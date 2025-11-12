Market Pulse AI
- Эксперты
- Yury Orlov
- Версия: 1.1
- Обновлено: 17 ноября 2025
- Активации: 12
Умный советник для тех, кто устал от хаоса.
После 25+ лет работы на финансовых рынках я создал советник, который торгует как настоящий профессионал — без эмоций, без спешки, без обмана.
|Инструменты
|NZDCHF, EURCHF, AUDCAD, GBPCHF, AUDCHF, NZDCAD
|Тип счёта
|ECN / Raw / с низкими спредами / хеджинг
|Таймфрейм
|любой
|Плечо
|1:50 или выше
|Депозит
|от $300
|Сложность настройки
|1 из 10
Не умею и не хочу использовать маркетинговые ловушки и нечестные трюки рекламщиков — всё-таки я трейдер, а не маркетолог, поэтому просто приглашаю вас протестировать и оценить мой продукт самостоятельно, чтобы сформировать своё собственное мнение.
По секрету расскажу, что я уже сделал это за вас и вы можете ознакомиться с результатами в видео, приложенном к этому описанию.
ВАЖНО: После покупки обязательно напишите мне личное сообщение — вы получите полное руководство по настройке и доступ к поддержке.
О чём речь?
Market Pulse AI — это полностью автоматизированная торговая система, созданная для комфортной, дисциплинированной работы на реальных рынках.
В основе работы советника лежит многоуровневая декомпозиция ценового ряда с использованием неортогональных вейвлет-базисов, адаптивная фильтрация импульсов на основе энтропии Цаллиса, и гибридная прогностическая архитектура, сочетающая модифицированное спектральное разложение Фурье с механизмом внимания, обученным на 15 годах асимметричных рыночных реакций. Adaptive Impulse Filter собственной разработки повышает качество сигналов, система выявляет потенциальные зоны входа за 3 бара до формирования — с использованием комбинации частотного анализа и рекуррентных моделей. В реальном времени оценивается локальная устойчивость рыночного режима через топологические инварианты фазового пространства, модифицированный фильтр частиц синхронизируется с циклами ликвидности по основным сессиям для точной калибровки точек входа.
Это всё — просто фон. Вам не нужно это знать и понимать. Вам нужно просто довериться результату.
Это не «ещё один Expert Advisor». Это продукт глубоких исследований, многолетнего опыта и бескомпромиссной проверки на реальных рынках.
Никаких случайных входов. Никаких «авось прокатит».
Только железная логика, отточенная годами, результаты работы которой вы увидите в своих торговых отчётах.
Ключевые особенности советника:
• Полная автоматизация — никакого ручного вмешательства
• Адаптивное управление риском и лотом
• Интеллектуальный отбор сигналов — только высококачественные входы
• Возможность широкой диверсификации доходного портфеля между активами
• Оптимизация под реальные условия 2025 года
• Работает даже с небольшим депозитом (от $300)
• Простая настройка — всё понятно с первого взгляда, минимум параметров
• Фокус на сохранении капитала, а не на «максимальной прибыли любой ценой»
Рабочие пару выбраны не случайно: у них стабильная структура движения, предсказуемая волатильность и минимальный шум. Для корректного тестирования используйте только их.
Совет автора: запускайте советник в работу на реальном счёте только на одной паре, выбранной после самостоятельного тестирования.
Есть вопросы? Пишите в личку!
Что вы получаете после покупки?
• Полное руководство по установке и настройке
• Персональную поддержку от автора (напишите мне в личку после покупки)
• Доступ ко всем будущим обновлениям
Итог
Market Pulse AI — это совершенный инструмент для тех, кто уже понял, что стабильность рождается не из удачи, а из дисциплины, контроля и честного подхода.
Если вы устали от советников, которые сливают через неделю — приглашаю вас прикоснуться к ПУЛЬСУ РЫНКА!
Тестируйте прямо сейчас!
Какова политика ценообразования советника?
Чтобы сохранить высокое качество поддержки и эксклюзивность продукта, цена советника будет расти по мере увеличения числа проданных его копий.
Мои клиенты знают, что я всегда держу своё слово! Поэтому имейте в виду, что рост цены это не маркетинговая уловка, а вынужденная необходимость - я ценю и уважаю всех своих клиентов и стремлюсь дать им лучший сервис и поддержку, а это стоит очень дорого.
В связи с этим я настоятельно рекомендую вам протестировать и приобрести советник прямо сейчас! Я почти уверен, что сразу после тестирования у вас возникнет желание его приобрести.
|Продажи
|Цена
|Осталось
|1-10
|$99
|—
|11-20
|$149
|—
|21-30
|$199
|—
|31-40
|$249
|3
|41-50
|$299
|10
Независимо от вашего старта — скромный счёт или глобальный хедж — Market Pulse AI вооружает вас элитным арсеналом профи, отточенным в моей трейдинговой лаборатории: торгуйте с непоколебимой точностью, балансируйте риски с грацией.
Оцените на демо и начните свою восхитительную торговлю с Market Pulse AI уже сегодня.
Не откладывайте на "потом", которое никогда не наступит.
Делайте прямо сейчас!
Tested for a week — stable entries, no strange behavior, and consistent logic. Exactly what I needed.