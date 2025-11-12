Conseiller Intelligent pour Ceux Qui En Ont Marre du Chaos.

Après plus de 25 ans sur les marchés financiers, j'ai créé un conseiller qui trade comme un vrai professionnel – sans émotions, sans précipitation, sans tromperie. Surveillance du Signal en Direct

Instruments

NZDCHF, EURCHF, AUDCAD, GBPCHF, AUDCHF, NZDCAD

Type de Compte

ECN / Raw / spreads bas / hedging

Timeframe

tous

Effet de Levier

1:50 ou plus

Dépôt

à partir de $300 Complexité de Configuration 1 sur 10

Je n'utilise pas de pièges marketing ni de trucs malhonnêtes des publicitaires – je suis trader, pas marketeur – je vous invite simplement à tester et évaluer mon produit par vous-même pour vous forger votre propre opinion.

En confidence, je vous dirai que je l'ai déjà fait pour vous, et vous pouvez consulter les résultats dans la vidéo jointe à cette description.

IMPORTANT : Après l'achat, envoyez-moi un message privé – vous recevrez un guide complet de configuration et un accès au support.



De quoi s'agit-il ?



Market Pulse AI est un système de trading entièrement automatisé, conçu pour un travail confortable et discipliné sur les marchés réels.

Je ne vais pas vous lasser avec des détails ennuyeux et complexes ; je dirai seulement brièvement que le cœur du conseiller repose sur une décomposition multiniveau de la série de prix à l'aide de bases wavelet non orthogonales, un filtrage adaptatif des impulsions basé sur l'entropie de Tsallis, et une architecture prédictive hybride combinant une décomposition spectrale de Fourier modifiée avec un mécanisme d'attention entraîné sur 15 ans de réactions de marché asymétriques. Je ne révélerai pas comment mon Filtre d'Impulsion Adaptatif propriétaire améliore la qualité des signaux ou comment le système identifie les zones d'entrée potentielles 3 barres avant leur formation – en utilisant une combinaison d'analyse fréquentielle et de modèles récurrents. Et il ne vaut probablement pas la peine de s'attarder sur la façon dont la stabilité locale du régime de marché est évaluée en temps réel via les invariants topologiques de l'espace de phase, ou comment le filtre de particules modifié se synchronise avec les cycles de liquidité des sessions principales pour calibrer précisément les points d'entrée.

Tout cela n'est que du décor. Vous n'avez pas besoin de le savoir ou de le comprendre. Faites simplement confiance au résultat.

Ce n'est pas « encore un Expert Advisor ». C'est le fruit de recherches profondes, d'années d'expérience et de tests intransigeants sur les marchés réels.

Aucune entrée aléatoire. Aucun « peut-être que ça marchera ».

Seulement une logique de fer, affinée au fil des ans, dont les résultats vous verrez dans vos rapports de trading.





Fonctionnalités Clés du Conseiller :

• Automatisation complète – sans intervention manuelle

• Gestion adaptative des risques et des lots

• Sélection intelligente des signaux – uniquement des entrées de haute qualité

• Diversification large du portefeuille de revenus entre actifs

• Optimisation pour les conditions réelles de 2025



• Fonctionne même avec de petits dépôts (dès $300)



• Configuration simple – tout clair du premier coup, paramètres minimaux



• Focus sur la préservation du capital, pas sur « profit maximum à tout prix »

Les paires de travail ne sont pas choisies au hasard : elles ont une structure de mouvement stable, une volatilité prévisible et un bruit minimal. Pour des tests corrects, utilisez uniquement celles-ci.

Conseil de l'Auteur : Lancez le conseiller sur un compte réel uniquement sur une paire sélectionnée après votre propre test.

Des questions ? Écrivez-moi en privé !





Que Recevez-Vous Après l'Achat ?



• Guide complet d'installation et de configuration

• Support personnel de l'auteur (écrivez-moi en privé après l'achat)

• Accès à toutes les mises à jour futures





En Résumé



Market Pulse AI est l'outil parfait pour ceux qui ont déjà compris que la stabilité naît non pas de la chance, mais de la discipline, du contrôle et d'une approche honnête.

Si vous en avez marre des conseillers qui explosent en une semaine – je vous invite à toucher le PULS DU MARCHÉ ! Testez maintenant !



Quelle est la Politique de Prix du Conseiller ?

Pour maintenir un support de haute qualité et l'exclusivité du produit, le prix du conseiller augmentera au fur et à mesure que le nombre de copies vendues croît.

Mes clients savent que je tiens toujours ma parole ! Gardez à l'esprit que l'augmentation de prix n'est pas un tour de marketing, mais une nécessité – je valorise et respecte tous mes clients et m'efforce de leur offrir le meilleur service et support, ce qui est très coûteux.

Par conséquent, je recommande vivement de tester et d'acheter le conseiller dès maintenant ! Je suis presque sûr que vous voudrez l'acheter juste après le test.

Ventes Prix Restant 1-10 $99 9 11-20 $149 10 21-30 $199 10 31-40 $249 10 41-50 $299 10



Quel que soit votre départ – compte modeste ou hedge global – Market Pulse AI vous équipe de l'arsenal élite d'un pro, affûté dans mon labo de trading : tradez avec une précision inébranlable, équilibrez les risques avec grâce.

Testez en démo et commencez votre trading excitant avec Market Pulse AI dès aujourd'hui.

Ne reportez pas au « plus tard » qui n'arrive jamais.

Faites-le maintenant !