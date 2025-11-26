СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Market Pulse AI EA
Yury Orlov

Market Pulse AI EA

Yury Orlov
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 777 USD в месяц
прирост с 2025 5%
RannForex-Server
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
54
Прибыльных трейдов:
43 (79.62%)
Убыточных трейдов:
11 (20.37%)
Лучший трейд:
91.62 USD
Худший трейд:
-77.48 USD
Общая прибыль:
805.98 USD (5 993 pips)
Общий убыток:
-333.28 USD (2 925 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (175.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
175.84 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.33
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.79%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
6.10
Длинных трейдов:
38 (70.37%)
Коротких трейдов:
16 (29.63%)
Профит фактор:
2.42
Мат. ожидание:
8.75 USD
Средняя прибыль:
18.74 USD
Средний убыток:
-30.30 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-77.48 USD)
Макс. убыток в серии:
-77.48 USD (1)
Прирост в месяц:
4.58%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.28 USD
Максимальная:
77.48 USD (0.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.75% (77.57 USD)
По эквити:
4.80% (488.08 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 21
NZDCHF 19
EURCHF 14
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 155
NZDCHF 210
EURCHF 109
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 1.7K
NZDCHF 737
EURCHF 648
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +91.62 USD
Худший трейд: -77 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +175.84 USD
Макс. убыток в серии: -77.48 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RannForex-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real7
1.00 × 1
Tickmill-Live
4.42 × 173
ForexTimeFXTM-Live01
4.87 × 38
Deriv-Server
6.85 × 26
OctaFX-Real
8.53 × 466
RannForex-Server
9.67 × 3
XMGlobal-MT5 4
10.00 × 2
FOREX.comGlobalCN-Live 534
13.00 × 8
OctaFX-Real2
13.75 × 4
RoboForex-Pro
14.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
16.06 × 52
Teletrade-Sharp ECN
19.00 × 2
Exness-MT5Real6
24.00 × 1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

Market Pulse AI Signal: онлайн торговля на AUDCAD, NZDCHF, EURCHF (в настройках используется низкий риск).

Купить советник можно здесь: https://www.mql5.com/ru/market/product/154766


Нет отзывов
2025.12.12 16:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.27 09:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 13:33
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.26 13:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 13:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Market Pulse AI EA
777 USD в месяц
5%
0
0
USD
10K
USD
5
100%
54
79%
100%
2.41
8.75
USD
5%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.