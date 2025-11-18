StrongXpert

StrongXpert は、世界の通貨市場におけるリアルタイム強弱を正確に監視するツールです。 このツールは、資金が実際にどこへ流れ込んでいるのか - そしてどこから市場を離れているのか を示すために開発されました。 このインジケーターは 主要8通貨（USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD）の相対的な強さ を測定し、 複雑な価格変動をシンプルで読みやすいビジュアルパネルへと変換します - しかもチャート上に直接表示されます。 最強通貨と最弱通貨を数秒で識別できます - セットアップの確認、 トレンド方向のフィルタリング、反転ポイントの判断に最適です。 推測も憶測も不要 - 必要なのはリアルタイムの明確な市場構造だけです。 多くの強弱系インジケーターが単純計算や遅延値のみを表示するのに対し、 StrongXpert連続リアルタイム分析 を採用し、市場フェーズに応じて動的に適応します。 毎秒更新される正確な通貨間の強弱バランスが表示され - 遅延なし、 リペイントなし、妥協なし。 市場の動きが完全に発生する前に素早く対応することが可能になります。


仕様

  • リアルタイム計算 による通貨強弱の測定
  • 主要8通貨に対応（USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD）
  • 強弱を パーセンテージまたはポイント で表示
  • カラーコード： 緑 - 強い、赤 - 弱い
  • 動的な並び替え - 現在の強さに基づき自動的に順位を更新
  • 時間単位を調整可能（すべての時間足に対応）
  • マルチチャート対応 - 複数のチャートで同時使用可能
  • トレンド・モメンタム戦略の フィルターとして最適 
  • 完全に カスタマイズ可能（色、レイアウト、更新速度）
  • AutoXpert & DashXpert と完全連携 - 市場全体の把握に最適
  • 手動・自動売買の両方に対応
  • スキャルピング、デイトレ、スイング、ニューストレードにも対応


さらに多くの 無料 取引ツールを見つけましょう:

https://mql5.com/ja/users/steverosenstock/seller


忘れずに置いて行ってね レビュー. ご質問やお手伝いが必要な場合は、参加する 私たちと議論しましょう.
リクエスト？  私に書きなさい – StrongXpert 集中力を保ちつつ、柔軟に対応する。


作者のその他のプロダクト
ZoneXpert
Steve Rosenstock
5 (1)
インディケータ
すべての無料商品を見るにはここをクリック ZoneXpert は MetaTrader 5 のための視覚的マーケット分析ツールで、 サポートゾーンとレジスタンスゾーンを自動検出 し、色で強調し、リアルタイムで更新します。 このインジケーターは価格構造、高値、安値、ボリューム領域を分析し、市場が実際に反応する場所と、突破する場所を正確に示します。  ZoneXpert を使えば、市場の力がどこに集中しているかを即座に把握でき、ランダム性が支配する場所ではなく、実際に意思決定が行われる場所でトレードできます。 手動でラインを引いたり、古いレベルを比較したりする必要はなく、 ZoneXpert はグラフ上に直接、動的で分かりやすいゾーンシステムを提供します。 各ゾーンは市場の動きに合わせて自動的に調整され、エントリーやエグジットの計画、リスク管理、市場反応の理解に最適です。 Forex、Gold、Index など、どの市場でも ZoneXpert は市場が本当に意思決定を行う見えない価格領域を明らかにします。  構造、タイミング、視覚的な明瞭さ を重視するトレーダーに最適なツールです。
FREE
RangeXpert
Steve Rosenstock
インディケータ
すべての無料商品を見るにはここをクリック 完璧なマーケットチャンスを見極め、正確にブレイクアウトを取引するために、 RangeXpert は市場で最も 効果的なツールの1つ です。初心者やセミプロ向けに特別に開発されており、通常は 銀行、機関投資家、ヘッジファンドが使用するプロフェッショナルツール でしか見られない分析品質を提供します。 このインジケーターは、強い値動きにつながりやすいマーケットゾーンを特定し、それらを非常に明確かつ直感的に表示するため、複雑な構造でも瞬時に視覚化できます。 RangeXpert は誤った判断を減らし、タイミングを改善し、レンジが終わり本物のトレンドが始まる瞬間をリアルタイムで示します。 ボラティリティへの動的な適応、複数ポジションの強さ、利益のインテリジェントな分配によって、これは現在トレーダーが使用する 最も強力なブレイクアウトインジケーターの1つ となっています。 仕様 完璧なエントリーゾーン  完全に最適化されたチャートビュー  視認性の高いテイクプロフィットとストップロスライン シグナル最適化されたトレーリングストップ （pips 表示付
FREE
SignalXpert
Steve Rosenstock
ライブラリ
すべての無料商品を見るにはここをクリック SignalXpert は、 RangeXpert インジケーターを使用するトレーダーに強力な分析ツールを提供するため、私が開発しました。 RangeXpert はシステムの基盤として機能し、市場の重要領域を正確に検出し、そのデータを SignalXpert がリアルタイムで分析して、明確で実行可能なシグナルを生成します。 これにより、最大 25 種類の異なる資産を複数の時間足で同時に監視することが可能になり 、市場の主要な動きをリアルタイムで検出できます。統合されたアラート機能により、 通知はアラート・プッシュ通知・メールで送信でき 、トレードチャンスを逃すことがありません。MetaTrader VPS にインストールすることで、 SignalXpert は 24 時間稼働し、信頼性の高いシグナル監視を実現します。エントリーまたはエグジットを計画しているかどうかに関わらず、 SignalXpert は迅速かつ的確なサポートを提供し、ボラティリティが高い市場でも自信を持って取引することを可能にします。 仕様 RangeXpert とのシー
FREE
NewsXpert
Steve Rosenstock
ライブラリ
すべての無料商品を見るにはここをクリック NewsXpert は、チャート上で今後の経済イベントを明確かつ構造的に表示するために開発されました。 あなたの MetaTrader 5 用の リアルタイムニュースフィルター です。インジケーターは選択した通貨に関連するすべての重要ニュースを自動的に検出し、色分けされたライン（低・中・高インパクト）で表示します。これにより、外部カレンダーやタブを開くことなく、市場を動かすニュースが いつ 、 どれ なのかを常に正確に把握できます。  NewsXpert は経済的不確実性を予測可能にし、必要な場所、つまり チャート上にリアルタイムで すべての重要な市場情報を提供します。明確な可視化、正確な事前通知、そして本当に重要な通貨とイベントだけをフィルタリングできる機能により、あなたのトレードはより落ち着き、構造的になり、はるかにプロフェッショナルになります。反応するのではなく、 NewsXpert を使えば 事前に行動 できます。準備され、情報を得た上で、市場の大きな変動から確実に守ってくれるシステムによって支えられます。重要イベント前にはリアルタ
FREE
ShowXpert
Steve Rosenstock
ユーティリティ
すべての無料商品を見るにはここをクリック ShowXpert は MetaTrader 5 のための ビジュアル・コントロールセンター です。  ShowXpert は、あなたのすべてのクローズ済み Buy と Sell の取引をチャート上に直接表示 し、 その結果を ポイントと通貨 で確認できるインテリジェントなツールです。 利益のある取引は緑、損失のある取引は赤で表示され、すべてが明確・直感的・リアルタイムです。 どのセットアップが機能したのか、現在の取引がどう進行しているのかを一目で判断できます。  戦略分析、ライブ監視 、またはトレードをより視覚的に理解する目的にも最適です。 すべての要素は完全にカスタマイズ可能です：色、フォント、ラインスタイル、表示形式（pips または USD）。 結果として得られるのは、正確・透明・モチベーションを高めるあなた専用のパフォーマンスパネルです。  ShowXpert は生データを目に見える結果へ変換し、 トレードを本当に “感じられる” ものにします。 また、厳しい基準を持つトレーダーのために設計されたプロフェッショナルな Xpert-
FREE
DashXpert
Steve Rosenstock
5 (1)
ユーティリティ
すべての無料商品を見るにはここをクリック DashXpert は MetaTrader 5 のための完全無料で強力なダッシュボードで、すべての重要な 市場データ、アカウント情報、パフォーマンス統計 を直接チャート上に表示します。 ウィンドウやタブを切り替える代わりに、 DashXpert は 集中型でインテリジェントな概要 を提供します - 最大限の視認性、最小限の視覚的ノイズ、そしてプロフェッショナルな外観のために最適化されています。 これにより、 保有中のポジション、損益、勝率、口座残高 をリアルタイムで明確に把握できます。 これによって DashXpert は、日常的に便利なツールであるだけでなく、 完全なパフォーマンスモニター として、あなたのトレードを理解し、改善し、透明性のある可視化を可能にします。 さらに、このダッシュボードは最も重要な トレーディングセッション（Sydney、Tokyo、London、New York） を自動的に表示し、そのステータスも示します - つまり、 市場がいつどこで動いているか を瞬時に確認できます。 その モダンでミニマルなデザイン 、
FREE
TimeXpert
Steve Rosenstock
5 (2)
ユーティリティ
すべての無料商品を見るにはここをクリック TimeXpert は MetaTrader 5 のための完全無料ツールで、世界の トレーディングセッション - Tokyo、Sydney、London、New York - をチャート上に直接表示します。 時間を手動で計算する代わりに、 自動のカラーコード付き概要 が表示され、 市場が開いている時、重なっている時、閉じている時 を一目で確認できます。 これにより、 どこでボラティリティが発生するか 、 流動性が高まるタイミング 、そしてどの時間帯があなたのトレード戦略に最適かを瞬時に判断できます。 すべての要素は 完全にカスタマイズ可能  で、色、線のスタイル、表示するセッション数まで調整でき、 TimeXpert はあらゆるトレーダーにとって柔軟な相棒となります。  TimeXpert は 取引タイミングを完璧にする   のに役立ち、 動きがいつ始まり、どのセッションが最も強いマーケットインパルスを提供するか を正確に表示します。これはプロフェッショナルなセットアップに不可欠なツールです。 その クリーンでミニマルなデザイン   により
FREE
InfoXpert
Steve Rosenstock
ユーティリティ
すべての無料商品を見るにはここをクリック InfoXpert は MetaTrader 5 のための無料でスマートなツールで、すべての主要な取引データをチャート上に直接表示します - ライブ、クリア、そして正確に。 利益または損失（通貨とパーセンテージ）、スプレッド、現在のローソク足の残り時間を即座に確認できます - アクティブなトレードで素早い判断を行うのに最適です。 すべての要素は 完全にカスタマイズ可能  です - どのデータを表示するか、どの色を使うか、そして情報をチャートのどこに配置するか（上、下、または価格の横）が自由に選べます。 このように、 InfoXpert はあなたのスタイルに合わせて調整され、あなたがツールに合わせる必要はありません。 その モダンでミニマルなデザイン   により、 InfoXpert はあなたの取引情報パネルとして機能します - 正確で、効率的で、そして完全に無料です。 これは、明確さ、コントロール、そして完璧なタイミングを重視するトレーダーにとって欠かせないツールです。  InfoXpert は機能性とスタイルを融合したツールであり、自分の
FREE
