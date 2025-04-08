Neura Vault Pro
- Asesores Expertos
- Befe Ltd
- Versión: 1.1
- Actualizado: 7 octubre 2025
- Activaciones: 5
Descripción General
NeuraVault Pro es un sistema de trading automatizado profesional basado en reversiones del RSI (Índice de Fuerza Relativa). Está diseñado para capturar oportunidades de reversión en zonas de sobrecompra y sobreventa, equipado con filtros avanzados y funciones completas de gestión de riesgos.
Lógica de Trading
Estrategia Principal: Reversión RSI
El EA captura oportunidades de reversión cuando el mercado alcanza zonas de sobrecompra o sobreventa:
Señal de COMPRA:
- El valor del RSI cae por debajo del nivel inferior definido (predeterminado: 40)
- Indica que el mercado está sobrevendido con potencial de reversión alcista
Señal de VENTA:
- El valor del RSI sube por encima del nivel superior definido (predeterminado: 60)
- Indica que el mercado está sobrecomprado con potencial de reversión bajista
Ejemplo de Escenario de Trading
EURUSD M15 - Escenario de COMPRA
-
Condiciones del Mercado:
- Precio: 1.0850
- RSI(14): 35 (Zona de sobreventa)
- MACD: Cruce positivo
- Tendencia: Sesgo alcista
-
Decisión del EA:
- ✅ RSI < 40 (Señal de compra)
- ✅ Filtro MACD confirmado
- ✅ Límite máximo de posiciones no alcanzado
-
Ejecución de la Operación:
- Posición: COMPRA 0.01 lote
- Entrada: 1.0850
- Stop Loss: 1.0820 (basado en ATR, dinámico)
- Take Profit: 1.0895 (basado en ATR, dinámico)
- Riesgo: $10 (ajustable)
-
Gestión de Posición:
- Trailing Stop activo (multiplicador ATR: 1.0)
- SL sube automáticamente a medida que el precio se mueve a beneficio
- La posición se cierra en TP o TSL
-
Segunda Posición (Multiplicación de Lotes):
- Si la señal continúa y no se alcanza el límite máximo de posiciones
- Nueva posición: 0.01 × 2.0 = 0.02 lotes abiertos
- La posición crece cuando la tendencia es fuerte
Funciones Avanzadas
1️⃣ Sistema Multi-Filtro (Opcional)
Filtro RSI: (Obligatorio)
- Detecta zonas de sobrecompra/sobreventa
- Seguimiento de RSI mín/máx para niveles dinámicos
- Período y niveles ajustables
Filtro de Medias Móviles:
- Cruces de MA Rápida (10) y MA Lenta (20)
- Confirmación de dirección de tendencia
- Opción EMA/SMA
Filtro MACD:
- Cruces de línea MACD y línea de Señal
- Confirmación de momentum
- Períodos ajustables (12/26/9)
Filtro ADX:
- Medición de fuerza de tendencia
- Previene trading en tendencias débiles
- Configuración de umbral (predeterminado: 25)
Filtro ATR:
- Control de volatilidad
- Previene trading en baja volatilidad
- Valor mínimo de ATR basado en pips
Filtro Multi-Temporal (MTF):
- Confirmación de tendencia desde marco temporal superior
- Soporte desde marcos temporales H1, H4, D1
- Período de MA ajustable (50)
2️⃣ Sistema de Multiplicación Progresiva de Lotes
Posición 1: 0.01 lote (inicial) Posición 2: 0.01 × 1.5 = 0.015 lote Posición 3: 0.015 × 1.5 = 0.0225 lote
Cómo Funciona:
- El tamaño del lote aumenta con cada nueva posición por un multiplicador
- Controlado por Lot Increase Multiplier (predeterminado: 2.0)
- Limitado por Max Trade Lot (predeterminado: 1.0)
- Cantidad de posiciones controlada por Max Open Positions (predeterminado: 3)
Ventajas:
- Aumenta el potencial de beneficios en tendencias fuertes
- Permanece bajo control de gestión de riesgos
- SL/TP separados para cada posición
Importante: Esta es una estrategia agresiva de gestión de riesgos. Use Multiplier 1.0 para trading conservador.
3️⃣ Stop Loss y Take Profit Dinámicos
Cálculo Basado en ATR:
Stop Loss = Entrada ± (ATR × SL_Multiplicador) Take Profit = Entrada ± (ATR × TP_Multiplicador) Predeterminado: SL_Multiplicador = 1.5 TP_Multiplicador = 3.0 Ratio Riesgo/Beneficio = 1:2
Opción de SL/TP Fijos:
- Establezca Use_Dynamic_SLTP = false para valores fijos en pips
- FixedStopLossPips = 30 pips
- FixedTakeProfitPips = 50 pips
4️⃣ Trailing Stop (Bloqueo de Beneficios)
Trailing Stop Basado en ATR:
Distancia de Trailing = ATR × ATR_TS_Multiplicador Ejemplo: ATR = 0.0020 (20 pips) Multiplicador = 1.0 Distancia de Trailing = 20 pips Cuando la posición de COMPRA tiene +20 pips de beneficio: → SL se mueve automáticamente al precio de entrada → SL sube a medida que el precio sube → El beneficio está protegido
Controles de Seguridad:
- Cumple con el nivel mínimo de stop del broker
- Control de nivel de congelación
- Previene errores de stops inválidos
5️⃣ Gestión de Riesgos
Riesgo por Posición:
- MaxRiskPerTradeUSD = $20 (predeterminado)
- Cálculo automático de lote basado en distancia de Stop Loss
- Previene riesgo excesivo del saldo de cuenta
Control de Posiciones Máximas:
- Max_Open_Positions = 3
- Límite de posiciones abiertas por símbolo
- Previene carga excesiva de lotes
Control de Margen:
- Cálculo de margen antes de cada operación
- No abre operación si hay margen insuficiente
- Minimiza riesgo de margin call
Panel HUD Visual
Información en Tiempo Real:
┌─────────────────────────────────┐ │ NeuraVault Pro V1.0 │ │ EURUSD / M15 │ ├─────────────────────────────────┤ │ PRECIO: BID 1.08500 / ASK 1.08520│ │ │ │ TRADING AUTOMÁTICO: │ │ Modo: ON | Pos: 2/3 | Lote: 0.01│ │ TS: ON | Mult ATR: 1.0 │ │ │ │ FILTROS: │ │ RSI(14): ON | 35.2 | Zona COMPRA│ │ RSI Mín (1h): 32.1 | Máx: 68.5 │ │ Cruce MA: ON | ALCISTA │ │ MACD: ON | 0.0015 | ALCISTA │ │ ADX(14): ON | 28.5 | TENDENCIA │ │ ATR(14): ON | 18.5 pips │ │ MTF(H1): ON | TENDENCIA ALCISTA │ └─────────────────────────────────┘
Indicadores de Estado de Color:
- Verde: Alcista/Activo/En tendencia
- Rojo: Bajista/Apagado/En rango
- Amarillo: Neutral/Advertencia
- Gris: Deshabilitado
Señales en el Gráfico:
- Flecha Verde (↑): Señal de COMPRA
- Flecha Roja (↓): Señal de VENTA
- Señales históricas también mostradas en el gráfico
Instalación y Uso
Paso 1: Instalación
- Cargue el EA en MetaTrader 5
- Arrástrelo al gráfico del símbolo deseado
- Habilite AutoTrading (botón verde "AutoTrading")
Paso 2: Configuración Básica
=== CONFIGURACIÓN OBLIGATORIA === ✓ TradeLotSize = 0.01 (lote inicial) ✓ MaxRiskPerTradeUSD = 20 (riesgo por operación) ✓ Max_Open_Positions = 3 (posiciones máximas) ✓ RSI_Period = 14 ✓ RSI_BuyLevel = 40 ✓ RSI_SellLevel = 60 === FILTROS OPCIONALES === □ Use_MA_Filter = false (inicialmente apagado) □ Use_MACD_Filter = true (recomendado) □ Use_ADX_Filter = false □ Use_ATR_Filter = false □ Use_MTF_Filter = false
Paso 3: Optimización (¡MUY IMPORTANTE!)
⚠️ ADVERTENCIA: ¡DEBE optimizar para cada símbolo y marco temporal!
Por Qué Se Requiere Optimización:
- La volatilidad de EURUSD difiere de la volatilidad del ORO
- Los niveles de RSI en M5 se comportan diferente que en H1
- Cada mercado tiene su propia dinámica única
- Las configuraciones no optimizadas pueden llevar a pérdidas
Parámetros de Optimización:
1. Parámetros Principales (Obligatorio):
RSI_Period: 10-20 (paso: 2) RSI_BuyLevel: 30-45 (paso: 5) RSI_SellLevel: 55-70 (paso: 5)
2. Gestión de Riesgos:
TradeLotSize: 0.01-0.10 (paso: 0.01) LotIncreaseMultiplier: 1.0-2.5 (paso: 0.5) Max_Open_Positions: 1-5 (paso: 1) SL_ATR_Multiplier: 1.0-3.0 (paso: 0.5) TP_ATR_Multiplier: 2.0-5.0 (paso: 0.5)
3. Filtros (Opcional):
FastMA_Period: 5-20 (paso: 5) SlowMA_Period: 15-50 (paso: 5) ADX_Threshold: 20-30 (paso: 5) Min_ATR_Value_Pips: 10-30 (paso: 5)
Pasos de Optimización:
- Abra Strategy Tester (Ctrl+R)
- Seleccione el EA
- Elija símbolo y marco temporal (ej., EURUSD, M15)
- Período: Use mínimo 6 meses de datos
- Vaya a la pestaña de Optimización
- Agregue los parámetros anteriores
- Presione el botón Iniciar
- Seleccione mejores resultados (Factor de Beneficio, Drawdown, Winrate)
- Verifique estas configuraciones con pruebas forward
Criterios de Optimización:
✓ Factor de Beneficio > 1.5 ✓ Tasa de Acierto > 50% ✓ Drawdown Máximo < 20% ✓ Total de Operaciones > 50 (para significancia estadística) ✓ Factor de Recuperación > 3.0
Paso 4: Pruebas en Cuenta Demo
⚠️ ¡PRIMERO DEMO, LUEGO REAL!
Proceso de Prueba en Demo (Mínimo 1 Mes):
- Abra una cuenta demo
- Aplique configuraciones optimizadas
- Ejecute durante mínimo 1 mes
- Monitoree el rendimiento diario
- Revise los registros de operaciones
- Verifique los niveles de drawdown
- Pase a cuenta Real si los resultados son satisfactorios
Métricas a Monitorear en Demo:
- Ganancia/pérdida diaria/semanal
- Drawdown máximo
- Tasa de acierto
- Duración promedio de operación
- Rendimiento de multiplicación de lotes
- Efectividad del trailing stop
Símbolos y Marcos Temporales Recomendados
Mejor Rendimiento:
✓ EURUSD - M15, M30 ✓ GBPUSD - M15, M30 ✓ XAUUSD (ORO) - M15, M30, H1 ✓ USDJPY - M15, M30
Rendimiento Medio:
○ AUDUSD - M15 ○ USDCAD - M15 ○ NZDUSD - M15
Recomendación: Optimice por separado para cada símbolo y use diferentes números mágicos.
⚠️ Advertencia de Riesgo y Responsabilidad
POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE:
-
El trading de Forex y CFD implica alto riesgo. Puede perder todo su capital.
-
Este EA no es una garantía de beneficios. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
-
La optimización es obligatoria. No use sin optimizar. Cada símbolo y marco temporal requiere diferentes configuraciones.
-
Pruebe en cuenta demo. No use en cuenta real sin mínimo 1 mes de pruebas en demo.
-
Riesgo de multiplicación de lotes: Valores de LotIncreaseMultiplier > 1.0 representan estrategia agresiva. Use 1.0 para trading conservador.
-
La gestión de riesgos es su responsabilidad:
- No opere con dinero que no pueda permitirse perder
- Mantenga el recuento máximo de posiciones bajo (1-3)
- Nunca desactive los stop loss
- No arriesgue más del 1-2% del saldo de su cuenta
-
Las condiciones del mercado cambian: El rendimiento puede variar en mercados en tendencia vs en rango.
-
La selección del broker importa: Use un broker con spreads bajos y buena ejecución.
-
Se recomienda VPS: Se recomienda el uso de VPS para operación ininterrumpida 24/7.
Todos los riesgos son suyos. Usted es el único responsable de las ganancias/pérdidas de las operaciones realizadas usando este EA.
Soporte y Contacto
¿Tiene Preguntas?
- Envíe un mensaje desde nuestra página de perfil MQL5: www.mql5.com/en/users/barissan/seller
- Contáctenos para problemas con el EA, sugerencias de optimización o solicitudes de funciones
- Puede compartir resultados de backtest y preguntar sobre sus experiencias
Temas que Apoyamos:
✓ Soporte de instalación y configuración ✓ Orientación de optimización ✓ Informes de errores ✓ Problemas de compatibilidad con broker ✓ Sugerencias estratégicas
Temas que No Apoyamos:
✗ Asesoramiento de trading personal ✗ Solicitudes de garantía de beneficios ✗ Compensación de pérdidas ✗ Gestión de cuentas
Especificaciones Técnicas
Plataforma: MetaTrader 5 Lenguaje: MQL5 Versión: 1.0 Depósito Mínimo: $100 (para 0.01 lote) Depósito Recomendado: $500+ Uso de CPU: Bajo Uso de Memoria: Medio Velocidad de Tick: Cada tick Backtest Soportado: Sí (modelo de cada tick) Multi-Divisa: Sí Cobertura Soportada: No (para cuentas netting)
Versión Demo
Prueba Gratuita de 14 Días
Puede probar el EA sin riesgo descargando la versión demo:
Características de la Versión Demo:
✓ 14 días de uso con todas las funciones ✓ Todos los filtros ajustables ✓ Puede realizar trading real ✗ Parámetros de trading bloqueados (lote, recuento de posiciones, etc.)
Características de la Versión Completa:
✓ Uso ilimitado ✓ Todos los parámetros ajustables ✓ Actualizaciones de por vida ✓ Soporte prioritario
Consejos para el Éxito
1. Sea Paciente
- Dé tiempo al EA para trabajar
- No se enfoque en resultados diarios, mire el rendimiento mensual
2. Gestión de Riesgos
- Nunca arriesgue más del 10% del saldo de su cuenta
- Tome máximo 1-2% de riesgo por operación
3. Diversifique
- Ejecute en múltiples símbolos
- Pruebe en diferentes marcos temporales
4. Monitoree
- Verifique los registros de operaciones diarias
- Analice operaciones perdedoras
- Note configuraciones exitosas
5. Aprenda
- Entienda la lógica del EA
- Aprenda la estrategia RSI
- Siga la dinámica del mercado
Conclusión
NeuraVault Pro es un sistema de trading profesional de reversión RSI. Con optimización adecuada, gestión de riesgos y uso paciente, puede proporcionar rendimiento consistente en los mercados forex.
Recuerde:
- La optimización es obligatoria
- Las pruebas en demo son esenciales
- La gestión de riesgos es vital
- Todos los riesgos son suyos
¡Le deseamos un trading exitoso!
Al comprar este EA, declara que ha leído y acepta todas las advertencias de riesgo anteriores.
