブローカーによっては GOLD）

時間足： 4時間足（トレンド把握に最適）

ブローカー： ECN または 低スプレッド口座、スリッページが少ない環境が望ましい／スワップフリーが理想

レバレッジ： 1:100〜1:500 推奨

VPS： 24時間稼働のため使用を推奨

免責事項：

CFD・FX取引はリスクが高く、すべての投資家に適しているとは限りません。過去の成績は将来を保証しません。無理のない取引を行ってください。