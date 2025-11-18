

StrongXpert est ton outil précis de suivi en temps réel de la force des devises sur le marché mondial. Il a été conçu pour te montrer où le capital entre réellement - et d’où il sort du marché. L’indicateur mesure la force relative des huit principales devises (USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD) et transforme des mouvements de prix complexes en un tableau de bord visuel simple et lisible - directement sur le graphique. Identifie en quelques secondes la devise la plus forte et la plus faible - idéal pour confirmer un setup, filtrer une direction de tendance ou repérer un point de retournement. Aucune supposition, aucune hypothèse - uniquement une structure de marché claire en temps réel. Alors que de nombreux indicateurs de force ne montrent que des calculs simples ou des valeurs retardées, StrongXpert fonctionne avec une analyse continue en temps réel, s’adaptant dynamiquement aux phases du marché. Chaque seconde, il fournit une vue à jour et précise des flux relatifs entre devises - sans retard, sans repainting, sans compro Entièrement personnalisable (couleurs, mise en page, vitesse de rafraîchissement) mis. Cela te permet de réagir rapidement, bien avant que les mouvements du marché ne soient pleinement développés.





Spécifications

Calcul en temps réel de la force relative des devises

Support des 8 principales devises (USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD)



Affichage de la force en pourcentage ou en points



Code couleur : vert - force, rouge - faiblesse



Tri dynamique basé sur la force actuelle



Unité de temps ajustable (toutes les unités de temps)



Compatibilité multi-graphique - fonctionne sur plusieurs graphiques simultanément



Idéal comme filtre pour stratégies de tendance et momentum



Entièrement personnalisable (couleurs, mise en page, vitesse de rafraîchissement)



Fonctionne parfaitement avec AutoXpert & DashXpert - vision complète du marché



Compatible avec stratégies manuelles et automatisées



Parfait pour les traders intraday, swing et news









