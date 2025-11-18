StrongXpert
- Indicatori
- Steve Rosenstock
- Versione: 1.0
StrongXpert è il tuo strumento preciso per monitorare in tempo reale la forza delle valute nel mercato globale. È stato sviluppato per mostrarti dove il capitale sta realmente entrando - e da dove sta uscendo dal mercato. L’indicatore misura la forza relativa delle otto principali valute (USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD) e trasforma movimenti di prezzo complessi in un pannello visivo semplice e leggibile - direttamente sul grafico. Identifica in pochi secondi la valuta più forte e quella più debole - ideale per confermare setup, filtrare la direzione del trend o individuare punti di inversione. Nessuna supposizione, nessuna ipotesi - solo una chiara struttura di mercato in tempo reale. Mentre molti indicatori di forza mostrano solo calcoli semplici o valori in ritardo, StrongXpert utilizza un’analisi continua in tempo reale, adattandosi dinamicamente alle fasi di mercato. Ogni secondo fornisce una visione precisa e aggiornata dei flussi relativi tra le valute - senza ritardi, senza repainting, senza compromessi. Ciò ti permette di reagire rapidamente, prima che i movimenti di mercato si sviluppino completamente.
Specifiche
- Calcolo in tempo reale della forza relativa delle valute
- Supporto per le 8 principali valute (USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD)
- Visualizzazione della forza in percentuale o punti
- Codice colore: verde - forza, rosso - debolezza
- Ordinamento dinamico basato sulla forza attuale
- Unità di tempo regolabile (tutti i timeframe)
- Compatibilità multi-chart - funziona su più grafici contemporaneamente
- Ideale come filtro per strategie trend e momentum
- Completamente personalizzabile (colori, layout, velocità di aggiornamento)
- Funziona perfettamente con AutoXpert & DashXpert - visione completa del mercato
- Supporta strategie manuali e automatizzate
- Perfetto per trading intraday, swing e news
Trova altri strumenti GRATUITI per il tuo trading:
NON DIMENTICARE DI LASCIARE UNA RECENSIONE. Se avete domande o bisogno di aiuto, unisciti alla discussione con noi.
Richieste? Scrivimi – StrongXpert rimane concentrato ma adattabile.