StrongXpert, küresel döviz piyasasında gerçek zamanlı para birimi gücünü hassas şekilde izlemek için geliştirilmiş bir araçtır. Bu araç, sermayenin gerçekten nereye aktığını - ve piyasadan nereye çıktığını göstermek amacıyla oluşturulmuştur. Gösterge, 8 ana para biriminin (USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD) göreceli gücünü ölçer ve karmaşık fiyat hareketlerini basit, okunabilir bir görsel panele dönüştürür - hem de doğrudan grafikte. En güçlü ve en zayıf para birimini saniyeler içinde belirleyebilirsin - setup doğrulama, trend yönü filtreleme veya dönüş noktası tespiti için idealdir. Tahmin yok, varsayım yok - sadece gerçek zamanlı net bir piyasa yapısı. Birçok güç göstergesi yalnızca basit hesaplamalar veya gecikmeli veriler sunarken, StrongXpert sürekli gerçek zamanlı analiz ile çalışır ve piyasa aşamalarına dinamik olarak uyum sağlar. Her saniye, para birimleri arasındaki göreceli akışın güncel ve hassas bir görünümünü sunar - gecikme yok, repainting yok, taviz yok. Bu sayede piyasa hareketi tam olarak başlamadan önce hızlı bir şekilde tepki verebilirsin.


Özellikler

  • Gerçek zamanlı hesaplama ile para birimi göreceli güç ölçümü
  • 8 ana para birimi desteği (USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD)
  • Güç gösterimi yüzde veya puan olarak
  • Renk kodu: yeşil - güçlü, kırmızı - zayıf
  • Dinamik sıralama - mevcut güce göre otomatik sıralama
  • Zaman birimi ayarlanabilir (tüm zaman dilimleri)
  • Çoklu grafik uyumu - aynı anda birden fazla grafikte çalışabilir
  • Trend ve momentum stratejileri için ideal bir filtre 
  • Tamamen özelleştirilebilir (renkler, düzen, yenileme hızı)
  • AutoXpert & DashXpert ile mükemmel uyum - tam piyasa görünümü sağlar
  • Manuel ve otomatik stratejilerle uyumlu
  • Gün içi, swing ve haber trader’ları için mükemmel


