StrongXpert
- インディケータ
- Steve Rosenstock
- バージョン: 2.0
- アップデート済み: 2 12月 2025
StrongXpert は、世界の通貨市場におけるリアルタイム強弱を正確に監視するツールです。 このツールは、資金が実際にどこへ流れ込んでいるのか - そしてどこから市場を離れているのか を示すために開発されました。 このインジケーターは 主要8通貨（USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD）の相対的な強さ を測定し、 複雑な価格変動をシンプルで読みやすいビジュアルパネルへと変換します - しかもチャート上に直接表示されます。 最強通貨と最弱通貨を数秒で識別できます - セットアップの確認、 トレンド方向のフィルタリング、反転ポイントの判断に最適です。 推測も憶測も不要 - 必要なのはリアルタイムの明確な市場構造だけです。 多くの強弱系インジケーターが単純計算や遅延値のみを表示するのに対し、 StrongXpert は 連続リアルタイム分析 を採用し、市場フェーズに応じて動的に適応します。 毎秒更新される正確な通貨間の強弱バランスが表示され - 遅延なし、 リペイントなし、妥協なし。 市場の動きが完全に発生する前に素早く対応することが可能になります。
仕様
- リアルタイム計算 による通貨強弱の測定
- 主要8通貨に対応（USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD）
- 強弱を パーセンテージまたはポイント で表示
- カラーコード： 緑 - 強い、赤 - 弱い
- 動的な並び替え - 現在の強さに基づき自動的に順位を更新
- 時間単位を調整可能（すべての時間足に対応）
- マルチチャート対応 - 複数のチャートで同時使用可能
- トレンド・モメンタム戦略の フィルターとして最適
- 完全に カスタマイズ可能（色、レイアウト、更新速度）
- AutoXpert & DashXpert と完全連携 - 市場全体の把握に最適
- 手動・自動売買の両方に対応
- スキャルピング、デイトレ、スイング、ニューストレードにも対応
