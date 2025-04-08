Neura Vault Pro

概述

NeuraVault Pro v1.0 - 专业RSI反转交易系统

NeuraVault Pro 是一个基于RSI(相对强弱指数)反转的专业自动化交易系统。它专为捕捉超买和超卖区域的反转机会而设计,配备先进的过滤器和全面的风险管理功能。

交易逻辑

核心策略:RSI反转

EA在市场达到超买或超卖区域时捕捉反转机会:

买入信号:

RSI值跌破定义的下限水平(默认:40)

表明市场超卖,有向上反转潜力

卖出信号:

RSI值升破定义的上限水平(默认:60)

表明市场超买,有向下反转潜力

交易场景示例

欧美 M15 - 买入场景

市场条件: 价格: 1.0850

RSI(14): 35 (超卖区域)

MACD: 正向交叉

趋势: 看涨倾向 EA决策: ✅ RSI < 40 (买入信号)

✅ MACD过滤器确认

✅ 未达到最大仓位限制 交易执行: 仓位: 买入 0.01 手

入场: 1.0850

止损: 1.0820 (基于ATR,动态)

止盈: 1.0895 (基于ATR,动态)

风险: $10 (可调整) 仓位管理: 追踪止损激活 (ATR倍数: 1.0)

SL随价格盈利自动上移

仓位在TP或TSL处关闭 第二仓位(手数倍增): 如果信号持续且未达到最大仓位限制

新仓位: 0.01 × 2.0 = 0.02 手开仓

强趋势时仓位增长

高级功能

1️⃣ 多重过滤器系统(可选)

RSI过滤器: (必需)

检测超买/超卖区域

跟踪最小/最大RSI以获得动态水平

可调整周期和水平

移动平均线过滤器:

快速MA(10)和慢速MA(20)交叉

确认趋势方向

EMA/SMA选项

MACD过滤器:

MACD线和信号线交叉

动量确认

可调整周期(12/26/9)

ADX过滤器:

测量趋势强度

防止在弱趋势中交易

阈值设置(默认:25)

ATR过滤器:

波动率控制

防止在低波动率时交易

基于点数的最小ATR值

多时间框架(MTF)过滤器:

从更高时间框架确认趋势

支持H1、H4、D1时间框架

可调整MA周期(50)

2️⃣ 渐进式手数倍增系统

仓位 1: 0.01 手 (初始) 仓位 2: 0.01 × 1.5 = 0.015 手 仓位 3: 0.015 × 1.5 = 0.0225 手

工作原理:

每个新仓位的手数按倍数增加

由手数增加倍数控制(默认:2.0)

受最大交易手数限制(默认:1.0)

仓位数量由最大开仓数控制(默认:3)

优势:

在强趋势中增加利润潜力

保持在风险管理控制之下

每个仓位独立的SL/TP

重要: 这是一种激进的风险管理策略。使用倍数1.0进行保守交易。

3️⃣ 动态止损和止盈

基于ATR的计算:

止损 = 入场 ± (ATR × SL_倍数) 止盈 = 入场 ± (ATR × TP_倍数) 默认: SL_倍数 = 1.5 TP_倍数 = 3.0 风险/回报比 = 1:2

固定SL/TP选项:

设置Use_Dynamic_SLTP = false以使用固定点数值

FixedStopLossPips = 30点

FixedTakeProfitPips = 50点

4️⃣ 追踪止损(锁定利润)

基于ATR的追踪止损:

追踪距离 = ATR × ATR_TS_倍数 示例: ATR = 0.0020 (20点) 倍数 = 1.0 追踪距离 = 20点 当买入仓位盈利+20点时: → SL自动移至入场价格 → SL随价格上涨而上移 → 利润受保护

安全控制:

符合经纪商的最小止损水平

冻结水平控制

防止无效止损错误

5️⃣ 风险管理

每仓位风险:

MaxRiskPerTradeUSD = $20 (默认)

基于止损距离自动计算手数

防止账户余额过度风险

最大仓位控制:

Max_Open_Positions = 3

每个品种的开仓限制

防止过度手数负载

保证金控制:

每笔交易前进行保证金计算

保证金不足时不开仓

最小化爆仓风险

可视化HUD面板

实时信息:

┌─────────────────────────────────┐ │ NeuraVault Pro V1.0 │ │ EURUSD / M15 │ ├─────────────────────────────────┤ │ 价格: BID 1.08500 / ASK 1.08520│ │ │ │ 自动交易: │ │ 模式: 开 | 仓位: 2/3 | 手数: 0.01│ │ TS: 开 | ATR倍数: 1.0 │ │ │ │ 过滤器: │ │ RSI(14): 开 | 35.2 | 买入区域 │ │ 最小RSI (1小时): 32.1 | 最大: 68.5 │ │ MA交叉: 开 | 看涨 │ │ MACD: 开 | 0.0015 | 看涨 │ │ ADX(14): 开 | 28.5 | 趋势中 │ │ ATR(14): 开 | 18.5 点 │ │ MTF(H1): 开 | 上升趋势 │ └─────────────────────────────────┘

颜色状态指示器:

绿色: 看涨/活跃/趋势中

红色: 看跌/关闭/震荡

黄色: 中性/警告

灰色: 已禁用

图表信号:

绿色箭头(↑): 买入信号

红色箭头(↓): 卖出信号

历史信号也显示在图表上

安装和使用

步骤1: 安装

将EA加载到MetaTrader 5 拖到您想要的品种图表上 启用自动交易(绿色"自动交易"按钮)

步骤2: 基本设置

=== 必需设置 === ✓ TradeLotSize = 0.01 (初始手数) ✓ MaxRiskPerTradeUSD = 20 (每笔交易风险) ✓ Max_Open_Positions = 3 (最大仓位数) ✓ RSI_Period = 14 ✓ RSI_BuyLevel = 40 ✓ RSI_SellLevel = 60 === 可选过滤器 === □ Use_MA_Filter = false (初始关闭) □ Use_MACD_Filter = true (推荐) □ Use_ADX_Filter = false □ Use_ATR_Filter = false □ Use_MTF_Filter = false

步骤3: 优化(非常重要!)

⚠️ 警告: 您必须为每个品种和时间框架进行优化!

为什么需要优化:

欧美的波动率与黄金的波动率不同

M5上的RSI水平与H1上的表现不同

每个市场都有其独特的动态

未优化的设置可能导致亏损

优化参数:

1. 核心参数(必需):

RSI_Period: 10-20 (步长: 2) RSI_BuyLevel: 30-45 (步长: 5) RSI_SellLevel: 55-70 (步长: 5)

2. 风险管理:

TradeLotSize: 0.01-0.10 (步长: 0.01) LotIncreaseMultiplier: 1.0-2.5 (步长: 0.5) Max_Open_Positions: 1-5 (步长: 1) SL_ATR_Multiplier: 1.0-3.0 (步长: 0.5) TP_ATR_Multiplier: 2.0-5.0 (步长: 0.5)

3. 过滤器(可选):

FastMA_Period: 5-20 (步长: 5) SlowMA_Period: 15-50 (步长: 5) ADX_Threshold: 20-30 (步长: 5) Min_ATR_Value_Pips: 10-30 (步长: 5)

优化步骤:

打开策略测试器(Ctrl+R) 选择EA 选择品种和时间框架(例如,EURUSD,M15) 周期: 使用至少6个月的数据 转到优化选项卡 添加上述参数 按开始按钮 选择最佳结果(盈利因子、回撤、胜率) 通过前向测试验证这些设置

优化标准:

✓ 盈利因子 > 1.5 ✓ 胜率 > 50% ✓ 最大回撤 < 20% ✓ 总交易数 > 50 (统计显著性) ✓ 恢复因子 > 3.0

步骤4: 模拟账户测试

⚠️ 先模拟,后实盘!

模拟测试流程(至少1个月):

开设模拟账户 应用优化设置 运行至少1个月 监控每日表现 查看交易日志 检查回撤水平 如果结果令人满意,转到实盘账户

模拟中要监控的指标:

每日/每周盈亏

最大回撤

胜率

平均交易持续时间

手数倍增表现

追踪止损有效性

推荐品种和时间框架

最佳表现:

✓ EURUSD - M15, M30 ✓ GBPUSD - M15, M30 ✓ XAUUSD (黄金) - M15, M30, H1 ✓ USDJPY - M15, M30

中等表现:

○ AUDUSD - M15 ○ USDCAD - M15 ○ NZDUSD - M15

建议: 为每个品种单独优化并使用不同的魔术数字。

⚠️ 风险警告和责任

请仔细阅读:

外汇和CFD交易涉及高风险。您可能会失去所有资金。 此EA不保证盈利。过去的表现不保证未来结果。 优化是必需的。未经优化请勿使用。每个品种和时间框架需要不同的设置。 在模拟账户上测试。未经至少1个月的模拟测试,请勿在实盘账户上使用。 手数倍增风险: LotIncreaseMultiplier > 1.0的值代表激进策略。保守交易使用1.0。 风险管理是您的责任: 不要用您无法承受损失的资金交易

保持最大仓位数较低(1-3)

永远不要禁用止损

不要冒超过账户余额1-2%的风险 市场条件会变化: 趋势市场与震荡市场的表现可能不同。 经纪商选择很重要: 使用低点差和良好执行的经纪商。 建议使用VPS: 建议使用VPS以实现24/7不间断运行。

所有风险由您承担。您对使用此EA进行的交易产生的盈亏负全部责任。

支持和联系

有问题?

我们支持的主题:

✓ 安装和设置支持 ✓ 优化指导 ✓ 错误报告 ✓ 经纪商兼容性问题 ✓ 战略建议

我们不支持的主题:

✗ 个人交易咨询 ✗ 利润保证请求 ✗ 亏损补偿 ✗ 账户管理

技术规格

平台: MetaTrader 5 语言: MQL5 版本: 1.0 最低入金: $100 (0.01手) 推荐入金: $500+ CPU使用: 低 内存使用: 中等 Tick速度: 每个tick 支持回测: 是(每个tick模型) 多货币: 是 支持对冲: 否(用于净额账户)

演示版本

14天免费试用

您可以通过下载演示版本无风险测试EA:

演示版本功能:

✓ 14天全功能使用 ✓ 所有过滤器可调整 ✓ 可以进行真实交易 ✗ 交易参数锁定(手数、仓位数等)

完整版本功能:

✓ 无限使用 ✓ 所有参数可调整 ✓ 终身更新 ✓ 优先支持

成功秘诀

1. 保持耐心

给EA时间工作

不要关注每日结果,看月度表现

2. 风险管理

永远不要冒超过账户余额10%的风险

每笔交易最多承担1-2%的风险

3. 多样化

在多个品种上运行

在不同时间框架上测试

4. 监控

检查每日交易日志

分析亏损交易

记录成功设置

5. 学习

理解EA的逻辑

学习RSI策略

关注市场动态

结论

NeuraVault Pro是一个专业的RSI反转交易系统。通过适当的优化、风险管理和耐心使用,它可以在外汇市场提供一致的表现。

记住:

优化是必需的

模拟测试是必要的

风险管理至关重要

所有风险由您承担

祝您交易成功!

购买此EA,即表示您已阅读并接受上述所有风险警告。

