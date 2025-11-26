- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
54
Прибыльных трейдов:
43 (79.62%)
Убыточных трейдов:
11 (20.37%)
Лучший трейд:
91.62 USD
Худший трейд:
-77.48 USD
Общая прибыль:
805.98 USD (5 993 pips)
Общий убыток:
-333.28 USD (2 925 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (175.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
175.84 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.33
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.79%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
6.10
Длинных трейдов:
38 (70.37%)
Коротких трейдов:
16 (29.63%)
Профит фактор:
2.42
Мат. ожидание:
8.75 USD
Средняя прибыль:
18.74 USD
Средний убыток:
-30.30 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-77.48 USD)
Макс. убыток в серии:
-77.48 USD (1)
Прирост в месяц:
4.58%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.28 USD
Максимальная:
77.48 USD (0.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.75% (77.57 USD)
По эквити:
4.80% (488.08 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|21
|NZDCHF
|19
|EURCHF
|14
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|155
|NZDCHF
|210
|EURCHF
|109
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|1.7K
|NZDCHF
|737
|EURCHF
|648
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +91.62 USD
Худший трейд: -77 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +175.84 USD
Макс. убыток в серии: -77.48 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RannForex-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real7
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live
|4.42 × 173
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.87 × 38
|
Deriv-Server
|6.85 × 26
|
OctaFX-Real
|8.53 × 466
|
RannForex-Server
|9.67 × 3
|
XMGlobal-MT5 4
|10.00 × 2
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|13.00 × 8
|
OctaFX-Real2
|13.75 × 4
|
RoboForex-Pro
|14.67 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|16.06 × 52
|
Teletrade-Sharp ECN
|19.00 × 2
|
Exness-MT5Real6
|24.00 × 1
Market Pulse AI Signal: онлайн торговля на AUDCAD, NZDCHF, EURCHF (в настройках используется низкий риск).
Купить советник можно здесь: https://www.mql5.com/ru/market/product/154766
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
777 USD в месяц
5%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
5
100%
54
79%
100%
2.41
8.75
USD
USD
5%
1:500