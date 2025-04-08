Neura Vault Pro
Обзор
NeuraVault Pro - это профессиональная автоматизированная торговая система, основанная на разворотах RSI (Индекс Относительной Силы). Она разработана для захвата возможностей разворота в зонах перекупленности и перепроданности, оснащена продвинутыми фильтрами и комплексными функциями управления рисками.
Торговая Логика
Основная Стратегия: Разворот RSI
EA захватывает возможности разворота, когда рынок достигает зон перекупленности или перепроданности:
ПОКУПКА Сигнал:
- Значение RSI опускается ниже определенного нижнего уровня (по умолчанию: 40)
- Указывает на перепроданность рынка с потенциалом разворота вверх
ПРОДАЖА Сигнал:
- Значение RSI поднимается выше определенного верхнего уровня (по умолчанию: 60)
- Указывает на перекупленность рынка с потенциалом разворота вниз
Пример Торгового Сценария
EURUSD M15 - Сценарий ПОКУПКИ
-
Рыночные Условия:
- Цена: 1.0850
- RSI(14): 35 (Зона перепроданности)
- MACD: Положительное пересечение
- Тренд: Бычья тенденция
-
Решение EA:
- ✅ RSI < 40 (Сигнал на покупку)
- ✅ MACD фильтр подтвержден
- ✅ Максимальный лимит позиций не достигнут
-
Исполнение Сделки:
- Позиция: ПОКУПКА 0.01 лот
- Вход: 1.0850
- Стоп Лосс: 1.0820 (на основе ATR, динамический)
- Тейк Профит: 1.0895 (на основе ATR, динамический)
- Риск: $10 (настраиваемый)
-
Управление Позицией:
- Трейлинг стоп активен (множитель ATR: 1.0)
- SL автоматически растет по мере движения цены в прибыль
- Позиция закрывается на TP или TSL
-
Вторая Позиция (Умножение Лота):
- Если сигнал продолжается и максимальный лимит позиций не достигнут
- Новая позиция: 0.01 × 2.0 = 0.02 лота открыто
- Позиция растет при сильном тренде
Расширенные Функции
1️⃣ Система Мульти-Фильтров (Опционально)
RSI Фильтр: (Обязательный)
- Обнаруживает зоны перекупленности/перепроданности
- Отслеживание Min/Max RSI для динамических уровней
- Настраиваемый период и уровни
Фильтр Скользящих Средних:
- Пересечения Быстрой MA (10) и Медленной MA (20)
- Подтверждение направления тренда
- Опция EMA/SMA
MACD Фильтр:
- Пересечения линии MACD и Сигнальной линии
- Подтверждение импульса
- Настраиваемые периоды (12/26/9)
ADX Фильтр:
- Измерение силы тренда
- Предотвращает торговлю в слабых трендах
- Настройка порога (по умолчанию: 25)
ATR Фильтр:
- Контроль волатильности
- Предотвращает торговлю при низкой волатильности
- Минимальное значение ATR на основе пунктов
Мультитаймфреймовый (MTF) Фильтр:
- Подтверждение тренда с более высокого таймфрейма
- Поддержка таймфреймов H1, H4, D1
- Настраиваемый период MA (50)
2️⃣ Прогрессивная Система Умножения Лота
Позиция 1: 0.01 лот (начальный) Позиция 2: 0.01 × 1.5 = 0.015 лот Позиция 3: 0.015 × 1.5 = 0.0225 лот
Как Это Работает:
- Размер лота увеличивается с каждой новой позицией на множитель
- Контролируется параметром Lot Increase Multiplier (по умолчанию: 2.0)
- Ограничено Max Trade Lot (по умолчанию: 1.0)
- Количество позиций контролируется Max Open Positions (по умолчанию: 3)
Преимущества:
- Увеличивает потенциал прибыли в сильных трендах
- Остается под контролем управления рисками
- Отдельные SL/TP для каждой позиции
Важно: Это агрессивная стратегия управления рисками. Используйте Multiplier 1.0 для консервативной торговли.
3️⃣ Динамический Стоп Лосс и Тейк Профит
Расчет на Основе ATR:
Стоп Лосс = Вход ± (ATR × SL_Multiplier) Тейк Профит = Вход ± (ATR × TP_Multiplier) По умолчанию: SL_Multiplier = 1.5 TP_Multiplier = 3.0 Соотношение Риск/Прибыль = 1:2
Опция Фиксированного SL/TP:
- Установите Use_Dynamic_SLTP = false для фиксированных значений в пунктах
- FixedStopLossPips = 30 пунктов
- FixedTakeProfitPips = 50 пунктов
4️⃣ Трейлинг Стоп (Фиксация Прибыли)
Трейлинг Стоп на Основе ATR:
Расстояние Трейлинга = ATR × ATR_TS_Multiplier Пример: ATR = 0.0020 (20 пунктов) Multiplier = 1.0 Расстояние Трейлинга = 20 пунктов Когда позиция ПОКУПКИ в прибыли +20 пунктов: → SL автоматически перемещается на цену входа → SL растет по мере роста цены → Прибыль защищена
Контроль Безопасности:
- Соответствует минимальному уровню стопа брокера
- Контроль уровня заморозки
- Предотвращает ошибки недействительных стопов
5️⃣ Управление Рисками
Риск на Позицию:
- MaxRiskPerTradeUSD = $20 (по умолчанию)
- Автоматический расчет лота на основе расстояния Стоп Лосса
- Предотвращает чрезмерный риск баланса счета
Контроль Максимальных Позиций:
- Max_Open_Positions = 3
- Лимит открытых позиций на символ
- Предотвращает чрезмерную загрузку лотов
Контроль Маржи:
- Расчет маржи перед каждой сделкой
- Не открывает сделку при недостаточной марже
- Минимизирует риск маржин колла
Визуальная HUD Панель
Информация в Реальном Времени:
┌─────────────────────────────────┐ │ NeuraVault Pro V1.0 │ │ EURUSD / M15 │ ├─────────────────────────────────┤ │ ЦЕНА: BID 1.08500 / ASK 1.08520│ │ │ │ АВТО ТОРГОВЛЯ: │ │ Режим: ВКЛ | Поз: 2/3 | Лот: 0.01│ │ TS: ВКЛ | ATR Мнж: 1.0 │ │ │ │ ФИЛЬТРЫ: │ │ RSI(14): ВКЛ | 35.2 | ПОКУПКА │ │ Min RSI (1ч): 32.1 | Max: 68.5 │ │ MA Cross: ВКЛ | БЫЧИЙ │ │ MACD: ВКЛ | 0.0015 | БЫЧИЙ │ │ ADX(14): ВКЛ | 28.5 | ТРЕНД │ │ ATR(14): ВКЛ | 18.5 пунктов │ │ MTF(H1): ВКЛ | ВОСХ ТРЕНД │ └─────────────────────────────────┘
Цветовые Индикаторы Статуса:
- Зеленый: Бычий/Активный/Трендовый
- Красный: Медвежий/Выкл/Диапазонный
- Желтый: Нейтральный/Предупреждение
- Серый: Отключено
Сигналы на Графике:
- Зеленая Стрелка (↑): Сигнал ПОКУПКИ
- Красная Стрелка (↓): Сигнал ПРОДАЖИ
- Исторические сигналы также отображаются на графике
Установка и Использование
Шаг 1: Установка
- Загрузите EA в MetaTrader 5
- Перетащите на график желаемого символа
- Включите AutoTrading (зеленая кнопка "AutoTrading")
Шаг 2: Базовые Настройки
=== ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ === ✓ TradeLotSize = 0.01 (начальный лот) ✓ MaxRiskPerTradeUSD = 20 (риск на сделку) ✓ Max_Open_Positions = 3 (максимум позиций) ✓ RSI_Period = 14 ✓ RSI_BuyLevel = 40 ✓ RSI_SellLevel = 60 === ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ === □ Use_MA_Filter = false (изначально выкл) □ Use_MACD_Filter = true (рекомендуется) □ Use_ADX_Filter = false □ Use_ATR_Filter = false □ Use_MTF_Filter = false
Шаг 3: Оптимизация (ОЧЕНЬ ВАЖНО!)
⚠️ ВНИМАНИЕ: Вы ДОЛЖНЫ оптимизировать для каждого символа и таймфрейма!
Почему Требуется Оптимизация:
- Волатильность EURUSD отличается от волатильности GOLD
- Уровни RSI на M5 ведут себя иначе, чем на H1
- Каждый рынок имеет свою уникальную динамику
- Неоптимизированные настройки могут привести к убыткам
Параметры Оптимизации:
1. Основные Параметры (Обязательно):
RSI_Period: 10-20 (шаг: 2) RSI_BuyLevel: 30-45 (шаг: 5) RSI_SellLevel: 55-70 (шаг: 5)
2. Управление Рисками:
TradeLotSize: 0.01-0.10 (шаг: 0.01) LotIncreaseMultiplier: 1.0-2.5 (шаг: 0.5) Max_Open_Positions: 1-5 (шаг: 1) SL_ATR_Multiplier: 1.0-3.0 (шаг: 0.5) TP_ATR_Multiplier: 2.0-5.0 (шаг: 0.5)
3. Фильтры (Опционально):
FastMA_Period: 5-20 (шаг: 5) SlowMA_Period: 15-50 (шаг: 5) ADX_Threshold: 20-30 (шаг: 5) Min_ATR_Value_Pips: 10-30 (шаг: 5)
Шаги Оптимизации:
- Откройте Strategy Tester (Ctrl+R)
- Выберите EA
- Выберите символ и таймфрейм (например, EURUSD, M15)
- Период: Используйте минимум 6 месяцев данных
- Перейдите на вкладку Оптимизация
- Добавьте параметры выше
- Нажмите кнопку Старт
- Выберите лучшие результаты (Profit Factor, Drawdown, Winrate)
- Проверьте эти настройки форвардным тестированием
Критерии Оптимизации:
✓ Profit Factor > 1.5 ✓ Win Rate > 50% ✓ Max Drawdown < 20% ✓ Total Trades > 50 (для статистической значимости) ✓ Recovery Factor > 3.0
Шаг 4: Тестирование на Демо Счете
⚠️ СНАЧАЛА ДЕМО, ПОТОМ РЕАЛ!
Процесс Тестирования на Демо (Минимум 1 Месяц):
- Откройте демо счет
- Примените оптимизированные настройки
- Запустите минимум на 1 месяц
- Мониторьте ежедневную производительность
- Проверяйте журналы сделок
- Проверяйте уровни просадки
- Переходите на Реальный счет, если результаты удовлетворительны
Метрики для Мониторинга на Демо:
- Дневная/Недельная прибыль/убыток
- Максимальная просадка
- Процент выигрышей
- Средняя продолжительность сделки
- Производительность умножения лота
- Эффективность трейлинг стопа
Рекомендуемые Символы и Таймфреймы
Лучшая Производительность:
✓ EURUSD - M15, M30 ✓ GBPUSD - M15, M30 ✓ XAUUSD (GOLD) - M15, M30, H1 ✓ USDJPY - M15, M30
Средняя Производительность:
○ AUDUSD - M15 ○ USDCAD - M15 ○ NZDUSD - M15
Рекомендация: Оптимизируйте отдельно для каждого символа и используйте разные магические номера.
⚠️ Предупреждение о Рисках и Ответственность
ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ:
-
Торговля на Forex и CFD связана с высоким риском. Вы можете потерять весь свой капитал.
-
Этот EA не является гарантией прибыли. Прошлые результаты не гарантируют будущие результаты.
-
Оптимизация обязательна. Не используйте без оптимизации. Каждый символ и таймфрейм требует разных настроек.
-
Тестируйте на демо счете. Не используйте на реальном счете без минимум 1 месяца демо тестирования.
-
Риск умножения лота: Значения LotIncreaseMultiplier > 1.0 представляют агрессивную стратегию. Используйте 1.0 для консервативной торговли.
-
Управление рисками - ваша ответственность:
- Не торгуйте деньгами, которые не можете позволить себе потерять
- Держите максимальное количество позиций низким (1-3)
- Никогда не отключайте стоп лоссы
- Не рискуйте более 1-2% баланса вашего счета
-
Рыночные условия меняются: Производительность может варьироваться в трендовых vs диапазонных рынках.
-
Выбор брокера важен: Используйте брокера с низкими спредами и хорошим исполнением.
-
Рекомендуется VPS: Использование VPS рекомендуется для круглосуточной бесперебойной работы.
Все риски ваши. Вы несете единоличную ответственность за прибыли/убытки от сделок, совершенных с использованием этого EA.
Поддержка и Контакт
Есть Вопросы?
- Отправьте сообщение со страницы нашего профиля MQL5: www.mql5.com/en/users/barissan/seller
- Свяжитесь с нами по вопросам EA, предложениям по оптимизации или запросам функций
- Вы можете поделиться результатами бэктеста и спросить о своем опыте
Темы, Которые Мы Поддерживаем:
✓ Поддержка установки и настройки ✓ Руководство по оптимизации ✓ Отчеты об ошибках ✓ Проблемы совместимости с брокером ✓ Стратегические предложения
Темы, Которые Мы Не Поддерживаем:
✗ Персональные торговые консультации ✗ Запросы гарантии прибыли ✗ Компенсация убытков ✗ Управление счетом
Технические Характеристики
Платформа: MetaTrader 5 Язык: MQL5 Версия: 1.0 Минимальный Депозит: $100 (для 0.01 лота) Рекомендуемый Депозит: $500+ Использование CPU: Низкое Использование Памяти: Среднее Скорость Тика: Каждый тик Поддержка Бэктеста: Да (модель каждого тика) Мульти-Валютный: Да Поддержка Хеджирования: Нет (для неттинговых счетов)
Демо Версия
14-Дневная Бесплатная Пробная Версия
Вы можете протестировать EA без риска, загрузив демо версию:
Функции Демо Версии:
✓ 14 дней полнофункциональное использование ✓ Все фильтры настраиваемые ✓ Может выполнять реальную торговлю ✗ Торговые параметры заблокированы (лот, количество позиций и т.д.)
Функции Полной Версии:
✓ Неограниченное использование ✓ Все параметры настраиваемые ✓ Пожизненные обновления ✓ Приоритетная поддержка
Советы для Успеха
1. Будьте Терпеливы
- Дайте EA время для работы
- Не фокусируйтесь на ежедневных результатах, смотрите на месячную производительность
2. Управление Рисками
- Никогда не рискуйте более 10% баланса вашего счета
- Берите максимум 1-2% риска на сделку
3. Диверсифицируйте
- Запускайте на нескольких символах
- Тестируйте на разных таймфреймах
4. Мониторьте
- Проверяйте ежедневные журналы сделок
- Анализируйте убыточные сделки
- Отмечайте успешные настройки
5. Учитесь
- Понимайте логику EA
- Изучайте стратегию RSI
- Следите за динамикой рынка
Заключение
NeuraVault Pro - это профессиональная торговая система на разворотах RSI. При правильной оптимизации, управлении рисками и терпеливом использовании она может обеспечить стабильную производительность на рынках forex.
Помните:
- Оптимизация обязательна
- Демо тестирование необходимо
- Управление рисками жизненно важно
- Все риски ваши
Желаем вам успешной торговли!
Покупая этот EA, вы заявляете, что прочитали и принимаете все вышеуказанные предупреждения о рисках.
© 2025 NeuraVault Pro | Professional Trading Solutions