

StrongXpert 는 글로벌 통화 시장의 실시간 통화 강도 흐름을 정확하게 모니터링하는 도구입니다. 이 도구는 자본이 실제로 어디로 유입되고 있는지 - 그리고 시장에서 어디로 빠져나가고 있는지 를 보여주기 위해 개발되었습니다. 이 인디케이터는 8대 주요 통화(USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD)의 상대적 강도 를 측정하며, 복잡한 가격 움직임을 간단하고 읽기 쉬운 시각적 대시보드로 변환합니다 - 그것도 차트 위에 직접 표시됩니다. 가장 강한 통화와 가장 약한 통화를 몇 초 만에 식별할 수 있습니다 - 세트업 확인, 추세 방향 필터링, 반전 포인트 탐지에 이상적입니다. 추측도, 가정도 필요 없음 - 필요한 것은 오직 실시간의 명확한 시장 구조뿐입니다. 많은 강도 인디케이터가 단순 계산이나 지연된 값을 보여주는 반면, StrongXpert 는 연속 실시간 분석 을 사용하여 시장 단계에 맞춰 동적으로 반응합니다. 매초 업데이트되는 정확한 통화 간 강도 흐름을 제공하며 - 지연 없고, 리페인트 없고, 타협도 없습니다. 덕분에 시장 움직임이 완전히 전개되기 전에 빠르게 대응할 수 있습니다.





사양

실시간 계산 을 통한 통화 상대 강도 측정

을 통한 통화 상대 강도 측정 8대 주요 통화 지원 (USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD)



(USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD) 강도 표시 퍼센트 또는 포인트 단위



색상 코드: 초록 - 강세, 빨강 - 약세



동적 정렬 - 현재 강도 기준 자동 정렬



시간 단위 조정 가능 (모든 타임프레임 지원)



멀티 차트 호환 - 여러 차트에서 동시에 실행 가능



추세 및 모멘텀 전략의 필터로 최적



완전 커스터마이즈 가능 (색상, 레이아웃, 새로고침 속도)



AutoXpert & DashXpert 와 완벽 연동 - 전체 시장 흐름 파악에 최적



수동 및 자동 매매 전략 모두 지원



스캘핑, 데이트레이딩, 스윙, 뉴스 트레이딩에 적합









