概要

NeuraVault Pro v1.0 - プロフェッショナルRSI反転トレーディングシステム

NeuraVault Proは、RSI(相対力指数)の反転に基づいたプロフェッショナル自動売買システムです。買われ過ぎや売られ過ぎのゾーンでの反転機会を捉えるよう設計されており、高度なフィルターと包括的なリスク管理機能を備えています。

トレーディングロジック

コア戦略: RSI反転

EAは、市場が買われ過ぎまたは売られ過ぎのゾーンに達したときに反転機会を捉えます:

買いシグナル:

RSI値が定義された下限レベル(デフォルト: 40)を下回る

市場が売られ過ぎで上昇反転の可能性を示す

売りシグナル:

RSI値が定義された上限レベル(デフォルト: 60)を上回る

市場が買われ過ぎで下降反転の可能性を示す

トレーディングシナリオの例

EURUSD M15 - 買いシナリオ

市場状況: 価格: 1.0850

RSI(14): 35 (売られ過ぎゾーン)

MACD: ポジティブクロス

トレンド: 強気バイアス EAの判断: ✅ RSI < 40 (買いシグナル)

✅ MACDフィルター確認

✅ 最大ポジション制限に未達 トレード実行: ポジション: 買い 0.01ロット

エントリー: 1.0850

ストップロス: 1.0820 (ATRベース、ダイナミック)

テイクプロフィット: 1.0895 (ATRベース、ダイナミック)

リスク: $10 (調整可能) ポジション管理: トレーリングストップアクティブ (ATR倍率: 1.0)

SLは価格が利益に動くと自動的に上昇

ポジションはTPまたはTSLでクローズ 2番目のポジション(ロット乗算): シグナルが継続し最大ポジション制限に未達の場合

新規ポジション: 0.01 × 2.0 = 0.02ロット開設

強いトレンド時にポジションが成長

高度な機能

1️⃣ マルチフィルターシステム(オプション)

RSIフィルター: (必須)

買われ過ぎ/売られ過ぎゾーンを検出

ダイナミックレベルのための最小/最大RSI追跡

調整可能な期間とレベル

移動平均フィルター:

高速MA(10)と低速MA(20)のクロス

トレンド方向の確認

EMA/SMAオプション

MACDフィルター:

MACD線とシグナル線のクロス

モメンタム確認

調整可能な期間(12/26/9)

ADXフィルター:

トレンド強度測定

弱いトレンドでの取引を防止

閾値設定(デフォルト: 25)

ATRフィルター:

ボラティリティコントロール

低ボラティリティ時の取引を防止

ピップベースの最小ATR値

マルチタイムフレーム(MTF)フィルター:

上位時間枠からのトレンド確認

H1、H4、D1時間枠のサポート

調整可能なMA期間(50)

2️⃣ プログレッシブロット乗算システム

ポジション 1: 0.01ロット (初期) ポジション 2: 0.01 × 1.5 = 0.015ロット ポジション 3: 0.015 × 1.5 = 0.0225ロット

仕組み:

ロットサイズは各新規ポジションで倍率により増加

Lot Increase Multiplierで制御(デフォルト: 2.0)

Max Trade Lotで制限(デフォルト: 1.0)

ポジション数はMax Open Positionsで制御(デフォルト: 3)

利点:

強いトレンドでの利益ポテンシャルを増加

リスク管理コントロール下に留まる

各ポジションに個別のSL/TP

重要: これは積極的なリスク管理戦略です。保守的な取引にはMultiplier 1.0を使用してください。

3️⃣ ダイナミックストップロスとテイクプロフィット

ATRベースの計算:

ストップロス = エントリー ± (ATR × SL_倍率) テイクプロフィット = エントリー ± (ATR × TP_倍率) デフォルト: SL_倍率 = 1.5 TP_倍率 = 3.0 リスク/リワード比 = 1:2

固定SL/TPオプション:

Use_Dynamic_SLTP = falseで固定ピップ値を設定

FixedStopLossPips = 30ピップ

FixedTakeProfitPips = 50ピップ

4️⃣ トレーリングストップ(利益保護)

ATRベースのトレーリングストップ:

トレーリング距離 = ATR × ATR_TS_倍率 例: ATR = 0.0020 (20ピップ) 倍率 = 1.0 トレーリング距離 = 20ピップ 買いポジションが+20ピップの利益の場合: → SLは自動的にエントリー価格に移動 → SLは価格上昇とともに上昇 → 利益が保護される

セキュリティコントロール:

ブローカーの最小ストップレベルに準拠

フリーズレベルコントロール

無効なストップエラーを防止

5️⃣ リスク管理

ポジション毎のリスク:

MaxRiskPerTradeUSD = $20 (デフォルト)

ストップロス距離に基づいた自動ロット計算

アカウント残高の過度なリスクを防止

最大ポジションコントロール:

Max_Open_Positions = 3

シンボル毎のオープンポジション制限

過度なロット負荷を防止

証拠金コントロール:

各取引前の証拠金計算

証拠金不足時は取引を開かない

マージンコールリスクを最小化

ビジュアルHUDパネル

リアルタイム情報:

┌─────────────────────────────────┐ │ NeuraVault Pro V1.0 │ │ EURUSD / M15 │ ├─────────────────────────────────┤ │ 価格: BID 1.08500 / ASK 1.08520│ │ │ │ 自動取引: │ │ モード: ON | ポジ: 2/3 | ロット: 0.01│ │ TS: ON | ATR倍率: 1.0 │ │ │ │ フィルター: │ │ RSI(14): ON | 35.2 | 買いゾーン│ │ 最小RSI (1時間): 32.1 | 最大: 68.5 │ │ MAクロス: ON | 強気 │ │ MACD: ON | 0.0015 | 強気 │ │ ADX(14): ON | 28.5 | トレンド中 │ │ ATR(14): ON | 18.5 ピップ │ │ MTF(H1): ON | 上昇トレンド │ └─────────────────────────────────┘

カラーステータスインジケーター:

緑: 強気/アクティブ/トレンド中

赤: 弱気/オフ/レンジ中

黄: 中立/警告

灰: 無効

チャートシグナル:

緑の矢印(↑): 買いシグナル

赤の矢印(↓): 売りシグナル

履歴シグナルもチャートに表示

インストールと使用

ステップ1: インストール

EAをMetaTrader 5にロード 希望するシンボルのチャートにドラッグ AutoTradingを有効化(緑の「AutoTrading」ボタン)

ステップ2: 基本設定

=== 必須設定 === ✓ TradeLotSize = 0.01 (初期ロット) ✓ MaxRiskPerTradeUSD = 20 (取引毎のリスク) ✓ Max_Open_Positions = 3 (最大ポジション数) ✓ RSI_Period = 14 ✓ RSI_BuyLevel = 40 ✓ RSI_SellLevel = 60 === オプションフィルター === □ Use_MA_Filter = false (初期オフ) □ Use_MACD_Filter = true (推奨) □ Use_ADX_Filter = false □ Use_ATR_Filter = false □ Use_MTF_Filter = false

ステップ3: 最適化(非常に重要!)

⚠️ 警告: 各シンボルと時間枠で最適化が必須です!

最適化が必要な理由:

EURUSDのボラティリティはGOLDと異なる

M5のRSIレベルはH1と異なる動作

各市場には独自のダイナミクスがある

最適化されていない設定は損失につながる

最適化パラメータ:

1. コアパラメータ(必須):

RSI_Period: 10-20 (ステップ: 2) RSI_BuyLevel: 30-45 (ステップ: 5) RSI_SellLevel: 55-70 (ステップ: 5)

2. リスク管理:

TradeLotSize: 0.01-0.10 (ステップ: 0.01) LotIncreaseMultiplier: 1.0-2.5 (ステップ: 0.5) Max_Open_Positions: 1-5 (ステップ: 1) SL_ATR_Multiplier: 1.0-3.0 (ステップ: 0.5) TP_ATR_Multiplier: 2.0-5.0 (ステップ: 0.5)

3. フィルター(オプション):

FastMA_Period: 5-20 (ステップ: 5) SlowMA_Period: 15-50 (ステップ: 5) ADX_Threshold: 20-30 (ステップ: 5) Min_ATR_Value_Pips: 10-30 (ステップ: 5)

最適化手順:

Strategy Testerを開く(Ctrl+R) EAを選択 シンボルと時間枠を選択(例: EURUSD、M15) 期間: 最低6ヶ月のデータを使用 最適化タブに移動 上記のパラメータを追加 スタートボタンを押す 最良の結果を選択(プロフィットファクター、ドローダウン、勝率) フォワードテストでこれらの設定を検証

最適化基準:

✓ プロフィットファクター > 1.5 ✓ 勝率 > 50% ✓ 最大ドローダウン < 20% ✓ 総取引数 > 50 (統計的有意性のため) ✓ リカバリーファクター > 3.0

ステップ4: デモアカウントテスト

⚠️ まずデモ、次にリアル!

デモテストプロセス(最低1ヶ月):

デモアカウントを開設 最適化された設定を適用 最低1ヶ月間実行 日々のパフォーマンスを監視 取引ログを確認 ドローダウンレベルをチェック 結果が満足できればリアルアカウントに移行

デモで監視する指標:

日次/週次の損益

最大ドローダウン

勝率

平均取引期間

ロット乗算パフォーマンス

トレーリングストップ効果

推奨シンボルと時間枠

最高のパフォーマンス:

✓ EURUSD - M15, M30 ✓ GBPUSD - M15, M30 ✓ XAUUSD (GOLD) - M15, M30, H1 ✓ USDJPY - M15, M30

中程度のパフォーマンス:

○ AUDUSD - M15 ○ USDCAD - M15 ○ NZDUSD - M15

推奨: 各シンボルごとに個別に最適化し、異なるマジックナンバーを使用してください。

⚠️ リスク警告と責任

注意深くお読みください:

ForexとCFD取引は高リスクです。全資金を失う可能性があります。 このEAは利益を保証するものではありません。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証しません。 最適化は必須です。最適化せずに使用しないでください。各シンボルと時間枠には異なる設定が必要です。 デモアカウントでテストしてください。最低1ヶ月のデモテストなしでリアルアカウントで使用しないでください。 ロット乗算リスク: LotIncreaseMultiplier > 1.0の値は積極的な戦略を表します。保守的な取引には1.0を使用してください。 リスク管理はあなたの責任です: 失っても困らないお金で取引しないでください

最大ポジション数を低く保ってください(1-3)

ストップロスを無効にしないでください

アカウント残高の1-2%以上をリスクにさらさないでください 市場状況は変化します: トレンド市場とレンジ市場でパフォーマンスが異なる場合があります。 ブローカー選択が重要です: 低スプレッドと良好な執行を持つブローカーを使用してください。 VPS推奨: 24/7の中断のない運用にはVPSの使用を推奨します。

すべてのリスクはあなたのものです。このEAを使用して行われた取引から生じる利益/損失については、あなたが単独で責任を負います。

サポートと連絡先

質問がありますか?

サポートするトピック:

✓ インストールとセットアップサポート ✓ 最適化ガイダンス ✓ バグレポート ✓ ブローカー互換性の問題 ✓ 戦略的提案

サポートしないトピック:

✗ 個人的な取引アドバイス ✗ 利益保証のリクエスト ✗ 損失補償 ✗ アカウント管理

技術仕様

プラットフォーム: MetaTrader 5 言語: MQL5 バージョン: 1.0 最低入金額: $100 (0.01ロット用) 推奨入金額: $500+ CPU使用量: 低 メモリ使用量: 中 ティック速度: 各ティック バックテストサポート: はい(各ティックモデル) マルチ通貨: はい ヘッジサポート: いいえ(ネッティングアカウント用)

デモバージョン

14日間無料トライアル

デモバージョンをダウンロードしてリスクなしでEAをテストできます:

デモバージョンの機能:

✓ 14日間フル機能使用 ✓ すべてのフィルター調整可能 ✓ リアル取引可能 ✗ 取引パラメータロック(ロット、ポジション数など)

フルバージョンの機能:

✓ 無制限使用 ✓ すべてのパラメータ調整可能 ✓ 生涯アップデート ✓ 優先サポート

成功のためのヒント

1. 忍耐強くなる

EAに作業時間を与える

日々の結果に焦点を当てず、月次パフォーマンスを見る

2. リスク管理

アカウント残高の10%以上をリスクにさらさない

取引毎に最大1-2%のリスクを取る

3. 分散投資

複数のシンボルで実行

異なる時間枠でテスト

4. 監視

日次取引ログをチェック

負け取引を分析

成功した設定をメモ

5. 学習

EAのロジックを理解

RSI戦略を学ぶ

市場ダイナミクスを追う

結論

NeuraVault ProはプロフェッショナルなRSI反転取引システムです。適切な最適化、リスク管理、忍耐強い使用により、外国為替市場で一貫したパフォーマンスを提供できます。

覚えておいてください:

最適化は必須

デモテストは不可欠

リスク管理は重要

すべてのリスクはあなたのもの

成功した取引を!

このEAを購入することにより、上記のすべてのリスク警告を読み、受け入れたことを宣言します。

© 2025 NeuraVault Pro | プロフェッショナル・トレーディング・ソリューションズ