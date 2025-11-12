Após mais de 25 anos nos mercados financeiros, criei um assessor que negocia como um verdadeiro profissional — sem emoções, sem pressa, sem enganos.

Instrumentos

NZDCHF, EURCHF, AUDCAD, GBPCHF, AUDCHF, NZDCAD

Tipo de Conta

ECN / Raw / spreads baixos / hedge

Timeframe

qualquer

Alavancagem

1:50 ou superior

Depósito

a partir de $300 Complexidade de Configuração 1 de 10

Não uso armadilhas de marketing nem truques desonestos de anunciantes — sou trader, não marketer — então simplesmente convido você a testar e avaliar meu produto por si mesmo para formar sua própria opinião. Em segredo, direi que já fiz isso por você, e você pode verificar os resultados no vídeo anexado a esta descrição.

IMPORTANTE: Após a compra, envie-me uma mensagem privada — você receberá um guia completo de configuração e acesso ao suporte.



Do que se trata?



Market Pulse AI é um sistema de trading totalmente automatizado, projetado para um trabalho confortável e disciplinado em mercados reais.

O núcleo do assessor é baseado em uma decomposição multinível da série de preços utilizando bases wavelet não ortogonais, filtragem adaptativa de impulsos baseada na entropia de Tsallis e uma arquitetura preditiva híbrida que combina uma decomposição espectral de Fourier modificada com um mecanismo de atenção treinado em 15 anos de reações assimétricas do mercado. O filtro proprietário Adaptive Impulse Filter melhora a qualidade dos sinais; o sistema identifica zonas potenciais de entrada até três barras antes da formação usando uma combinação de análise de frequência e modelos recorrentes. Em tempo real, o algoritmo avalia a estabilidade local do regime de mercado através de invariantes topológicos do espaço de fases, enquanto um filtro de partículas modificado se sincroniza com os ciclos de liquidez das principais sessões para calibrar com precisão os pontos de entrada.

Tudo isso é apenas pano de fundo. Você não precisa saber ou entender. Você só precisa confiar no resultado.

Não é "mais um Expert Advisor". É o produto de pesquisas profundas, anos de experiência e testes implacáveis em mercados reais.

Sem entradas aleatórias. Sem "talvez funcione".

Apenas lógica de ferro, aperfeiçoada ao longo dos anos, cujos resultados você verá em seus relatórios de trading.





Características Principais do Assessor:

• Automação completa — sem intervenção manual

• Gerenciamento adaptativo de risco e lote

• Seleção inteligente de sinais — apenas entradas de alta qualidade

• Diversificação ampla da carteira de renda entre ativos

• Otimização para condições reais de 2025



• Funciona mesmo com depósitos pequenos (a partir de $300)



• Configuração simples — tudo claro à primeira vista, parâmetros mínimos



• Foco na preservação de capital, não em "lucro máximo a qualquer custo"

Os pares de trabalho não foram escolhidos ao acaso: eles têm estrutura de movimento estável, volatilidade previsível e ruído mínimo. Para testes corretos, use apenas eles.

Conselho do Autor: Inicie o assessor em conta real apenas em um par selecionado após seu próprio teste.

Perguntas? Mensagem privada para mim!





O Que Você Recebe Após a Compra?



• Guia completo de instalação e configuração

• Suporte pessoal do autor (envie mensagem privada após a compra)

• Acesso a todas as atualizações futuras





Resumo



Market Pulse AI é uma ferramenta perfeita para quem já entendeu que a estabilidade nasce não da sorte, mas da disciplina, controle e abordagem honesta.

Se você está cansado de assessores que explodem em uma semana — convido você a tocar o PULSO DO MERCADO! Teste agora mesmo!



Qual é a Política de Preços do Assessor?

Para manter suporte de alta qualidade e exclusividade do produto, o preço do assessor aumentará à medida que o número de cópias vendidas crescer.

Meus clientes sabem que eu sempre cumpro minha palavra! Portanto, tenha em mente que o aumento de preço não é um truque de marketing, mas uma necessidade — eu valorizo e respeito todos os meus clientes e busco dar-lhes o melhor serviço e suporte, o que é muito caro.

Por isso, recomendo fortemente testar e adquirir o assessor agora! Estou quase certo de que logo após o teste, você vai querer comprá-lo.

Vendas Preço Restante 1-10 $99 —

11-20 $149 — 21-30 $199 — 31-40 $249 3 41-50 $299 10



Independentemente do seu início — conta modesta ou hedge global — Market Pulse AI o equipa com o arsenal de elite de um pro, aperfeiçoado em meu laboratório de trading: negocie com precisão inabalável, equilibre riscos com graça.

Teste no demo e comece seu trading emocionante com Market Pulse AI hoje.

Não adie para "depois", que nunca chega.

Faça agora!