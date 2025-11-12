Consulente Intelligente per Chi è Stanco del Caos.

Strumenti

NZDCHF, EURCHF, AUDCAD, GBPCHF, AUDCHF, NZDCAD

Tipo di Conto

ECN / Raw / spread bassi / hedging

Timeframe

qualsiasi

Leverage

1:50 o superiore

Deposito

da $300 Complessità di Impostazione 1 su 10

Non uso trappole di marketing né trucchi disonesti degli inserzionisti – sono un trader, non un marketer – quindi ti invito semplicemente a testare e valutare il mio prodotto da solo per formarti un'opinione personale.

In segreto, ti dico che l'ho già fatto per te, e puoi vedere i risultati nel video allegato a questa descrizione.

IMPORTANTE: Dopo l'acquisto, mandami un messaggio privato – riceverai una guida completa di configurazione e accesso al supporto.



Di cosa si tratta?



Market Pulse AI è un sistema di trading completamente automatizzato, progettato per un lavoro confortevole e disciplinato sui mercati reali.

Non ti annoierò con dettagli noiosi e complessi; dirò solo brevemente che al cuore del consulente c'è una decomposizione multinivel della serie di prezzi usando basi wavelet non ortogonali, filtraggio adattivo degli impulsi basato sull'entropia di Tsallis, e un'architettura predittiva ibrida che combina decomposizione spettrale di Fourier modificata con un meccanismo di attenzione addestrato su 15 anni di reazioni di mercato asimmetriche. Non rivelerò come il mio Filtro di Impulso Adattivo proprietario migliori la qualità dei segnali o come il sistema identifichi zone di ingresso potenziali 3 barre prima della formazione – usando una combinazione di analisi di frequenza e modelli ricorrenti. E probabilmente non vale la pena approfondire come la stabilità locale del regime di mercato viene valutata in tempo reale tramite invarianti topologici dello spazio di fase, o come il filtro di particelle modificato si sincronizza con i cicli di liquidità delle sessioni principali per calibrare con precisione i punti di ingresso.

Tutto questo è solo sfondo. Non devi saperlo o capirlo. Devi solo fidarti del risultato.

Non è "un altro Expert Advisor". È il prodotto di ricerche profonde, anni di esperienza e test inflessibili sui mercati reali.

Nessun ingresso casuale. Nessun "forse funzionerà".

Solo logica ferrea, affinata nel tempo, i cui risultati vedrai nei tuoi report di trading.





Caratteristiche Chiave del Consulente:

• Automazione completa – senza intervento manuale

• Gestione adattiva del rischio e del lotto

• Selezione intelligente dei segnali – solo ingressi di alta qualità

• Ampia diversificazione del portafoglio di reddito tra asset

• Ottimizzazione per condizioni reali del 2025



• Funziona anche con depositi piccoli (da $300)



• Impostazione semplice – tutto chiaro a prima vista, parametri minimi



• Focus sulla conservazione del capitale, non sul "massimo profitto a ogni costo"

Le coppie di lavoro non sono scelte a caso: hanno struttura di movimento stabile, volatilità prevedibile e rumore minimo. Per test corretti, usa solo quelle.

Consiglio dell'Autore: Avvia il consulente su conto reale solo su una coppia selezionata dopo il tuo test personale.

Domande? Scrivimi in privato!





Cosa Ottieni Dopo l'Acquisto?



• Guida completa all'installazione e configurazione

• Supporto personale dall'autore (scrivimi in privato dopo l'acquisto)

• Accesso a tutti gli aggiornamenti futuri





In Breve



Market Pulse AI è lo strumento perfetto per chi ha già capito che la stabilità nasce non dalla fortuna, ma dalla disciplina, dal controllo e da un approccio onesto.

Se sei stanco di consulenti che saltano in aria in una settimana – ti invito a toccare il PULSO DEL MERCATO! Testalo ora!



Qual è la Politica di Prezzo del Consulente?

Per mantenere un supporto di alta qualità e l'esclusività del prodotto, il prezzo del consulente aumenterà con l'aumento del numero di copie vendute.

I miei clienti sanno che mantengo sempre la parola! Tieni presente che l'aumento di prezzo non è un trucco di marketing, ma una necessità – apprezzo e rispetto tutti i miei clienti e miro a dare loro il miglior servizio e supporto, che è molto costoso.

Per questo, ti consiglio vivamente di testare e acquistare il consulente ora! Sono quasi sicuro che lo vorrai comprare subito dopo il test.

Vendite Prezzo Rimasti 1-10 $99 9 11-20 $149 10 21-30 $199 10 31-40 $249 10 41-50 $299 10



Indipendentemente dal tuo inizio – conto modesto o hedge globale – Market Pulse AI ti arma con l'arsenale élite di un pro, affinato nel mio laboratorio di trading: opera con precisione incrollabile, bilancia i rischi con grazia.

Testa in demo e inizia il tuo trading emozionante con Market Pulse AI oggi.

Non rimandare al "dopo", che non arriverà mai.

Fallo ora!