Neura Vault Pro

Visão Geral

NeuraVault Pro v1.0 - Sistema de Trading Profissional de Reversão RSI

NeuraVault Pro é um sistema de trading automatizado profissional baseado em reversões do RSI (Índice de Força Relativa). É projetado para capturar oportunidades de reversão em zonas de sobrecompra e sobrevenda, equipado com filtros avançados e recursos completos de gestão de risco.

Lógica de Trading

Estratégia Principal: Reversão RSI

O EA captura oportunidades de reversão quando o mercado atinge zonas de sobrecompra ou sobrevenda:

Sinal de COMPRA:

O valor do RSI cai abaixo do nível inferior definido (padrão: 40)

Indica que o mercado está sobrevendido com potencial de reversão para cima

Sinal de VENDA:

O valor do RSI sobe acima do nível superior definido (padrão: 60)

Indica que o mercado está sobrecomprado com potencial de reversão para baixo

Exemplo de Cenário de Trading

EURUSD M15 - Cenário de COMPRA

Condições do Mercado: Preço: 1.0850

RSI(14): 35 (Zona de sobrevenda)

MACD: Cruzamento positivo

Tendência: Viés de alta Decisão do EA: ✅ RSI < 40 (Sinal de compra)

✅ Filtro MACD confirmado

✅ Limite máximo de posições não atingido Execução da Operação: Posição: COMPRA 0.01 lote

Entrada: 1.0850

Stop Loss: 1.0820 (baseado em ATR, dinâmico)

Take Profit: 1.0895 (baseado em ATR, dinâmico)

Risco: $10 (ajustável) Gestão de Posição: Trailing Stop ativo (multiplicador ATR: 1.0)

SL sobe automaticamente à medida que o preço se move para lucro

A posição fecha em TP ou TSL Segunda Posição (Multiplicação de Lotes): Se o sinal continua e o limite máximo de posições não é atingido

Nova posição: 0.01 × 2.0 = 0.02 lotes abertos

A posição cresce quando a tendência é forte

Recursos Avançados

1️⃣ Sistema Multi-Filtro (Opcional)

Filtro RSI: (Obrigatório)

Detecta zonas de sobrecompra/sobrevenda

Rastreamento de RSI mín/máx para níveis dinâmicos

Período e níveis ajustáveis

Filtro de Médias Móveis:

Cruzamentos de MA Rápida (10) e MA Lenta (20)

Confirmação de direção de tendência

Opção EMA/SMA

Filtro MACD:

Cruzamentos de linha MACD e linha de Sinal

Confirmação de momentum

Períodos ajustáveis (12/26/9)

Filtro ADX:

Medição de força de tendência

Previne trading em tendências fracas

Configuração de limiar (padrão: 25)

Filtro ATR:

Controle de volatilidade

Previne trading em baixa volatilidade

Valor mínimo de ATR baseado em pips

Filtro Multi-Temporal (MTF):

Confirmação de tendência de timeframe superior

Suporte de timeframes H1, H4, D1

Período de MA ajustável (50)

2️⃣ Sistema de Multiplicação Progressiva de Lotes

Posição 1: 0.01 lote (inicial) Posição 2: 0.01 × 1.5 = 0.015 lote Posição 3: 0.015 × 1.5 = 0.0225 lote

Como Funciona:

O tamanho do lote aumenta com cada nova posição por um multiplicador

Controlado por Lot Increase Multiplier (padrão: 2.0)

Limitado por Max Trade Lot (padrão: 1.0)

Quantidade de posições controlada por Max Open Positions (padrão: 3)

Vantagens:

Aumenta o potencial de lucro em tendências fortes

Permanece sob controle de gestão de risco

SL/TP separados para cada posição

Importante: Esta é uma estratégia agressiva de gestão de risco. Use Multiplier 1.0 para trading conservador.

3️⃣ Stop Loss e Take Profit Dinâmicos

Cálculo Baseado em ATR:

Stop Loss = Entrada ± (ATR × SL_Multiplicador) Take Profit = Entrada ± (ATR × TP_Multiplicador) Padrão: SL_Multiplicador = 1.5 TP_Multiplicador = 3.0 Razão Risco/Recompensa = 1:2

Opção de SL/TP Fixos:

Defina Use_Dynamic_SLTP = false para valores fixos em pips

FixedStopLossPips = 30 pips

FixedTakeProfitPips = 50 pips

4️⃣ Trailing Stop (Bloqueio de Lucro)

Trailing Stop Baseado em ATR:

Distância de Trailing = ATR × ATR_TS_Multiplicador Exemplo: ATR = 0.0020 (20 pips) Multiplicador = 1.0 Distância de Trailing = 20 pips Quando a posição de COMPRA tem +20 pips de lucro: → SL se move automaticamente para o preço de entrada → SL sobe à medida que o preço sobe → O lucro está protegido

Controles de Segurança:

Cumpre com o nível mínimo de stop da corretora

Controle de nível de congelamento

Previne erros de stops inválidos

5️⃣ Gestão de Risco

Risco por Posição:

MaxRiskPerTradeUSD = $20 (padrão)

Cálculo automático de lote baseado na distância de Stop Loss

Previne risco excessivo do saldo da conta

Controle de Posições Máximas:

Max_Open_Positions = 3

Limite de posições abertas por símbolo

Previne carga excessiva de lotes

Controle de Margem:

Cálculo de margem antes de cada operação

Não abre operação se houver margem insuficiente

Minimiza risco de margin call

Painel HUD Visual

Informação em Tempo Real:

┌─────────────────────────────────┐ │ NeuraVault Pro V1.0 │ │ EURUSD / M15 │ ├─────────────────────────────────┤ │ PREÇO: BID 1.08500 / ASK 1.08520│ │ │ │ TRADING AUTOMÁTICO: │ │ Modo: ON | Pos: 2/3 | Lote: 0.01│ │ TS: ON | Mult ATR: 1.0 │ │ │ │ FILTROS: │ │ RSI(14): ON | 35.2 | Zona COMPRA│ │ RSI Mín (1h): 32.1 | Máx: 68.5 │ │ Cruzamento MA: ON | ALTISTA │ │ MACD: ON | 0.0015 | ALTISTA │ │ ADX(14): ON | 28.5 | TENDÊNCIA │ │ ATR(14): ON | 18.5 pips │ │ MTF(H1): ON | TENDÊNCIA ALTISTA │ └─────────────────────────────────┘

Indicadores de Status de Cor:

Verde: Altista/Ativo/Em tendência

Vermelho: Baixista/Desligado/Em range

Amarelo: Neutro/Aviso

Cinza: Desabilitado

Sinais no Gráfico:

Seta Verde (↑): Sinal de COMPRA

Seta Vermelha (↓): Sinal de VENDA

Sinais históricos também mostrados no gráfico

Instalação e Uso

Passo 1: Instalação

Carregue o EA no MetaTrader 5 Arraste para o gráfico do símbolo desejado Habilite AutoTrading (botão verde "AutoTrading")

Passo 2: Configuração Básica

=== CONFIGURAÇÃO OBRIGATÓRIA === ✓ TradeLotSize = 0.01 (lote inicial) ✓ MaxRiskPerTradeUSD = 20 (risco por operação) ✓ Max_Open_Positions = 3 (posições máximas) ✓ RSI_Period = 14 ✓ RSI_BuyLevel = 40 ✓ RSI_SellLevel = 60 === FILTROS OPCIONAIS === □ Use_MA_Filter = false (inicialmente desligado) □ Use_MACD_Filter = true (recomendado) □ Use_ADX_Filter = false □ Use_ATR_Filter = false □ Use_MTF_Filter = false

Passo 3: Otimização (MUITO IMPORTANTE!)

⚠️ AVISO: Você DEVE otimizar para cada símbolo e timeframe!

Por Que a Otimização é Necessária:

A volatilidade do EURUSD difere da volatilidade do OURO

Os níveis de RSI no M5 se comportam diferente do H1

Cada mercado tem sua própria dinâmica única

Configurações não otimizadas podem levar a perdas

Parâmetros de Otimização:

1. Parâmetros Principais (Obrigatório):

RSI_Period: 10-20 (passo: 2) RSI_BuyLevel: 30-45 (passo: 5) RSI_SellLevel: 55-70 (passo: 5)

2. Gestão de Risco:

TradeLotSize: 0.01-0.10 (passo: 0.01) LotIncreaseMultiplier: 1.0-2.5 (passo: 0.5) Max_Open_Positions: 1-5 (passo: 1) SL_ATR_Multiplier: 1.0-3.0 (passo: 0.5) TP_ATR_Multiplier: 2.0-5.0 (passo: 0.5)

3. Filtros (Opcional):

FastMA_Period: 5-20 (passo: 5) SlowMA_Period: 15-50 (passo: 5) ADX_Threshold: 20-30 (passo: 5) Min_ATR_Value_Pips: 10-30 (passo: 5)

Passos de Otimização:

Abra o Strategy Tester (Ctrl+R) Selecione o EA Escolha símbolo e timeframe (ex., EURUSD, M15) Período: Use mínimo 6 meses de dados Vá para a aba de Otimização Adicione os parâmetros acima Pressione o botão Iniciar Selecione melhores resultados (Fator de Lucro, Drawdown, Taxa de Acerto) Verifique essas configurações com testes forward

Critérios de Otimização:

✓ Fator de Lucro > 1.5 ✓ Taxa de Acerto > 50% ✓ Drawdown Máximo < 20% ✓ Total de Operações > 50 (para significância estatística) ✓ Fator de Recuperação > 3.0

Passo 4: Testes em Conta Demo

⚠️ PRIMEIRO DEMO, DEPOIS REAL!

Processo de Teste em Demo (Mínimo 1 Mês):

Abra uma conta demo Aplique configurações otimizadas Execute por mínimo 1 mês Monitore o desempenho diário Revise os registros de operações Verifique os níveis de drawdown Mude para conta Real se os resultados forem satisfatórios

Métricas para Monitorar em Demo:

Lucro/perda diário/semanal

Drawdown máximo

Taxa de acerto

Duração média da operação

Desempenho de multiplicação de lotes

Efetividade do trailing stop

Símbolos e Timeframes Recomendados

Melhor Desempenho:

✓ EURUSD - M15, M30 ✓ GBPUSD - M15, M30 ✓ XAUUSD (OURO) - M15, M30, H1 ✓ USDJPY - M15, M30

Desempenho Médio:

○ AUDUSD - M15 ○ USDCAD - M15 ○ NZDUSD - M15

Recomendação: Otimize separadamente para cada símbolo e use números mágicos diferentes.

⚠️ Aviso de Risco e Responsabilidade

POR FAVOR LEIA CUIDADOSAMENTE:

O trading de Forex e CFD envolve alto risco. Você pode perder todo o seu capital. Este EA não é uma garantia de lucro. O desempenho passado não garante resultados futuros. A otimização é obrigatória. Não use sem otimizar. Cada símbolo e timeframe requer configurações diferentes. Teste em conta demo. Não use em conta real sem mínimo 1 mês de testes em demo. Risco de multiplicação de lotes: Valores de LotIncreaseMultiplier > 1.0 representam estratégia agressiva. Use 1.0 para trading conservador. A gestão de risco é sua responsabilidade: Não opere com dinheiro que não pode perder

Mantenha a contagem máxima de posições baixa (1-3)

Nunca desative os stop loss

Não arrisque mais de 1-2% do saldo da sua conta As condições do mercado mudam: O desempenho pode variar em mercados em tendência vs em range. A seleção da corretora importa: Use uma corretora com spreads baixos e boa execução. VPS recomendado: O uso de VPS é recomendado para operação ininterrupta 24/7.

Todos os riscos são seus. Você é o único responsável pelos lucros/perdas das operações realizadas usando este EA.

Suporte e Contato

Tem Perguntas?

Envie uma mensagem da nossa página de perfil MQL5: www.mql5.com/en/users/barissan/seller

Entre em contato conosco para problemas com o EA, sugestões de otimização ou solicitações de recursos

Você pode compartilhar resultados de backtest e perguntar sobre suas experiências

Tópicos que Apoiamos:

✓ Suporte de instalação e configuração ✓ Orientação de otimização ✓ Relatórios de bugs ✓ Problemas de compatibilidade com corretora ✓ Sugestões estratégicas

Tópicos que Não Apoiamos:

✗ Consultoria de trading pessoal ✗ Solicitações de garantia de lucro ✗ Compensação de perdas ✗ Gestão de contas

Especificações Técnicas

Plataforma: MetaTrader 5 Linguagem: MQL5 Versão: 1.0 Depósito Mínimo: $100 (para 0.01 lote) Depósito Recomendado: $500+ Uso de CPU: Baixo Uso de Memória: Médio Velocidade de Tick: Cada tick Backtest Suportado: Sim (modelo de cada tick) Multi-Moeda: Sim Hedge Suportado: Não (para contas netting)

Versão Demo

Teste Gratuito de 14 Dias

Você pode testar o EA sem risco baixando a versão demo:

Recursos da Versão Demo:

✓ 14 dias de uso com todos os recursos ✓ Todos os filtros ajustáveis ✓ Pode realizar trading real ✗ Parâmetros de trading bloqueados (lote, contagem de posições, etc.)

Recursos da Versão Completa:

✓ Uso ilimitado ✓ Todos os parâmetros ajustáveis ✓ Atualizações vitalícias ✓ Suporte prioritário

Dicas para o Sucesso

1. Seja Paciente

Dê tempo para o EA trabalhar

Não foque em resultados diários, olhe o desempenho mensal

2. Gestão de Risco

Nunca arrisque mais de 10% do saldo da sua conta

Tome máximo 1-2% de risco por operação

3. Diversifique

Execute em múltiplos símbolos

Teste em diferentes timeframes

4. Monitore

Verifique os registros de operações diárias

Analise operações perdedoras

Anote configurações bem-sucedidas

5. Aprenda

Entenda a lógica do EA

Aprenda a estratégia RSI

Acompanhe a dinâmica do mercado

Conclusão

NeuraVault Pro é um sistema de trading profissional de reversão RSI. Com otimização adequada, gestão de risco e uso paciente, pode fornecer desempenho consistente nos mercados forex.

Lembre-se:

A otimização é obrigatória

Os testes em demo são essenciais

A gestão de risco é vital

Todos os riscos são seus

Desejamos-lhe um trading bem-sucedido!

Ao comprar este EA, você declara que leu e aceita todos os avisos de risco acima.

© 2025 NeuraVault Pro | Soluções de Trading Profissional