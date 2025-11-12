Market Pulse AI
- 专家
- Yury Orlov
- 版本: 1.1
- 更新: 17 十一月 2025
- 激活: 12
智能顾问，专为厌倦混乱的人设计。
在金融市场工作25年以上后，我创建了一个像真正专业人士一样交易的顾问——没有情绪，没有匆忙，没有欺骗。
|工具
|NZDCHF, EURCHF, AUDCAD, GBPCHF, AUDCHF, NZDCAD
|账户类型
|ECN / Raw / 低点差 / 对冲
|时间框架
|任意
|杠杆
|1:50 或更高
|存款
|从 $300 起
|设置复杂性
|10 分中的 1
我不使用营销陷阱或不诚实的广告技巧——我是个交易员，不是营销人员——所以我只是邀请您自己测试并评估我的产品，形成自己的意见。
秘密告诉你，我已经为您做了这件事，您可以在附件的视频中查看结果。
重要： 购买后务必给我发私人消息——您将获得完整的设置指南和支持访问。
这是什么？
Market Pulse AI 是一个完全自动化的交易系统，专为在真实市场中舒适、纪律化的工作而设计。
自主研发的Adaptive Impulse Filter提高了信号质量；系统能够在形态形成前三根K线预测潜在入场区域，结合频率分析与递归模型实现。
算法在实时中通过相空间拓扑不变量评估市场状态的局部稳定性，改进的粒子滤波器与主要交易时段的流动性周期同步，实现精确的入场点校准。
所有这些只是背景。您不需要知道或理解它。您只需相信结果。
这不是“又一个 Expert Advisor”。这是深度研究、多年经验和在真实市场无妥协测试的产品。
没有随机入场。没有“也许会行”。
只有经年打磨的铁一般逻辑，其结果您将在交易报告中看到。
顾问的关键特性：
• 完全自动化——无需手动干预
• 自适应风险和手数管理
• 智能信号选择——仅高质量入场
• 资产间收入组合的广泛多元化
• 针对 2025 年真实条件的优化
• 即使小额存款也适用（从 $300 起）
• 简单设置——一切一目了然，最少参数
• 注重资本保全，而非“任何代价的最大利润”
工作货币对并非随意选择：它们具有稳定的运动结构、可预测的波动性和最小噪音。为正确测试，仅使用它们。
作者建议： 在自己的测试后选择一对货币对后，才在真实账户上启动顾问。
有问题？私信我！
购买后您将获得什么？
• 完整的安装和设置指南
• 作者的个人支持（购买后私信我）
• 所有未来更新的访问权
总结
Market Pulse AI 是那些已明白稳定源于纪律、控制和诚实方法而非运气的人的完美工具。
如果您厌倦了那些一周内爆仓的顾问——邀请您触碰 市场脉动！
立即测试！
顾问的定价政策是什么？
为保持高质量支持和产品独特性，顾问的价格将随着售出拷贝数量的增加而上涨。
我的客户知道我总是信守承诺！因此请注意，价格上涨不是营销把戏，而是必要措施——我重视并尊重所有客户，并力求提供最佳服务和支持，这非常昂贵。
因此，我强烈建议您立即测试并购买顾问！我几乎确信测试后您就会想买它。
|销量
|价格
|剩余
|1-10
|$99
|—
|11-20
|$149
|—
|21-30
|$199
|—
|31-40
|$249
|3
|41-50
|$299
|10
无论您从何起步——小额账户还是全球套期保值——Market Pulse AI 为您配备专业人士的精英武器库，在我的交易实验室中打磨：以坚定精确交易，以优雅平衡风险。
在模拟账户测试并从今天开始与 Market Pulse AI 开启激动人心的交易。
不要推迟到“以后”，那永远不会到来。
现在就行动！
Tested for a week — stable entries, no strange behavior, and consistent logic. Exactly what I needed.