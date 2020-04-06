The ORB Guardian

ORB Guardian – Прорыв диапазона + Защита проп-фирм
Быстрый и надёжный советник, созданный для проп-фирм челленджей и дисциплинированной внутридневной торговли.
Без мартингейла. Без сетки. Только чёткие правила.

Почему трейдеры выбирают ORB Guardian

• Автоматическая синхронизация сделок с нашим профессиональным торговым журналом
• Автоматические сделки по прорыву Opening Range
• Режимы: один сигнал или подтверждение
• Встроенная защита проп-фирм (дневная/недельная/месячная/общая просадка)
• Авто-остановка торговли при достижении лимитов или цели прибыли
• Трендовые и волатильностные фильтры
• Контроль дней недели и торговых часов

Создан для стабильного прохождения челленджей
• Логика одной позиции
• Фиксированный риск
• Без скрытых и рискованных методов
• Работает на USDJPY, XAUUSD, US30 и любых символах

Основные функции
• Opening Range с настраиваемыми параметрами
• Breakout или Reverse
• Модуль проп-фирм с контролем просадки
• Еженедельные/ежемесячные отчёты
• Чистая панель на графике

Рекомендуемое использование
• M5–M15
• Минимальный депозит: 500 USD
• Идеален для FTMO, MFF, FundedNext, The5ers


Рекомендуем также
Prop Firm Killer EA
Heri Yusufu Kaniugu
Эксперты
Prop Firm Killer EA is a prop-firm–ready automated trading system built with strict risk management and rule compliance in mind. It focuses on consistency, capital protection, and disciplined execution rather than aggressive overtrading. Core Features Daily Max Loss Limit – Automatically stops trading when the daily loss threshold is reached Daily Profit Target – Locks profits and disables trading after hitting the target Maximum Trades per Day – Prevents overtrading and poor market conditions S
Scalping MT5 EA
The Hung Ngo
Эксперты
Description of Scalping MT5 EA Scalping MT5 EA is a powerful, simple, and user-friendly trading tool designed for traders seeking an effective scalping strategy. This fully automated EA saves you time and maximizes profit opportunities from short-term price movements. Key Features Fully Automated : Scalping MT5 EA handles every stage of trading, from market analysis to order placement and risk management. Easy Setup : With simple input parameters, you can customize the EA to suit your trading st
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Эксперты
Устанавливайте TP и SL по Цене – Автоматический модификатор ордеров для MT5 Автоматически устанавливает точные уровни TP и SL по цене сделки ️ Работает со всеми парами и советниками, фильтрация по символу или Magic Number Этот советник позволяет задавать точные уровни Take Profit (TP) и Stop Loss (SL) по ценовым значениям (например, 1.12345 на EURUSD). Без пунктов, без пипсов. Только точное и чистое управление сделками для всех ордеров или по выбранному символу или Magic Number. Основны
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Эксперты
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Эксперты
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Эксперты
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Эксперты
Matrix Arrow EA MT5  - уникальный советник, который может торговать по сигналам  MT5 индикатора Matrix Arrow  с помощью торговой панели на графике, вручную или на 100% автоматически.  Индикатор Matrix Arrow MT5  будет определять текущую тенденцию на ранних этапах, собирая информацию и данные от до 10 стандартных индикаторов, а именно: Индекс среднего направленного движения (ADX), Индекс товарного канала (CCI), Классические свечи Heiken Ashi, Скользящая средняя, Дивергенция схождения скользящих
Light Bringer Grid EA
Lesiba Shalton Letsoalo
Эксперты
Light Bringer EA – Умная мультивалютная грид-система Интеллектуальная торговля на возврат к среднему с расширенным управлением рисками Light Bringer EA — это продвинутый советник для грид-трейдинга, который сочетает более 5 технических индикаторов и умные фильтры для поиска высоковероятных входов на возврат к среднему на нескольких валютных парах. Ключевые особенности Умная система входа Более 5 индикаторов: RSI, Bollinger Bands, ATR, Standard Deviation Фильтр флэта — открывает сделки только в
Grid Close System
Mr Adisorn Mayang
Эксперты
ZAB Grid EA - Automated Trading Tool for High Volatility Markets Product Description ZAB Grid EA is an automated trading program developed for various financial markets with price volatility. This EA is suitable for trading instruments such as gold (XAUUSD), oil (USOIL), indices like S&P500, and even stocks. It employs a price grid strategy that helps you trade with a systematic approach and effective risk management. Key Features and Benefits Detailed Pre-Trade Planning The EA calculates and
Neopips Engine EA
Md Billal Hossain
Эксперты
NeoPips Engine EA — настоящая торговая революция уже наступила! «Настоящая сила торговли заключается в том, чтобы видеть то, что упускают другие. NeoPips Engine не следует за рынком — он им управляет». О NeoPips Engine EA: ваш интеллектуальный торговый союзник NeoPips Engine EA — это не обычный торговый робот. Это многомерный, оптимизированный для ИИ экспертный советник, созданный для трейдеров, которым нужна точность, адаптивность и долгосрочная эффективность. В отличие от устаревших
Max ScalperSpeed MT5
Paranchai Tensit
Эксперты
Max ScalperSpeed MT5   is a fully automated expert advisor. This system has been developed to improve the efficiency of generating more returns. Rely on scalping trading strategies and recovery strategies with appropriate trading frequencies, and also able to work well in all market conditions, whether trend or sideways, able to trade full time in all conditions. Enable or disable news filtering according to user needs. Added a proportional lot size adjustment function, where users can choose t
Kintech Gold
Doan Van Hai
Эксперты
Following our guide, you will gain more than you lose. EA for long-term. Stable profit - min risk. Symbol:  XAUUSD Attach to any timeframe Min deposit:   3000$ - Calculate profit by month Live signal:  https://www.mql5.com/en/signals/2080910?source=Site+Signals+My EA input instruction: 1. With XAU 2 digits (eg: 1843.23) please set - Input   [3. Max spread]: 55 - Input   [9. Step point]: 100 2. With XAU 3 digits (eg: 1843.235) please set - Input   [3. Max spread]: 550 - Input   [9. Step point]:
The Simple Bot
Subbiah Kumar
Эксперты
The Simple Bot as the name suggests follows a very simple strategy, which guarantees the bot will work in the long run. The EA uses the below simple philosophy to guarantee profits for the user. 1. Odds of success inversely proportional to size of TP. The EA aims to capture just 250 points in GOLD(XAUUSD) when conditions are met.  2.  Avoids over-trading, takes utmost one trade per day 3. Only one trade managed at a time 4.  Robust risk management, every trade is protected with a tight SL Gue
Moving Average Crossover EA MT5
Biswarup Banerjee
Эксперты
Moving Average Strategy EA MT5 — это сложный инструмент автоматической торговли, разработанный для MetaTrader 5, использующий пересечения скользящих средних для захвата разворотов тренда и потенциальных точек входа. Этот экспертный советник предлагает трейдерам универсальное решение с настраиваемыми параметрами, обеспечивая точное исполнение сделок и надежное управление рисками. Тщательно протестированный, он предоставляет эффективные методы входа, гибкие правила выхода и минимальное потребление
Goldmost MT5
Hongliang Ding
Эксперты
Goldmost – Precision Trading for XAUUSD This EA implements a multi-timeframe breakout strategy for XAUUSD, identifying critical support/resistance levels to execute trades with dynamic SL/TP adjustments, and intelligent exit protocols for optimized risk management. The parameters are updated regularly to adapt to evolving market conditions. This ensures the model continuously adjusts to shifting sentiment, investor behavior, and emerging trends - keeping your strategy aligned with current marke
Gold Digger AI
Xiaoyu Huang
5 (2)
Эксперты
Это долгосрочный стабильный и прибыльный советник для торговли золотом, использующий традиционные технические индикаторы и использующий ИИ для адаптивного советника. Цена акции нового советника: $199   →   $24 9 Характеристика один заказ за раз фиксированный стоп-лосс адаптивный ночная торговля Оптимизация проскальзывания новостной фильтр Подходит для прохождения FTMO, DARWINEX Zero Может использоваться с другими советниками Объектно-ориентированное программирование, программный каркас проверен
Dynamic Trader EA MT5
Jamal El Alama
Эксперты
Elevate your trading experience with Dynamic Trader EA MT5 , a cutting-edge trading robot designed to optimize your investment strategy. This advanced algorithm harnesses the power of four key indicators: RSI ( Relative Strength Index ), Stochastic Oscillator , MACD   ( Moving Average Convergence Divergence ) and ATR ( Average True Range ) to make informed and precise trading decisions. ATR is used to dynamically set stop-loss and take-profit levels based on market volatility. IMPORTANT! Read c
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
Эксперты
The Goat Scalper EA — Smart, Fast, and Built for Real Market Performance Overview The Goat Scalper EA is a next-generation trading system built to capture decisive market moves with surgical precision. Unlike typical scalpers that rely on risky methods such as martingale, grid, hedging, or arbitrage, The Goat uses a pure breakout logic based on advanced supply and demand zone detection, ensuring stable and transparent results in any condition. Core Strengths Smart Risk Management Stop Loss on
Exclusive Imperium MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
Exclusive Imperium MT5 — автоматизированная торговая система Exclusive Imperium MT5 — это эксперт-советник для MetaTrader 5, основанный на алгоритмах анализа рынка и управлении рисками. Советник работает в полностью автоматическом режиме и требует минимального вмешательства со стороны трейдера. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настройке! ВАЖНО: Все примеры, скриншоты и тесты приведены исключительно в демонстрационных целях. Если у одного брокера опре
Algocep Grid MT5
Jacob James
Эксперты
PROMO: ONLY 10 LEFT AT $90! Next price:        $199 Price will be kept high to limit number of users for this strategy. This EA starts trading at the open of   London (UK) Session . It is based on analysis of advanced statistical distributions combined with short to medium term reversal patterns which have mean-reversion attributes. The EA includes several smart features and allows you to trade with a fixed or automatic lot size. The EA is not sensitive to spreads but can be backtested on both
AP BTC Bullish Retest MT5
Allan Graham Pike
Эксперты
AP BTC Bullish Retest (MT5) Long-only BTC EA. Waits for a decisive close above resistance , confirms trend/volume quality, then places a BUY LIMIT on the pullback to the broken level. One setup at a time. No grid, no martingale. No DLL/WebRequest. What it is A breakout-and-retest engine for BTC. It builds meaningful resistance handles (body-high clusters) on a higher TF, requires a clean close through that handle, then buys the retest with disciplined risk and strict broker-safe checks. How it t
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
5 (4)
Эксперты
BFG 9000 is a unique system that trades your account 100% hands-free with   live-proven algorithms . Validated in live trading for 12 months. No Grid, no Martingale. The craziest part is however the ability to   manage your own trade decisions . The built-in AI takes your trades and manages them into profit. Safe Haven BFG includes a very stable algorithm that runs on 100% autopilot. It does not use Grid and no Martingale - thus you can be very sure, that it won't destroy your account. The syst
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Эксперты
Sonic R Pro Enhanced EA - Версия 2025 249$ только для первых 5 покупателей! Live Сигнал Проверьте реальную производительность Sonic R Pro Enhanced: Торговая стратегия Sonic R Pro Enhanced — это обновленная версия классической стратегии Sonic R, которая автоматизирует сделки на основе Dragon Band (EMA 34 и EMA 89) и использует усовершенствованные алгоритмы для максимальной эффективности. Таймфреймы: M15, M30 Поддерживаемые пары: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Стиль торговли: Свинг-трейд
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Эксперты
GoldenRatioX — Скальпинг на золоте, доведённый до идеала GoldenRatioX — это мощная и интуитивная платформа для высокоскоростной торговли золотом, созданная специально для скальперов и активных трейдеров, работающих на грани секунд и стремящихся выжать максимум из каждого движения цены. После покупки обязательно свяжитесь со мной для получения настроек. Почему именно золото? Золото — это не просто актив. Это высоколиквидный и волатильный инструмент с чёткими уровнями, идеально подходящий для ска
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Эксперты
Финансовый Робот SolarTrade Suite: LaunchPad Market Expert - предназначенный для открытия торговых сделок! Это торговый робот, который использует особые инновационные и передовые алгоритмы для рассчета своих значений, Ваш Помошник в Мире Финансовых Рынков. Испольуйте наш набор индикаторов из серии SolarTrade Suite чтобы лучше выбрать момент для запуска этого робота. Проверьте другие наши продукты из серии SolarTrade Suite внизу описания. Хотите уверенно ориентироваться в мире инвестиций и фи
Neural trendlock hybrid system
Josias Antimano Nazal
Эксперты
TrendLock Hybrid System is an advanced all-in-one Expert Advisor built for traders who demand precision, consistency, and adaptability in any market condition. It combines multiple trading logics into a unified hybrid framework to deliver smarter and more efficient execution. Core Features:  Adaptive risk management that adjusts automatically to market volatility. Detects sideways conditions and avoids low-probability setups. Guides trade direction by identifying short-term momentum for both
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Эксперты
Советник S&P 500 Scalper — это инновационный инструмент, разработанный для трейдеров, желающих успешно торговать индексом S&P 500. Этот индекс является одним из наиболее широко используемых и престижных индикаторов американского фондового рынка, включающий 500 крупнейших компаний США. Особенности: Автоматизированные торговые решения: Советник основан на передовых алгоритмах и техническом анализе, позволяющих автоматически адаптировать стратегию к изменяющимся рыночным условиям. Разносторонний п
Mine Farm
Maryna Kauzova
Эксперты
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.72 (36)
Эксперты
AOT MT5 - Мультивалютная система с искусственным интеллектом нового поколения Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   ВАЖНО! После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке: Ресурс Описание Понимание торговой частоты AOT Почему бот не торгует каждый день Как настроить AOT Bot Пошаговое руководство по установке Set files AOT MT5 - это продвинутый Expert Advisor, работающий н
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 5 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Советн
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (13)
Эксперты
С пециальная цена  $109  (обычная цена: $365) . Руководство по настройке и использованию :  ABS Channel . Мониторинг в реальном времени:   ABS Signal .  Файл настроек от реального сигнала Базовый файл настроек Что такое ABS EA? ABS EA — это профессиональный торговый робот, разработанный специально для XAUUSD (золото) на таймфрейме H1. Он основан на системе Мартингейл с встроенным контролем рисков . Разработанный как для начинающих, так и для опытных трейдеров, ABS EA прост в настройке, по
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (4)
Эксперты
X Fusion AI — Нейро-адаптивная гибридная торговая система Скидка на ограниченное время. Осталось всего 7 из 20 — почти распродано. Текущая цена по акции — 149 долларов, скоро вернётся к 999 долларам. Демонстрация работы Реальная торговая производительность После покупки, пожалуйста, не забудьте написать нам в личные сообщения, чтобы получить рекомендуемые параметры, инструкции, меры предосторожности, советы по использованию и другую информацию. Большое спасибо за вашу поддержку. 1. Обзор X Fus
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Эксперты
Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Эксперты
How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта. Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисципл
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
Эксперты
Реальный мониторинг. Честные тесты. Ноль хайпа. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Прежде чем перейти к техническим деталям, есть две вещи, которые ты должен знать: PipsHunter подтвержден реальным мониторингом на реальном счёте. Экспертный советник работает в живой торговле уже несколько месяцев на реальном счёте (Pepperstone), и мониторинг полностью открыт. Никаких симуляций, никаких скрытых аккаунтов, никаких “идеальных бэктестов” — реальные торговые результаты подтверждают фактическую эффективн
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
Эксперты
Первый в мире публичный алгоритм Арбитража между Gold и Bitcoin! Сделки открываются каждый день! Live Signal -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Рекомендуемые брокеры со временем как:  IC Markets Торгуемые пары:  XAUUSD, BTCUSD Символ для прикрепления:  XAUUSD H1 Обязательно проверьте, чтобы в окне  «Обзор Рынка » были добавлены торгуемые валютные пары! Тип счета: ECN/Raw Spread Настройки Префикса: Если у вашего брокера валютная пара имеет префикс у символа, например - XAUUSD _i То
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
Другие продукты этого автора
HFT Dominator MT4
Cedric Landry Shema
Эксперты
HFT Dominator – Сверхбыстрая система исполнения рыночных ордеров Этот Экспертный Советник (ЭС) разработан для высокоскоростных операций на рынке с низкой задержкой . Он выполняет точные входы в условиях узких спредов, идеально подходящих для быстрых рынков , таких как металлы, индексы и валютные пары, с оптимизированным контролем проскальзывания. Акция: Аренда ЭС на 30 дней за $30 — ограниченное по времени предложение. Система поддерживает несколько режимов управления капиталом , адаптивный выбо
Apex Trading Dashboard PRO
Cedric Landry Shema
Утилиты
Apex Trading Dashboard PRO — это профессиональная торговая панель с расширенным управлением рисками, аналитикой в реальном времени и быстрым исполнением сделок. Легко управляйте стоп-лоссом, тейк-профитом, лотами и дневными лимитами риска через единый интуитивный интерфейс. Идеально подходит для трейдеров, стремящихся к точности, дисциплине и полному контролю. Ключевые особенности • Продвинутая торговая панель: исполнение ордеров Buy/Sell, закрытие позиций, мгновенное управление сделками. • Упр
FREE
TripleWave Signal Indicator
Cedric Landry Shema
Индикаторы
TripleWave Signal Indicator - Система подтверждения тренда с несколькими таймфреймами Никогда больше не пропускайте сделки с высокой вероятностью! TripleWave Signal Indicator — это профессиональная система, которая одновременно анализирует три таймфрейма (M15, H1, H4), чтобы предоставлять только самые надежные сигналы BUY и SELL . Рекомендуемые настройки: XAUUSD: Настройки по умолчанию подходят на данный момент. Что вы получаете: Движок анализа тренда с несколькими таймфреймами. Визуальные стрел
FREE
Triplewave Momentum Pro
Cedric Landry Shema
Эксперты
Привет, трейдеры! Я — Quant Pulse , самый совершенный эксперт-советник с подтверждением тренда на нескольких таймфреймах, который когда-либо был создан. Моя специализация — точная трендовая торговля на разных рынках с непреклонной точностью. Я торгую GOLD (XAUUSD) и GBPUSD с хирургической точностью, принося вам стабильные торговые возможности, используя анализ трёх таймфреймов. Что делает меня особенным? Я — EA для подтверждения тренда, тщательно спроектированный, чтобы устранить ложные сигигна
FREE
HFT Dominator MT5
Cedric Landry Shema
Эксперты
MyfxBook Reports:  HFT Dominator – Сверхбыстрая система исполнения рыночных ордеров Этот Экспертный Советник (ЭС) разработан для высокоскоростных операций на рынке с низкой задержкой . Он выполняет точные входы в условиях узких спредов, идеально подходящих для быстрых рынков , таких как металлы, индексы и валютные пары, с оптимизированным контролем проскальзывания. Акция: Аренда ЭС на 30 дней за $30 — ограниченное по времени предложение. Система поддерживает несколько режимов управления капитало
KnightWatcher Trade Sync Utility
Cedric Landry Shema
Утилиты
TradeSync Utility (KnightWatcher Sync Tool) — это лёгкая и безопасная утилита для синхронизации данных, предназначенная для подключения вашей торговой активности в MT4/MT5 к вашему журналу KnightWatcher. Она автоматически считывает все открытые позиции и историю закрытых сделок, не выполняя, не изменяя и не управляя никакими сделками на вашем счёте. Утилита отправляет обновления каждые 5 секунд, чтобы ваша панель управления всегда показывала точную информацию о прибыли, убытках и позициях в реал
FREE
The ORB Guardian MT4
Cedric Landry Shema
Эксперты
ORB Guardian – Прорыв диапазона + Защита проп-фирм Быстрый и надёжный советник, созданный для проп-фирм челленджей и дисциплинированной внутридневной торговли. Без мартингейла. Без сетки. Только чёткие правила. Почему трейдеры выбирают ORB Guardian • Автоматическая синхронизация сделок с нашим профессиональным торговым журналом • Автоматические сделки по прорыву Opening Range • Режимы: один сигнал или подтверждение • Встроенная защита проп-фирм (дневная/недельная/месячная/общая просадка) • Авто
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв