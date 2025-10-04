Neura Vault Pro
Visão Geral
NeuraVault Pro é um sistema de trading automatizado profissional baseado em reversões do RSI (Índice de Força Relativa). É projetado para capturar oportunidades de reversão em zonas de sobrecompra e sobrevenda, equipado com filtros avançados e recursos completos de gestão de risco.
Lógica de Trading
Estratégia Principal: Reversão RSI
O EA captura oportunidades de reversão quando o mercado atinge zonas de sobrecompra ou sobrevenda:
Sinal de COMPRA:
- O valor do RSI cai abaixo do nível inferior definido (padrão: 40)
- Indica que o mercado está sobrevendido com potencial de reversão para cima
Sinal de VENDA:
- O valor do RSI sobe acima do nível superior definido (padrão: 60)
- Indica que o mercado está sobrecomprado com potencial de reversão para baixo
Exemplo de Cenário de Trading
EURUSD M15 - Cenário de COMPRA
-
Condições do Mercado:
- Preço: 1.0850
- RSI(14): 35 (Zona de sobrevenda)
- MACD: Cruzamento positivo
- Tendência: Viés de alta
-
Decisão do EA:
- ✅ RSI < 40 (Sinal de compra)
- ✅ Filtro MACD confirmado
- ✅ Limite máximo de posições não atingido
-
Execução da Operação:
- Posição: COMPRA 0.01 lote
- Entrada: 1.0850
- Stop Loss: 1.0820 (baseado em ATR, dinâmico)
- Take Profit: 1.0895 (baseado em ATR, dinâmico)
- Risco: $10 (ajustável)
-
Gestão de Posição:
- Trailing Stop ativo (multiplicador ATR: 1.0)
- SL sobe automaticamente à medida que o preço se move para lucro
- A posição fecha em TP ou TSL
-
Segunda Posição (Multiplicação de Lotes):
- Se o sinal continua e o limite máximo de posições não é atingido
- Nova posição: 0.01 × 2.0 = 0.02 lotes abertos
- A posição cresce quando a tendência é forte
Recursos Avançados
1️⃣ Sistema Multi-Filtro (Opcional)
Filtro RSI: (Obrigatório)
- Detecta zonas de sobrecompra/sobrevenda
- Rastreamento de RSI mín/máx para níveis dinâmicos
- Período e níveis ajustáveis
Filtro de Médias Móveis:
- Cruzamentos de MA Rápida (10) e MA Lenta (20)
- Confirmação de direção de tendência
- Opção EMA/SMA
Filtro MACD:
- Cruzamentos de linha MACD e linha de Sinal
- Confirmação de momentum
- Períodos ajustáveis (12/26/9)
Filtro ADX:
- Medição de força de tendência
- Previne trading em tendências fracas
- Configuração de limiar (padrão: 25)
Filtro ATR:
- Controle de volatilidade
- Previne trading em baixa volatilidade
- Valor mínimo de ATR baseado em pips
Filtro Multi-Temporal (MTF):
- Confirmação de tendência de timeframe superior
- Suporte de timeframes H1, H4, D1
- Período de MA ajustável (50)
2️⃣ Sistema de Multiplicação Progressiva de Lotes
Posição 1: 0.01 lote (inicial) Posição 2: 0.01 × 1.5 = 0.015 lote Posição 3: 0.015 × 1.5 = 0.0225 lote
Como Funciona:
- O tamanho do lote aumenta com cada nova posição por um multiplicador
- Controlado por Lot Increase Multiplier (padrão: 2.0)
- Limitado por Max Trade Lot (padrão: 1.0)
- Quantidade de posições controlada por Max Open Positions (padrão: 3)
Vantagens:
- Aumenta o potencial de lucro em tendências fortes
- Permanece sob controle de gestão de risco
- SL/TP separados para cada posição
Importante: Esta é uma estratégia agressiva de gestão de risco. Use Multiplier 1.0 para trading conservador.
3️⃣ Stop Loss e Take Profit Dinâmicos
Cálculo Baseado em ATR:
Stop Loss = Entrada ± (ATR × SL_Multiplicador) Take Profit = Entrada ± (ATR × TP_Multiplicador) Padrão: SL_Multiplicador = 1.5 TP_Multiplicador = 3.0 Razão Risco/Recompensa = 1:2
Opção de SL/TP Fixos:
- Defina Use_Dynamic_SLTP = false para valores fixos em pips
- FixedStopLossPips = 30 pips
- FixedTakeProfitPips = 50 pips
4️⃣ Trailing Stop (Bloqueio de Lucro)
Trailing Stop Baseado em ATR:
Distância de Trailing = ATR × ATR_TS_Multiplicador Exemplo: ATR = 0.0020 (20 pips) Multiplicador = 1.0 Distância de Trailing = 20 pips Quando a posição de COMPRA tem +20 pips de lucro: → SL se move automaticamente para o preço de entrada → SL sobe à medida que o preço sobe → O lucro está protegido
Controles de Segurança:
- Cumpre com o nível mínimo de stop da corretora
- Controle de nível de congelamento
- Previne erros de stops inválidos
5️⃣ Gestão de Risco
Risco por Posição:
- MaxRiskPerTradeUSD = $20 (padrão)
- Cálculo automático de lote baseado na distância de Stop Loss
- Previne risco excessivo do saldo da conta
Controle de Posições Máximas:
- Max_Open_Positions = 3
- Limite de posições abertas por símbolo
- Previne carga excessiva de lotes
Controle de Margem:
- Cálculo de margem antes de cada operação
- Não abre operação se houver margem insuficiente
- Minimiza risco de margin call
Painel HUD Visual
Informação em Tempo Real:
┌─────────────────────────────────┐ │ NeuraVault Pro V1.0 │ │ EURUSD / M15 │ ├─────────────────────────────────┤ │ PREÇO: BID 1.08500 / ASK 1.08520│ │ │ │ TRADING AUTOMÁTICO: │ │ Modo: ON | Pos: 2/3 | Lote: 0.01│ │ TS: ON | Mult ATR: 1.0 │ │ │ │ FILTROS: │ │ RSI(14): ON | 35.2 | Zona COMPRA│ │ RSI Mín (1h): 32.1 | Máx: 68.5 │ │ Cruzamento MA: ON | ALTISTA │ │ MACD: ON | 0.0015 | ALTISTA │ │ ADX(14): ON | 28.5 | TENDÊNCIA │ │ ATR(14): ON | 18.5 pips │ │ MTF(H1): ON | TENDÊNCIA ALTISTA │ └─────────────────────────────────┘
Indicadores de Status de Cor:
- Verde: Altista/Ativo/Em tendência
- Vermelho: Baixista/Desligado/Em range
- Amarelo: Neutro/Aviso
- Cinza: Desabilitado
Sinais no Gráfico:
- Seta Verde (↑): Sinal de COMPRA
- Seta Vermelha (↓): Sinal de VENDA
- Sinais históricos também mostrados no gráfico
Instalação e Uso
Passo 1: Instalação
- Carregue o EA no MetaTrader 5
- Arraste para o gráfico do símbolo desejado
- Habilite AutoTrading (botão verde "AutoTrading")
Passo 2: Configuração Básica
=== CONFIGURAÇÃO OBRIGATÓRIA === ✓ TradeLotSize = 0.01 (lote inicial) ✓ MaxRiskPerTradeUSD = 20 (risco por operação) ✓ Max_Open_Positions = 3 (posições máximas) ✓ RSI_Period = 14 ✓ RSI_BuyLevel = 40 ✓ RSI_SellLevel = 60 === FILTROS OPCIONAIS === □ Use_MA_Filter = false (inicialmente desligado) □ Use_MACD_Filter = true (recomendado) □ Use_ADX_Filter = false □ Use_ATR_Filter = false □ Use_MTF_Filter = false
Passo 3: Otimização (MUITO IMPORTANTE!)
⚠️ AVISO: Você DEVE otimizar para cada símbolo e timeframe!
Por Que a Otimização é Necessária:
- A volatilidade do EURUSD difere da volatilidade do OURO
- Os níveis de RSI no M5 se comportam diferente do H1
- Cada mercado tem sua própria dinâmica única
- Configurações não otimizadas podem levar a perdas
Parâmetros de Otimização:
1. Parâmetros Principais (Obrigatório):
RSI_Period: 10-20 (passo: 2) RSI_BuyLevel: 30-45 (passo: 5) RSI_SellLevel: 55-70 (passo: 5)
2. Gestão de Risco:
TradeLotSize: 0.01-0.10 (passo: 0.01) LotIncreaseMultiplier: 1.0-2.5 (passo: 0.5) Max_Open_Positions: 1-5 (passo: 1) SL_ATR_Multiplier: 1.0-3.0 (passo: 0.5) TP_ATR_Multiplier: 2.0-5.0 (passo: 0.5)
3. Filtros (Opcional):
FastMA_Period: 5-20 (passo: 5) SlowMA_Period: 15-50 (passo: 5) ADX_Threshold: 20-30 (passo: 5) Min_ATR_Value_Pips: 10-30 (passo: 5)
Passos de Otimização:
- Abra o Strategy Tester (Ctrl+R)
- Selecione o EA
- Escolha símbolo e timeframe (ex., EURUSD, M15)
- Período: Use mínimo 6 meses de dados
- Vá para a aba de Otimização
- Adicione os parâmetros acima
- Pressione o botão Iniciar
- Selecione melhores resultados (Fator de Lucro, Drawdown, Taxa de Acerto)
- Verifique essas configurações com testes forward
Critérios de Otimização:
✓ Fator de Lucro > 1.5 ✓ Taxa de Acerto > 50% ✓ Drawdown Máximo < 20% ✓ Total de Operações > 50 (para significância estatística) ✓ Fator de Recuperação > 3.0
Passo 4: Testes em Conta Demo
⚠️ PRIMEIRO DEMO, DEPOIS REAL!
Processo de Teste em Demo (Mínimo 1 Mês):
- Abra uma conta demo
- Aplique configurações otimizadas
- Execute por mínimo 1 mês
- Monitore o desempenho diário
- Revise os registros de operações
- Verifique os níveis de drawdown
- Mude para conta Real se os resultados forem satisfatórios
Métricas para Monitorar em Demo:
- Lucro/perda diário/semanal
- Drawdown máximo
- Taxa de acerto
- Duração média da operação
- Desempenho de multiplicação de lotes
- Efetividade do trailing stop
Símbolos e Timeframes Recomendados
Melhor Desempenho:
✓ EURUSD - M15, M30 ✓ GBPUSD - M15, M30 ✓ XAUUSD (OURO) - M15, M30, H1 ✓ USDJPY - M15, M30
Desempenho Médio:
○ AUDUSD - M15 ○ USDCAD - M15 ○ NZDUSD - M15
Recomendação: Otimize separadamente para cada símbolo e use números mágicos diferentes.
⚠️ Aviso de Risco e Responsabilidade
POR FAVOR LEIA CUIDADOSAMENTE:
-
O trading de Forex e CFD envolve alto risco. Você pode perder todo o seu capital.
-
Este EA não é uma garantia de lucro. O desempenho passado não garante resultados futuros.
-
A otimização é obrigatória. Não use sem otimizar. Cada símbolo e timeframe requer configurações diferentes.
-
Teste em conta demo. Não use em conta real sem mínimo 1 mês de testes em demo.
-
Risco de multiplicação de lotes: Valores de LotIncreaseMultiplier > 1.0 representam estratégia agressiva. Use 1.0 para trading conservador.
-
A gestão de risco é sua responsabilidade:
- Não opere com dinheiro que não pode perder
- Mantenha a contagem máxima de posições baixa (1-3)
- Nunca desative os stop loss
- Não arrisque mais de 1-2% do saldo da sua conta
-
As condições do mercado mudam: O desempenho pode variar em mercados em tendência vs em range.
-
A seleção da corretora importa: Use uma corretora com spreads baixos e boa execução.
-
VPS recomendado: O uso de VPS é recomendado para operação ininterrupta 24/7.
Todos os riscos são seus. Você é o único responsável pelos lucros/perdas das operações realizadas usando este EA.
Suporte e Contato
Tem Perguntas?
- Envie uma mensagem da nossa página de perfil MQL5: www.mql5.com/en/users/barissan/seller
- Entre em contato conosco para problemas com o EA, sugestões de otimização ou solicitações de recursos
- Você pode compartilhar resultados de backtest e perguntar sobre suas experiências
Tópicos que Apoiamos:
✓ Suporte de instalação e configuração ✓ Orientação de otimização ✓ Relatórios de bugs ✓ Problemas de compatibilidade com corretora ✓ Sugestões estratégicas
Tópicos que Não Apoiamos:
✗ Consultoria de trading pessoal ✗ Solicitações de garantia de lucro ✗ Compensação de perdas ✗ Gestão de contas
Especificações Técnicas
Plataforma: MetaTrader 5 Linguagem: MQL5 Versão: 1.0 Depósito Mínimo: $100 (para 0.01 lote) Depósito Recomendado: $500+ Uso de CPU: Baixo Uso de Memória: Médio Velocidade de Tick: Cada tick Backtest Suportado: Sim (modelo de cada tick) Multi-Moeda: Sim Hedge Suportado: Não (para contas netting)
Versão Demo
Teste Gratuito de 14 Dias
Você pode testar o EA sem risco baixando a versão demo:
Recursos da Versão Demo:
✓ 14 dias de uso com todos os recursos ✓ Todos os filtros ajustáveis ✓ Pode realizar trading real ✗ Parâmetros de trading bloqueados (lote, contagem de posições, etc.)
Recursos da Versão Completa:
✓ Uso ilimitado ✓ Todos os parâmetros ajustáveis ✓ Atualizações vitalícias ✓ Suporte prioritário
Dicas para o Sucesso
1. Seja Paciente
- Dê tempo para o EA trabalhar
- Não foque em resultados diários, olhe o desempenho mensal
2. Gestão de Risco
- Nunca arrisque mais de 10% do saldo da sua conta
- Tome máximo 1-2% de risco por operação
3. Diversifique
- Execute em múltiplos símbolos
- Teste em diferentes timeframes
4. Monitore
- Verifique os registros de operações diárias
- Analise operações perdedoras
- Anote configurações bem-sucedidas
5. Aprenda
- Entenda a lógica do EA
- Aprenda a estratégia RSI
- Acompanhe a dinâmica do mercado
Conclusão
NeuraVault Pro é um sistema de trading profissional de reversão RSI. Com otimização adequada, gestão de risco e uso paciente, pode fornecer desempenho consistente nos mercados forex.
Lembre-se:
- A otimização é obrigatória
- Os testes em demo são essenciais
- A gestão de risco é vital
- Todos os riscos são seus
Desejamos-lhe um trading bem-sucedido!
Ao comprar este EA, você declara que leu e aceita todos os avisos de risco acima.
© 2025 NeuraVault Pro | Soluções de Trading Profissional