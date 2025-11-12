金融市場で25年以上の経験の後、本物のプロのように取引するアドバイザーを作成しました—感情なし、急ぎなし、欺瞞なし。

ツール

NZDCHF, EURCHF, AUDCAD, GBPCHF, AUDCHF, NZDCAD

アカウントタイプ

ECN / Raw / 低スプレッド / ヘッジ

タイムフレーム

任意

レバレッジ

1:50 以上

デポジット

$300 から 設定の複雑さ 10 中的 1

マーケティングの罠や不誠実な広告のトリックを使いません—私はトレーダーであり、マケターではありません—だから、単に私の製品を自分でテストして評価し、自分の意見を形成するようお招きします。

秘密ですが、すでにあなたのためにこれをやっておきました。この説明に添付されたビデオで結果を確認できます。

重要： 購入後、必ず私にプライベートメッセージを送ってください—完全な設定ガイドとサポートへのアクセスが得られます。



これは何ですか？



Market Pulse AI は、実市場での快適で規律ある作業のために設計された完全に自動化された取引システムです。

このエキスパートアドバイザーは、非直交ウェーブレット基を用いた多層の価格系列分解、ツァリスエントロピーに基づく適応インパルスフィルタリング、および修正版フーリエスペクトル分解と注意メカニズムを組み合わせたハイブリッド予測アーキテクチャに基づいて構築されています。

独自のAdaptive Impulse Filterがシグナル品質を向上させ、システムは周波数解析とリカレントモデルの組み合わせにより、形成の3バー前に潜在的なエントリーゾーンを検出します。

リアルタイムでは、アルゴリズムが位相空間のトポロジカル不変量を通じて市場レジームの局所安定性を評価し、修正版パーティクルフィルタが主要セッションの流動性サイクルと同期してエントリーポイントを精密にキャリブレーションします。

これらはすべて背景です。あなたはこれを知る必要も理解する必要もありません。結果を信じるだけで十分です。

これは「また一つの Expert Advisor」ではありません。深い研究、数年の経験、そして実市場での容赦ない検証の産物です。

ランダムなエントリーなし。「もしかしたらうまくいくかも」なし。

長年にわたり磨かれた鉄の論理だけ、その結果を取引レポートで確認できます。





アドバイザーの主な特徴：

• 完全自動化—手動介入なし

• 適応型リスクおよびロット管理

• インテリジェントシグナル選択—高品質エントリーのみ

• 資産間の収益ポートフォリオの広範な多様化

• 2025年の実条件向け最適化



• 小額デポジットでも動作（$300から）



• シンプル設定—一目でわかる、最小パラメータ



• 資本保存に焦点、「どんな犠牲でも最大利益」ではなく

動作ペアはランダムに選ばれていません：安定した移動構造、予測可能なボラティリティ、最小ノイズです。正しいテストのため、それらのみ使用してください。

著者アドバイス： 自分のテスト後に選んだ1ペアのみでリアルアカウントで起動。

質問？プライベートメッセージを！





購入後、何が得られますか？



• 完全なインストールおよび設定ガイド

• 著者の個人サポート（購入後プライベートメッセージ）

• すべての将来更新へのアクセス





まとめ



Market Pulse AI は、安定が幸運ではなく規律、制御、誠実なアプローチから生まれることを理解した人々のための完璧なツールです。

1週間で吹き飛ぶアドバイザーに疲れたら—マーケットパルスに触れてみてください！ 今すぐテスト！



アドバイザーの価格設定ポリシーは？

高品質サポートと製品の独占性を維持するため、アドバイザーの価格は販売コピー数増加に伴い上昇します。

私のクライアントは私がいつも約束を守ることを知っています！したがって、価格上昇はマーケティングのトリックではなく、必要性です—すべてのクライアントを尊重し、最良のサービスとサポートを提供しますが、それは非常に高価です。

そのため、今すぐテストして購入することを強くおすすめします！テスト直後に購入したくなるはずです。

販売数 価格 残り 1-10 $99 —

11-20 $149 — 21-30 $199 — 31-40 $249 3 41-50 $299 10



あなたのスタートに関わらず—控えめなアカウントかグローバルヘッジか — Market Pulse AI は私のトレーディングラボで磨かれたプロのエリートアーセナルで武装：揺るぎない精度で取引し、優雅にリスクをバランス。

デモでテストし、今日から Market Pulse AI でエキサイティングな取引を始めましょう。

「後で」という決して来ない時に先送りしないで。

今すぐ行動！