5

Умный советник для тех, кто устал от хаоса.

После 25+ лет работы на финансовых рынках я создал советник, который торгует как настоящий профессионал — без эмоций, без спешки, без обмана.

Live signal | Subscribe Channel

Инструменты
 NZDCHF, EURCHF, AUDCAD, GBPCHF, AUDCHF, NZDCAD
Тип счёта
 ECN / Raw / с низкими спредами / хеджинг
Таймфрейм
 любой
Плечо
 1:50 или выше
Депозит
 от $300
Сложность настройки 1 из 10

Не умею и не хочу использовать маркетинговые ловушки и нечестные трюки рекламщиков — всё-таки я трейдер, а не маркетолог, поэтому просто приглашаю вас протестировать и оценить мой продукт самостоятельно, чтобы сформировать своё собственное мнение.
По секрету расскажу, что я уже сделал это за вас и вы можете ознакомиться с результатами в видео, приложенном к этому описанию.

ВАЖНО: После покупки обязательно напишите мне личное сообщение — вы получите полное руководство по настройке и доступ к поддержке.


О чём речь?

Market Pulse AI — это полностью автоматизированная торговая система, созданная для комфортной, дисциплинированной работы на реальных рынках.

В основе работы советника лежит многоуровневая декомпозиция ценового ряда с использованием неортогональных вейвлет-базисов, адаптивная фильтрация импульсов на основе энтропии Цаллиса, и гибридная прогностическая архитектура, сочетающая модифицированное спектральное разложение Фурье с механизмом внимания, обученным на 15 годах асимметричных рыночных реакций. Adaptive Impulse Filter собственной разработки повышает качество сигналов, система выявляет потенциальные зоны входа за 3 бара до формирования — с использованием комбинации частотного анализа и рекуррентных моделей. В реальном времени оценивается локальная устойчивость рыночного режима через топологические инварианты фазового пространства, модифицированный фильтр частиц синхронизируется с циклами ликвидности по основным сессиям для точной калибровки точек входа.

Это всё — просто фон. Вам не нужно это знать и понимать. Вам нужно просто довериться результату.

Это не «ещё один Expert Advisor». Это продукт глубоких исследований, многолетнего опыта и бескомпромиссной проверки на реальных рынках.

Никаких случайных входов. Никаких «авось прокатит».

Только железная логика, отточенная годами, результаты работы которой вы увидите в своих торговых отчётах.


Ключевые особенности советника:

• Полная автоматизация — никакого ручного вмешательства

• Адаптивное управление риском и лотом

• Интеллектуальный отбор сигналов — только высококачественные входы

• Возможность широкой диверсификации доходного портфеля между активами

• Оптимизация под реальные условия 2025 года

• Работает даже с небольшим депозитом (от $300)

• Простая настройка — всё понятно с первого взгляда, минимум параметров

• Фокус на сохранении капитала, а не на «максимальной прибыли любой ценой»


Рабочие пару выбраны не случайно: у них стабильная структура движения, предсказуемая волатильность и минимальный шум. Для корректного тестирования используйте только их.

Совет автора: запускайте советник в работу на реальном счёте только на одной паре, выбранной после самостоятельного тестирования.

Есть вопросы? Пишите в личку!


Что вы получаете после покупки?

• Полное руководство по установке и настройке

• Персональную поддержку от автора (напишите мне в личку после покупки)

• Доступ ко всем будущим обновлениям


Итог

Market Pulse AI — это совершенный инструмент для тех, кто уже понял, что стабильность рождается не из удачи, а из дисциплины, контроля и честного подхода.

Если вы устали от советников, которые сливают через неделю — приглашаю вас прикоснуться к ПУЛЬСУ РЫНКА!

Тестируйте прямо сейчас!


Какова политика ценообразования советника?

Чтобы сохранить высокое качество поддержки и эксклюзивность продукта, цена советника будет расти по мере увеличения числа проданных его копий.
Мои клиенты знают, что я всегда держу своё слово! Поэтому имейте в виду, что рост цены это не маркетинговая уловка, а вынужденная необходимость - я ценю и уважаю всех своих клиентов и стремлюсь дать им лучший сервис и поддержку, а это стоит очень дорого.
В связи с этим я настоятельно рекомендую вам протестировать и приобрести советник прямо сейчас! Я почти уверен, что сразу после тестирования у вас возникнет желание его приобрести.

Продажи Цена Осталось
1-10 $99
11-20 $149
21-30 $199
31-40 $249 3
41-50 $299 10


Независимо от вашего старта — скромный счёт или глобальный хедж — Market Pulse AI вооружает вас элитным арсеналом профи, отточенным в моей трейдинговой лаборатории: торгуйте с непоколебимой точностью, балансируйте риски с грацией.

Оцените на демо и начните свою восхитительную торговлю с Market Pulse AI уже сегодня.

Не откладывайте на "потом", которое никогда не наступит.

Делайте прямо сейчас!

Отзывы 8
smith45tv4
19
smith45tv4 2025.11.23 15:22 
 

Tested for a week — stable entries, no strange behavior, and consistent logic. Exactly what I needed.

jessiejackson
19
jessiejackson 2025.11.23 15:10 
 

Impressed with how straightforward it is. Minimal settings, clear results, steady operation. Recommended!!!

ravil1976.rustemov
19
ravil1976.rustemov 2025.11.21 12:58 
 

OMG guys this Market Pulse AI is fire!!! Yury is the best developer ever, replies super fast even on weekend, gives pro advice like a friend. No fake promises, honest trading. Running smooth on my favorite crosses. If you hesitate - just buy it already!!!

