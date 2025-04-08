Neura Vault Pro
概述
NeuraVault Pro 是一个基于RSI(相对强弱指数)反转的专业自动化交易系统。它专为捕捉超买和超卖区域的反转机会而设计,配备先进的过滤器和全面的风险管理功能。
交易逻辑
核心策略:RSI反转
EA在市场达到超买或超卖区域时捕捉反转机会:
买入信号:
- RSI值跌破定义的下限水平(默认:40)
- 表明市场超卖,有向上反转潜力
卖出信号:
- RSI值升破定义的上限水平(默认:60)
- 表明市场超买,有向下反转潜力
交易场景示例
欧美 M15 - 买入场景
-
市场条件:
- 价格: 1.0850
- RSI(14): 35 (超卖区域)
- MACD: 正向交叉
- 趋势: 看涨倾向
-
EA决策:
- ✅ RSI < 40 (买入信号)
- ✅ MACD过滤器确认
- ✅ 未达到最大仓位限制
-
交易执行:
- 仓位: 买入 0.01 手
- 入场: 1.0850
- 止损: 1.0820 (基于ATR,动态)
- 止盈: 1.0895 (基于ATR,动态)
- 风险: $10 (可调整)
-
仓位管理:
- 追踪止损激活 (ATR倍数: 1.0)
- SL随价格盈利自动上移
- 仓位在TP或TSL处关闭
-
第二仓位(手数倍增):
- 如果信号持续且未达到最大仓位限制
- 新仓位: 0.01 × 2.0 = 0.02 手开仓
- 强趋势时仓位增长
高级功能
1️⃣ 多重过滤器系统(可选)
RSI过滤器: (必需)
- 检测超买/超卖区域
- 跟踪最小/最大RSI以获得动态水平
- 可调整周期和水平
移动平均线过滤器:
- 快速MA(10)和慢速MA(20)交叉
- 确认趋势方向
- EMA/SMA选项
MACD过滤器:
- MACD线和信号线交叉
- 动量确认
- 可调整周期(12/26/9)
ADX过滤器:
- 测量趋势强度
- 防止在弱趋势中交易
- 阈值设置(默认:25)
ATR过滤器:
- 波动率控制
- 防止在低波动率时交易
- 基于点数的最小ATR值
多时间框架(MTF)过滤器:
- 从更高时间框架确认趋势
- 支持H1、H4、D1时间框架
- 可调整MA周期(50)
2️⃣ 渐进式手数倍增系统
仓位 1: 0.01 手 (初始) 仓位 2: 0.01 × 1.5 = 0.015 手 仓位 3: 0.015 × 1.5 = 0.0225 手
工作原理:
- 每个新仓位的手数按倍数增加
- 由手数增加倍数控制(默认:2.0)
- 受最大交易手数限制(默认:1.0)
- 仓位数量由最大开仓数控制(默认:3)
优势:
- 在强趋势中增加利润潜力
- 保持在风险管理控制之下
- 每个仓位独立的SL/TP
重要: 这是一种激进的风险管理策略。使用倍数1.0进行保守交易。
3️⃣ 动态止损和止盈
基于ATR的计算:
止损 = 入场 ± (ATR × SL_倍数) 止盈 = 入场 ± (ATR × TP_倍数) 默认: SL_倍数 = 1.5 TP_倍数 = 3.0 风险/回报比 = 1:2
固定SL/TP选项:
- 设置Use_Dynamic_SLTP = false以使用固定点数值
- FixedStopLossPips = 30点
- FixedTakeProfitPips = 50点
4️⃣ 追踪止损(锁定利润)
基于ATR的追踪止损:
追踪距离 = ATR × ATR_TS_倍数 示例: ATR = 0.0020 (20点) 倍数 = 1.0 追踪距离 = 20点 当买入仓位盈利+20点时: → SL自动移至入场价格 → SL随价格上涨而上移 → 利润受保护
安全控制:
- 符合经纪商的最小止损水平
- 冻结水平控制
- 防止无效止损错误
5️⃣ 风险管理
每仓位风险:
- MaxRiskPerTradeUSD = $20 (默认)
- 基于止损距离自动计算手数
- 防止账户余额过度风险
最大仓位控制:
- Max_Open_Positions = 3
- 每个品种的开仓限制
- 防止过度手数负载
保证金控制:
- 每笔交易前进行保证金计算
- 保证金不足时不开仓
- 最小化爆仓风险
可视化HUD面板
实时信息:
┌─────────────────────────────────┐ │ NeuraVault Pro V1.0 │ │ EURUSD / M15 │ ├─────────────────────────────────┤ │ 价格: BID 1.08500 / ASK 1.08520│ │ │ │ 自动交易: │ │ 模式: 开 | 仓位: 2/3 | 手数: 0.01│ │ TS: 开 | ATR倍数: 1.0 │ │ │ │ 过滤器: │ │ RSI(14): 开 | 35.2 | 买入区域 │ │ 最小RSI (1小时): 32.1 | 最大: 68.5 │ │ MA交叉: 开 | 看涨 │ │ MACD: 开 | 0.0015 | 看涨 │ │ ADX(14): 开 | 28.5 | 趋势中 │ │ ATR(14): 开 | 18.5 点 │ │ MTF(H1): 开 | 上升趋势 │ └─────────────────────────────────┘
颜色状态指示器:
- 绿色: 看涨/活跃/趋势中
- 红色: 看跌/关闭/震荡
- 黄色: 中性/警告
- 灰色: 已禁用
图表信号:
- 绿色箭头(↑): 买入信号
- 红色箭头(↓): 卖出信号
- 历史信号也显示在图表上
安装和使用
步骤1: 安装
- 将EA加载到MetaTrader 5
- 拖到您想要的品种图表上
- 启用自动交易(绿色"自动交易"按钮)
步骤2: 基本设置
=== 必需设置 === ✓ TradeLotSize = 0.01 (初始手数) ✓ MaxRiskPerTradeUSD = 20 (每笔交易风险) ✓ Max_Open_Positions = 3 (最大仓位数) ✓ RSI_Period = 14 ✓ RSI_BuyLevel = 40 ✓ RSI_SellLevel = 60 === 可选过滤器 === □ Use_MA_Filter = false (初始关闭) □ Use_MACD_Filter = true (推荐) □ Use_ADX_Filter = false □ Use_ATR_Filter = false □ Use_MTF_Filter = false
步骤3: 优化(非常重要!)
⚠️ 警告: 您必须为每个品种和时间框架进行优化!
为什么需要优化:
- 欧美的波动率与黄金的波动率不同
- M5上的RSI水平与H1上的表现不同
- 每个市场都有其独特的动态
- 未优化的设置可能导致亏损
优化参数:
1. 核心参数(必需):
RSI_Period: 10-20 (步长: 2) RSI_BuyLevel: 30-45 (步长: 5) RSI_SellLevel: 55-70 (步长: 5)
2. 风险管理:
TradeLotSize: 0.01-0.10 (步长: 0.01) LotIncreaseMultiplier: 1.0-2.5 (步长: 0.5) Max_Open_Positions: 1-5 (步长: 1) SL_ATR_Multiplier: 1.0-3.0 (步长: 0.5) TP_ATR_Multiplier: 2.0-5.0 (步长: 0.5)
3. 过滤器(可选):
FastMA_Period: 5-20 (步长: 5) SlowMA_Period: 15-50 (步长: 5) ADX_Threshold: 20-30 (步长: 5) Min_ATR_Value_Pips: 10-30 (步长: 5)
优化步骤:
- 打开策略测试器(Ctrl+R)
- 选择EA
- 选择品种和时间框架(例如,EURUSD,M15)
- 周期: 使用至少6个月的数据
- 转到优化选项卡
- 添加上述参数
- 按开始按钮
- 选择最佳结果(盈利因子、回撤、胜率)
- 通过前向测试验证这些设置
优化标准:
✓ 盈利因子 > 1.5 ✓ 胜率 > 50% ✓ 最大回撤 < 20% ✓ 总交易数 > 50 (统计显著性) ✓ 恢复因子 > 3.0
步骤4: 模拟账户测试
⚠️ 先模拟,后实盘!
模拟测试流程(至少1个月):
- 开设模拟账户
- 应用优化设置
- 运行至少1个月
- 监控每日表现
- 查看交易日志
- 检查回撤水平
- 如果结果令人满意,转到实盘账户
模拟中要监控的指标:
- 每日/每周盈亏
- 最大回撤
- 胜率
- 平均交易持续时间
- 手数倍增表现
- 追踪止损有效性
推荐品种和时间框架
最佳表现:
✓ EURUSD - M15, M30 ✓ GBPUSD - M15, M30 ✓ XAUUSD (黄金) - M15, M30, H1 ✓ USDJPY - M15, M30
中等表现:
○ AUDUSD - M15 ○ USDCAD - M15 ○ NZDUSD - M15
建议: 为每个品种单独优化并使用不同的魔术数字。
⚠️ 风险警告和责任
请仔细阅读:
-
外汇和CFD交易涉及高风险。您可能会失去所有资金。
-
此EA不保证盈利。过去的表现不保证未来结果。
-
优化是必需的。未经优化请勿使用。每个品种和时间框架需要不同的设置。
-
在模拟账户上测试。未经至少1个月的模拟测试,请勿在实盘账户上使用。
-
手数倍增风险: LotIncreaseMultiplier > 1.0的值代表激进策略。保守交易使用1.0。
-
风险管理是您的责任:
- 不要用您无法承受损失的资金交易
- 保持最大仓位数较低(1-3)
- 永远不要禁用止损
- 不要冒超过账户余额1-2%的风险
-
市场条件会变化: 趋势市场与震荡市场的表现可能不同。
-
经纪商选择很重要: 使用低点差和良好执行的经纪商。
-
建议使用VPS: 建议使用VPS以实现24/7不间断运行。
所有风险由您承担。您对使用此EA进行的交易产生的盈亏负全部责任。
支持和联系
有问题?
- 从我们的MQL5个人资料页面发送消息: www.mql5.com/en/users/barissan/seller
- 就EA问题、优化建议或功能请求与我们联系
- 您可以分享回测结果并询问您的经验
我们支持的主题:
✓ 安装和设置支持 ✓ 优化指导 ✓ 错误报告 ✓ 经纪商兼容性问题 ✓ 战略建议
我们不支持的主题:
✗ 个人交易咨询 ✗ 利润保证请求 ✗ 亏损补偿 ✗ 账户管理
技术规格
平台: MetaTrader 5 语言: MQL5 版本: 1.0 最低入金: $100 (0.01手) 推荐入金: $500+ CPU使用: 低 内存使用: 中等 Tick速度: 每个tick 支持回测: 是(每个tick模型) 多货币: 是 支持对冲: 否(用于净额账户)
演示版本
14天免费试用
您可以通过下载演示版本无风险测试EA:
演示版本功能:
✓ 14天全功能使用 ✓ 所有过滤器可调整 ✓ 可以进行真实交易 ✗ 交易参数锁定(手数、仓位数等)
完整版本功能:
✓ 无限使用 ✓ 所有参数可调整 ✓ 终身更新 ✓ 优先支持
成功秘诀
1. 保持耐心
- 给EA时间工作
- 不要关注每日结果,看月度表现
2. 风险管理
- 永远不要冒超过账户余额10%的风险
- 每笔交易最多承担1-2%的风险
3. 多样化
- 在多个品种上运行
- 在不同时间框架上测试
4. 监控
- 检查每日交易日志
- 分析亏损交易
- 记录成功设置
5. 学习
- 理解EA的逻辑
- 学习RSI策略
- 关注市场动态
结论
NeuraVault Pro是一个专业的RSI反转交易系统。通过适当的优化、风险管理和耐心使用,它可以在外汇市场提供一致的表现。
记住:
- 优化是必需的
- 模拟测试是必要的
- 风险管理至关重要
- 所有风险由您承担
祝您交易成功!
购买此EA,即表示您已阅读并接受上述所有风险警告。
