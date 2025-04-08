Neura Vault Pro

Descripción General

NeuraVault Pro v1.0 - Sistema de Trading Profesional de Reversión RSI

NeuraVault Pro es un sistema de trading automatizado profesional basado en reversiones del RSI (Índice de Fuerza Relativa). Está diseñado para capturar oportunidades de reversión en zonas de sobrecompra y sobreventa, equipado con filtros avanzados y funciones completas de gestión de riesgos.

Lógica de Trading

Estrategia Principal: Reversión RSI

El EA captura oportunidades de reversión cuando el mercado alcanza zonas de sobrecompra o sobreventa:

Señal de COMPRA:

El valor del RSI cae por debajo del nivel inferior definido (predeterminado: 40)

Indica que el mercado está sobrevendido con potencial de reversión alcista

Señal de VENTA:

El valor del RSI sube por encima del nivel superior definido (predeterminado: 60)

Indica que el mercado está sobrecomprado con potencial de reversión bajista

Ejemplo de Escenario de Trading

EURUSD M15 - Escenario de COMPRA

Condiciones del Mercado: Precio: 1.0850

RSI(14): 35 (Zona de sobreventa)

MACD: Cruce positivo

Tendencia: Sesgo alcista Decisión del EA: ✅ RSI < 40 (Señal de compra)

✅ Filtro MACD confirmado

✅ Límite máximo de posiciones no alcanzado Ejecución de la Operación: Posición: COMPRA 0.01 lote

Entrada: 1.0850

Stop Loss: 1.0820 (basado en ATR, dinámico)

Take Profit: 1.0895 (basado en ATR, dinámico)

Riesgo: $10 (ajustable) Gestión de Posición: Trailing Stop activo (multiplicador ATR: 1.0)

SL sube automáticamente a medida que el precio se mueve a beneficio

La posición se cierra en TP o TSL Segunda Posición (Multiplicación de Lotes): Si la señal continúa y no se alcanza el límite máximo de posiciones

Nueva posición: 0.01 × 2.0 = 0.02 lotes abiertos

La posición crece cuando la tendencia es fuerte

Funciones Avanzadas

1️⃣ Sistema Multi-Filtro (Opcional)

Filtro RSI: (Obligatorio)

Detecta zonas de sobrecompra/sobreventa

Seguimiento de RSI mín/máx para niveles dinámicos

Período y niveles ajustables

Filtro de Medias Móviles:

Cruces de MA Rápida (10) y MA Lenta (20)

Confirmación de dirección de tendencia

Opción EMA/SMA

Filtro MACD:

Cruces de línea MACD y línea de Señal

Confirmación de momentum

Períodos ajustables (12/26/9)

Filtro ADX:

Medición de fuerza de tendencia

Previene trading en tendencias débiles

Configuración de umbral (predeterminado: 25)

Filtro ATR:

Control de volatilidad

Previene trading en baja volatilidad

Valor mínimo de ATR basado en pips

Filtro Multi-Temporal (MTF):

Confirmación de tendencia desde marco temporal superior

Soporte desde marcos temporales H1, H4, D1

Período de MA ajustable (50)

2️⃣ Sistema de Multiplicación Progresiva de Lotes

Posición 1: 0.01 lote (inicial) Posición 2: 0.01 × 1.5 = 0.015 lote Posición 3: 0.015 × 1.5 = 0.0225 lote

Cómo Funciona:

El tamaño del lote aumenta con cada nueva posición por un multiplicador

Controlado por Lot Increase Multiplier (predeterminado: 2.0)

Limitado por Max Trade Lot (predeterminado: 1.0)

Cantidad de posiciones controlada por Max Open Positions (predeterminado: 3)

Ventajas:

Aumenta el potencial de beneficios en tendencias fuertes

Permanece bajo control de gestión de riesgos

SL/TP separados para cada posición

Importante: Esta es una estrategia agresiva de gestión de riesgos. Use Multiplier 1.0 para trading conservador.

3️⃣ Stop Loss y Take Profit Dinámicos

Cálculo Basado en ATR:

Stop Loss = Entrada ± (ATR × SL_Multiplicador) Take Profit = Entrada ± (ATR × TP_Multiplicador) Predeterminado: SL_Multiplicador = 1.5 TP_Multiplicador = 3.0 Ratio Riesgo/Beneficio = 1:2

Opción de SL/TP Fijos:

Establezca Use_Dynamic_SLTP = false para valores fijos en pips

FixedStopLossPips = 30 pips

FixedTakeProfitPips = 50 pips

4️⃣ Trailing Stop (Bloqueo de Beneficios)

Trailing Stop Basado en ATR:

Distancia de Trailing = ATR × ATR_TS_Multiplicador Ejemplo: ATR = 0.0020 (20 pips) Multiplicador = 1.0 Distancia de Trailing = 20 pips Cuando la posición de COMPRA tiene +20 pips de beneficio: → SL se mueve automáticamente al precio de entrada → SL sube a medida que el precio sube → El beneficio está protegido

Controles de Seguridad:

Cumple con el nivel mínimo de stop del broker

Control de nivel de congelación

Previene errores de stops inválidos

5️⃣ Gestión de Riesgos

Riesgo por Posición:

MaxRiskPerTradeUSD = $20 (predeterminado)

Cálculo automático de lote basado en distancia de Stop Loss

Previene riesgo excesivo del saldo de cuenta

Control de Posiciones Máximas:

Max_Open_Positions = 3

Límite de posiciones abiertas por símbolo

Previene carga excesiva de lotes

Control de Margen:

Cálculo de margen antes de cada operación

No abre operación si hay margen insuficiente

Minimiza riesgo de margin call

Panel HUD Visual

Información en Tiempo Real:

┌─────────────────────────────────┐ │ NeuraVault Pro V1.0 │ │ EURUSD / M15 │ ├─────────────────────────────────┤ │ PRECIO: BID 1.08500 / ASK 1.08520│ │ │ │ TRADING AUTOMÁTICO: │ │ Modo: ON | Pos: 2/3 | Lote: 0.01│ │ TS: ON | Mult ATR: 1.0 │ │ │ │ FILTROS: │ │ RSI(14): ON | 35.2 | Zona COMPRA│ │ RSI Mín (1h): 32.1 | Máx: 68.5 │ │ Cruce MA: ON | ALCISTA │ │ MACD: ON | 0.0015 | ALCISTA │ │ ADX(14): ON | 28.5 | TENDENCIA │ │ ATR(14): ON | 18.5 pips │ │ MTF(H1): ON | TENDENCIA ALCISTA │ └─────────────────────────────────┘

Indicadores de Estado de Color:

Verde: Alcista/Activo/En tendencia

Rojo: Bajista/Apagado/En rango

Amarillo: Neutral/Advertencia

Gris: Deshabilitado

Señales en el Gráfico:

Flecha Verde (↑): Señal de COMPRA

Flecha Roja (↓): Señal de VENTA

Señales históricas también mostradas en el gráfico

Instalación y Uso

Paso 1: Instalación

Cargue el EA en MetaTrader 5 Arrástrelo al gráfico del símbolo deseado Habilite AutoTrading (botón verde "AutoTrading")

Paso 2: Configuración Básica

=== CONFIGURACIÓN OBLIGATORIA === ✓ TradeLotSize = 0.01 (lote inicial) ✓ MaxRiskPerTradeUSD = 20 (riesgo por operación) ✓ Max_Open_Positions = 3 (posiciones máximas) ✓ RSI_Period = 14 ✓ RSI_BuyLevel = 40 ✓ RSI_SellLevel = 60 === FILTROS OPCIONALES === □ Use_MA_Filter = false (inicialmente apagado) □ Use_MACD_Filter = true (recomendado) □ Use_ADX_Filter = false □ Use_ATR_Filter = false □ Use_MTF_Filter = false

Paso 3: Optimización (¡MUY IMPORTANTE!)

⚠️ ADVERTENCIA: ¡DEBE optimizar para cada símbolo y marco temporal!

Por Qué Se Requiere Optimización:

La volatilidad de EURUSD difiere de la volatilidad del ORO

Los niveles de RSI en M5 se comportan diferente que en H1

Cada mercado tiene su propia dinámica única

Las configuraciones no optimizadas pueden llevar a pérdidas

Parámetros de Optimización:

1. Parámetros Principales (Obligatorio):

RSI_Period: 10-20 (paso: 2) RSI_BuyLevel: 30-45 (paso: 5) RSI_SellLevel: 55-70 (paso: 5)

2. Gestión de Riesgos:

TradeLotSize: 0.01-0.10 (paso: 0.01) LotIncreaseMultiplier: 1.0-2.5 (paso: 0.5) Max_Open_Positions: 1-5 (paso: 1) SL_ATR_Multiplier: 1.0-3.0 (paso: 0.5) TP_ATR_Multiplier: 2.0-5.0 (paso: 0.5)

3. Filtros (Opcional):

FastMA_Period: 5-20 (paso: 5) SlowMA_Period: 15-50 (paso: 5) ADX_Threshold: 20-30 (paso: 5) Min_ATR_Value_Pips: 10-30 (paso: 5)

Pasos de Optimización:

Abra Strategy Tester (Ctrl+R) Seleccione el EA Elija símbolo y marco temporal (ej., EURUSD, M15) Período: Use mínimo 6 meses de datos Vaya a la pestaña de Optimización Agregue los parámetros anteriores Presione el botón Iniciar Seleccione mejores resultados (Factor de Beneficio, Drawdown, Winrate) Verifique estas configuraciones con pruebas forward

Criterios de Optimización:

✓ Factor de Beneficio > 1.5 ✓ Tasa de Acierto > 50% ✓ Drawdown Máximo < 20% ✓ Total de Operaciones > 50 (para significancia estadística) ✓ Factor de Recuperación > 3.0

Paso 4: Pruebas en Cuenta Demo

⚠️ ¡PRIMERO DEMO, LUEGO REAL!

Proceso de Prueba en Demo (Mínimo 1 Mes):

Abra una cuenta demo Aplique configuraciones optimizadas Ejecute durante mínimo 1 mes Monitoree el rendimiento diario Revise los registros de operaciones Verifique los niveles de drawdown Pase a cuenta Real si los resultados son satisfactorios

Métricas a Monitorear en Demo:

Ganancia/pérdida diaria/semanal

Drawdown máximo

Tasa de acierto

Duración promedio de operación

Rendimiento de multiplicación de lotes

Efectividad del trailing stop

Símbolos y Marcos Temporales Recomendados

Mejor Rendimiento:

✓ EURUSD - M15, M30 ✓ GBPUSD - M15, M30 ✓ XAUUSD (ORO) - M15, M30, H1 ✓ USDJPY - M15, M30

Rendimiento Medio:

○ AUDUSD - M15 ○ USDCAD - M15 ○ NZDUSD - M15

Recomendación: Optimice por separado para cada símbolo y use diferentes números mágicos.

⚠️ Advertencia de Riesgo y Responsabilidad

POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE:

El trading de Forex y CFD implica alto riesgo. Puede perder todo su capital. Este EA no es una garantía de beneficios. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. La optimización es obligatoria. No use sin optimizar. Cada símbolo y marco temporal requiere diferentes configuraciones. Pruebe en cuenta demo. No use en cuenta real sin mínimo 1 mes de pruebas en demo. Riesgo de multiplicación de lotes: Valores de LotIncreaseMultiplier > 1.0 representan estrategia agresiva. Use 1.0 para trading conservador. La gestión de riesgos es su responsabilidad: No opere con dinero que no pueda permitirse perder

Mantenga el recuento máximo de posiciones bajo (1-3)

Nunca desactive los stop loss

No arriesgue más del 1-2% del saldo de su cuenta Las condiciones del mercado cambian: El rendimiento puede variar en mercados en tendencia vs en rango. La selección del broker importa: Use un broker con spreads bajos y buena ejecución. Se recomienda VPS: Se recomienda el uso de VPS para operación ininterrumpida 24/7.

Todos los riesgos son suyos. Usted es el único responsable de las ganancias/pérdidas de las operaciones realizadas usando este EA.

Soporte y Contacto

¿Tiene Preguntas?

Envíe un mensaje desde nuestra página de perfil MQL5: www.mql5.com/en/users/barissan/seller

Contáctenos para problemas con el EA, sugerencias de optimización o solicitudes de funciones

Puede compartir resultados de backtest y preguntar sobre sus experiencias

Temas que Apoyamos:

✓ Soporte de instalación y configuración ✓ Orientación de optimización ✓ Informes de errores ✓ Problemas de compatibilidad con broker ✓ Sugerencias estratégicas

Temas que No Apoyamos:

✗ Asesoramiento de trading personal ✗ Solicitudes de garantía de beneficios ✗ Compensación de pérdidas ✗ Gestión de cuentas

Especificaciones Técnicas

Plataforma: MetaTrader 5 Lenguaje: MQL5 Versión: 1.0 Depósito Mínimo: $100 (para 0.01 lote) Depósito Recomendado: $500+ Uso de CPU: Bajo Uso de Memoria: Medio Velocidad de Tick: Cada tick Backtest Soportado: Sí (modelo de cada tick) Multi-Divisa: Sí Cobertura Soportada: No (para cuentas netting)

Versión Demo

Prueba Gratuita de 14 Días

Puede probar el EA sin riesgo descargando la versión demo:

Características de la Versión Demo:

✓ 14 días de uso con todas las funciones ✓ Todos los filtros ajustables ✓ Puede realizar trading real ✗ Parámetros de trading bloqueados (lote, recuento de posiciones, etc.)

Características de la Versión Completa:

✓ Uso ilimitado ✓ Todos los parámetros ajustables ✓ Actualizaciones de por vida ✓ Soporte prioritario

Consejos para el Éxito

1. Sea Paciente

Dé tiempo al EA para trabajar

No se enfoque en resultados diarios, mire el rendimiento mensual

2. Gestión de Riesgos

Nunca arriesgue más del 10% del saldo de su cuenta

Tome máximo 1-2% de riesgo por operación

3. Diversifique

Ejecute en múltiples símbolos

Pruebe en diferentes marcos temporales

4. Monitoree

Verifique los registros de operaciones diarias

Analice operaciones perdedoras

Note configuraciones exitosas

5. Aprenda

Entienda la lógica del EA

Aprenda la estrategia RSI

Siga la dinámica del mercado

Conclusión

NeuraVault Pro es un sistema de trading profesional de reversión RSI. Con optimización adecuada, gestión de riesgos y uso paciente, puede proporcionar rendimiento consistente en los mercados forex.

Recuerde:

La optimización es obligatoria

Las pruebas en demo son esenciales

La gestión de riesgos es vital

Todos los riesgos son suyos

¡Le deseamos un trading exitoso!

Al comprar este EA, declara que ha leído y acepta todas las advertencias de riesgo anteriores.

