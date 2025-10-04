Neura Vault Pro

NeuraVault Pro v1.0 - Sistema de Trading Profissional de Reversão RSI

Visão Geral

NeuraVault Pro é um sistema de trading automatizado profissional baseado em reversões do RSI (Índice de Força Relativa). É projetado para capturar oportunidades de reversão em zonas de sobrecompra e sobrevenda, equipado com filtros avançados e recursos completos de gestão de risco.

Lógica de Trading

Estratégia Principal: Reversão RSI

O EA captura oportunidades de reversão quando o mercado atinge zonas de sobrecompra ou sobrevenda:

Sinal de COMPRA:

  • O valor do RSI cai abaixo do nível inferior definido (padrão: 40)
  • Indica que o mercado está sobrevendido com potencial de reversão para cima

Sinal de VENDA:

  • O valor do RSI sobe acima do nível superior definido (padrão: 60)
  • Indica que o mercado está sobrecomprado com potencial de reversão para baixo

Exemplo de Cenário de Trading

EURUSD M15 - Cenário de COMPRA

  1. Condições do Mercado:

    • Preço: 1.0850
    • RSI(14): 35 (Zona de sobrevenda)
    • MACD: Cruzamento positivo
    • Tendência: Viés de alta

  2. Decisão do EA:

    • ✅ RSI < 40 (Sinal de compra)
    • ✅ Filtro MACD confirmado
    • ✅ Limite máximo de posições não atingido

  3. Execução da Operação:

    • Posição: COMPRA 0.01 lote
    • Entrada: 1.0850
    • Stop Loss: 1.0820 (baseado em ATR, dinâmico)
    • Take Profit: 1.0895 (baseado em ATR, dinâmico)
    • Risco: $10 (ajustável)

  4. Gestão de Posição:

    • Trailing Stop ativo (multiplicador ATR: 1.0)
    • SL sobe automaticamente à medida que o preço se move para lucro
    • A posição fecha em TP ou TSL

  5. Segunda Posição (Multiplicação de Lotes):

    • Se o sinal continua e o limite máximo de posições não é atingido
    • Nova posição: 0.01 × 2.0 = 0.02 lotes abertos
    • A posição cresce quando a tendência é forte

Recursos Avançados

1️⃣ Sistema Multi-Filtro (Opcional)

Filtro RSI: (Obrigatório)

  • Detecta zonas de sobrecompra/sobrevenda
  • Rastreamento de RSI mín/máx para níveis dinâmicos
  • Período e níveis ajustáveis

Filtro de Médias Móveis:

  • Cruzamentos de MA Rápida (10) e MA Lenta (20)
  • Confirmação de direção de tendência
  • Opção EMA/SMA

Filtro MACD:

  • Cruzamentos de linha MACD e linha de Sinal
  • Confirmação de momentum
  • Períodos ajustáveis (12/26/9)

Filtro ADX:

  • Medição de força de tendência
  • Previne trading em tendências fracas
  • Configuração de limiar (padrão: 25)

Filtro ATR:

  • Controle de volatilidade
  • Previne trading em baixa volatilidade
  • Valor mínimo de ATR baseado em pips

Filtro Multi-Temporal (MTF):

  • Confirmação de tendência de timeframe superior
  • Suporte de timeframes H1, H4, D1
  • Período de MA ajustável (50)

2️⃣ Sistema de Multiplicação Progressiva de Lotes

Posição 1: 0.01 lote (inicial) Posição 2: 0.01 × 1.5 = 0.015 lote Posição 3: 0.015 × 1.5 = 0.0225 lote

Como Funciona:

  • O tamanho do lote aumenta com cada nova posição por um multiplicador
  • Controlado por Lot Increase Multiplier (padrão: 2.0)
  • Limitado por Max Trade Lot (padrão: 1.0)
  • Quantidade de posições controlada por Max Open Positions (padrão: 3)

Vantagens:

  • Aumenta o potencial de lucro em tendências fortes
  • Permanece sob controle de gestão de risco
  • SL/TP separados para cada posição

Importante: Esta é uma estratégia agressiva de gestão de risco. Use Multiplier 1.0 para trading conservador.

3️⃣ Stop Loss e Take Profit Dinâmicos

Cálculo Baseado em ATR:

Stop Loss = Entrada ± (ATR × SL_Multiplicador)
Take Profit = Entrada ± (ATR × TP_Multiplicador)

Padrão:
SL_Multiplicador = 1.5
TP_Multiplicador = 3.0
Razão Risco/Recompensa = 1:2

Opção de SL/TP Fixos:

  • Defina Use_Dynamic_SLTP = false para valores fixos em pips
  • FixedStopLossPips = 30 pips
  • FixedTakeProfitPips = 50 pips

4️⃣ Trailing Stop (Bloqueio de Lucro)

Trailing Stop Baseado em ATR:

Distância de Trailing = ATR × ATR_TS_Multiplicador Exemplo: ATR = 0.0020 (20 pips) Multiplicador = 1.0 Distância de Trailing = 20 pips Quando a posição de COMPRA tem +20 pips de lucro: → SL se move automaticamente para o preço de entrada → SL sobe à medida que o preço sobe → O lucro está protegido

Controles de Segurança:

  • Cumpre com o nível mínimo de stop da corretora
  • Controle de nível de congelamento
  • Previne erros de stops inválidos

5️⃣ Gestão de Risco

Risco por Posição:

  • MaxRiskPerTradeUSD = $20 (padrão)
  • Cálculo automático de lote baseado na distância de Stop Loss
  • Previne risco excessivo do saldo da conta

Controle de Posições Máximas:

  • Max_Open_Positions = 3
  • Limite de posições abertas por símbolo
  • Previne carga excessiva de lotes

Controle de Margem:

  • Cálculo de margem antes de cada operação
  • Não abre operação se houver margem insuficiente
  • Minimiza risco de margin call

Painel HUD Visual

Informação em Tempo Real:

┌─────────────────────────────────┐
│ NeuraVault Pro V1.0             │
│ EURUSD / M15                    │
├─────────────────────────────────┤
│ PREÇO: BID 1.08500 / ASK 1.08520│
│                                 │
│ TRADING AUTOMÁTICO:             │
│ Modo: ON | Pos: 2/3 | Lote: 0.01│
│ TS: ON | Mult ATR: 1.0          │
│                                 │
│ FILTROS:                        │
│ RSI(14): ON | 35.2 | Zona COMPRA│
│ RSI Mín (1h): 32.1 | Máx: 68.5  │
│ Cruzamento MA: ON | ALTISTA     │
│ MACD: ON | 0.0015 | ALTISTA     │
│ ADX(14): ON | 28.5 | TENDÊNCIA  │
│ ATR(14): ON | 18.5 pips         │
│ MTF(H1): ON | TENDÊNCIA ALTISTA │
└─────────────────────────────────┘

Indicadores de Status de Cor:

  • Verde: Altista/Ativo/Em tendência
  • Vermelho: Baixista/Desligado/Em range
  • Amarelo: Neutro/Aviso
  • Cinza: Desabilitado

Sinais no Gráfico:

  • Seta Verde (↑): Sinal de COMPRA
  • Seta Vermelha (↓): Sinal de VENDA
  • Sinais históricos também mostrados no gráfico

Instalação e Uso

Passo 1: Instalação

  1. Carregue o EA no MetaTrader 5
  2. Arraste para o gráfico do símbolo desejado
  3. Habilite AutoTrading (botão verde "AutoTrading")

Passo 2: Configuração Básica

=== CONFIGURAÇÃO OBRIGATÓRIA === ✓ TradeLotSize = 0.01 (lote inicial) ✓ MaxRiskPerTradeUSD = 20 (risco por operação) ✓ Max_Open_Positions = 3 (posições máximas) ✓ RSI_Period = 14 ✓ RSI_BuyLevel = 40 ✓ RSI_SellLevel = 60 === FILTROS OPCIONAIS === □ Use_MA_Filter = false (inicialmente desligado) □ Use_MACD_Filter = true (recomendado) □ Use_ADX_Filter = false □ Use_ATR_Filter = false □ Use_MTF_Filter = false

Passo 3: Otimização (MUITO IMPORTANTE!)

⚠️ AVISO: Você DEVE otimizar para cada símbolo e timeframe!

Por Que a Otimização é Necessária:

  • A volatilidade do EURUSD difere da volatilidade do OURO
  • Os níveis de RSI no M5 se comportam diferente do H1
  • Cada mercado tem sua própria dinâmica única
  • Configurações não otimizadas podem levar a perdas

Parâmetros de Otimização:

1. Parâmetros Principais (Obrigatório):

RSI_Period: 10-20 (passo: 2)
RSI_BuyLevel: 30-45 (passo: 5)
RSI_SellLevel: 55-70 (passo: 5)

2. Gestão de Risco:

TradeLotSize: 0.01-0.10 (passo: 0.01) LotIncreaseMultiplier: 1.0-2.5 (passo: 0.5) Max_Open_Positions: 1-5 (passo: 1) SL_ATR_Multiplier: 1.0-3.0 (passo: 0.5) TP_ATR_Multiplier: 2.0-5.0 (passo: 0.5)

3. Filtros (Opcional):

FastMA_Period: 5-20 (passo: 5)
SlowMA_Period: 15-50 (passo: 5)
ADX_Threshold: 20-30 (passo: 5)
Min_ATR_Value_Pips: 10-30 (passo: 5)

Passos de Otimização:

  1. Abra o Strategy Tester (Ctrl+R)
  2. Selecione o EA
  3. Escolha símbolo e timeframe (ex., EURUSD, M15)
  4. Período: Use mínimo 6 meses de dados
  5. Vá para a aba de Otimização
  6. Adicione os parâmetros acima
  7. Pressione o botão Iniciar
  8. Selecione melhores resultados (Fator de Lucro, Drawdown, Taxa de Acerto)
  9. Verifique essas configurações com testes forward

Critérios de Otimização:

✓ Fator de Lucro > 1.5 ✓ Taxa de Acerto > 50% ✓ Drawdown Máximo < 20% ✓ Total de Operações > 50 (para significância estatística) ✓ Fator de Recuperação > 3.0

Passo 4: Testes em Conta Demo

⚠️ PRIMEIRO DEMO, DEPOIS REAL!

Processo de Teste em Demo (Mínimo 1 Mês):

  1. Abra uma conta demo
  2. Aplique configurações otimizadas
  3. Execute por mínimo 1 mês
  4. Monitore o desempenho diário
  5. Revise os registros de operações
  6. Verifique os níveis de drawdown
  7. Mude para conta Real se os resultados forem satisfatórios

Métricas para Monitorar em Demo:

  • Lucro/perda diário/semanal
  • Drawdown máximo
  • Taxa de acerto
  • Duração média da operação
  • Desempenho de multiplicação de lotes
  • Efetividade do trailing stop

Símbolos e Timeframes Recomendados

Melhor Desempenho:

✓ EURUSD - M15, M30
✓ GBPUSD - M15, M30
✓ XAUUSD (OURO) - M15, M30, H1
✓ USDJPY - M15, M30

Desempenho Médio:

○ AUDUSD - M15 ○ USDCAD - M15 ○ NZDUSD - M15

Recomendação: Otimize separadamente para cada símbolo e use números mágicos diferentes.

⚠️ Aviso de Risco e Responsabilidade

POR FAVOR LEIA CUIDADOSAMENTE:

  1. O trading de Forex e CFD envolve alto risco. Você pode perder todo o seu capital.

  2. Este EA não é uma garantia de lucro. O desempenho passado não garante resultados futuros.

  3. A otimização é obrigatória. Não use sem otimizar. Cada símbolo e timeframe requer configurações diferentes.

  4. Teste em conta demo. Não use em conta real sem mínimo 1 mês de testes em demo.

  5. Risco de multiplicação de lotes: Valores de LotIncreaseMultiplier > 1.0 representam estratégia agressiva. Use 1.0 para trading conservador.

  6. A gestão de risco é sua responsabilidade:

    • Não opere com dinheiro que não pode perder
    • Mantenha a contagem máxima de posições baixa (1-3)
    • Nunca desative os stop loss
    • Não arrisque mais de 1-2% do saldo da sua conta

  7. As condições do mercado mudam: O desempenho pode variar em mercados em tendência vs em range.

  8. A seleção da corretora importa: Use uma corretora com spreads baixos e boa execução.

  9. VPS recomendado: O uso de VPS é recomendado para operação ininterrupta 24/7.

Todos os riscos são seus. Você é o único responsável pelos lucros/perdas das operações realizadas usando este EA.

Suporte e Contato

Tem Perguntas?

  • Envie uma mensagem da nossa página de perfil MQL5: www.mql5.com/en/users/barissan/seller
  • Entre em contato conosco para problemas com o EA, sugestões de otimização ou solicitações de recursos
  • Você pode compartilhar resultados de backtest e perguntar sobre suas experiências

Tópicos que Apoiamos:

✓ Suporte de instalação e configuração
✓ Orientação de otimização
✓ Relatórios de bugs
✓ Problemas de compatibilidade com corretora
✓ Sugestões estratégicas

Tópicos que Não Apoiamos:

✗ Consultoria de trading pessoal ✗ Solicitações de garantia de lucro ✗ Compensação de perdas ✗ Gestão de contas

Especificações Técnicas

Plataforma: MetaTrader 5
Linguagem: MQL5
Versão: 1.0
Depósito Mínimo: $100 (para 0.01 lote)
Depósito Recomendado: $500+
Uso de CPU: Baixo
Uso de Memória: Médio
Velocidade de Tick: Cada tick
Backtest Suportado: Sim (modelo de cada tick)
Multi-Moeda: Sim
Hedge Suportado: Não (para contas netting)

Versão Demo

Teste Gratuito de 14 Dias

Você pode testar o EA sem risco baixando a versão demo:

Recursos da Versão Demo:

✓ 14 dias de uso com todos os recursos ✓ Todos os filtros ajustáveis ✓ Pode realizar trading real ✗ Parâmetros de trading bloqueados (lote, contagem de posições, etc.)

Recursos da Versão Completa:

✓ Uso ilimitado
✓ Todos os parâmetros ajustáveis
✓ Atualizações vitalícias
✓ Suporte prioritário

Dicas para o Sucesso

1. Seja Paciente

  • Dê tempo para o EA trabalhar
  • Não foque em resultados diários, olhe o desempenho mensal

2. Gestão de Risco

  • Nunca arrisque mais de 10% do saldo da sua conta
  • Tome máximo 1-2% de risco por operação

3. Diversifique

  • Execute em múltiplos símbolos
  • Teste em diferentes timeframes

4. Monitore

  • Verifique os registros de operações diárias
  • Analise operações perdedoras
  • Anote configurações bem-sucedidas

5. Aprenda

  • Entenda a lógica do EA
  • Aprenda a estratégia RSI
  • Acompanhe a dinâmica do mercado

Conclusão

NeuraVault Pro é um sistema de trading profissional de reversão RSI. Com otimização adequada, gestão de risco e uso paciente, pode fornecer desempenho consistente nos mercados forex.

Lembre-se:

  • A otimização é obrigatória
  • Os testes em demo são essenciais
  • A gestão de risco é vital
  • Todos os riscos são seus

Desejamos-lhe um trading bem-sucedido!

Ao comprar este EA, você declara que leu e aceita todos os avisos de risco acima.

© 2025 NeuraVault Pro | Soluções de Trading Profissional


