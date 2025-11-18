

StrongXpert è il tuo strumento preciso per monitorare in tempo reale la forza delle valute nel mercato globale. È stato sviluppato per mostrarti dove il capitale sta realmente entrando - e da dove sta uscendo dal mercato. L’indicatore misura la forza relativa delle otto principali valute (USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD) e trasforma movimenti di prezzo complessi in un pannello visivo semplice e leggibile - direttamente sul grafico. Identifica in pochi secondi la valuta più forte e quella più debole - ideale per confermare setup, filtrare la direzione del trend o individuare punti di inversione. Nessuna supposizione, nessuna ipotesi - solo una chiara struttura di mercato in tempo reale. Mentre molti indicatori di forza mostrano solo calcoli semplici o valori in ritardo, StrongXpert utilizza un’analisi continua in tempo reale, adattandosi dinamicamente alle fasi di mercato. Ogni secondo fornisce una visione precisa e aggiornata dei flussi relativi tra le valute - senza ritardi, senza repainting, senza compromessi. Ciò ti permette di reagire rapidamente, prima che i movimenti di mercato si sviluppino completamente.





Specifiche

Calcolo in tempo reale della forza relativa delle valute

della forza relativa delle valute Supporto per le 8 principali valute (USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD)



(USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD) Visualizzazione della forza in percentuale o punti



Codice colore: verde - forza, rosso - debolezza



Ordinamento dinamico basato sulla forza attuale



Unità di tempo regolabile (tutti i timeframe)



Compatibilità multi-chart - funziona su più grafici contemporaneamente



Ideale come filtro per strategie trend e momentum



Completamente personalizzabile (colori, layout, velocità di aggiornamento)



Funziona perfettamente con AutoXpert & DashXpert - visione completa del mercato



Supporta strategie manuali e automatizzate



Perfetto per trading intraday, swing e news









