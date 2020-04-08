StrongXpert
- Indicadores
- Steve Rosenstock
- Versión: 2.0
- Actualizado: 2 diciembre 2025
StrongXpert es tu monitor preciso de fuerza en tiempo real para el mercado global de divisas. Ha sido desarrollado para mostrarte dónde entra realmente el capital - y de dónde está saliendo del mercado. El indicador mide la fuerza relativa de todas las divisas principales (USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD) y convierte movimientos de precios complejos en un panel visual simple y fácil de leer - directamente en el gráfico. Identifica en segundos la moneda más fuerte y la más débil - ideal para confirmar setups, filtrar direcciones de tendencia o detectar puntos de giro. Nada de adivinanzas, nada de suposiciones - solo una estructura de mercado clara en tiempo real. Mientras que muchos indicadores de fuerza solo muestran cálculos simples o valores retrasados, StrongXpert trabaja con análisis continuo en tiempo real, adaptándose dinámicamente a las fases del mercado. Cada segundo ofrece una imagen precisa y actual de las fuerzas relativas entre divisas - sin retrasos, sin repainting, sin compromisos. Así podrás reaccionar rápidamente antes de que los movimientos del mercado se desarrollen por completo.
Especificaciones
- Cálculo en tiempo real de la fuerza relativa de las divisas
- Compatible con las 8 divisas principales (USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD)
- Muestra la fuerza en porcentaje o en puntos
- Código de color: verde - fortaleza, rojo - debilidad
- Ordenación dinámica según la fuerza actual
- Unidad de tiempo ajustable (todos los timeframes)
- Compatibilidad multigráfico - funciona en varios gráficos a la vez
- Ideal como filtro para estrategias de tendencia y momentum
- Totalmente personalizable (colores, diseño, velocidad de actualización)
- Funciona perfectamente con AutoXpert & DashXpert - visión completa del mercado
- Compatible con estrategias manuales y automatizadas
- Perfecto para traders intradía, swing y de noticias
