StrongXpert
- Indicadores
- Steve Rosenstock
- Versão: 2.0
- Atualizado: 2 dezembro 2025
StrongXpert é o seu monitor preciso de força em tempo real para o mercado global de moedas. Ele foi desenvolvido para mostrar para onde o capital realmente está fluindo - e de onde ele está saindo do mercado. O indicador mede a força relativa das oito principais moedas (USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD) e transforma movimentos de preço complexos em um painel visual simples e fácil de ler - diretamente no gráfico. Identifique em segundos a moeda mais forte e a mais fraca - ideal para confirmar setups, filtrar direções de tendência ou encontrar pontos de reversão. Nada de adivinhações, nada de suposições - apenas uma estrutura de mercado clara em tempo real. Enquanto muitos indicadores de força mostram apenas cálculos simples ou valores atrasados, StrongXpert trabalha com análise contínua em tempo real, adaptando-se dinamicamente às fases do mercado. A cada segundo, ele entrega uma imagem precisa e atualizada dos fluxos relativos entre moedas - sem atrasos, sem repainting, sem compromissos. Isso permite que você reaja rapidamente antes que os movimentos do mercado se desenvolvam completamente.
Especificações
- Cálculo em tempo real da força relativa das moedas
- Suporte para as 8 principais moedas (USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD)
- Mostra a força em porcentagem ou pontos
- Código de cores: verde - força, vermelho - fraqueza
- Classificação dinâmica com base na força atual
- Unidade de tempo ajustável (todos os timeframes)
- Compatível com múltiplos gráficos - funciona em vários gráficos simultaneamente
- Ideal como filtro para estratégias de tendência e momentum
- Totalmente personalizável (cores, layout, velocidade de atualização)
- Funciona perfeitamente com AutoXpert & DashXpert - visão completa do mercado
- Suporta estratégias manuais e automatizadas
- Perfeito para traders intraday, swing e de notícias
Contre mais ferramentas GRATUITAS para as suas negociações:
NÃO ESQUEÇA DE DEIXAR UM REVISÃO. Se tiver dúvidas ou precisar de ajuda, junte-se ao discuta conosco.
Pedidos? Escreva-me – StrongXpert mantém o foco, mas é adaptável.