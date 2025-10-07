Neura Vault Pro

Überblick

NeuraVault Pro v1.0 - Professionelles RSI-Umkehr-Handelssystem

NeuraVault Pro ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem basierend auf RSI (Relative Strength Index) Umkehrungen. Es wurde entwickelt, um Umkehrgelegenheiten in überkauften und überverkauften Zonen zu erfassen, ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern und umfassenden Risikomanagement-Funktionen.

Handelslogik

Kernstrategie: RSI-Umkehr

Der EA erfasst Umkehrgelegenheiten, wenn der Markt überkaufte oder überverkaufte Zonen erreicht:

KAUF-Signal:

RSI-Wert fällt unter das definierte untere Level (Standard: 40)

Zeigt an, dass der Markt überverkauft ist mit Aufwärtsumkehrpotenzial

VERKAUF-Signal:

RSI-Wert steigt über das definierte obere Level (Standard: 60)

Zeigt an, dass der Markt überkauft ist mit Abwärtsumkehrpotenzial

Beispiel-Handelsszenario

EURUSD M15 - KAUF-Szenario

Marktbedingungen: Preis: 1.0850

RSI(14): 35 (Überverkaufte Zone)

MACD: Positive Kreuzung

Trend: Bullische Tendenz EA-Entscheidung: ✅ RSI < 40 (Kaufsignal)

✅ MACD-Filter bestätigt

✅ Maximales Positionslimit nicht erreicht Trade-Ausführung: Position: KAUF 0.01 Lot

Einstieg: 1.0850

Stop Loss: 1.0820 (ATR-basiert, dynamisch)

Take Profit: 1.0895 (ATR-basiert, dynamisch)

Risiko: $10 (anpassbar) Positionsverwaltung: Trailing Stop aktiv (ATR-Multiplikator: 1.0)

SL steigt automatisch, während sich der Preis in Richtung Gewinn bewegt

Position schließt bei TP oder TSL Zweite Position (Lot-Multiplikation): Wenn Signal fortsetzt und maximales Positionslimit nicht erreicht ist

Neue Position: 0.01 × 2.0 = 0.02 Lot eröffnet

Position wächst bei starkem Trend

Erweiterte Funktionen

1️⃣ Multi-Filter-System (Optional)

RSI-Filter: (Pflicht)

Erkennt überkaufte/überverkaufte Zonen

Min/Max RSI-Verfolgung für dynamische Levels

Anpassbare Periode und Levels

Gleitender Durchschnitt Filter:

Kreuzungen von schnellem MA (10) und langsamem MA (20)

Trendrichtungsbestätigung

EMA/SMA-Option

MACD-Filter:

MACD-Linie und Signal-Linien-Kreuzungen

Momentum-Bestätigung

Anpassbare Perioden (12/26/9)

ADX-Filter:

Trendstärkemessung

Verhindert Handel bei schwachen Trends

Schwellenwert-Einstellung (Standard: 25)

ATR-Filter:

Volatilitätskontrolle

Verhindert Handel bei niedriger Volatilität

Pip-basierter Mindest-ATR-Wert

Multi-Zeitrahmen (MTF) Filter:

Trendbestätigung vom höheren Zeitrahmen

Unterstützung von H1, H4, D1 Zeitrahmen

Anpassbare MA-Periode (50)

2️⃣ Progressives Lot-Multiplikationssystem

Position 1: 0.01 Lot (initial) Position 2: 0.01 × 1.5 = 0.015 Lot Position 3: 0.015 × 1.5 = 0.0225 Lot

Wie es funktioniert:

Lotgröße steigt mit jeder neuen Position um einen Multiplikator

Gesteuert durch Lot Increase Multiplier (Standard: 2.0)

Begrenzt durch Max Trade Lot (Standard: 1.0)

Positionszahl gesteuert durch Max Open Positions (Standard: 3)

Vorteile:

Erhöht Gewinnpotenzial in starken Trends

Bleibt unter Risikomanagement-Kontrolle

Separate SL/TP für jede Position

Wichtig: Dies ist eine aggressive Risikomanagement-Strategie. Verwenden Sie Multiplier 1.0 für konservativen Handel.

3️⃣ Dynamischer Stop Loss & Take Profit

ATR-basierte Berechnung:

Stop Loss = Einstieg ± (ATR × SL_Multiplikator) Take Profit = Einstieg ± (ATR × TP_Multiplikator) Standard: SL_Multiplikator = 1.5 TP_Multiplikator = 3.0 Risiko/Gewinn-Verhältnis = 1:2

Feste SL/TP-Option:

Setzen Sie Use_Dynamic_SLTP = false für feste Pip-Werte

FixedStopLossPips = 30 Pips

FixedTakeProfitPips = 50 Pips

4️⃣ Trailing Stop (Gewinnsicherung)

ATR-basierter Trailing Stop:

Trailing-Distanz = ATR × ATR_TS_Multiplikator Beispiel: ATR = 0.0020 (20 Pips) Multiplikator = 1.0 Trailing-Distanz = 20 Pips Wenn KAUF-Position +20 Pips im Gewinn ist: → SL bewegt sich automatisch zum Einstiegspreis → SL steigt mit steigendem Preis → Gewinn ist geschützt

Sicherheitskontrollen:

Entspricht dem Mindest-Stop-Level des Brokers

Freeze-Level-Kontrolle

Verhindert ungültige Stop-Fehler

5️⃣ Risikomanagement

Risiko pro Position:

MaxRiskPerTradeUSD = $20 (Standard)

Automatische Lot-Berechnung basierend auf Stop-Loss-Distanz

Verhindert übermäßiges Kontostand-Risiko

Maximale Positionskontrolle:

Max_Open_Positions = 3

Offene Positionslimit pro Symbol

Verhindert übermäßige Lot-Belastung

Margin-Kontrolle:

Margin-Berechnung vor jedem Trade

Öffnet keinen Trade bei unzureichender Margin

Minimiert Margin-Call-Risiko

Visuelles HUD-Panel

Echtzeit-Informationen:

┌─────────────────────────────────┐ │ NeuraVault Pro V1.0 │ │ EURUSD / M15 │ ├─────────────────────────────────┤ │ PREIS: BID 1.08500 / ASK 1.08520│ │ │ │ AUTO-HANDEL: │ │ Modus: AN | Pos: 2/3 | Lot: 0.01│ │ TS: AN | ATR Mult: 1.0 │ │ │ │ FILTER: │ │ RSI(14): AN | 35.2 | KAUF-Zone │ │ Min RSI (1Std): 32.1 | Max: 68.5│ │ MA Kreuz: AN | BULLISCH │ │ MACD: AN | 0.0015 | BULLISCH │ │ ADX(14): AN | 28.5 | TREND │ │ ATR(14): AN | 18.5 Pips │ │ MTF(H1): AN | AUFWÄRTSTREND │ └─────────────────────────────────┘

Farbstatus-Indikatoren:

Grün: Bullisch/Aktiv/Trending

Rot: Bärisch/Aus/Ranging

Gelb: Neutral/Warnung

Grau: Deaktiviert

Chart-Signale:

Grüner Pfeil (↑): KAUF-Signal

Roter Pfeil (↓): VERKAUF-Signal

Historische Signale auch im Chart angezeigt

Installation und Verwendung

Schritt 1: Installation

Laden Sie den EA in MetaTrader 5 Ziehen Sie ihn auf das Chart des gewünschten Symbols Aktivieren Sie AutoTrading (grüner "AutoTrading"-Button)

Schritt 2: Grundeinstellungen

=== PFLICHTEINSTELLUNGEN === ✓ TradeLotSize = 0.01 (Initial-Lot) ✓ MaxRiskPerTradeUSD = 20 (Risiko pro Trade) ✓ Max_Open_Positions = 3 (Maximale Positionen) ✓ RSI_Period = 14 ✓ RSI_BuyLevel = 40 ✓ RSI_SellLevel = 60 === OPTIONALE FILTER === □ Use_MA_Filter = false (anfangs aus) □ Use_MACD_Filter = true (empfohlen) □ Use_ADX_Filter = false □ Use_ATR_Filter = false □ Use_MTF_Filter = false

Schritt 3: Optimierung (SEHR WICHTIG!)

⚠️ WARNUNG: Sie MÜSSEN für jedes Symbol und jeden Zeitrahmen optimieren!

Warum Optimierung erforderlich ist:

EURUSD-Volatilität unterscheidet sich von GOLD-Volatilität

RSI-Levels auf M5 verhalten sich anders als auf H1

Jeder Markt hat seine eigene einzigartige Dynamik

Nicht optimierte Einstellungen können zu Verlusten führen

Optimierungsparameter:

1. Kernparameter (Pflicht):

RSI_Period: 10-20 (Schritt: 2) RSI_BuyLevel: 30-45 (Schritt: 5) RSI_SellLevel: 55-70 (Schritt: 5)

2. Risikomanagement:

TradeLotSize: 0.01-0.10 (Schritt: 0.01) LotIncreaseMultiplier: 1.0-2.5 (Schritt: 0.5) Max_Open_Positions: 1-5 (Schritt: 1) SL_ATR_Multiplier: 1.0-3.0 (Schritt: 0.5) TP_ATR_Multiplier: 2.0-5.0 (Schritt: 0.5)

3. Filter (Optional):

FastMA_Period: 5-20 (Schritt: 5) SlowMA_Period: 15-50 (Schritt: 5) ADX_Threshold: 20-30 (Schritt: 5) Min_ATR_Value_Pips: 10-30 (Schritt: 5)

Optimierungsschritte:

Öffnen Sie Strategy Tester (Ctrl+R) Wählen Sie den EA Wählen Sie Symbol und Zeitrahmen (z.B. EURUSD, M15) Periode: Verwenden Sie mindestens 6 Monate Daten Gehen Sie zum Optimierungs-Tab Fügen Sie die obigen Parameter hinzu Drücken Sie Start-Button Wählen Sie beste Ergebnisse (Profit Factor, Drawdown, Winrate) Verifizieren Sie diese Einstellungen mit Forward-Testing

Optimierungskriterien:

✓ Profit Factor > 1.5 ✓ Win Rate > 50% ✓ Max Drawdown < 20% ✓ Total Trades > 50 (für statistische Signifikanz) ✓ Recovery Factor > 3.0

Schritt 4: Demo-Konto-Test

⚠️ ERST DEMO, DANN REAL!

Demo-Test-Prozess (Mindestens 1 Monat):

Öffnen Sie ein Demo-Konto Wenden Sie optimierte Einstellungen an Lassen Sie mindestens 1 Monat laufen Überwachen Sie tägliche Performance Überprüfen Sie Trade-Logs Prüfen Sie Drawdown-Levels Wechseln Sie zu Real-Konto, wenn Ergebnisse zufriedenstellend sind

In Demo zu überwachende Metriken:

Täglicher/wöchentlicher Gewinn/Verlust

Maximaler Drawdown

Gewinnrate

Durchschnittliche Trade-Dauer

Lot-Multiplikations-Performance

Trailing-Stop-Effektivität

Empfohlene Symbole und Zeitrahmen

Beste Performance:

✓ EURUSD - M15, M30 ✓ GBPUSD - M15, M30 ✓ XAUUSD (GOLD) - M15, M30, H1 ✓ USDJPY - M15, M30

Mittlere Performance:

○ AUDUSD - M15 ○ USDCAD - M15 ○ NZDUSD - M15

Empfehlung: Optimieren Sie separat für jedes Symbol und verwenden Sie unterschiedliche Magic Numbers.

⚠️ Risikowarnung und Haftung

BITTE SORGFÄLTIG LESEN:

Forex- und CFD-Handel birgt hohes Risiko. Sie können Ihr gesamtes Kapital verlieren. Dieser EA ist keine Gewinngarantie. Vergangene Performance garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Optimierung ist Pflicht. Verwenden Sie nicht ohne Optimierung. Jedes Symbol und jeder Zeitrahmen erfordert unterschiedliche Einstellungen. Testen Sie auf Demo-Konto. Verwenden Sie nicht auf Real-Konto ohne mindestens 1 Monat Demo-Test. Lot-Multiplikations-Risiko: LotIncreaseMultiplier > 1.0 Werte repräsentieren aggressive Strategie. Verwenden Sie 1.0 für konservativen Handel. Risikomanagement ist Ihre Verantwortung: Handeln Sie nicht mit Geld, das Sie sich nicht leisten können zu verlieren

Halten Sie maximale Positionszahl niedrig (1-3)

Deaktivieren Sie niemals Stop-Losses

Riskieren Sie nicht mehr als 1-2% Ihres Kontostands Marktbedingungen ändern sich: Performance kann in Trend- vs. Range-Märkten variieren. Broker-Auswahl ist wichtig: Verwenden Sie einen Broker mit niedrigen Spreads und guter Ausführung. VPS empfohlen: VPS-Nutzung wird für 24/7-Unterbrechungsfreien Betrieb empfohlen.

Alle Risiken liegen bei Ihnen. Sie sind allein verantwortlich für Gewinne/Verluste aus Trades, die mit diesem EA getätigt werden.

Support und Kontakt

Haben Sie Fragen?

Senden Sie eine Nachricht von unserer MQL5-Profilseite: www.mql5.com/en/users/barissan/seller

Kontaktieren Sie uns für EA-Probleme, Optimierungsvorschläge oder Feature-Anfragen

Sie können Backtest-Ergebnisse teilen und über Ihre Erfahrungen sprechen

Themen, die wir unterstützen:

✓ Installations- und Setup-Support ✓ Optimierungsberatung ✓ Bug-Berichte ✓ Broker-Kompatibilitätsprobleme ✓ Strategische Vorschläge

Themen, die wir nicht unterstützen:

✗ Persönliche Handelsberatung ✗ Gewinngarantie-Anfragen ✗ Verlustkompensation ✗ Kontoverwaltung

Technische Spezifikationen

Plattform: MetaTrader 5 Sprache: MQL5 Version: 1.0 Mindesteinzahlung: $100 (für 0.01 Lot) Empfohlene Einzahlung: $500+ CPU-Nutzung: Niedrig Speichernutzung: Mittel Tick-Geschwindigkeit: Jeder Tick Backtest-Unterstützung: Ja (Every-Tick-Modell) Multi-Währung: Ja Hedge-Unterstützung: Nein (für Netting-Konten)

Demo-Version

14-Tage Kostenlose Testversion

Sie können den EA risikofrei testen, indem Sie die Demo-Version herunterladen:

Demo-Versions-Features:

✓ 14 Tage Vollausstattung ✓ Alle Filter einstellbar ✓ Kann echten Handel durchführen ✗ Handelsparameter gesperrt (Lot, Positionsanzahl usw.)

Vollversions-Features:

✓ Unbegrenzte Nutzung ✓ Alle Parameter einstellbar ✓ Lebenslange Updates ✓ Prioritäts-Support

Tipps für den Erfolg

1. Seien Sie geduldig

Geben Sie dem EA Zeit zum Arbeiten

Konzentrieren Sie sich nicht auf tägliche Ergebnisse, schauen Sie auf monatliche Performance

2. Risikomanagement

Riskieren Sie niemals mehr als 10% Ihres Kontostands

Nehmen Sie maximal 1-2% Risiko pro Trade

3. Diversifizieren

Laufen Sie auf mehreren Symbolen

Testen Sie auf verschiedenen Zeitrahmen

4. Überwachen

Überprüfen Sie tägliche Trade-Logs

Analysieren Sie verlorene Trades

Notieren Sie erfolgreiche Einstellungen

5. Lernen

Verstehen Sie die EA-Logik

Lernen Sie die RSI-Strategie

Verfolgen Sie Marktdynamiken

Fazit

NeuraVault Pro ist ein professionelles RSI-Umkehr-Handelssystem. Mit angemessener Optimierung, Risikomanagement und geduldiger Nutzung kann es konsistente Performance in Forex-Märkten liefern.

Denken Sie daran:

Optimierung ist Pflicht

Demo-Test ist unerlässlich

Risikomanagement ist lebenswichtig

Alle Risiken liegen bei Ihnen

Wir wünschen Ihnen erfolgreichen Handel!

Mit dem Kauf dieses EA erklären Sie, dass Sie alle oben genannten Risikowarnungen gelesen und akzeptiert haben.

