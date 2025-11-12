Kaostan Bıkanlar İçin Akıllı Danışman.

Finansal piyasalarda 25 yıldan fazla çalıştıktan sonra, gerçek bir profesyonel gibi ticaret yapan bir danışman oluşturdum – duygusuz, acele etmeden, aldatmadan. Canlı Sinyal İzleme

Araçlar

NZDCHF, EURCHF, AUDCAD, GBPCHF, AUDCHF, NZDCAD

Hesap Türü

ECN / Raw / düşük spread / hedging

Zaman Çerçevesi

herhangi

Kaldıraç

1:50 veya üstü

Depozito

$300'den itibaren Kurulum Karmaşıklığı 10 üzerinden 1

Pazarlama tuzakları veya dürüst olmayan reklamcı hileleri kullanmam – ben bir trader'ım, pazarlamacı değilim – bu yüzden ürünümü kendiniz test etmenizi ve değerlendirmenizi, kendi fikrinizi oluşturmanızı davet ediyorum.

Gizlice söyleyeyim, bunu sizin için zaten yaptım ve bu açıklamaya ekli videoda sonuçları görebilirsiniz.

ÖNEMLİ: Satın aldıktan sonra bana özel mesaj atın – tam kurulum rehberi ve desteğe erişim alacaksınız.



Ne hakkında?



Market Pulse AI, gerçek piyasalarda konforlu ve disiplinli çalışma için tasarlanmış tamamen otomatik bir ticaret sistemidir.

Sıkıcı ve karmaşık detaylarla sizi yormayacağım; kısaca, danışmanın temelinde fiyat serisinin çok seviyeli dekompozisyonu non-ortogonal wavelet tabanları kullanılarak, Tsallis entropisine dayalı adaptif impuls filtreleme ve 15 yıllık asimetrik piyasa reaksiyonlarında eğitilmiş dikkat mekanizmasını birleştiren modifiye Fourier spektral ayrıştırmalı hibrit öngörü mimarisi yatıyor. Kendi geliştirdiğim Adaptive Impulse Filter'ın sinyal kalitesini nasıl artırdığını veya sistemin oluşumdan 3 bar önce potansiyel giriş bölgelerini nasıl tespit ettiğini – frekans analizi ve rekürren modeller kombinasyonu kullanarak – açıklamayacağım. Muhtemelen, piyasa rejiminin yerel istikrarının faz uzayının topolojik invariantleri aracılığıyla gerçek zamanlı olarak nasıl değerlendirildiğini veya modifiye edilmiş parçacık filtresinin ana oturumların likidite döngüleriyle nasıl senkronize olup giriş noktalarını hassas kalibre ettiğini derinlemesine incelemeye değmez.

Bütün bunlar sadece arka plan. Bunları bilmenize veya anlamanıza gerek yok. Sonuca güvenin yeter.

Bu “sadece bir Expert Advisor” değil. Derin araştırmalar, yılların deneyimi ve gerçek piyasalarda tavizsiz testlerin ürünü.

Rastgele giriş yok. “Belki olur” yok.

Sadece yıllarca cilalanmış demir gibi mantık, sonuçlarını işlem raporlarınızda göreceksiniz.





Danışmanın Ana Özellikleri:

• Tam otomasyon – manuel müdahale yok

• Adaptif risk ve lot yönetimi

• Akıllı sinyal seçimi – sadece yüksek kaliteli girişler

• Varlıklar arası gelir portföyünün geniş çeşitlendirmesi

• 2025 gerçek koşullarına optimizasyon



• Küçük depozitolarla bile çalışır ($300'den)



• Basit kurulum – her şey bir bakışta anlaşılır, minimum parametre



• Sermaye koruma odaklı, “her ne pahasına olursa olsun maksimum kar” değil

Çalışan çiftler rastgele seçilmedi: Stabil hareket yapısı, öngörülebilir volatilite ve minimum gürültüye sahipler. Doğru test için sadece bunları kullanın.

Yazar Tavsiyesi: Kendi testinizden sonra seçtiğiniz bir çiftte sadece gerçek hesapta çalıştırın.

Soru? Özel mesaj atın!





Satın Alma Sonrası Ne Alırsınız?



• Tam kurulum ve ayar rehberi

• Yazarın kişisel desteği (satın alım sonrası özel mesaj)

• Tüm gelecek güncellemelere erişim





Sonuç



Market Pulse AI, istikrarın şans değil disiplin, kontrol ve dürüst yaklaşımdan doğduğunu anlayanlar için mükemmel bir araçtır.

Bir haftada eriyen danışmanlardan bıktıysanız – PIYASA NABZINA dokunun! Şimdi test edin!



Danışmanın Fiyatlandırma Politikası Nedir?

Yüksek kaliteli destek ve ürünün münhasırlığını korumak için, danışmanın fiyatı satılan kopya sayısıyla artacaktır.

Müşterilerim sözümü her zaman tuttuğumu bilir! Fiyat artışı bir pazarlama numarası değil, zorunluluk – tüm müşterilerimi takdir eder ve onlara en iyi hizmeti ve desteği vermeye çalışırım, bu çok pahalıya mal olur.

Bu nedenle, danışmanı hemen test etmenizi ve satın almanızı şiddetle tavsiye ederim! Testten hemen sonra satın almak isteyeceğinizden eminim.

Satışlar Fiyat Kalan 1-10 $99 9 11-20 $149 10 21-30 $199 10 31-40 $249 10 41-50 $299 10



Başlangıcınıza bakmaksızın – mütevazı hesap veya küresel hedge – Market Pulse AI sizi trading laboratuvarımda cilalanmış pro'nun elit cephaneliğiyle donatır: sarsılmaz hassasiyetle ticaret yapın, riskleri zarafetle dengeleyin.

Demo'da test edin ve bugün Market Pulse AI ile heyecan verici ticaretinize başlayın.

“Sonra”ya ertelemeyin, o hiç gelmez.

Şimdi yapın!