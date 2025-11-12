Market Pulse AI

Consulente Intelligente per Chi è Stanco del Caos.

Dopo oltre 25 anni sui mercati finanziari, ho creato un consulente che opera come un vero professionista – senza emozioni, senza fretta, senza inganni.

Monitoraggio Segnale Live

Strumenti
 NZDCHF, EURCHF, AUDCAD, GBPCHF, AUDCHF, NZDCAD
Tipo di Conto
 ECN / Raw / spread bassi / hedging
Timeframe
 qualsiasi
Leverage
 1:50 o superiore
Deposito
 da $300
Complessità di Impostazione 1 su 10

Non uso trappole di marketing né trucchi disonesti degli inserzionisti – sono un trader, non un marketer – quindi ti invito semplicemente a testare e valutare il mio prodotto da solo per formarti un'opinione personale.
In segreto, ti dico che l'ho già fatto per te, e puoi vedere i risultati nel video allegato a questa descrizione.

IMPORTANTE: Dopo l'acquisto, mandami un messaggio privato – riceverai una guida completa di configurazione e accesso al supporto.


Di cosa si tratta?

Market Pulse AI è un sistema di trading completamente automatizzato, progettato per un lavoro confortevole e disciplinato sui mercati reali.

Non ti annoierò con dettagli noiosi e complessi; dirò solo brevemente che al cuore del consulente c'è una decomposizione multinivel della serie di prezzi usando basi wavelet non ortogonali, filtraggio adattivo degli impulsi basato sull'entropia di Tsallis, e un'architettura predittiva ibrida che combina decomposizione spettrale di Fourier modificata con un meccanismo di attenzione addestrato su 15 anni di reazioni di mercato asimmetriche. Non rivelerò come il mio Filtro di Impulso Adattivo proprietario migliori la qualità dei segnali o come il sistema identifichi zone di ingresso potenziali 3 barre prima della formazione – usando una combinazione di analisi di frequenza e modelli ricorrenti. E probabilmente non vale la pena approfondire come la stabilità locale del regime di mercato viene valutata in tempo reale tramite invarianti topologici dello spazio di fase, o come il filtro di particelle modificato si sincronizza con i cicli di liquidità delle sessioni principali per calibrare con precisione i punti di ingresso.

Tutto questo è solo sfondo. Non devi saperlo o capirlo. Devi solo fidarti del risultato.

Non è "un altro Expert Advisor". È il prodotto di ricerche profonde, anni di esperienza e test inflessibili sui mercati reali.

Nessun ingresso casuale. Nessun "forse funzionerà".

Solo logica ferrea, affinata nel tempo, i cui risultati vedrai nei tuoi report di trading.


Caratteristiche Chiave del Consulente:

• Automazione completa – senza intervento manuale

• Gestione adattiva del rischio e del lotto

• Selezione intelligente dei segnali – solo ingressi di alta qualità

• Ampia diversificazione del portafoglio di reddito tra asset

• Ottimizzazione per condizioni reali del 2025

• Funziona anche con depositi piccoli (da $300)

• Impostazione semplice – tutto chiaro a prima vista, parametri minimi

• Focus sulla conservazione del capitale, non sul "massimo profitto a ogni costo"


Le coppie di lavoro non sono scelte a caso: hanno struttura di movimento stabile, volatilità prevedibile e rumore minimo. Per test corretti, usa solo quelle.

Consiglio dell'Autore: Avvia il consulente su conto reale solo su una coppia selezionata dopo il tuo test personale.

Domande? Scrivimi in privato!


Cosa Ottieni Dopo l'Acquisto?

• Guida completa all'installazione e configurazione

• Supporto personale dall'autore (scrivimi in privato dopo l'acquisto)

• Accesso a tutti gli aggiornamenti futuri


In Breve

Market Pulse AI è lo strumento perfetto per chi ha già capito che la stabilità nasce non dalla fortuna, ma dalla disciplina, dal controllo e da un approccio onesto.

Se sei stanco di consulenti che saltano in aria in una settimana – ti invito a toccare il PULSO DEL MERCATO!

Testalo ora!


Qual è la Politica di Prezzo del Consulente?

Per mantenere un supporto di alta qualità e l'esclusività del prodotto, il prezzo del consulente aumenterà con l'aumento del numero di copie vendute.
I miei clienti sanno che mantengo sempre la parola! Tieni presente che l'aumento di prezzo non è un trucco di marketing, ma una necessità – apprezzo e rispetto tutti i miei clienti e miro a dare loro il miglior servizio e supporto, che è molto costoso.
Per questo, ti consiglio vivamente di testare e acquistare il consulente ora! Sono quasi sicuro che lo vorrai comprare subito dopo il test.

Vendite Prezzo Rimasti
1-10 $99 9
11-20 $149 10
21-30 $199 10
31-40 $249 10
41-50 $299 10


Indipendentemente dal tuo inizio – conto modesto o hedge globale – Market Pulse AI ti arma con l'arsenale élite di un pro, affinato nel mio laboratorio di trading: opera con precisione incrollabile, bilancia i rischi con grazia.

Testa in demo e inizia il tuo trading emozionante con Market Pulse AI oggi.

Non rimandare al "dopo", che non arriverà mai.

Fallo ora!

Altri dall’autore
Http EA
Yury Orlov
5 (6)
Experts
HTTP EA (How To Trade Pro) — robot di trading MT5 senza martingala e griglia, con chiusura giornaliera delle posizioni. Sviluppato da trader professionista con oltre 25 anni di esperienza. Ultima copia al prezzo attuale! Poi il prezzo salirà di 100 $. L'expert utilizza ordini pendenti, gestisce una sola posizione per strumento, applica sempre stop-loss e take-profit e chiude le posizioni ogni giorno. Funziona con i seguenti strumenti finanziari: Coppie di valute Criptovalute Metalli Indici Azion
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (135)
Indicatori
Top indicator for MT5   providing accurate signals to enter a trade without repainting! It can be applied to any financial assets:   forex, cryptocurrencies, metals, stocks, indices .  Watch  the video  (6:22) with an example of processing only one signal that paid off the indicator! MT4 version is here It will provide pretty accurate trading signals and tell you when it's best to open a trade and close it. Most traders improve their trading results during the first trading week with the help of
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Indicatori
Indicatore top per MT5 che fornisce segnali accurati per entrare in un trade senza riverniciare! Può essere applicato a qualsiasi attività finanziaria: forex, criptovalute, metalli, azioni, indici.  La versione MT5 è qui Fornirà segnali di trading piuttosto precisi e ti dirà quando è meglio aprire un trade e chiuderlo. Guarda il video (6:22) con un esempio di elaborazione di un solo segnale che ha ripagato l'indicatore! La maggior parte dei trader migliora i propri risultati di trading dura
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione