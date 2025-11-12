在金融市场工作25年以上后，我创建了一个像真正专业人士一样交易的顾问——没有情绪，没有匆忙，没有欺骗。

NZDCHF, EURCHF, AUDCAD, GBPCHF, AUDCHF, NZDCAD

ECN / Raw / 低点差 / 对冲

任意

1:50 或更高

从 $300 起 设置复杂性 10 分中的 1

我不使用营销陷阱或不诚实的广告技巧——我是个交易员，不是营销人员——所以我只是邀请您自己测试并评估我的产品，形成自己的意见。

秘密告诉你，我已经为您做了这件事，您可以在附件的视频中查看结果。

重要： 购买后务必给我发私人消息——您将获得完整的设置指南和支持访问。



这是什么？



Market Pulse AI 是一个完全自动化的交易系统，专为在真实市场中舒适、纪律化的工作而设计。

该智能交易系统的核心基于使用非正交小波基的多层价格序列分解、基于Tsallis熵的自适应脉冲滤波以及融合改进傅里叶谱分解与注意力机制的混合预测架构，该机制经过15年非对称市场反应训练。

自主研发的Adaptive Impulse Filter提高了信号质量；系统能够在形态形成前三根K线预测潜在入场区域，结合频率分析与递归模型实现。

算法在实时中通过相空间拓扑不变量评估市场状态的局部稳定性，改进的粒子滤波器与主要交易时段的流动性周期同步，实现精确的入场点校准。

所有这些只是背景。您不需要知道或理解它。您只需相信结果。

这不是“又一个 Expert Advisor”。这是深度研究、多年经验和在真实市场无妥协测试的产品。

没有随机入场。没有“也许会行”。

只有经年打磨的铁一般逻辑，其结果您将在交易报告中看到。





顾问的关键特性：

• 完全自动化——无需手动干预

• 自适应风险和手数管理

• 智能信号选择——仅高质量入场

• 资产间收入组合的广泛多元化

• 针对 2025 年真实条件的优化



• 即使小额存款也适用（从 $300 起）



• 简单设置——一切一目了然，最少参数



• 注重资本保全，而非“任何代价的最大利润”

工作货币对并非随意选择：它们具有稳定的运动结构、可预测的波动性和最小噪音。为正确测试，仅使用它们。

作者建议： 在自己的测试后选择一对货币对后，才在真实账户上启动顾问。

有问题？私信我！





购买后您将获得什么？



• 完整的安装和设置指南

• 作者的个人支持（购买后私信我）

• 所有未来更新的访问权





总结



Market Pulse AI 是那些已明白稳定源于纪律、控制和诚实方法而非运气的人的完美工具。

如果您厌倦了那些一周内爆仓的顾问——邀请您触碰 市场脉动！ 立即测试！



顾问的定价政策是什么？

为保持高质量支持和产品独特性，顾问的价格将随着售出拷贝数量的增加而上涨。

我的客户知道我总是信守承诺！因此请注意，价格上涨不是营销把戏，而是必要措施——我重视并尊重所有客户，并力求提供最佳服务和支持，这非常昂贵。

因此，我强烈建议您立即测试并购买顾问！我几乎确信测试后您就会想买它。

销量 价格 剩余 1-10 $99 —

11-20 $149 — 21-30 $199 — 31-40 $249 3 41-50 $299 10



无论您从何起步——小额账户还是全球套期保值——Market Pulse AI 为您配备专业人士的精英武器库，在我的交易实验室中打磨：以坚定精确交易，以优雅平衡风险。

在模拟账户测试并从今天开始与 Market Pulse AI 开启激动人心的交易。

不要推迟到“以后”，那永远不会到来。

现在就行动！