混沌に疲れた人向けのスマートアドバイザー。

金融市場で25年以上の経験の後、本物のプロのように取引するアドバイザーを作成しました—感情なし、急ぎなし、欺瞞なし。

ツール
 NZDCHF, EURCHF, AUDCAD, GBPCHF, AUDCHF, NZDCAD
アカウントタイプ
 ECN / Raw / 低スプレッド / ヘッジ
タイムフレーム
 任意
レバレッジ
 1:50 以上
デポジット
 $300 から
設定の複雑さ 10 中的 1

マーケティングの罠や不誠実な広告のトリックを使いません—私はトレーダーであり、マケターではありません—だから、単に私の製品を自分でテストして評価し、自分の意見を形成するようお招きします。
秘密ですが、すでにあなたのためにこれをやっておきました。この説明に添付されたビデオで結果を確認できます。

重要： 購入後、必ず私にプライベートメッセージを送ってください—完全な設定ガイドとサポートへのアクセスが得られます。


これは何ですか？

Market Pulse AI は、実市場での快適で規律ある作業のために設計された完全に自動化された取引システムです。

このエキスパートアドバイザーは、非直交ウェーブレット基を用いた多層の価格系列分解、ツァリスエントロピーに基づく適応インパルスフィルタリング、および修正版フーリエスペクトル分解と注意メカニズムを組み合わせたハイブリッド予測アーキテクチャに基づいて構築されています。
独自のAdaptive Impulse Filterがシグナル品質を向上させ、システムは周波数解析とリカレントモデルの組み合わせにより、形成の3バー前に潜在的なエントリーゾーンを検出します。
リアルタイムでは、アルゴリズムが位相空間のトポロジカル不変量を通じて市場レジームの局所安定性を評価し、修正版パーティクルフィルタが主要セッションの流動性サイクルと同期してエントリーポイントを精密にキャリブレーションします。

これらはすべて背景です。あなたはこれを知る必要も理解する必要もありません。結果を信じるだけで十分です。

これは「また一つの Expert Advisor」ではありません。深い研究、数年の経験、そして実市場での容赦ない検証の産物です。

ランダムなエントリーなし。「もしかしたらうまくいくかも」なし。

長年にわたり磨かれた鉄の論理だけ、その結果を取引レポートで確認できます。


アドバイザーの主な特徴：

• 完全自動化—手動介入なし

• 適応型リスクおよびロット管理

• インテリジェントシグナル選択—高品質エントリーのみ

• 資産間の収益ポートフォリオの広範な多様化

• 2025年の実条件向け最適化

• 小額デポジットでも動作（$300から）

• シンプル設定—一目でわかる、最小パラメータ

• 資本保存に焦点、「どんな犠牲でも最大利益」ではなく


動作ペアはランダムに選ばれていません：安定した移動構造、予測可能なボラティリティ、最小ノイズです。正しいテストのため、それらのみ使用してください。

著者アドバイス： 自分のテスト後に選んだ1ペアのみでリアルアカウントで起動。

質問？プライベートメッセージを！


購入後、何が得られますか？

• 完全なインストールおよび設定ガイド

• 著者の個人サポート（購入後プライベートメッセージ）

• すべての将来更新へのアクセス


まとめ

Market Pulse AI は、安定が幸運ではなく規律、制御、誠実なアプローチから生まれることを理解した人々のための完璧なツールです。

1週間で吹き飛ぶアドバイザーに疲れたら—マーケットパルスに触れてみてください！

今すぐテスト！


アドバイザーの価格設定ポリシーは？

高品質サポートと製品の独占性を維持するため、アドバイザーの価格は販売コピー数増加に伴い上昇します。
私のクライアントは私がいつも約束を守ることを知っています！したがって、価格上昇はマーケティングのトリックではなく、必要性です—すべてのクライアントを尊重し、最良のサービスとサポートを提供しますが、それは非常に高価です。
そのため、今すぐテストして購入することを強くおすすめします！テスト直後に購入したくなるはずです。

販売数 価格 残り
1-10 $99
11-20 $149
21-30 $199
31-40 $249 3
41-50 $299 10


あなたのスタートに関わらず—控えめなアカウントかグローバルヘッジか — Market Pulse AI は私のトレーディングラボで磨かれたプロのエリートアーセナルで武装：揺るぎない精度で取引し、優雅にリスクをバランス。

デモでテストし、今日から Market Pulse AI でエキサイティングな取引を始めましょう。

「後で」という決して来ない時に先送りしないで。

今すぐ行動！

レビュー 8
smith45tv4
19
smith45tv4 2025.11.23 15:22 
 

Tested for a week — stable entries, no strange behavior, and consistent logic. Exactly what I needed.

jessiejackson
19
jessiejackson 2025.11.23 15:10 
 

Impressed with how straightforward it is. Minimal settings, clear results, steady operation. Recommended!!!

ravil1976.rustemov
19
ravil1976.rustemov 2025.11.21 12:58 
 

OMG guys this Market Pulse AI is fire!!! Yury is the best developer ever, replies super fast even on weekend, gives pro advice like a friend. No fake promises, honest trading. Running smooth on my favorite crosses. If you hesitate - just buy it already!!!

smith45tv4
19
smith45tv4 2025.11.23 15:22 
 

Tested for a week — stable entries, no strange behavior, and consistent logic. Exactly what I needed.

Yury Orlov
20567
開発者からの返信 Yury Orlov 2025.11.24 19:29
Thank you! I'm glad to assist you with any questions! ❤️
jessiejackson
19
jessiejackson 2025.11.23 15:10 
 

Impressed with how straightforward it is. Minimal settings, clear results, steady operation. Recommended!!!

Yury Orlov
20567
開発者からの返信 Yury Orlov 2025.11.24 19:31
Thank you for your feedback!
I truly appreciate your support and honesty. My goal has always been to offer a transparent, reliable tool — not promises, but a disciplined approach to trading. Wishing you consistent results and confident trading!
ravil1976.rustemov
19
ravil1976.rustemov 2025.11.21 12:58 
 

OMG guys this Market Pulse AI is fire!!! Yury is the best developer ever, replies super fast even on weekend, gives pro advice like a friend. No fake promises, honest trading. Running smooth on my favorite crosses. If you hesitate - just buy it already!!!

Yury Orlov
20567
開発者からの返信 Yury Orlov 2025.11.21 15:56
Your review is fire 😅. Thank you!
calabcolaizzo
19
calabcolaizzo 2025.11.21 08:19 
 

Following the author's advice, I launched this EA on one pair only - AUDCAD. Everything works perfectly! Author demonstrates exceptional support quality - response time under 15 minutes, detailed optimization recommendations. Solid logic focused on NZDCHF, EURCHF, AUDCAD, GBPCHF, AUDCHF, NZDCAD, clear risk disclosure. I'm considering using the EA on other pairs from the list. Worth the investment for serious traders. The price is ridiculous! I was lucky to be one of the first buyers. This advisor should cost several times more, and it will definitely be at the top of the rating because it works and brings profit! I'm also testing your HTTP EA, which I find very interesting and promising. I sent you a couple of questions about it. Thank you so much, Yuri! 🤝

Yury Orlov
20567
開発者からの返信 Yury Orlov 2025.11.24 19:32
Thanks a lot! 😻 I'm glad to be a part of your success!
alarahanrahan1982
19
alarahanrahan1982 2025.11.20 12:34 
 

The author Yury provided excellent support - responded very quickly and explained everything in detail. Huge respect! The EA works stably on cross pairs, risk management is transparent. Very satisfied with the purchase, thank you!

Yury Orlov
20567
開発者からの返信 Yury Orlov 2025.11.20 13:11
I'm always glad to assist you, thanks! 😻
nurlan1990
19
nurlan1990 2025.11.20 08:59 
 

AMAZING EA! Super easy set up. Yury has answered all my questions really efficiently and quickly. Its making a nice profit and it really makes money automatically! 😍

Yury Orlov
20567
開発者からの返信 Yury Orlov 2025.11.20 09:18
Thank you so much! 🔥
Super happy that Market Pulse AI is already printing profits automatically for you.
I'm always here 24/7 — any questions? Just PM me and I'll hook you up instantly.
Let's do it 💰 together!
rambletew
34
rambletew 2025.11.20 08:06 
 

Bought this Market Pulse AI during launch for 99 bucks. This is not the first product I have purchased from Yury. Installed on real account - bam, +5.8% first 2 days! Yury is absolute legend, answered my questions in like 5 minutes with full setup guide. No bullshit support, real pro tips. Running perfect on AUDCAD and NZDCAD. Finally an EA without all that holy grail nonsense. Thank you, bro! Highly recommend!

Yury Orlov
20567
開発者からの返信 Yury Orlov 2025.11.20 08:29
Hey bro, thank you so much for the trust and for being one of my long-time users! 🔥 +5.8% in 2 days on real — that's awesome feedback, super happy it clicks perfect on AUDCAD/NZDCAD for you. Always here 24/7 if you need tweaks or any my assistance. Guys, this is exactly why I love what I do — real traders getting real results without the hype. Appreciate you big time! Thank you again!
aspe
51
aspe 2025.11.17 08:55 
 

Grabbed Market Pulse AI at $99 launch price - fresh release from Yury. WOW! Ran on real: +1.2% in 24h. Huge shoutout to Yury: replied in 10 min with detailed guide and tips. Super friendly, positive vibe like a trading buddy, lightning-fast responses (even weekends!), super communicative - no fluff, just pro insights from his huge exp. If you're after a solid EA for crosses (NZDCHF, AUDCHF etc.) without hype - grab it. Honest risks. Yury, thanks - trading with your support is a breeze!

Yury Orlov
20567
開発者からの返信 Yury Orlov 2025.11.20 08:31
aspe, thank you man! ❤️ You're the best! Stoked that you grabbed it at launch and already +1.2% — solid start! Love that you feel the "trading buddy" vibe, because that's exactly how I roll: fast replies, zero bullshit, only what actually works on crosses. If anyone reading this hesitates — just drop me a message, I'll prove it in 5 minutes :) Thanks again legend, let's keep crushing it together!
