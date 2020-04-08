

StrongXpert es tu monitor preciso de fuerza en tiempo real para el mercado global de divisas. Ha sido desarrollado para mostrarte dónde entra realmente el capital - y de dónde está saliendo del mercado. El indicador mide la fuerza relativa de todas las divisas principales (USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD) y convierte movimientos de precios complejos en un panel visual simple y fácil de leer - directamente en el gráfico. Identifica en segundos la moneda más fuerte y la más débil - ideal para confirmar setups, filtrar direcciones de tendencia o detectar puntos de giro. Nada de adivinanzas, nada de suposiciones - solo una estructura de mercado clara en tiempo real. Mientras que muchos indicadores de fuerza solo muestran cálculos simples o valores retrasados, StrongXpert trabaja con análisis continuo en tiempo real, adaptándose dinámicamente a las fases del mercado. Cada segundo ofrece una imagen precisa y actual de las fuerzas relativas entre divisas - sin retrasos, sin repainting, sin compromisos. Así podrás reaccionar rápidamente antes de que los movimientos del mercado se desarrollen por completo.





Especificaciones

Cálculo en tiempo real de la fuerza relativa de las divisas

de la fuerza relativa de las divisas Compatible con las 8 divisas principales (USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD)



(USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD) Muestra la fuerza en porcentaje o en puntos



Código de color: verde - fortaleza, rojo - debilidad



Ordenación dinámica según la fuerza actual



Unidad de tiempo ajustable (todos los timeframes)



Compatibilidad multigráfico - funciona en varios gráficos a la vez



Ideal como filtro para estrategias de tendencia y momentum



Totalmente personalizable (colores, diseño, velocidad de actualización)



Funciona perfectamente con AutoXpert & DashXpert - visión completa del mercado



Compatible con estrategias manuales y automatizadas



Perfecto para traders intradía, swing y de noticias









Encuentra más herramientas GRATUITAS para tu trading: https://mql5.com/es/users/steverosenstock/seller









NO OLVIDES DEJAR UNA RESEÑA. Si tienes preguntas o necesitas ayuda, únete a la conversación con nosotros.

¿Solicitudes? Escríbeme – StrongXpert se mantiene enfocado pero adaptable.