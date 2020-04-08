

StrongXpert é o seu monitor preciso de força em tempo real para o mercado global de moedas. Ele foi desenvolvido para mostrar para onde o capital realmente está fluindo - e de onde ele está saindo do mercado. O indicador mede a força relativa das oito principais moedas (USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD) e transforma movimentos de preço complexos em um painel visual simples e fácil de ler - diretamente no gráfico. Identifique em segundos a moeda mais forte e a mais fraca - ideal para confirmar setups, filtrar direções de tendência ou encontrar pontos de reversão. Nada de adivinhações, nada de suposições - apenas uma estrutura de mercado clara em tempo real. Enquanto muitos indicadores de força mostram apenas cálculos simples ou valores atrasados, StrongXpert trabalha com análise contínua em tempo real, adaptando-se dinamicamente às fases do mercado. A cada segundo, ele entrega uma imagem precisa e atualizada dos fluxos relativos entre moedas - sem atrasos, sem repainting, sem compromissos. Isso permite que você reaja rapidamente antes que os movimentos do mercado se desenvolvam completamente.





Especificações

Cálculo em tempo real da força relativa das moedas

da força relativa das moedas Suporte para as 8 principais moedas (USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD)



(USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD) Mostra a força em porcentagem ou pontos



Código de cores: verde - força, vermelho - fraqueza



Classificação dinâmica com base na força atual



Unidade de tempo ajustável (todos os timeframes)



Compatível com múltiplos gráficos - funciona em vários gráficos simultaneamente



Ideal como filtro para estratégias de tendência e momentum



Totalmente personalizável (cores, layout, velocidade de atualização)



Funciona perfeitamente com AutoXpert & DashXpert - visão completa do mercado



Suporta estratégias manuais e automatizadas



Perfeito para traders intraday, swing e de notícias









Contre mais ferramentas GRATUITAS para as suas negociações: Contre mais ferramentaspara as suas negociações: https://mql5.com/pt/users/steverosenstock/seller







