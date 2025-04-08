Neura Vault Pro

Обзор

NeuraVault Pro v1.0 - Профессиональная Торговая Система на RSI Разворотах

NeuraVault Pro - это профессиональная автоматизированная торговая система, основанная на разворотах RSI (Индекс Относительной Силы). Она разработана для захвата возможностей разворота в зонах перекупленности и перепроданности, оснащена продвинутыми фильтрами и комплексными функциями управления рисками.

Торговая Логика

Основная Стратегия: Разворот RSI

EA захватывает возможности разворота, когда рынок достигает зон перекупленности или перепроданности:

ПОКУПКА Сигнал:

Значение RSI опускается ниже определенного нижнего уровня (по умолчанию: 40)

Указывает на перепроданность рынка с потенциалом разворота вверх

ПРОДАЖА Сигнал:

Значение RSI поднимается выше определенного верхнего уровня (по умолчанию: 60)

Указывает на перекупленность рынка с потенциалом разворота вниз

Пример Торгового Сценария

EURUSD M15 - Сценарий ПОКУПКИ

Рыночные Условия: Цена: 1.0850

RSI(14): 35 (Зона перепроданности)

MACD: Положительное пересечение

Тренд: Бычья тенденция Решение EA: ✅ RSI < 40 (Сигнал на покупку)

✅ MACD фильтр подтвержден

✅ Максимальный лимит позиций не достигнут Исполнение Сделки: Позиция: ПОКУПКА 0.01 лот

Вход: 1.0850

Стоп Лосс: 1.0820 (на основе ATR, динамический)

Тейк Профит: 1.0895 (на основе ATR, динамический)

Риск: $10 (настраиваемый) Управление Позицией: Трейлинг стоп активен (множитель ATR: 1.0)

SL автоматически растет по мере движения цены в прибыль

Позиция закрывается на TP или TSL Вторая Позиция (Умножение Лота): Если сигнал продолжается и максимальный лимит позиций не достигнут

Новая позиция: 0.01 × 2.0 = 0.02 лота открыто

Позиция растет при сильном тренде

Расширенные Функции

1️⃣ Система Мульти-Фильтров (Опционально)

RSI Фильтр: (Обязательный)

Обнаруживает зоны перекупленности/перепроданности

Отслеживание Min/Max RSI для динамических уровней

Настраиваемый период и уровни

Фильтр Скользящих Средних:

Пересечения Быстрой MA (10) и Медленной MA (20)

Подтверждение направления тренда

Опция EMA/SMA

MACD Фильтр:

Пересечения линии MACD и Сигнальной линии

Подтверждение импульса

Настраиваемые периоды (12/26/9)

ADX Фильтр:

Измерение силы тренда

Предотвращает торговлю в слабых трендах

Настройка порога (по умолчанию: 25)

ATR Фильтр:

Контроль волатильности

Предотвращает торговлю при низкой волатильности

Минимальное значение ATR на основе пунктов

Мультитаймфреймовый (MTF) Фильтр:

Подтверждение тренда с более высокого таймфрейма

Поддержка таймфреймов H1, H4, D1

Настраиваемый период MA (50)

2️⃣ Прогрессивная Система Умножения Лота

Позиция 1: 0.01 лот (начальный) Позиция 2: 0.01 × 1.5 = 0.015 лот Позиция 3: 0.015 × 1.5 = 0.0225 лот

Как Это Работает:

Размер лота увеличивается с каждой новой позицией на множитель

Контролируется параметром Lot Increase Multiplier (по умолчанию: 2.0)

Ограничено Max Trade Lot (по умолчанию: 1.0)

Количество позиций контролируется Max Open Positions (по умолчанию: 3)

Преимущества:

Увеличивает потенциал прибыли в сильных трендах

Остается под контролем управления рисками

Отдельные SL/TP для каждой позиции

Важно: Это агрессивная стратегия управления рисками. Используйте Multiplier 1.0 для консервативной торговли.

3️⃣ Динамический Стоп Лосс и Тейк Профит

Расчет на Основе ATR:

Стоп Лосс = Вход ± (ATR × SL_Multiplier) Тейк Профит = Вход ± (ATR × TP_Multiplier) По умолчанию: SL_Multiplier = 1.5 TP_Multiplier = 3.0 Соотношение Риск/Прибыль = 1:2

Опция Фиксированного SL/TP:

Установите Use_Dynamic_SLTP = false для фиксированных значений в пунктах

FixedStopLossPips = 30 пунктов

FixedTakeProfitPips = 50 пунктов

4️⃣ Трейлинг Стоп (Фиксация Прибыли)

Трейлинг Стоп на Основе ATR:

Расстояние Трейлинга = ATR × ATR_TS_Multiplier Пример: ATR = 0.0020 (20 пунктов) Multiplier = 1.0 Расстояние Трейлинга = 20 пунктов Когда позиция ПОКУПКИ в прибыли +20 пунктов: → SL автоматически перемещается на цену входа → SL растет по мере роста цены → Прибыль защищена

Контроль Безопасности:

Соответствует минимальному уровню стопа брокера

Контроль уровня заморозки

Предотвращает ошибки недействительных стопов

5️⃣ Управление Рисками

Риск на Позицию:

MaxRiskPerTradeUSD = $20 (по умолчанию)

Автоматический расчет лота на основе расстояния Стоп Лосса

Предотвращает чрезмерный риск баланса счета

Контроль Максимальных Позиций:

Max_Open_Positions = 3

Лимит открытых позиций на символ

Предотвращает чрезмерную загрузку лотов

Контроль Маржи:

Расчет маржи перед каждой сделкой

Не открывает сделку при недостаточной марже

Минимизирует риск маржин колла

Визуальная HUD Панель

Информация в Реальном Времени:

┌─────────────────────────────────┐ │ NeuraVault Pro V1.0 │ │ EURUSD / M15 │ ├─────────────────────────────────┤ │ ЦЕНА: BID 1.08500 / ASK 1.08520│ │ │ │ АВТО ТОРГОВЛЯ: │ │ Режим: ВКЛ | Поз: 2/3 | Лот: 0.01│ │ TS: ВКЛ | ATR Мнж: 1.0 │ │ │ │ ФИЛЬТРЫ: │ │ RSI(14): ВКЛ | 35.2 | ПОКУПКА │ │ Min RSI (1ч): 32.1 | Max: 68.5 │ │ MA Cross: ВКЛ | БЫЧИЙ │ │ MACD: ВКЛ | 0.0015 | БЫЧИЙ │ │ ADX(14): ВКЛ | 28.5 | ТРЕНД │ │ ATR(14): ВКЛ | 18.5 пунктов │ │ MTF(H1): ВКЛ | ВОСХ ТРЕНД │ └─────────────────────────────────┘

Цветовые Индикаторы Статуса:

Зеленый: Бычий/Активный/Трендовый

Красный: Медвежий/Выкл/Диапазонный

Желтый: Нейтральный/Предупреждение

Серый: Отключено

Сигналы на Графике:

Зеленая Стрелка (↑): Сигнал ПОКУПКИ

Красная Стрелка (↓): Сигнал ПРОДАЖИ

Исторические сигналы также отображаются на графике

Установка и Использование

Шаг 1: Установка

Загрузите EA в MetaTrader 5 Перетащите на график желаемого символа Включите AutoTrading (зеленая кнопка "AutoTrading")

Шаг 2: Базовые Настройки

=== ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ === ✓ TradeLotSize = 0.01 (начальный лот) ✓ MaxRiskPerTradeUSD = 20 (риск на сделку) ✓ Max_Open_Positions = 3 (максимум позиций) ✓ RSI_Period = 14 ✓ RSI_BuyLevel = 40 ✓ RSI_SellLevel = 60 === ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ === □ Use_MA_Filter = false (изначально выкл) □ Use_MACD_Filter = true (рекомендуется) □ Use_ADX_Filter = false □ Use_ATR_Filter = false □ Use_MTF_Filter = false

Шаг 3: Оптимизация (ОЧЕНЬ ВАЖНО!)

⚠️ ВНИМАНИЕ: Вы ДОЛЖНЫ оптимизировать для каждого символа и таймфрейма!

Почему Требуется Оптимизация:

Волатильность EURUSD отличается от волатильности GOLD

Уровни RSI на M5 ведут себя иначе, чем на H1

Каждый рынок имеет свою уникальную динамику

Неоптимизированные настройки могут привести к убыткам

Параметры Оптимизации:

1. Основные Параметры (Обязательно):

RSI_Period: 10-20 (шаг: 2) RSI_BuyLevel: 30-45 (шаг: 5) RSI_SellLevel: 55-70 (шаг: 5)

2. Управление Рисками:

TradeLotSize: 0.01-0.10 (шаг: 0.01) LotIncreaseMultiplier: 1.0-2.5 (шаг: 0.5) Max_Open_Positions: 1-5 (шаг: 1) SL_ATR_Multiplier: 1.0-3.0 (шаг: 0.5) TP_ATR_Multiplier: 2.0-5.0 (шаг: 0.5)

3. Фильтры (Опционально):

FastMA_Period: 5-20 (шаг: 5) SlowMA_Period: 15-50 (шаг: 5) ADX_Threshold: 20-30 (шаг: 5) Min_ATR_Value_Pips: 10-30 (шаг: 5)

Шаги Оптимизации:

Откройте Strategy Tester (Ctrl+R) Выберите EA Выберите символ и таймфрейм (например, EURUSD, M15) Период: Используйте минимум 6 месяцев данных Перейдите на вкладку Оптимизация Добавьте параметры выше Нажмите кнопку Старт Выберите лучшие результаты (Profit Factor, Drawdown, Winrate) Проверьте эти настройки форвардным тестированием

Критерии Оптимизации:

✓ Profit Factor > 1.5 ✓ Win Rate > 50% ✓ Max Drawdown < 20% ✓ Total Trades > 50 (для статистической значимости) ✓ Recovery Factor > 3.0

Шаг 4: Тестирование на Демо Счете

⚠️ СНАЧАЛА ДЕМО, ПОТОМ РЕАЛ!

Процесс Тестирования на Демо (Минимум 1 Месяц):

Откройте демо счет Примените оптимизированные настройки Запустите минимум на 1 месяц Мониторьте ежедневную производительность Проверяйте журналы сделок Проверяйте уровни просадки Переходите на Реальный счет, если результаты удовлетворительны

Метрики для Мониторинга на Демо:

Дневная/Недельная прибыль/убыток

Максимальная просадка

Процент выигрышей

Средняя продолжительность сделки

Производительность умножения лота

Эффективность трейлинг стопа

Рекомендуемые Символы и Таймфреймы

Лучшая Производительность:

✓ EURUSD - M15, M30 ✓ GBPUSD - M15, M30 ✓ XAUUSD (GOLD) - M15, M30, H1 ✓ USDJPY - M15, M30

Средняя Производительность:

○ AUDUSD - M15 ○ USDCAD - M15 ○ NZDUSD - M15

Рекомендация: Оптимизируйте отдельно для каждого символа и используйте разные магические номера.

⚠️ Предупреждение о Рисках и Ответственность

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ:

Торговля на Forex и CFD связана с высоким риском. Вы можете потерять весь свой капитал. Этот EA не является гарантией прибыли. Прошлые результаты не гарантируют будущие результаты. Оптимизация обязательна. Не используйте без оптимизации. Каждый символ и таймфрейм требует разных настроек. Тестируйте на демо счете. Не используйте на реальном счете без минимум 1 месяца демо тестирования. Риск умножения лота: Значения LotIncreaseMultiplier > 1.0 представляют агрессивную стратегию. Используйте 1.0 для консервативной торговли. Управление рисками - ваша ответственность: Не торгуйте деньгами, которые не можете позволить себе потерять

Держите максимальное количество позиций низким (1-3)

Никогда не отключайте стоп лоссы

Не рискуйте более 1-2% баланса вашего счета Рыночные условия меняются: Производительность может варьироваться в трендовых vs диапазонных рынках. Выбор брокера важен: Используйте брокера с низкими спредами и хорошим исполнением. Рекомендуется VPS: Использование VPS рекомендуется для круглосуточной бесперебойной работы.

Все риски ваши. Вы несете единоличную ответственность за прибыли/убытки от сделок, совершенных с использованием этого EA.

Поддержка и Контакт

Есть Вопросы?

Отправьте сообщение со страницы нашего профиля MQL5: www.mql5.com/en/users/barissan/seller

Свяжитесь с нами по вопросам EA, предложениям по оптимизации или запросам функций

Вы можете поделиться результатами бэктеста и спросить о своем опыте

Темы, Которые Мы Поддерживаем:

✓ Поддержка установки и настройки ✓ Руководство по оптимизации ✓ Отчеты об ошибках ✓ Проблемы совместимости с брокером ✓ Стратегические предложения

Темы, Которые Мы Не Поддерживаем:

✗ Персональные торговые консультации ✗ Запросы гарантии прибыли ✗ Компенсация убытков ✗ Управление счетом

Технические Характеристики

Платформа: MetaTrader 5 Язык: MQL5 Версия: 1.0 Минимальный Депозит: $100 (для 0.01 лота) Рекомендуемый Депозит: $500+ Использование CPU: Низкое Использование Памяти: Среднее Скорость Тика: Каждый тик Поддержка Бэктеста: Да (модель каждого тика) Мульти-Валютный: Да Поддержка Хеджирования: Нет (для неттинговых счетов)

Демо Версия

14-Дневная Бесплатная Пробная Версия

Вы можете протестировать EA без риска, загрузив демо версию:

Функции Демо Версии:

✓ 14 дней полнофункциональное использование ✓ Все фильтры настраиваемые ✓ Может выполнять реальную торговлю ✗ Торговые параметры заблокированы (лот, количество позиций и т.д.)

Функции Полной Версии:

✓ Неограниченное использование ✓ Все параметры настраиваемые ✓ Пожизненные обновления ✓ Приоритетная поддержка

Советы для Успеха

1. Будьте Терпеливы

Дайте EA время для работы

Не фокусируйтесь на ежедневных результатах, смотрите на месячную производительность

2. Управление Рисками

Никогда не рискуйте более 10% баланса вашего счета

Берите максимум 1-2% риска на сделку

3. Диверсифицируйте

Запускайте на нескольких символах

Тестируйте на разных таймфреймах

4. Мониторьте

Проверяйте ежедневные журналы сделок

Анализируйте убыточные сделки

Отмечайте успешные настройки

5. Учитесь

Понимайте логику EA

Изучайте стратегию RSI

Следите за динамикой рынка

Заключение

NeuraVault Pro - это профессиональная торговая система на разворотах RSI. При правильной оптимизации, управлении рисками и терпеливом использовании она может обеспечить стабильную производительность на рынках forex.

Помните:

Оптимизация обязательна

Демо тестирование необходимо

Управление рисками жизненно важно

Все риски ваши

Желаем вам успешной торговли!

Покупая этот EA, вы заявляете, что прочитали и принимаете все вышеуказанные предупреждения о рисках.

© 2025 NeuraVault Pro | Professional Trading Solutions