Neura Vault Pro

Genel Bakış

NeuraVault Pro v1.0 - Profesyonel RSI Dönüş Ticaret Sistemi

NeuraVault Pro, RSI (Göreceli Güç Endeksi) dönüşlerine dayanan profesyonel bir otomatik ticaret sistemidir. Aşırı alım ve aşırı satım bölgelerindeki dönüş fırsatlarını yakalamak için tasarlanmış, gelişmiş filtreler ve kapsamlı risk yönetimi özellikleri ile donatılmıştır.

Ticaret Mantığı

Temel Strateji: RSI Dönüşü

EA, piyasa aşırı alım veya aşırı satım bölgelerine ulaştığında dönüş fırsatlarını yakalar:

ALIŞ Sinyali:

RSI değeri tanımlanan alt seviyenin (varsayılan: 40) altına düşer

Piyasanın aşırı satımda olduğunu ve yukarı dönüş potansiyeli olduğunu gösterir

SATIŞ Sinyali:

RSI değeri tanımlanan üst seviyenin (varsayılan: 60) üzerine çıkar

Piyasanın aşırı alımda olduğunu ve aşağı dönüş potansiyeli olduğunu gösterir

Ticaret Senaryosu Örneği

EURUSD M15 - ALIŞ Senaryosu

Piyasa Koşulları: Fiyat: 1.0850

RSI(14): 35 (Aşırı satım bölgesi)

MACD: Pozitif kesişim

Trend: Yükseliş eğilimi EA Kararı: ✅ RSI < 40 (Alış sinyali)

✅ MACD filtresi onaylandı

✅ Maksimum pozisyon limitine ulaşılmadı İşlem Yürütme: Pozisyon: ALIŞ 0.01 lot

Giriş: 1.0850

Stop Loss: 1.0820 (ATR tabanlı, dinamik)

Take Profit: 1.0895 (ATR tabanlı, dinamik)

Risk: $10 (ayarlanabilir) Pozisyon Yönetimi: Trailing Stop aktif (ATR çarpanı: 1.0)

SL, fiyat kar yönünde hareket ettikçe otomatik olarak yükselir

Pozisyon TP veya TSL'de kapanır İkinci Pozisyon (Lot Çoğaltma): Sinyal devam ederse ve maksimum pozisyon limitine ulaşılmadıysa

Yeni pozisyon: 0.01 × 2.0 = 0.02 lot açılır

Trend güçlü olduğunda pozisyon büyür

Gelişmiş Özellikler

1️⃣ Çoklu Filtre Sistemi (İsteğe Bağlı)

RSI Filtresi: (Zorunlu)

Aşırı alım/aşırı satım bölgelerini algılar

Dinamik seviyeler için Min/Max RSI takibi

Ayarlanabilir periyot ve seviyeler

Hareketli Ortalama Filtresi:

Hızlı MA (10) ve Yavaş MA (20) kesişimleri

Trend yönü teyidi

EMA/SMA seçeneği

MACD Filtresi:

MACD çizgisi ve Sinyal çizgisi kesişimleri

Momentum teyidi

Ayarlanabilir periyotlar (12/26/9)

ADX Filtresi:

Trend gücü ölçümü

Zayıf trendlerde ticareti önler

Eşik ayarı (varsayılan: 25)

ATR Filtresi:

Volatilite kontrolü

Düşük volatilitede ticareti önler

Pip tabanlı minimum ATR değeri

Çoklu Zaman Dilimi (MTF) Filtresi:

Üst zaman diliminden trend teyidi

H1, H4, D1 zaman dilimleri desteği

Ayarlanabilir MA periyodu (50)

2️⃣ Aşamalı Lot Çoğaltma Sistemi

Pozisyon 1: 0.01 lot (başlangıç) Pozisyon 2: 0.01 × 1.5 = 0.015 lot Pozisyon 3: 0.015 × 1.5 = 0.0225 lot

Nasıl Çalışır:

Lot büyüklüğü her yeni pozisyonda bir çarpan kadar artar

Lot Increase Multiplier ile kontrol edilir (varsayılan: 2.0)

Max Trade Lot ile sınırlandırılır (varsayılan: 1.0)

Pozisyon sayısı Max Open Positions ile kontrol edilir (varsayılan: 3)

Avantajları:

Güçlü trendlerde kar potansiyelini artırır

Risk yönetimi kontrolü altında kalır

Her pozisyon için ayrı SL/TP

Önemli: Bu agresif bir risk yönetimi stratejisidir. Muhafazakar ticaret için Multiplier 1.0 kullanın.

3️⃣ Dinamik Stop Loss ve Take Profit

ATR Tabanlı Hesaplama:

Stop Loss = Giriş ± (ATR × SL_Çarpanı) Take Profit = Giriş ± (ATR × TP_Çarpanı) Varsayılan: SL_Çarpanı = 1.5 TP_Çarpanı = 3.0 Risk/Ödül Oranı = 1:2

Sabit SL/TP Seçeneği:

Sabit pip değerleri için Use_Dynamic_SLTP = false ayarlayın

FixedStopLossPips = 30 pip

FixedTakeProfitPips = 50 pip

4️⃣ Trailing Stop (Kar Kilitleme)

ATR Tabanlı Trailing Stop:

Trailing Mesafesi = ATR × ATR_TS_Çarpanı Örnek: ATR = 0.0020 (20 pip) Çarpan = 1.0 Trailing Mesafesi = 20 pip ALIŞ pozisyonu +20 pip kardayken: → SL otomatik olarak giriş fiyatına taşınır → SL, fiyat yükseldikçe yükselir → Kar korunur

Güvenlik Kontrolleri:

Broker'ın minimum stop seviyesine uyar

Donma seviyesi kontrolü

Geçersiz stop hatalarını önler

5️⃣ Risk Yönetimi

Pozisyon Başına Risk:

MaxRiskPerTradeUSD = $20 (varsayılan)

Stop Loss mesafesine göre otomatik lot hesaplaması

Hesap bakiyesinin aşırı riskini önler

Maksimum Pozisyon Kontrolü:

Max_Open_Positions = 3

Sembol başına açık pozisyon limiti

Aşırı lot yüklemesini önler

Marj Kontrolü:

Her işlem öncesi marj hesaplaması

Yetersiz marj varsa işlem açmaz

Teminat tamamlama riskini minimize eder

Görsel HUD Paneli

Gerçek Zamanlı Bilgi:

┌─────────────────────────────────┐ │ NeuraVault Pro V1.0 │ │ EURUSD / M15 │ ├─────────────────────────────────┤ │ FİYAT: BID 1.08500 / ASK 1.08520│ │ │ │ OTOMATİK TİCARET: │ │ Mod: AÇIK | Poz: 2/3 | Lot: 0.01│ │ TS: AÇIK | ATR Çrp: 1.0 │ │ │ │ FİLTRELER: │ │ RSI(14): AÇIK | 35.2 | ALIŞ Blg│ │ Min RSI (1sa): 32.1 | Max: 68.5 │ │ MA Kesişimi: AÇIK | YÜKSELİŞ │ │ MACD: AÇIK | 0.0015 | YÜKSELİŞ │ │ ADX(14): AÇIK | 28.5 | TREND │ │ ATR(14): AÇIK | 18.5 pip │ │ MTF(H1): AÇIK | YUKARI TREND │ └─────────────────────────────────┘

Renk Durumu Göstergeleri:

Yeşil: Yükseliş/Aktif/Trendde

Kırmızı: Düşüş/Kapalı/Aralıkta

Sarı: Nötr/Uyarı

Gri: Devre Dışı

Grafik Sinyalleri:

Yeşil Ok (↑): ALIŞ sinyali

Kırmızı Ok (↓): SATIŞ sinyali

Geçmiş sinyaller de grafikte gösterilir

Kurulum ve Kullanım

Adım 1: Kurulum

EA'yı MetaTrader 5'e yükleyin İstediğiniz sembolün grafiğine sürükleyin AutoTrading'i etkinleştirin (yeşil "AutoTrading" düğmesi)

Adım 2: Temel Ayarlar

=== ZORUNLU AYARLAR === ✓ TradeLotSize = 0.01 (başlangıç lotu) ✓ MaxRiskPerTradeUSD = 20 (işlem başına risk) ✓ Max_Open_Positions = 3 (maksimum pozisyon) ✓ RSI_Period = 14 ✓ RSI_BuyLevel = 40 ✓ RSI_SellLevel = 60 === İSTEĞE BAĞLI FİLTRELER === □ Use_MA_Filter = false (başlangıçta kapalı) □ Use_MACD_Filter = true (önerilir) □ Use_ADX_Filter = false □ Use_ATR_Filter = false □ Use_MTF_Filter = false

Adım 3: Optimizasyon (ÇOK ÖNEMLİ!)

⚠️ UYARI: Her sembol ve zaman dilimi için optimizasyon ZORUNLUDUR!

Optimizasyon Neden Gereklidir:

EURUSD volatilitesi GOLD volatilitesinden farklıdır

M5'teki RSI seviyeleri H1'den farklı davranır

Her piyasanın kendine özgü dinamikleri vardır

Optimize edilmemiş ayarlar kayıplara yol açabilir

Optimizasyon Parametreleri:

1. Temel Parametreler (Zorunlu):

RSI_Period: 10-20 (adım: 2) RSI_BuyLevel: 30-45 (adım: 5) RSI_SellLevel: 55-70 (adım: 5)

2. Risk Yönetimi:

TradeLotSize: 0.01-0.10 (adım: 0.01) LotIncreaseMultiplier: 1.0-2.5 (adım: 0.5) Max_Open_Positions: 1-5 (adım: 1) SL_ATR_Multiplier: 1.0-3.0 (adım: 0.5) TP_ATR_Multiplier: 2.0-5.0 (adım: 0.5)

3. Filtreler (İsteğe Bağlı):

FastMA_Period: 5-20 (adım: 5) SlowMA_Period: 15-50 (adım: 5) ADX_Threshold: 20-30 (adım: 5) Min_ATR_Value_Pips: 10-30 (adım: 5)

Optimizasyon Adımları:

Strategy Tester'ı açın (Ctrl+R) EA'yı seçin Sembol ve zaman dilimini seçin (örn., EURUSD, M15) Periyot: Minimum 6 aylık veri kullanın Optimizasyon sekmesine gidin Yukarıdaki parametreleri ekleyin Başlat düğmesine basın En iyi sonuçları seçin (Kar Faktörü, Drawdown, Kazanma Oranı) Bu ayarları ileri testlerle doğrulayın

Optimizasyon Kriterleri:

✓ Kar Faktörü > 1.5 ✓ Kazanma Oranı > 50% ✓ Maksimum Drawdown < 20% ✓ Toplam İşlem > 50 (istatistiksel anlamlılık için) ✓ Kurtarma Faktörü > 3.0

Adım 4: Demo Hesap Testi

⚠️ ÖNCE DEMO, SONRA GERÇEk!

Demo Test Süreci (Minimum 1 Ay):

Demo hesap açın Optimize edilmiş ayarları uygulayın Minimum 1 ay çalıştırın Günlük performansı izleyin İşlem kayıtlarını inceleyin Drawdown seviyelerini kontrol edin Sonuçlar tatmin ediciyse Gerçek hesaba geçin

Demo'da İzlenecek Metrikler:

Günlük/haftalık kar/zarar

Maksimum drawdown

Kazanma oranı

Ortalama işlem süresi

Lot çoğaltma performansı

Trailing stop etkinliği

Önerilen Semboller ve Zaman Dilimleri

En İyi Performans:

✓ EURUSD - M15, M30 ✓ GBPUSD - M15, M30 ✓ XAUUSD (ALTIN) - M15, M30, H1 ✓ USDJPY - M15, M30

Orta Performans:

○ AUDUSD - M15 ○ USDCAD - M15 ○ NZDUSD - M15

Öneri: Her sembol için ayrı ayrı optimize edin ve farklı sihirli numaralar kullanın.

⚠️ Risk Uyarısı ve Sorumluluk

LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUN:

Forex ve CFD ticareti yüksek risk içerir. Tüm sermayenizi kaybedebilirsiniz. Bu EA bir kar garantisi değildir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Optimizasyon zorunludur. Optimize etmeden kullanmayın. Her sembol ve zaman dilimi farklı ayarlar gerektirir. Demo hesapta test edin. Minimum 1 aylık demo testi olmadan gerçek hesapta kullanmayın. Lot çoğaltma riski: LotIncreaseMultiplier > 1.0 değerleri agresif stratejiyi temsil eder. Muhafazakar ticaret için 1.0 kullanın. Risk yönetimi sizin sorumluluğunuzdur: Kaybetmeyi göze alamayacağınız parayla işlem yapmayın

Maksimum pozisyon sayısını düşük tutun (1-3)

Stop loss'ları asla devre dışı bırakmayın

Hesap bakiyenizin %1-2'sinden fazlasını riske atmayın Piyasa koşulları değişir: Performans trendli vs aralıklı piyasalarda değişebilir. Broker seçimi önemlidir: Düşük spread'leri ve iyi icraatı olan bir broker kullanın. VPS önerilir: 24/7 kesintisiz çalışma için VPS kullanımı önerilir.

Tüm riskler sizindir. Bu EA kullanılarak yapılan işlemlerden kaynaklanan kar/zararlardan yalnızca siz sorumlusunuz.

Destek ve İletişim

Sorularınız mı Var?

MQL5 profil sayfamızdan mesaj gönderin: www.mql5.com/en/users/barissan/seller

EA sorunları, optimizasyon önerileri veya özellik istekleri için bize ulaşın

Backtest sonuçlarını paylaşabilir ve deneyimleriniz hakkında sorabilirsiniz

Desteklediğimiz Konular:

✓ Kurulum ve ayar desteği ✓ Optimizasyon rehberliği ✓ Hata raporları ✓ Broker uyumluluk sorunları ✓ Stratejik öneriler

Desteklemediğimiz Konular:

✗ Kişisel ticaret danışmanlığı ✗ Kar garantisi talepleri ✗ Zarar tazminatı ✗ Hesap yönetimi

Teknik Özellikler

Platform: MetaTrader 5 Dil: MQL5 Versiyon: 1.0 Minimum Depozito: $100 (0.01 lot için) Önerilen Depozito: $500+ CPU Kullanımı: Düşük Bellek Kullanımı: Orta Tick Hızı: Her tick Backtest Desteği: Evet (her tick modeli) Çoklu Para Birimi: Evet Hedge Desteği: Hayır (netting hesaplar için)

Demo Versiyon

14 Günlük Ücretsiz Deneme

Demo versiyonunu indirerek EA'yı risksiz test edebilirsiniz:

Demo Versiyon Özellikleri:

✓ 14 gün tam özellikli kullanım ✓ Tüm filtreler ayarlanabilir ✓ Gerçek ticaret yapabilir ✗ Ticaret parametreleri kilitli (lot, pozisyon sayısı vb.)

Tam Versiyon Özellikleri:

✓ Sınırsız kullanım ✓ Tüm parametreler ayarlanabilir ✓ Ömür boyu güncellemeler ✓ Öncelikli destek

Başarı İçin İpuçları

1. Sabırlı Olun

EA'nın çalışması için zaman verin

Günlük sonuçlara odaklanmayın, aylık performansa bakın

2. Risk Yönetimi

Hesap bakiyenizin %10'undan fazlasını asla riske atmayın

İşlem başına maksimum %1-2 risk alın

3. Çeşitlendirin

Birden fazla sembole çalıştırın

Farklı zaman dilimlerinde test edin

4. İzleyin

Günlük işlem kayıtlarını kontrol edin

Kaybedilen işlemleri analiz edin

Başarılı ayarları not edin

5. Öğrenin

EA'nın mantığını anlayın

RSI stratejisini öğrenin

Piyasa dinamiklerini takip edin

Sonuç

NeuraVault Pro profesyonel bir RSI dönüş ticaret sistemidir. Uygun optimizasyon, risk yönetimi ve sabırlı kullanımla, forex piyasalarında tutarlı performans sağlayabilir.

Unutmayın:

Optimizasyon zorunludur

Demo testi gereklidir

Risk yönetimi hayati önem taşır

Tüm riskler sizindir

Başarılı ticaretler dileriz!

Bu EA'yı satın alarak, yukarıdaki tüm risk uyarılarını okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi beyan edersiniz.

© 2025 NeuraVault Pro | Profesyonel Ticaret Çözümleri