Neura Vault Pro

NeuraVault Pro v1.0 - プロフェッショナルRSI反転トレーディングシステム

概要

NeuraVault Proは、RSI(相対力指数)の反転に基づいたプロフェッショナル自動売買システムです。買われ過ぎや売られ過ぎのゾーンでの反転機会を捉えるよう設計されており、高度なフィルターと包括的なリスク管理機能を備えています。

トレーディングロジック

コア戦略: RSI反転

EAは、市場が買われ過ぎまたは売られ過ぎのゾーンに達したときに反転機会を捉えます:

買いシグナル:

  • RSI値が定義された下限レベル(デフォルト: 40)を下回る
  • 市場が売られ過ぎで上昇反転の可能性を示す

売りシグナル:

  • RSI値が定義された上限レベル(デフォルト: 60)を上回る
  • 市場が買われ過ぎで下降反転の可能性を示す

トレーディングシナリオの例

EURUSD M15 - 買いシナリオ

  1. 市場状況:

    • 価格: 1.0850
    • RSI(14): 35 (売られ過ぎゾーン)
    • MACD: ポジティブクロス
    • トレンド: 強気バイアス

  2. EAの判断:

    • ✅ RSI < 40 (買いシグナル)
    • ✅ MACDフィルター確認
    • ✅ 最大ポジション制限に未達

  3. トレード実行:

    • ポジション: 買い 0.01ロット
    • エントリー: 1.0850
    • ストップロス: 1.0820 (ATRベース、ダイナミック)
    • テイクプロフィット: 1.0895 (ATRベース、ダイナミック)
    • リスク: $10 (調整可能)

  4. ポジション管理:

    • トレーリングストップアクティブ (ATR倍率: 1.0)
    • SLは価格が利益に動くと自動的に上昇
    • ポジションはTPまたはTSLでクローズ

  5. 2番目のポジション(ロット乗算):

    • シグナルが継続し最大ポジション制限に未達の場合
    • 新規ポジション: 0.01 × 2.0 = 0.02ロット開設
    • 強いトレンド時にポジションが成長

高度な機能

1️⃣ マルチフィルターシステム(オプション)

RSIフィルター: (必須)

  • 買われ過ぎ/売られ過ぎゾーンを検出
  • ダイナミックレベルのための最小/最大RSI追跡
  • 調整可能な期間とレベル

移動平均フィルター:

  • 高速MA(10)と低速MA(20)のクロス
  • トレンド方向の確認
  • EMA/SMAオプション

MACDフィルター:

  • MACD線とシグナル線のクロス
  • モメンタム確認
  • 調整可能な期間(12/26/9)

ADXフィルター:

  • トレンド強度測定
  • 弱いトレンドでの取引を防止
  • 閾値設定(デフォルト: 25)

ATRフィルター:

  • ボラティリティコントロール
  • 低ボラティリティ時の取引を防止
  • ピップベースの最小ATR値

マルチタイムフレーム(MTF)フィルター:

  • 上位時間枠からのトレンド確認
  • H1、H4、D1時間枠のサポート
  • 調整可能なMA期間(50)

2️⃣ プログレッシブロット乗算システム

ポジション 1: 0.01ロット (初期) ポジション 2: 0.01 × 1.5 = 0.015ロット ポジション 3: 0.015 × 1.5 = 0.0225ロット

仕組み:

  • ロットサイズは各新規ポジションで倍率により増加
  • Lot Increase Multiplierで制御(デフォルト: 2.0)
  • Max Trade Lotで制限(デフォルト: 1.0)
  • ポジション数はMax Open Positionsで制御(デフォルト: 3)

利点:

  • 強いトレンドでの利益ポテンシャルを増加
  • リスク管理コントロール下に留まる
  • 各ポジションに個別のSL/TP

重要: これは積極的なリスク管理戦略です。保守的な取引にはMultiplier 1.0を使用してください。

3️⃣ ダイナミックストップロスとテイクプロフィット

ATRベースの計算:

ストップロス = エントリー ± (ATR × SL_倍率)
テイクプロフィット = エントリー ± (ATR × TP_倍率)

デフォルト:
SL_倍率 = 1.5
TP_倍率 = 3.0
リスク/リワード比 = 1:2

固定SL/TPオプション:

  • Use_Dynamic_SLTP = falseで固定ピップ値を設定
  • FixedStopLossPips = 30ピップ
  • FixedTakeProfitPips = 50ピップ

4️⃣ トレーリングストップ(利益保護)

ATRベースのトレーリングストップ:

トレーリング距離 = ATR × ATR_TS_倍率 例: ATR = 0.0020 (20ピップ) 倍率 = 1.0 トレーリング距離 = 20ピップ 買いポジションが+20ピップの利益の場合: → SLは自動的にエントリー価格に移動 → SLは価格上昇とともに上昇 → 利益が保護される

セキュリティコントロール:

  • ブローカーの最小ストップレベルに準拠
  • フリーズレベルコントロール
  • 無効なストップエラーを防止

5️⃣ リスク管理

ポジション毎のリスク:

  • MaxRiskPerTradeUSD = $20 (デフォルト)
  • ストップロス距離に基づいた自動ロット計算
  • アカウント残高の過度なリスクを防止

最大ポジションコントロール:

  • Max_Open_Positions = 3
  • シンボル毎のオープンポジション制限
  • 過度なロット負荷を防止

証拠金コントロール:

  • 各取引前の証拠金計算
  • 証拠金不足時は取引を開かない
  • マージンコールリスクを最小化

ビジュアルHUDパネル

リアルタイム情報:

┌─────────────────────────────────┐
│ NeuraVault Pro V1.0             │
│ EURUSD / M15                    │
├─────────────────────────────────┤
│ 価格: BID 1.08500 / ASK 1.08520│
│                                 │
│ 自動取引:                       │
│ モード: ON | ポジ: 2/3 | ロット: 0.01│
│ TS: ON | ATR倍率: 1.0          │
│                                 │
│ フィルター:                     │
│ RSI(14): ON | 35.2 | 買いゾーン│
│ 最小RSI (1時間): 32.1 | 最大: 68.5 │
│ MAクロス: ON | 強気             │
│ MACD: ON | 0.0015 | 強気        │
│ ADX(14): ON | 28.5 | トレンド中 │
│ ATR(14): ON | 18.5 ピップ      │
│ MTF(H1): ON | 上昇トレンド     │
└─────────────────────────────────┘

カラーステータスインジケーター:

  • 緑: 強気/アクティブ/トレンド中
  • 赤: 弱気/オフ/レンジ中
  • 黄: 中立/警告
  • 灰: 無効

チャートシグナル:

  • 緑の矢印(↑): 買いシグナル
  • 赤の矢印(↓): 売りシグナル
  • 履歴シグナルもチャートに表示

インストールと使用

ステップ1: インストール

  1. EAをMetaTrader 5にロード
  2. 希望するシンボルのチャートにドラッグ
  3. AutoTradingを有効化(緑の「AutoTrading」ボタン)

ステップ2: 基本設定

=== 必須設定 === ✓ TradeLotSize = 0.01 (初期ロット) ✓ MaxRiskPerTradeUSD = 20 (取引毎のリスク) ✓ Max_Open_Positions = 3 (最大ポジション数) ✓ RSI_Period = 14 ✓ RSI_BuyLevel = 40 ✓ RSI_SellLevel = 60 === オプションフィルター === □ Use_MA_Filter = false (初期オフ) □ Use_MACD_Filter = true (推奨) □ Use_ADX_Filter = false □ Use_ATR_Filter = false □ Use_MTF_Filter = false

ステップ3: 最適化(非常に重要!)

⚠️ 警告: 各シンボルと時間枠で最適化が必須です!

最適化が必要な理由:

  • EURUSDのボラティリティはGOLDと異なる
  • M5のRSIレベルはH1と異なる動作
  • 各市場には独自のダイナミクスがある
  • 最適化されていない設定は損失につながる

最適化パラメータ:

1. コアパラメータ(必須):

RSI_Period: 10-20 (ステップ: 2)
RSI_BuyLevel: 30-45 (ステップ: 5)
RSI_SellLevel: 55-70 (ステップ: 5)

2. リスク管理:

TradeLotSize: 0.01-0.10 (ステップ: 0.01) LotIncreaseMultiplier: 1.0-2.5 (ステップ: 0.5) Max_Open_Positions: 1-5 (ステップ: 1) SL_ATR_Multiplier: 1.0-3.0 (ステップ: 0.5) TP_ATR_Multiplier: 2.0-5.0 (ステップ: 0.5)

3. フィルター(オプション):

FastMA_Period: 5-20 (ステップ: 5)
SlowMA_Period: 15-50 (ステップ: 5)
ADX_Threshold: 20-30 (ステップ: 5)
Min_ATR_Value_Pips: 10-30 (ステップ: 5)

最適化手順:

  1. Strategy Testerを開く(Ctrl+R)
  2. EAを選択
  3. シンボルと時間枠を選択(例: EURUSD、M15)
  4. 期間: 最低6ヶ月のデータを使用
  5. 最適化タブに移動
  6. 上記のパラメータを追加
  7. スタートボタンを押す
  8. 最良の結果を選択(プロフィットファクター、ドローダウン、勝率)
  9. フォワードテストでこれらの設定を検証

最適化基準:

✓ プロフィットファクター > 1.5 ✓ 勝率 > 50% ✓ 最大ドローダウン < 20% ✓ 総取引数 > 50 (統計的有意性のため) ✓ リカバリーファクター > 3.0

ステップ4: デモアカウントテスト

⚠️ まずデモ、次にリアル!

デモテストプロセス(最低1ヶ月):

  1. デモアカウントを開設
  2. 最適化された設定を適用
  3. 最低1ヶ月間実行
  4. 日々のパフォーマンスを監視
  5. 取引ログを確認
  6. ドローダウンレベルをチェック
  7. 結果が満足できればリアルアカウントに移行

デモで監視する指標:

  • 日次/週次の損益
  • 最大ドローダウン
  • 勝率
  • 平均取引期間
  • ロット乗算パフォーマンス
  • トレーリングストップ効果

推奨シンボルと時間枠

最高のパフォーマンス:

✓ EURUSD - M15, M30
✓ GBPUSD - M15, M30
✓ XAUUSD (GOLD) - M15, M30, H1
✓ USDJPY - M15, M30

中程度のパフォーマンス:

○ AUDUSD - M15 ○ USDCAD - M15 ○ NZDUSD - M15

推奨: 各シンボルごとに個別に最適化し、異なるマジックナンバーを使用してください。

⚠️ リスク警告と責任

注意深くお読みください:

  1. ForexとCFD取引は高リスクです。全資金を失う可能性があります。

  2. このEAは利益を保証するものではありません。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証しません。

  3. 最適化は必須です。最適化せずに使用しないでください。各シンボルと時間枠には異なる設定が必要です。

  4. デモアカウントでテストしてください。最低1ヶ月のデモテストなしでリアルアカウントで使用しないでください。

  5. ロット乗算リスク: LotIncreaseMultiplier > 1.0の値は積極的な戦略を表します。保守的な取引には1.0を使用してください。

  6. リスク管理はあなたの責任です:

    • 失っても困らないお金で取引しないでください
    • 最大ポジション数を低く保ってください(1-3)
    • ストップロスを無効にしないでください
    • アカウント残高の1-2%以上をリスクにさらさないでください

  7. 市場状況は変化します: トレンド市場とレンジ市場でパフォーマンスが異なる場合があります。

  8. ブローカー選択が重要です: 低スプレッドと良好な執行を持つブローカーを使用してください。

  9. VPS推奨: 24/7の中断のない運用にはVPSの使用を推奨します。

すべてのリスクはあなたのものです。このEAを使用して行われた取引から生じる利益/損失については、あなたが単独で責任を負います。

サポートと連絡先

質問がありますか?

  • MQL5プロフィールページからメッセージを送信: www.mql5.com/en/users/barissan/seller
  • EAの問題、最適化の提案、機能リクエストについてお問い合わせください
  • バックテスト結果を共有し、経験について質問できます

サポートするトピック:

✓ インストールとセットアップサポート
✓ 最適化ガイダンス
✓ バグレポート
✓ ブローカー互換性の問題
✓ 戦略的提案

サポートしないトピック:

✗ 個人的な取引アドバイス ✗ 利益保証のリクエスト ✗ 損失補償 ✗ アカウント管理

技術仕様

プラットフォーム: MetaTrader 5
言語: MQL5
バージョン: 1.0
最低入金額: $100 (0.01ロット用)
推奨入金額: $500+
CPU使用量: 低
メモリ使用量: 中
ティック速度: 各ティック
バックテストサポート: はい(各ティックモデル)
マルチ通貨: はい
ヘッジサポート: いいえ(ネッティングアカウント用)

デモバージョン

14日間無料トライアル

デモバージョンをダウンロードしてリスクなしでEAをテストできます:

デモバージョンの機能:

✓ 14日間フル機能使用 ✓ すべてのフィルター調整可能 ✓ リアル取引可能 ✗ 取引パラメータロック(ロット、ポジション数など)

フルバージョンの機能:

✓ 無制限使用
✓ すべてのパラメータ調整可能
✓ 生涯アップデート
✓ 優先サポート

成功のためのヒント

1. 忍耐強くなる

  • EAに作業時間を与える
  • 日々の結果に焦点を当てず、月次パフォーマンスを見る

2. リスク管理

  • アカウント残高の10%以上をリスクにさらさない
  • 取引毎に最大1-2%のリスクを取る

3. 分散投資

  • 複数のシンボルで実行
  • 異なる時間枠でテスト

4. 監視

  • 日次取引ログをチェック
  • 負け取引を分析
  • 成功した設定をメモ

5. 学習

  • EAのロジックを理解
  • RSI戦略を学ぶ
  • 市場ダイナミクスを追う

結論

NeuraVault ProはプロフェッショナルなRSI反転取引システムです。適切な最適化、リスク管理、忍耐強い使用により、外国為替市場で一貫したパフォーマンスを提供できます。

覚えておいてください:

  • 最適化は必須
  • デモテストは不可欠
  • リスク管理は重要
  • すべてのリスクはあなたのもの

成功した取引を!

このEAを購入することにより、上記のすべてのリスク警告を読み、受け入れたことを宣言します。

© 2025 NeuraVault Pro | プロフェッショナル・トレーディング・ソリューションズ


おすすめのプロダクト
Neural Bitcoin Impulse
Denys Babiak
エキスパート
Introducing Neural Bitcoin Impulse - an innovative trading bot created using neural network training technology on voluminous market data sets. The built-in mathematical model of artificial intelligence searches for the potential impulse of each next market bar and uses the resulting patterns of divergence and convergence between the predictive indicators and the price to form high-precision reversal points for opening trading positions. The trading robot is based on the Neural Bar Impulse ind
Optimized EA
Kenan Gokbak
エキスパート
Introducing the Advanced WPR-Based Expert Advisor for MQL5 Platform Take your trading to the next level with this Expert Advisor (EA), uniquely crafted to leverage the Williams Percent Range (WPR) indicator. Tailored for users looking for a robust, signal-driven trading system, this EA provides accurate buy and sell signals based on multi-timeframe WPR analysis. Designed specifically for EURUSD, this EA is compatible with all timeframes, making it adaptable for diverse trading strategies. High-P
Cyber Druid Hollowgate AI
Huu Loc Nguyen
エキスパート
ENGLISH DESCRIPTION (MQL5 Standard Optimized) Product Name: Cyber Druid Hollowgate AI (MT5) [Subtitle: Donchian Breakout | Ichimoku Cloud | Silent Fortress Safety] Introduction Cyber Druid Hollowgate AI is an advanced Trend-Following system designed to capture massive market expansions. It combines the ancient wisdom of the Druid (Ichimoku Cloud Trend Filter) with the precision of the Hollowgate (Donchian Channel Breakout). The result is a strategy that ignores market noise and only engages when
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
エキスパート
SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert - 取引を開始するために設計されています! これは、革新的で高度なアルゴリズムを使用して値を計算する取引ロボットであり、金融​​市場の世界でのアシスタントです。 SolarTrade Suite シリーズのインジケーター セットを使用して、このロボットを起動するタイミングをより適切に選択してください。 説明の下部にある SolarTrade Suite シリーズの他の製品をご覧ください。 投資と金融市場の世界を自信を持ってナビゲートしたいですか? SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert は、情報に基づいた投資決定を行い、利益を増やすのに役立つ革新的なソフトウェアです。 SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert の利点: - 正確な計算: 当社のロボットは、高度なアルゴリズムと分析方法を使用して、市場の動きを正確に予測します。 資産を売買するのに最適なタイミングを
ChronoATR Guardian
Roman Lomaev
エキスパート
ChronoATR Guardian (トレンドスキャルピングEA) ChronoATR Guardianは、金融市場での自動取引ツールで、ATR（Average True Range）とトレンドに基づいたインパルス取引を目的に設計されています。このアドバイザーには、さまざまな通貨ペアに対応するプリセットが含まれており、初心者でも簡単に使用できます。 ️ 主なパラメータ パラメータ 説明 cSeconds 市場状況を分析するための時間間隔（秒単位）。 PriceShotPercentATR 注文を出すために価格が動くべきATRの割合。 RiskPercent 自動ロット計算に使用するリスクの割合。 FixedLotSize 固定ロットサイズ（自動ロットが無効の場合）。 UseAutoLot 自動ロット計算の有効/無効化。 ATRPeriod ATRインジケーターの期間。 ATRMultiplierSL ストップロスのATR倍率。 ATRMultiplierTP 利確のATR倍率。 ATRMultiplierTrailing トレーリングストップのATR倍率。 Slippage
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
エキスパート
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
King Ruay Scalper GOLD Plus
Akapop Srisang
4.25 (4)
エキスパート
King Ruay Scalper GOLD Plus EA The King Ruay Scalper GOLD Plus EA is built on a real breakout strategy-No AI, No Grid, No Martingale, No Averaging. It identifies key buy and sell levels and places stop buy/sell orders accordingly. Once an order is executed, the scalper engine takes over to manage the position efficiently. This EA is versatile and works on various pairs, including GOLD and more. The default preset is optimized for GOLD, and you can find additional set files for other pairs below
RMH Breakout Strategy
Kutay Duranoglu
エキスパート
RMH Breakout is a high-performance Expert Advisor developed based on a trend-following strategy. This EA is specifically optimized for index markets and offers fully automated trading capabilities. https://traderlar.com/trading-stratejileri/rmh-breakout Key Features: Strategy Type: Trend-following strategy Defines entry conditions using RSI and price high values. Filters: EMA Filter: Checks whether the price is above or below the EMA. Daily Bias Filter: Opens trades in the direction of the dai
Scalping MT5 EA
The Hung Ngo
エキスパート
Description of Scalping MT5 EA Scalping MT5 EA is a powerful, simple, and user-friendly trading tool designed for traders seeking an effective scalping strategy. This fully automated EA saves you time and maximizes profit opportunities from short-term price movements. Key Features Fully Automated : Scalping MT5 EA handles every stage of trading, from market analysis to order placement and risk management. Easy Setup : With simple input parameters, you can customize the EA to suit your trading st
Expert Smart Trend
Ruslan Pishun
3 (6)
エキスパート
The trading system operates on seven pairs and one timeframe. The Expert Advisor uses trading systems for trend-based entries with the help of the Envelopes and CCI indicators. Each indicator uses up to five periods for calculating the trends. The EA uses economic news to calculate the prolonged price movements. The EA has the built-in smart adaptive profit taking filter. The robot has been optimized for each currency and timeframe simultaneously. Attention! This EA is only for "hedging" account
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
エキスパート
Exp-TickSniper- 各通貨ペアのパラメーターを自動的に自動選択する高速ティックスカルパー。 取引パラメータを自動的に計算するアドバイザーを夢見ていますか？自動的に最適化および調整されますか？ MetaTrader4のシステムのフルバージョン：       MetaTrader4用の TickSniper   スカルパー TickSniper-完全な説明     +デモ+ PDF EAは、ほぼ10年間のEAプログラミングで得られた経験に基づいて開発されました。 EA戦略はどのシンボルでも機能します。 時間枠は関係ありません。 ロボットは、現在の相場、ティックの到着速度、スプレッドサイズ、およびその他の契約仕様パラメーターに基づいています。 システムは、有利なストップロスとテイクプロフィットレベル、平均ポジションの距離、トレーリングストップ距離などを自動的に定義します。 EAは、トレンドに対して追加のオープニングのシステムを適用します（「平均化」）。 その設定は、実際のアカウントでテストするために最適化されています。 Expert Advisorは、絶対にすべての通貨ペアで
R1 Deep Seek EA
Canberk Dogan Denizli
エキスパート
R1 Deep Seek EA - The Ultimate Precision Trading Solution! If you are searching for a highly efficient, consistent, and sustainable trading approach in the Forex market, combined with an advanced mathematically-driven averaging system, then R1 Deep Seek EA is the perfect solution for you! What Makes R1 Deep Seek EA Unique? R1 Deep Seek EA is designed with an intelligent strategy that executes precise and calculated trades. It places multiple buy and sell orders at predetermined intervals around
Orivex
Parfait Mujinga Ndalika
エキスパート
ORIVEX – GOLD M1 Scalper EA Smart Gold Scalping – Precision Trading from 6 AM to 11 AM GMT! ORIVEX is a cutting-edge, fully automated scalping Expert Advisor (EA) designed exclusively for XAUUSD (GOLD) on the M1 timeframe . It capitalizes on price action and reversal patterns to enter trades with high accuracy during the most volatile market hours. Optimized Trading Hours: Operates only from 6:00 AM to 11:00 AM GMT to take advantage of peak liquidity. Advanced Scalping Strategy: Uses s
Envelopes RSI Scalper EA
Abraham Theuri Wangui
エキスパート
Envelopes & RSI Scalper EA Introducing the Envelopes & RSI Scalper EA, a cutting-edge expert advisor designed to make precise, high-frequency trades using advanced technical indicators and smart risk management techniques. Key Features: Envelopes Indicator Integration: The EA leverages the Envelopes indicator to identify optimal entry and exit points. By detecting price levels relative to moving average bands, the Envelopes indicator helps pinpoint potential breakouts and reversals, crucial
Universal US100 HFT
Murad Nagiev
エキスパート
"Universal US100 HFT" is a high-frequency scalping bot designed to trade the NASDAQ 100 index (US100). The robot focuses on short-term trades, capitalizing on minor market fluctuations to generate profits. It does not employ risky strategies such as grid or martingale, making it safer and more resilient to market volatility. Key Features: High-Frequency Scalping:   The bot is designed for rapid trades with minimal holding time, allowing it to profit even from small market movements. Flexible Set
Imbalance HFT
Mei Yang
エキスパート
This strategy continuously monitors changes in price action, consuming all the liquidity in the market. It doesn't care where the asset's price goes; as long as there are price fluctuations, it will keep absorbing liquidity. Yes, it's that incredible.        The strategy performs better on gold.        When running on non-gold assets, the parameters need to be adjusted. Time: Best 5 minute Fixed stop loss: 800  point Fixed profit: 800  points Applied to markets with high liquidity Maximum capit
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
エキスパート
This robot operates based on the Parabolic SAR indicator. Verion for MetaTrader4 here . The advanced EA version includes the following changes and improvements: The EA behavior has been monitored on various account types and in different conditions (fixed/floating spread, ECN/cent accounts, etc.) The EA functionality has been expanded. Features better flexibility and efficiency, better monitoring of open positions. Works on both 4 and 5 digits brokers. The EA does not use martingale, grid or arb
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
エキスパート
SmartRisk MA Pro Strategy Overview: SmartRisk MA Pro is an optimized, risk-oriented automated trading strategy (Expert Advisor) developed for the MetaTrader 5 platform. It is designed to identify trading opportunities based on price deviations from moving averages and incorporates a comprehensive capital management system. The Expert Advisor operates on a "new bar" logic, ensuring stability and predictability in trade signal execution. Operating Principles and Trading Logic: At its core, the st
Boom and Crash Exp
Godbless C Nygu
エキスパート
Join Deriv link on profile>>> BOOM AND CRASH Exp is a 100% adaptive expert advisor based on price movement. It has a built-in unique Smart Recovery algorithm. Only one trade at a time. Every trade has Stop Loss and Take Profit from very beginning, and they do not change. This is for those, who are looking for stable growth over the long run. SETTINGS Lot size 0.2 Step set 0.01 Recommended TimeFrame (5m) Recommended Setup Balance :  $50 - $5000  Base Lot   ;0.20 T0 1 MESSAGE ME FOR ANY KIND OF
GoldM5PropfirmKiller
Killian Nibel
エキスパート
LAUNCH OFFER: $99   (Limited copies before price increase to $199)   CLICK HERE TO SEE LIVE PERFORMANCE ◼ THE PROP FIRM CHALLENGE SOLUTION Most traders don't fail because of their strategy—they fail because of   risk management . They over-trade during bad market conditions and bleed capital. Gold M5 PropFirm Killer   is not just an EA. It is an engineered volatility filter designed with one goal:   Capital Preservation.   It prioritizes survivability to pass strict evaluations (FTMO, FundedNe
RSI Auto Trader
Harun Benge
エキスパート
The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
Gold Miner Pro Robot
Pham Tung Anh Nguyen
1 (1)
エキスパート
INTRODUCTION Maximize Your Trading Potential Gold Miner Pro is an automated trading tool designed for the gold market (XAUUSD). It applies a precise scalping strategy powered by mathematical models and statistical analysis to detect favorable market setups. Specializing in gold trading, Gold Miner Pro works for you 24/7, minimizing risk and maximizing trading performance. Let Gold Miner Pro be your trusted companion in your gold investment journey! RECOMMENDATIONS - Account Type: Use a Cent Acc
Expert Robocode Pro MT5
Ruslan Pishun
エキスパート
The EA uses a trending strategy based on numerous technical indicators "Moving Average" on the timeframe: M4, M5, M6, M10, M12, M15, M20, M30, H1. The Expert Advisor uses elements from strategies such as Martingale, Grid and Averaging. In trading, up to 3 orders can be opened simultaneously on each of the currency pairs. The EA uses a partial order closing algorithm and hidden Stop Loss, Take Profit, Break Even and Trailing Stop. A multi-currency adviser trades in 17 currency pairs. EA uses time
ScalperBunny
Marius Ovidiu Sunzuiana
エキスパート
ScalperBunny  EA ( EAReverseScalp methods) Adaptive Precision Trading for All Market Conditions RegimeSwitch VirtualStops is a next‑generation automated trading system engineered for professional‑grade performance and reliability. It harnesses a regime‑switching core — dynamically alternating between trend‑following breakouts and mean‑reversion reversals — guided by ADX market phase detection to ensure the right tactic is applied at the right time. The trend module aligns with EMA bias and Donc
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
エキスパート
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
Super RAMMR
Piotr Karp
エキスパート
Super RAMMR EA v2.1 – Advanced Multi-Regime Trading Robot Super RAMMR EA is a sophisticated MetaTrader 5 Expert Advisor designed to adapt to multiple market conditions. Using a combination of trend-following and mean-reversion strategies, it dynamically adjusts its trading behavior based on market volatility and price action. Key Features: Multi-Regime Trading: Detects high and low volatility regimes using ATR percentile and moving averages. Trend & Mean-Reversion Modes: Operates in trend-follow
Advanced Rsi Grid Hedge Mt5
Cesar Napoleon Guio Martinez
エキスパート
Advanced RSI Grid Hedge is an Expert Advisor that identifies short-term price reversals within overbought and oversold zones, while aligning trades with the main market trend. The system applies a grid-based hedging mechanism and does not use martingale or averaging. It uses two RSI indicators combined with a built-in trend filter to determine entry conditions under specific technical setups. Main Features Grid hedging system without martingale Dual RSI confirmation (main and secondary) Optiona
Electonyk HFT
Punza Yannick Kakungula
エキスパート
I PRESENT TO YOU THE ELECTRON IS ROBOT A HIGH FREQUENCY ROBOT THAT CAN TRADE THE US30 PAIR IS GOLD          PERIOD:PERIOD 1 MINUTE OR 1 HOUR THIS ROBOT MUST BE USED TO SET UP A PROP FIRM ACCOUNT AND BE FINANCED                                                      PARAMETER TO ADJUST ON THE ROBOT                                                                                                           STOP LOSS1 SET TO:75                                                  LIMIT TIME RANGE        
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
エキスパート
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
エキスパート
VR Black Box は、経験豊富なトレーダープログラマーによって開発された最新の自動売買エキスパートです。市場のトレンド運動に追随する実証済みの戦略に基づいて構築された強力な取引ツールです。このロボットは長い開発と改良の過程を経ており、定期的にアップデートされ、市場環境の変化に適応しています。実際の取引口座で長年稼働してきた結果、初心者から上級トレーダーまで信頼できるアシスタントとして高い評価を得ています。 セットファイル、製品のデモ版、説明書、特典が入手可能 [ブログ] のバージョン [MetaTrader 4] 主な戦略 ロボットは複数の取引モードを実装しています： 買いと売りポジションを交互にオープン（Buy and Sell alternately）。 買いと売りを同時に取引（Buy and Sell at the same time）。 方向をランダムに選択（Randomly Buy or Sell、「表か裏」に類似）。 買いのみ（Buy only）または売りのみ（Sell only）。 トレーダーの損失ポジションを利益に変えるための手動モード（Magic Numbe
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (400)
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.72 (29)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルトの MT4 (7 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5のForex EAトレーディングチャンネル： 私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5 の 14,000 人を超えるメンバーの私のコミュニティ 。 10 個中 3 個のみが 399 ドルで残っています! その後、価格は 499 ドルに引き上げられます。 EA は、購入したすべての顧客の権利を保証するために、数量限定で販売されます。 AI Gold Sniper は、多層アルゴリズム フレームワークに基づいて設計された最新の GPT-4o モデル (OpenAI の GPT-4o) を XAU/USD 取引に適用し、非構造化データ処理とクロス マーケット分析を統合して、取引の決定を最適化します。 AI Gold Snip
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.77 (57)
エキスパート
AOT MT5 - 次世代AI多通貨システム Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要!購入後、インストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るために私にプライベートメッセージを送信してください: リソース 説明 AOTの取引頻度について ボットが毎日取引しない理由 AOTボットの設定方法 ステップバイステップのインストールガイド Set files AOT MT5は、 AIセンチメント分析 と 適応最適化アルゴリズム を搭載した高度なExpert Advisorです。何年もの改良を経て開発されたこの完全自動化システムは、リスク管理を使用して単一のAUDCAD M15チャートから16通貨ペアを取引します。 AI駆動技術 静的インジケーターを使用する従来のEAとは異なり、AOTはClaude API統合を通じてリアルタイムAIセンチメントフィルタリングを採用しています。この次世代アプローチは多次元市場パターンを分析し、優れた
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (103)
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT4バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! 正確さと規律をもって取引を管理します。 Quantum King EA は、 構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合します。M5 の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロの両方のために構築されています。
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.53 (19)
エキスパート
Cryon X-9000 — 量子分析コアを搭載した自律型トレーディングシステム リアルシグナル：  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 現在、多くのトレーダーが セント口座 や 極めて小額の資金 でEAを運用し、見た目だけの成績を作り出しています。これは裏を返せば、彼らが 自分のシステムを本当に信頼していない ということを示しています。 一方、このシグナルは 20,000ドルのリアル口座 で運用されています。 これは 実際の資金コミットメント を示し、セント口座でよく見られる 人工的な成績膨張 や リスク歪み のない、 透明性の高いパフォーマンス を提供します。 Cryon X-9000 は、極めて高い精度・安定性・一貫性を備えた次世代の自律型トレーディングアーキテクチャです。多層式の量子インスパイア分析コアを基盤に構築され、リアルタイムで市場構造を再構築し、冷徹な数学的ロジックに基づいて最適なエントリーポイントを導き出します。 本システムの中心には Cryon Core Engine があり、高度なパターン分析、ボラティリティ行動モデル
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (16)
エキスパート
概要 Golden Hen EA は、 XAUUSD 専用に設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。異なる市場状況や時間枠（M5、M30、H2、H4、H6、H12、W1）でトリガーされる 9つ の独立した取引戦略を組み合わせて動作します。 EAは、エントリーとフィルターを自動的に管理するように設計されています。EAの中核となるロジックは、特定のシグナルを識別することに重点を置いています。Golden Hen EAは、 グリッド、マーチンゲール、またはナンピン（averaging）手法を使用しません 。 EAによって開かれるすべてのトレードは、事前に定義された ストップロス（Stop Loss） と テイクプロフィット（Take Profit） を使用します。 ライブシグナル   |   アナウンスチャンネル  | セットファイルをダウンロード v2.5 9つの戦略の概要 EAは複数の時間枠で同時にXAUUSDチャートを分析します： 戦略 1 (M30):   この戦略は、定義された弱気パターンの後に、潜在的な強気（bullish）反転シグナルを識別するために、直近のバーの特
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルト設定:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5 の Forex EA 取引チャンネル:  私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5には14,000人以上の会員がいる私のコミュニティ 。 10個中3個のみ、399ドルで販売中！ その後、価格は499ドルに値上げされます。 EAはご購入いただいたすべてのお客様の権利を守るため、数量限定での販売となります。 AI Gold Trading は、高度な GPT-4o モデルを活用して、XAU/USD 市場で洗練されたトレンド追従戦略を実行します。このシステムは、マルチタイムフレーム収束分析を採用し、ノイズ低減のためのウェーブレット変換と分数積分技術を組み合わせて、真のトレンド持続性を識別します。当社独自のアルゴリズムは、モメンタム クラスタリング分析とレジームスイッチング検出を統合し、市場のボラティリティ状態への動的な適応を可能にします。EA は、ベイズ確率モデルを使用して、利回り曲線のダイナミクス、実質
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
エキスパート
ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.81 (36)
エキスパート
X Fusion AI — ニューラル適応型ハイブリッド取引システム 期間限定割引。20枠中、残りは 7枠のみ ― まもなく完売です。 価格はまもなく 999ドル に引き上げられます。 動作デモ 実運用パフォーマンス ご購入後、推奨パラメータ、使用方法、注意事項、運用のコツなどの情報を受け取るために、必ず私たちにプライベートメッセージをお送りください。 ご支援いただき、誠にありがとうございます。 1. 概要 X Fusion AI は、従来の取引ロジックとニューラル風の適応メカニズムを組み合わせた自動売買システムです。 本システムは価格を予測することを目的とせず、市場環境の変化を分析し、それに応じて内部ロジックを調整します。 主な特徴は以下の通りです： 多様な市場環境への適応 市場条件の変化に対する安定した動作 ドローダウン管理の強化 ノイズや低品質シグナルのフィルタリング 本システムは、市場の流れを評価し、構造変化に応じて反応することに重点を置いています。 最適な設定をデフォルトとして設定済みですので、一般ユーザーにとっては箱から出してすぐに使用できます。上級ユーザー向けには豊富なカ
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.67 (30)
エキスパート
重要なお知らせ： 完全な透明性を確保するため、このEAにリンクされた実際の投資家口座へのアクセスを提供しており、操作なしでそのパフォーマンスをリアルタイムで監視できます。 わずか5日間で初期資本全体が完全に引き出され、それ以来、EAは元の残高に一切触れることなく、利益資金のみで取引を行っています。 現在の価格$199は限定的なローンチオファーであり、10コピー販売後または次回のアップデートリリース時に値上げされます。 今すぐコピーを入手することで、将来の値上げに関係なく、この割引価格での生涯アクセスが保証されます。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX ライブシグナル： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (498)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT4バージョン：   ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用しています
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.64 (11)
エキスパート
実運用シグナル（リアル口座） IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   本 EA は、MQL5 に表示されている 検証済みのリアルトレードシグナル と同一のロジックおよび執行ルールを使用しています。 推奨された最適化設定 を使用し、 信頼性の高い ECN / RAW スプレッドブローカー を利用した場合、実際の取引動作は当該リアルシグナルのパフォーマンスおよび取引構造に近いものとなります。 なお、ブローカー条件、スプレッド、約定品質、VPS 環境の違いにより、個々の結果は異なる場合があります。 本 EA は数量限定販売となっており、価格 USD 499 にて残り 2 本のみです；ご購入後、プライベートメッセージにてご連絡いただければ、ユーザーマニュアルおよび推奨設定をお渡しします。 過度なグリッド取引なし、危険なマーチンゲールなし、ナンピン（平均取得単価引き下げ）なし。 重要：GoldWave は実際の市場環境向けに設計されています。 本システムは AI 補助型の適応ロジ
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
エキスパート
シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
エキスパート
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****5 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (91)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) WARNING : 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポートとレ
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
エキスパート
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
エキスパート
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25年以上の経験を持つ作者による、マーチンゲールやグリッドなしで任意の資産を取引するためのプロフェッショナルな取引アドバイザー。 トップアドバイザーのほとんどは上昇する金で動作します。テストでは見事に見えます...金が上昇している間は。ですが、トレンドが尽きたらどうなるでしょうか？誰があなたのデポジットを保護しますか？HTTP EAは永遠の上昇を信じていません — 変化する市場に適応し、投資ポートフォリオを広く分散し、デポジットを保護するために設計されています。それは、上昇、下落、横ばいのどのモードでも同様に成功する規律あるアルゴリズムです。プロのように取引します。HTTP EAは、リスクと時間の精密管理システムです。歴史上の美しいチャートでアドバイザーを選ばないでください。動作原理で選んでください。 資産 任意、購入後各々に専用の .set ファイル 時間足 M5-H4（アドバイザー設定で指定） 原則 動的価格不足ゾーンとの作業 デポジット $100 から。レバレッジ 1:25+ ブローカー 任意、ECN/Raw 低スプレッド
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (66)
エキスパート
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
5 (1)
エキスパート
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continuously
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (6)
エキスパート
Vortex Turbo — 「嵐を操り、Vortexを制する」 Vortex Turboは、最先端のAIアーキテクチャ、適応型市場ロジック、そして精密なリスク管理を融合した独自の開発技術であり、インテリジェントトレーディングの新たな進化段階を体現しています。実績のあるアルゴリズム原理に基づき、複数の戦略を、新たなレベルの予測インテリジェンスを備えた統合型高速エコシステムに統合します。金（XAUUSD(GOLD)）のスキャルピングエキスパートとして設計されたVortex Turboは、制御されたマーチンゲール法と平均化グリッドを採用し、各 ポジションは内蔵のストップロスによって完全に保護されています 。これにより、パワー、精度、安全性の完璧なバランスが確保されています。 非常に重要です！エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した説明書をお送りします。 価格 $555 は 1月19日（月）まで有効です。 その後、価格は $675 に上がります。（最終価格 $1999） Vortex Turbo   Expert Advisorを 購
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
3.71 (7)
エキスパート
Cheat Engineは、中程度のゴールドスキャルピングシステムで、WebベースのAPIを介して取得したグローバルFXセンチメントに基づいて判断を行うことができます。 Cheat Engineのライブシグナルは近日公開予定です。現在の価格は値上げされます。期間限定価格 199  USD 単発取引のみ。グリッドやマーチンゲールは一切使用しません。 日次ボラティリティに適応するインテリジェントなトレーリングストップによる決済 グローバルFXセンチメントとは、総口座価値10億USDを超える数十万人のトレーダーのポジションを測定したものです。Cheat EngineはAPIを通じてこのデータを即座に取得し、判断に活用することができます。これはオプション機能であり、ユーザーが完全にカスタマイズできます。 推奨 チャート: XAUUSD 時間足: H1 入力設定 ロットサイズ計算方法 - 自動ロットまたは固定ロットを選択 固定ロットサイズ - 固定ロットサイズ 自動ロット - 口座通貨のこの金額ごとに0.01ロット 最大スプレッド - ポジションを開く際に許可される最大スプレッドを設定 自動
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
エキスパート
重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.14 (28)
エキスパート
特 別価格  $109  (通常価格: $365) 。 セットアップと使用ガイド :  ABS Channel 。 リアルタイム監視:   ABS Signal 。  ライブシグナルのセットアップファイル 基本セットアップファイル ABS EAとは? ABS EAは、H1時間足の XAUUSD(ゴールド) 専用に開発されたプロフェッショナルな取引ロボットです。 マーチンゲールシステム に基づいており、 組み込みのリスク管理機能 により. 初心者から経験豊富なトレーダー向けに設計されたABS EAは、セットアップが簡単で、完全自動化されており、さまざまな取引スタイルに合わせてカスタマイズ可能です。 主な機能 ユーザー定義の安全設定を備えたマーチンゲール戦略 柔軟なロット管理:固定ロットまたは自動ロット 選択した閾値で取引を一時停止する最大ドローダウン制限 簡単なセットアップ:チャートに添付し、設定を構成して取引 技術仕様 シンボル: XAUUSD 時間足: H1 最低入金額: $300 推奨入金額: $1,000 口座タイプ: ECN / Raw Spread レバレッジ:
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
エキスパート
XAUUSD のハイブリッドトレーディング戦略 – ニュースセンチメントと注文板の不均衡の組み合わせ この戦略は、あまり使われていないが非常に効果的な2つのトレーディング手法を組み合わせ、 XAUUSD（金） の 30分足チャート 専用に開発されたハイブリッドシステムです。 従来のエキスパートアドバイザー（EA）が事前定義されたインジケーターや基本的なチャートパターンに依存するのに対し、本システムはリアルタイムデータとコンテキストベースの分析を統合したインテリジェントなマーケットアクセスモデルに基づいています。 経済ニュースのリアルタイム・センチメント分析 （GPT-5 搭載） ティックデータを用いた注文板（DOM）の不均衡のシミュレーション この2つのコンポーネントの組み合わせにより、ファンダメンタルおよびミクロ構造の市場データの両方を取り入れ、正確なエントリーとイグジットのための堅固な基盤が構築されます。 購入後すぐにご連絡ください。セットファイルとマニュアルをお渡しいたします。 [機能と推奨事項] 取引対象 : XAUUSD（金） 時間軸 : 30分（反応速度とシグナル品質の
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
エキスパート
クォンタムバロンEA 石油が「黒い金」と呼ばれるのには理由があります。Quantum Baron EA を使用すれば、比類のない精度と信頼性で石油を活用できます。 M30 チャートの XTIUSD (原油) の高オクタン価の世界を支配するように設計された Quantum Baron は、レベルアップしてエリート精度で取引するための究極の武器です。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引   価格 。       10回購入するごとに価格が50ドルずつ上がります。最終価格は4999ドルです。 ライブ信号:       ここをクリック クォンタムバロンチャンネル:       ここをクリック ***Quantum Baron MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます！*** 詳細については、プライベートでお問い合わせくださ
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (8)
エキスパート
XAUUSD Master is a multi-system Expert Advisor designed specifically for gold (XAUUSD) trading. It combines 10 independent trading systems running simultaneously, each with different parameters to capture different market conditions. The EA includes advanced risk management features, prop firm spoofing features, and a simple information panel for real-time monitoring. After the purchase send me private message to recieve manual with instructions! Trading Approach & Strategies The EA employs a
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
エキスパート
Autorithm AI 技術仕様  AUTORITHM は、MetaTrader 5向けに設計された高度なAI搭 Strategy Testerに関する重要なお知らせ: MetaTraderの技術的制限により、Strategy Tester環境ではインターネットアクセスが許可されていません。そのため、バックテスト中、EAはリアルタイムのAIデータではなく、固定された事前学習済みデータセットを使用します。 これは以下を意味します： • 異なるパラメータの組み合わせでもバックテスト結果が静的または同一に見える場合があります。 • ダイナミックで適応型のAI機能を活用するには、実運用が必要です。 このガイドに従って成功したインストールを行ってください。 [guide line]     [SET FILES]
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
エキスパート
PROP FIRM READY!  発売プロモーション: 現在の価格で入手できるコピーの数は極めて限られています! 最終価格: 990ドル 349ドルから：EAを1つ無料でお選びください！（最大2つの取引口座番号） 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   LIVE RESULTS 独立レビュー 「ORBマスター」へようこそ ： オープニングレンジブレイクアウトで優位に立つ ORB マスター EA は、現代のトレーダー向けに設計された、洗練された高性能のエキスパート アドバイザーであり、オープニング レンジ ブレイクアウト (ORB) 戦略の威力を発揮します。 ORB は、市場の勢いを早期に捉える能力により人気が急上昇しており、この EA はその実証済みのアプローチに対する私の個人的な見解を表しています。 ORBマスターがどのように成果を出すか ： ORBマスターは、米国と欧州の株式市場が開くとすぐに行動を開始し、SP500、US30（ダウジョーンズ）、NASDAQ、DAXの4つの主要指数の重要な開始範囲をターゲット
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
エキスパート
プロップファーム準備完了！ 短期的なアカウント転売や短期的な利益獲得を目的として設計されていない マーチンゲールなし / グリッドなし / AIなし 長期的な一貫性を重視するトレーダー向けに設計 ライブ結果: ライブシグナル | メインポートフォリオ |   FTMO結果   |  パブリックコミュニティ 発売価格: 249 ドル、次回価格: 349 ドル (残り 6 部のみ) ゴールドアトラスとは何ですか？ Gold Atlasは、金（XAUUSD）のプロフェッショナルな自動取引システムです。マルチエントリーブレイクアウトアプローチを採用し、日中の動きと大きなトレンドブレイクアウトの両方を捉えます。 このシステムは指標や固定時間枠に基づかず、最小限の最適化を使用して曲線のフィッティングを減らし、堅牢性を向上させます。 Gold Atlas は 5 つの異なるブレイクアウト レベルで動作し、それぞれに独自のストップ ロスとトレーリング ストップ ロジックがあり、強力な内部分散を実現しています。 この戦略は、さまざまな市場体制と市況をカバーし、2006 年まで遡って 10,000 件
作者のその他のプロダクト
Signal Hunter Basic
Befe Ltd
エキスパート
シグナルハンター: プロフェッショナルシグナルキャッチャー＆自動売買エキスパート Signal Hunter（シグナルハンター）は、FX市場における効果的なシグナル検出と自動売買のために設計された強力なエキスパートアドバイザー（EA）です。AI技術を搭載したこのツールは、RSIベースのシグナルと複数のフィルター（MA、MACD、ADX、ATR、MTF）を組み合わせ、市場状況に合わせた信頼性の高いトレード機会を提供します。手動取引用にシグナルをキャッチしたい場合も、完全自動取引を実行したい場合も、Signal Hunterはあらゆるレベルのトレーダーに対応します。Lite版は無料トライアルを提供し、Pro版はすべての機能を備え無制限の柔軟性を解放します。 Signal Hunterの仕組み Signal Hunterのコアロジックは、買われすぎ/売られすぎの市場状況を識別することに重点を置いています。主なシグナルソースはRSI（相対力指数）であり、ユーザーが定義した過去期間（例: 過去1時間）内でのRSIの最小または最大値のブレイクアウトを検出します。単純なRSIの閾値（買いレベル:
FREE
Dynamic RSI Guardian Basic
Befe Ltd
エキスパート
ダイナミックRSIガーディアン – 精密な取引と完全なリスク管理 ダイナミックRSIガーディアンは、一貫したパフォーマンス、厳格なリスク管理、柔軟性を重視するトレーダーのためのプロフェッショナルなアルゴリズム取引システムです。高度なピップベースの計算とRSI駆動のインテリジェントなフィルターを基盤としており、すべての取引が厳格なルールに従い、リスクを最小限に抑えつつ機会を最大化します。 主な機能 ： スマートエントリーシステム • RSIに基づく多層フィルター確認 • 高確率シグナルの検出とチャート上での矢印視覚化 完全なリスク管理 • リスクパーセンテージに基づく動的手数計算 • 最大ポジション数と取引チェック（過剰取引防止） • 無効なストップロスレベルの保護 高度な出口戦略 • ATRまたは固定ピップに基づくトレーリングストップ • 調整可能なストップロスとテイクプロフィット（ピップベース） • ブローカーの制限に対応した自動ストップロス修正 ビジュアルHUDダッシュボード • リアルタイムステータス（買い、売り、ブロック） • 市場状況の表示 • シグナル追跡と分
FREE
Neura Vault Basic
Befe Ltd
エキスパート
NeuraVault Pro v1.0 - 专业RSI反转交易系统 概述 NeuraVault Pro 是一个基于RSI(相对强弱指数)反转的专业自动化交易系统。它专为捕捉超买和超卖区域的反转机会而设计,配备先进的过滤器和全面的风险管理功能。 交易逻辑 核心策略:RSI反转 EA在市场达到超买或超卖区域时捕捉反转机会: 买入信号: RSI值跌破定义的下限水平(默认:40) 表明市场超卖,有向上反转潜力 卖出信号: RSI值升破定义的上限水平(默认:60) 表明市场超买,有向下反转潜力 交易场景示例 欧美 M15 - 买入场景 市场条件: 价格: 1.0850 RSI(14): 35 (超卖区域) MACD: 正向交叉 趋势: 看涨倾向 EA决策: RSI < 40 (买入信号) MACD过滤器确认 未达到最大仓位限制 交易执行: 仓位: 买入 0.01 手 入场: 1.0850 止损: 1.0820 (基于ATR,动态) 止盈: 1.0895 (基于ATR,动态) 风险: $10 (可调整) 仓位管理: 追踪止损激活 (ATR倍数: 1.0) SL随价格盈利自动上移 仓位
FREE
RSI AutoTrader Pro Smart Multi Symbol ATR Basic
Befe Ltd
1.5 (2)
エキスパート
RSI AutoTrader Pro – Smart Multi-Symbol ATR Engine Introduction RSI AutoTrader Pro   is not another simple RSI bot — it’s a complete, intelligent trading system built for   multi-symbol automation   and   dynamic risk control . Attach it to   any chart , and it automatically scans   every symbol in your Market Watch , identifies RSI signals, manages trades with   ATR-based stop levels , and optimizes each position size according to your selected   risk percentage . It’s more than an indicator
FREE
Neura Vault Pro Indicator
Befe Ltd
インディケータ
NeuraVault Pro v1.0 - Professional RSI Reversal Trading System Overview NeuraVault Pro is a professional automated trading system based on RSI (Relative Strength Index) reversals. It is designed to capture reversal opportunities in overbought and oversold zones, equipped with advanced filters and comprehensive risk management features. Trading Logic Core Strategy: RSI Reversal The EA captures reversal opportunities when the market reaches overbought or oversold zones: BUY Signal: RSI value drops
FREE
Dynamic RSI Guardian
Befe Ltd
エキスパート
ダイナミックRSIガーディアン – 精密な取引と完全なリスク管理 ダイナミックRSIガーディアンは、一貫したパフォーマンス、厳格なリスク管理、柔軟性を重視するトレーダーのためのプロフェッショナルなアルゴリズム取引システムです。高度なピップベースの計算とRSI駆動のインテリジェントなフィルターを基盤としており、すべての取引が厳格なルールに従い、リスクを最小限に抑えつつ機会を最大化します。   主な機能 ： スマートエントリーシステム • RSIに基づく多層フィルター確認 • 高確率シグナルの検出とチャート上での矢印視覚化 完全なリスク管理 • リスクパーセンテージに基づく動的手数計算 • 最大ポジション数と取引チェック（過剰取引防止） • 無効なストップロスレベルの保護 高度な出口戦略 • ATRまたは固定ピップに基づくトレーリングストップ • 調整可能なストップロスとテイクプロフィット（ピップベース） • ブローカーの制限に対応した自動ストップロス修正 ビジュアルHUDダッシュボード • リアルタイムステータス（買い、売り、ブロック） • 市場状況の表示 • シグナル追跡
Signal Hunter Advanced
Befe Ltd
エキスパート
シグナルハンター: プロフェッショナルシグナルキャッチャー＆自動売買エキスパート Signal Hunter（シグナルハンター）は、FX市場における効果的なシグナル検出と自動売買のために設計された強力なエキスパートアドバイザー（EA）です。AI技術を搭載したこのツールは、RSIベースのシグナルと複数のフィルター（MA、MACD、ADX、ATR、MTF）を組み合わせ、市場状況に合わせた信頼性の高いトレード機会を提供します。手動取引用にシグナルをキャッチしたい場合も、完全自動取引を実行したい場合も、Signal Hunterはあらゆるレベルのトレーダーに対応します。Lite版は無料トライアルを提供し、Pro版はすべての機能を備え無制限の柔軟性を解放します。 Signal Hunterの仕組み Signal Hunterのコアロジックは、買われすぎ/売られすぎの市場状況を識別することに重点を置いています。主なシグナルソースはRSI（相対力指数）であり、ユーザーが定義した過去期間（例: 過去1時間）内でのRSIの最小または最大値のブレイクアウトを検出します。単純なRSIの閾値（買いレベル:
RSI AutoTrader Pro Smart Multi Symbol ATR Engine
Befe Ltd
エキスパート
RSI AutoTrader Pro – Smart Multi-Symbol ATR Engine Introduction RSI AutoTrader Pro is not another simple RSI bot — it’s a complete, intelligent trading system built for multi-symbol automation and dynamic risk control . Attach it to any chart , and it automatically scans every symbol in your Market Watch , identifies RSI signals, manages trades with ATR-based stop levels , and optimizes each position size according to your selected risk percentage . It’s more than an indicator-based bot. It’s
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信