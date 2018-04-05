Neura Vault Pro

NeuraVault Pro v1.0 - Profesyonel RSI Dönüş Ticaret Sistemi

Genel Bakış

NeuraVault Pro, RSI (Göreceli Güç Endeksi) dönüşlerine dayanan profesyonel bir otomatik ticaret sistemidir. Aşırı alım ve aşırı satım bölgelerindeki dönüş fırsatlarını yakalamak için tasarlanmış, gelişmiş filtreler ve kapsamlı risk yönetimi özellikleri ile donatılmıştır.

Ticaret Mantığı

Temel Strateji: RSI Dönüşü

EA, piyasa aşırı alım veya aşırı satım bölgelerine ulaştığında dönüş fırsatlarını yakalar:

ALIŞ Sinyali:

  • RSI değeri tanımlanan alt seviyenin (varsayılan: 40) altına düşer
  • Piyasanın aşırı satımda olduğunu ve yukarı dönüş potansiyeli olduğunu gösterir

SATIŞ Sinyali:

  • RSI değeri tanımlanan üst seviyenin (varsayılan: 60) üzerine çıkar
  • Piyasanın aşırı alımda olduğunu ve aşağı dönüş potansiyeli olduğunu gösterir

Ticaret Senaryosu Örneği

EURUSD M15 - ALIŞ Senaryosu

  1. Piyasa Koşulları:

    • Fiyat: 1.0850
    • RSI(14): 35 (Aşırı satım bölgesi)
    • MACD: Pozitif kesişim
    • Trend: Yükseliş eğilimi

  2. EA Kararı:

    • ✅ RSI < 40 (Alış sinyali)
    • ✅ MACD filtresi onaylandı
    • ✅ Maksimum pozisyon limitine ulaşılmadı

  3. İşlem Yürütme:

    • Pozisyon: ALIŞ 0.01 lot
    • Giriş: 1.0850
    • Stop Loss: 1.0820 (ATR tabanlı, dinamik)
    • Take Profit: 1.0895 (ATR tabanlı, dinamik)
    • Risk: $10 (ayarlanabilir)

  4. Pozisyon Yönetimi:

    • Trailing Stop aktif (ATR çarpanı: 1.0)
    • SL, fiyat kar yönünde hareket ettikçe otomatik olarak yükselir
    • Pozisyon TP veya TSL'de kapanır

  5. İkinci Pozisyon (Lot Çoğaltma):

    • Sinyal devam ederse ve maksimum pozisyon limitine ulaşılmadıysa
    • Yeni pozisyon: 0.01 × 2.0 = 0.02 lot açılır
    • Trend güçlü olduğunda pozisyon büyür

Gelişmiş Özellikler

1️⃣ Çoklu Filtre Sistemi (İsteğe Bağlı)

RSI Filtresi: (Zorunlu)

  • Aşırı alım/aşırı satım bölgelerini algılar
  • Dinamik seviyeler için Min/Max RSI takibi
  • Ayarlanabilir periyot ve seviyeler

Hareketli Ortalama Filtresi:

  • Hızlı MA (10) ve Yavaş MA (20) kesişimleri
  • Trend yönü teyidi
  • EMA/SMA seçeneği

MACD Filtresi:

  • MACD çizgisi ve Sinyal çizgisi kesişimleri
  • Momentum teyidi
  • Ayarlanabilir periyotlar (12/26/9)

ADX Filtresi:

  • Trend gücü ölçümü
  • Zayıf trendlerde ticareti önler
  • Eşik ayarı (varsayılan: 25)

ATR Filtresi:

  • Volatilite kontrolü
  • Düşük volatilitede ticareti önler
  • Pip tabanlı minimum ATR değeri

Çoklu Zaman Dilimi (MTF) Filtresi:

  • Üst zaman diliminden trend teyidi
  • H1, H4, D1 zaman dilimleri desteği
  • Ayarlanabilir MA periyodu (50)

2️⃣ Aşamalı Lot Çoğaltma Sistemi

Pozisyon 1: 0.01 lot (başlangıç) Pozisyon 2: 0.01 × 1.5 = 0.015 lot Pozisyon 3: 0.015 × 1.5 = 0.0225 lot

Nasıl Çalışır:

  • Lot büyüklüğü her yeni pozisyonda bir çarpan kadar artar
  • Lot Increase Multiplier ile kontrol edilir (varsayılan: 2.0)
  • Max Trade Lot ile sınırlandırılır (varsayılan: 1.0)
  • Pozisyon sayısı Max Open Positions ile kontrol edilir (varsayılan: 3)

Avantajları:

  • Güçlü trendlerde kar potansiyelini artırır
  • Risk yönetimi kontrolü altında kalır
  • Her pozisyon için ayrı SL/TP

Önemli: Bu agresif bir risk yönetimi stratejisidir. Muhafazakar ticaret için Multiplier 1.0 kullanın.

3️⃣ Dinamik Stop Loss ve Take Profit

ATR Tabanlı Hesaplama:

Stop Loss = Giriş ± (ATR × SL_Çarpanı)
Take Profit = Giriş ± (ATR × TP_Çarpanı)

Varsayılan:
SL_Çarpanı = 1.5
TP_Çarpanı = 3.0
Risk/Ödül Oranı = 1:2

Sabit SL/TP Seçeneği:

  • Sabit pip değerleri için Use_Dynamic_SLTP = false ayarlayın
  • FixedStopLossPips = 30 pip
  • FixedTakeProfitPips = 50 pip

4️⃣ Trailing Stop (Kar Kilitleme)

ATR Tabanlı Trailing Stop:

Trailing Mesafesi = ATR × ATR_TS_Çarpanı Örnek: ATR = 0.0020 (20 pip) Çarpan = 1.0 Trailing Mesafesi = 20 pip ALIŞ pozisyonu +20 pip kardayken: → SL otomatik olarak giriş fiyatına taşınır → SL, fiyat yükseldikçe yükselir → Kar korunur

Güvenlik Kontrolleri:

  • Broker'ın minimum stop seviyesine uyar
  • Donma seviyesi kontrolü
  • Geçersiz stop hatalarını önler

5️⃣ Risk Yönetimi

Pozisyon Başına Risk:

  • MaxRiskPerTradeUSD = $20 (varsayılan)
  • Stop Loss mesafesine göre otomatik lot hesaplaması
  • Hesap bakiyesinin aşırı riskini önler

Maksimum Pozisyon Kontrolü:

  • Max_Open_Positions = 3
  • Sembol başına açık pozisyon limiti
  • Aşırı lot yüklemesini önler

Marj Kontrolü:

  • Her işlem öncesi marj hesaplaması
  • Yetersiz marj varsa işlem açmaz
  • Teminat tamamlama riskini minimize eder

Görsel HUD Paneli

Gerçek Zamanlı Bilgi:

┌─────────────────────────────────┐
│ NeuraVault Pro V1.0             │
│ EURUSD / M15                    │
├─────────────────────────────────┤
│ FİYAT: BID 1.08500 / ASK 1.08520│
│                                 │
│ OTOMATİK TİCARET:               │
│ Mod: AÇIK | Poz: 2/3 | Lot: 0.01│
│ TS: AÇIK | ATR Çrp: 1.0        │
│                                 │
│ FİLTRELER:                      │
│ RSI(14): AÇIK | 35.2 | ALIŞ Blg│
│ Min RSI (1sa): 32.1 | Max: 68.5 │
│ MA Kesişimi: AÇIK | YÜKSELİŞ   │
│ MACD: AÇIK | 0.0015 | YÜKSELİŞ │
│ ADX(14): AÇIK | 28.5 | TREND   │
│ ATR(14): AÇIK | 18.5 pip       │
│ MTF(H1): AÇIK | YUKARI TREND   │
└─────────────────────────────────┘

Renk Durumu Göstergeleri:

  • Yeşil: Yükseliş/Aktif/Trendde
  • Kırmızı: Düşüş/Kapalı/Aralıkta
  • Sarı: Nötr/Uyarı
  • Gri: Devre Dışı

Grafik Sinyalleri:

  • Yeşil Ok (↑): ALIŞ sinyali
  • Kırmızı Ok (↓): SATIŞ sinyali
  • Geçmiş sinyaller de grafikte gösterilir

Kurulum ve Kullanım

Adım 1: Kurulum

  1. EA'yı MetaTrader 5'e yükleyin
  2. İstediğiniz sembolün grafiğine sürükleyin
  3. AutoTrading'i etkinleştirin (yeşil "AutoTrading" düğmesi)

Adım 2: Temel Ayarlar

=== ZORUNLU AYARLAR === ✓ TradeLotSize = 0.01 (başlangıç lotu) ✓ MaxRiskPerTradeUSD = 20 (işlem başına risk) ✓ Max_Open_Positions = 3 (maksimum pozisyon) ✓ RSI_Period = 14 ✓ RSI_BuyLevel = 40 ✓ RSI_SellLevel = 60 === İSTEĞE BAĞLI FİLTRELER === □ Use_MA_Filter = false (başlangıçta kapalı) □ Use_MACD_Filter = true (önerilir) □ Use_ADX_Filter = false □ Use_ATR_Filter = false □ Use_MTF_Filter = false

Adım 3: Optimizasyon (ÇOK ÖNEMLİ!)

⚠️ UYARI: Her sembol ve zaman dilimi için optimizasyon ZORUNLUDUR!

Optimizasyon Neden Gereklidir:

  • EURUSD volatilitesi GOLD volatilitesinden farklıdır
  • M5'teki RSI seviyeleri H1'den farklı davranır
  • Her piyasanın kendine özgü dinamikleri vardır
  • Optimize edilmemiş ayarlar kayıplara yol açabilir

Optimizasyon Parametreleri:

1. Temel Parametreler (Zorunlu):

RSI_Period: 10-20 (adım: 2)
RSI_BuyLevel: 30-45 (adım: 5)
RSI_SellLevel: 55-70 (adım: 5)

2. Risk Yönetimi:

TradeLotSize: 0.01-0.10 (adım: 0.01) LotIncreaseMultiplier: 1.0-2.5 (adım: 0.5) Max_Open_Positions: 1-5 (adım: 1) SL_ATR_Multiplier: 1.0-3.0 (adım: 0.5) TP_ATR_Multiplier: 2.0-5.0 (adım: 0.5)

3. Filtreler (İsteğe Bağlı):

FastMA_Period: 5-20 (adım: 5)
SlowMA_Period: 15-50 (adım: 5)
ADX_Threshold: 20-30 (adım: 5)
Min_ATR_Value_Pips: 10-30 (adım: 5)

Optimizasyon Adımları:

  1. Strategy Tester'ı açın (Ctrl+R)
  2. EA'yı seçin
  3. Sembol ve zaman dilimini seçin (örn., EURUSD, M15)
  4. Periyot: Minimum 6 aylık veri kullanın
  5. Optimizasyon sekmesine gidin
  6. Yukarıdaki parametreleri ekleyin
  7. Başlat düğmesine basın
  8. En iyi sonuçları seçin (Kar Faktörü, Drawdown, Kazanma Oranı)
  9. Bu ayarları ileri testlerle doğrulayın

Optimizasyon Kriterleri:

✓ Kar Faktörü > 1.5 ✓ Kazanma Oranı > 50% ✓ Maksimum Drawdown < 20% ✓ Toplam İşlem > 50 (istatistiksel anlamlılık için) ✓ Kurtarma Faktörü > 3.0

Adım 4: Demo Hesap Testi

⚠️ ÖNCE DEMO, SONRA GERÇEk!

Demo Test Süreci (Minimum 1 Ay):

  1. Demo hesap açın
  2. Optimize edilmiş ayarları uygulayın
  3. Minimum 1 ay çalıştırın
  4. Günlük performansı izleyin
  5. İşlem kayıtlarını inceleyin
  6. Drawdown seviyelerini kontrol edin
  7. Sonuçlar tatmin ediciyse Gerçek hesaba geçin

Demo'da İzlenecek Metrikler:

  • Günlük/haftalık kar/zarar
  • Maksimum drawdown
  • Kazanma oranı
  • Ortalama işlem süresi
  • Lot çoğaltma performansı
  • Trailing stop etkinliği

Önerilen Semboller ve Zaman Dilimleri

En İyi Performans:

✓ EURUSD - M15, M30
✓ GBPUSD - M15, M30
✓ XAUUSD (ALTIN) - M15, M30, H1
✓ USDJPY - M15, M30

Orta Performans:

○ AUDUSD - M15 ○ USDCAD - M15 ○ NZDUSD - M15

Öneri: Her sembol için ayrı ayrı optimize edin ve farklı sihirli numaralar kullanın.

⚠️ Risk Uyarısı ve Sorumluluk

LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUN:

  1. Forex ve CFD ticareti yüksek risk içerir. Tüm sermayenizi kaybedebilirsiniz.

  2. Bu EA bir kar garantisi değildir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.

  3. Optimizasyon zorunludur. Optimize etmeden kullanmayın. Her sembol ve zaman dilimi farklı ayarlar gerektirir.

  4. Demo hesapta test edin. Minimum 1 aylık demo testi olmadan gerçek hesapta kullanmayın.

  5. Lot çoğaltma riski: LotIncreaseMultiplier > 1.0 değerleri agresif stratejiyi temsil eder. Muhafazakar ticaret için 1.0 kullanın.

  6. Risk yönetimi sizin sorumluluğunuzdur:

    • Kaybetmeyi göze alamayacağınız parayla işlem yapmayın
    • Maksimum pozisyon sayısını düşük tutun (1-3)
    • Stop loss'ları asla devre dışı bırakmayın
    • Hesap bakiyenizin %1-2'sinden fazlasını riske atmayın

  7. Piyasa koşulları değişir: Performans trendli vs aralıklı piyasalarda değişebilir.

  8. Broker seçimi önemlidir: Düşük spread'leri ve iyi icraatı olan bir broker kullanın.

  9. VPS önerilir: 24/7 kesintisiz çalışma için VPS kullanımı önerilir.

Tüm riskler sizindir. Bu EA kullanılarak yapılan işlemlerden kaynaklanan kar/zararlardan yalnızca siz sorumlusunuz.

Destek ve İletişim

Sorularınız mı Var?

  • MQL5 profil sayfamızdan mesaj gönderin: www.mql5.com/en/users/barissan/seller
  • EA sorunları, optimizasyon önerileri veya özellik istekleri için bize ulaşın
  • Backtest sonuçlarını paylaşabilir ve deneyimleriniz hakkında sorabilirsiniz

Desteklediğimiz Konular:

✓ Kurulum ve ayar desteği
✓ Optimizasyon rehberliği
✓ Hata raporları
✓ Broker uyumluluk sorunları
✓ Stratejik öneriler

Desteklemediğimiz Konular:

✗ Kişisel ticaret danışmanlığı ✗ Kar garantisi talepleri ✗ Zarar tazminatı ✗ Hesap yönetimi

Teknik Özellikler

Platform: MetaTrader 5
Dil: MQL5
Versiyon: 1.0
Minimum Depozito: $100 (0.01 lot için)
Önerilen Depozito: $500+
CPU Kullanımı: Düşük
Bellek Kullanımı: Orta
Tick Hızı: Her tick
Backtest Desteği: Evet (her tick modeli)
Çoklu Para Birimi: Evet
Hedge Desteği: Hayır (netting hesaplar için)

Demo Versiyon

14 Günlük Ücretsiz Deneme

Demo versiyonunu indirerek EA'yı risksiz test edebilirsiniz:

Demo Versiyon Özellikleri:

✓ 14 gün tam özellikli kullanım ✓ Tüm filtreler ayarlanabilir ✓ Gerçek ticaret yapabilir ✗ Ticaret parametreleri kilitli (lot, pozisyon sayısı vb.)

Tam Versiyon Özellikleri:

✓ Sınırsız kullanım
✓ Tüm parametreler ayarlanabilir
✓ Ömür boyu güncellemeler
✓ Öncelikli destek

Başarı İçin İpuçları

1. Sabırlı Olun

  • EA'nın çalışması için zaman verin
  • Günlük sonuçlara odaklanmayın, aylık performansa bakın

2. Risk Yönetimi

  • Hesap bakiyenizin %10'undan fazlasını asla riske atmayın
  • İşlem başına maksimum %1-2 risk alın

3. Çeşitlendirin

  • Birden fazla sembole çalıştırın
  • Farklı zaman dilimlerinde test edin

4. İzleyin

  • Günlük işlem kayıtlarını kontrol edin
  • Kaybedilen işlemleri analiz edin
  • Başarılı ayarları not edin

5. Öğrenin

  • EA'nın mantığını anlayın
  • RSI stratejisini öğrenin
  • Piyasa dinamiklerini takip edin

Sonuç

NeuraVault Pro profesyonel bir RSI dönüş ticaret sistemidir. Uygun optimizasyon, risk yönetimi ve sabırlı kullanımla, forex piyasalarında tutarlı performans sağlayabilir.

Unutmayın:

  • Optimizasyon zorunludur
  • Demo testi gereklidir
  • Risk yönetimi hayati önem taşır
  • Tüm riskler sizindir

Başarılı ticaretler dileriz!

Bu EA'yı satın alarak, yukarıdaki tüm risk uyarılarını okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi beyan edersiniz.

© 2025 NeuraVault Pro | Profesyonel Ticaret Çözümleri


