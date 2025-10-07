Neura Vault Pro

NeuraVault Pro v1.0 - Professionelles RSI-Umkehr-Handelssystem

Überblick

NeuraVault Pro ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem basierend auf RSI (Relative Strength Index) Umkehrungen. Es wurde entwickelt, um Umkehrgelegenheiten in überkauften und überverkauften Zonen zu erfassen, ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern und umfassenden Risikomanagement-Funktionen.

Handelslogik

Kernstrategie: RSI-Umkehr

Der EA erfasst Umkehrgelegenheiten, wenn der Markt überkaufte oder überverkaufte Zonen erreicht:

KAUF-Signal:

  • RSI-Wert fällt unter das definierte untere Level (Standard: 40)
  • Zeigt an, dass der Markt überverkauft ist mit Aufwärtsumkehrpotenzial

VERKAUF-Signal:

  • RSI-Wert steigt über das definierte obere Level (Standard: 60)
  • Zeigt an, dass der Markt überkauft ist mit Abwärtsumkehrpotenzial

Beispiel-Handelsszenario

EURUSD M15 - KAUF-Szenario

  1. Marktbedingungen:

    • Preis: 1.0850
    • RSI(14): 35 (Überverkaufte Zone)
    • MACD: Positive Kreuzung
    • Trend: Bullische Tendenz

  2. EA-Entscheidung:

    • ✅ RSI < 40 (Kaufsignal)
    • ✅ MACD-Filter bestätigt
    • ✅ Maximales Positionslimit nicht erreicht

  3. Trade-Ausführung:

    • Position: KAUF 0.01 Lot
    • Einstieg: 1.0850
    • Stop Loss: 1.0820 (ATR-basiert, dynamisch)
    • Take Profit: 1.0895 (ATR-basiert, dynamisch)
    • Risiko: $10 (anpassbar)

  4. Positionsverwaltung:

    • Trailing Stop aktiv (ATR-Multiplikator: 1.0)
    • SL steigt automatisch, während sich der Preis in Richtung Gewinn bewegt
    • Position schließt bei TP oder TSL

  5. Zweite Position (Lot-Multiplikation):

    • Wenn Signal fortsetzt und maximales Positionslimit nicht erreicht ist
    • Neue Position: 0.01 × 2.0 = 0.02 Lot eröffnet
    • Position wächst bei starkem Trend

Erweiterte Funktionen

1️⃣ Multi-Filter-System (Optional)

RSI-Filter: (Pflicht)

  • Erkennt überkaufte/überverkaufte Zonen
  • Min/Max RSI-Verfolgung für dynamische Levels
  • Anpassbare Periode und Levels

Gleitender Durchschnitt Filter:

  • Kreuzungen von schnellem MA (10) und langsamem MA (20)
  • Trendrichtungsbestätigung
  • EMA/SMA-Option

MACD-Filter:

  • MACD-Linie und Signal-Linien-Kreuzungen
  • Momentum-Bestätigung
  • Anpassbare Perioden (12/26/9)

ADX-Filter:

  • Trendstärkemessung
  • Verhindert Handel bei schwachen Trends
  • Schwellenwert-Einstellung (Standard: 25)

ATR-Filter:

  • Volatilitätskontrolle
  • Verhindert Handel bei niedriger Volatilität
  • Pip-basierter Mindest-ATR-Wert

Multi-Zeitrahmen (MTF) Filter:

  • Trendbestätigung vom höheren Zeitrahmen
  • Unterstützung von H1, H4, D1 Zeitrahmen
  • Anpassbare MA-Periode (50)

2️⃣ Progressives Lot-Multiplikationssystem

Position 1: 0.01 Lot (initial) Position 2: 0.01 × 1.5 = 0.015 Lot Position 3: 0.015 × 1.5 = 0.0225 Lot

Wie es funktioniert:

  • Lotgröße steigt mit jeder neuen Position um einen Multiplikator
  • Gesteuert durch Lot Increase Multiplier (Standard: 2.0)
  • Begrenzt durch Max Trade Lot (Standard: 1.0)
  • Positionszahl gesteuert durch Max Open Positions (Standard: 3)

Vorteile:

  • Erhöht Gewinnpotenzial in starken Trends
  • Bleibt unter Risikomanagement-Kontrolle
  • Separate SL/TP für jede Position

Wichtig: Dies ist eine aggressive Risikomanagement-Strategie. Verwenden Sie Multiplier 1.0 für konservativen Handel.

3️⃣ Dynamischer Stop Loss & Take Profit

ATR-basierte Berechnung:

Stop Loss = Einstieg ± (ATR × SL_Multiplikator)
Take Profit = Einstieg ± (ATR × TP_Multiplikator)

Standard:
SL_Multiplikator = 1.5
TP_Multiplikator = 3.0
Risiko/Gewinn-Verhältnis = 1:2

Feste SL/TP-Option:

  • Setzen Sie Use_Dynamic_SLTP = false für feste Pip-Werte
  • FixedStopLossPips = 30 Pips
  • FixedTakeProfitPips = 50 Pips

4️⃣ Trailing Stop (Gewinnsicherung)

ATR-basierter Trailing Stop:

Trailing-Distanz = ATR × ATR_TS_Multiplikator Beispiel: ATR = 0.0020 (20 Pips) Multiplikator = 1.0 Trailing-Distanz = 20 Pips Wenn KAUF-Position +20 Pips im Gewinn ist: → SL bewegt sich automatisch zum Einstiegspreis → SL steigt mit steigendem Preis → Gewinn ist geschützt

Sicherheitskontrollen:

  • Entspricht dem Mindest-Stop-Level des Brokers
  • Freeze-Level-Kontrolle
  • Verhindert ungültige Stop-Fehler

5️⃣ Risikomanagement

Risiko pro Position:

  • MaxRiskPerTradeUSD = $20 (Standard)
  • Automatische Lot-Berechnung basierend auf Stop-Loss-Distanz
  • Verhindert übermäßiges Kontostand-Risiko

Maximale Positionskontrolle:

  • Max_Open_Positions = 3
  • Offene Positionslimit pro Symbol
  • Verhindert übermäßige Lot-Belastung

Margin-Kontrolle:

  • Margin-Berechnung vor jedem Trade
  • Öffnet keinen Trade bei unzureichender Margin
  • Minimiert Margin-Call-Risiko

Visuelles HUD-Panel

Echtzeit-Informationen:

┌─────────────────────────────────┐
│ NeuraVault Pro V1.0             │
│ EURUSD / M15                    │
├─────────────────────────────────┤
│ PREIS: BID 1.08500 / ASK 1.08520│
│                                 │
│ AUTO-HANDEL:                    │
│ Modus: AN | Pos: 2/3 | Lot: 0.01│
│ TS: AN | ATR Mult: 1.0          │
│                                 │
│ FILTER:                         │
│ RSI(14): AN | 35.2 | KAUF-Zone │
│ Min RSI (1Std): 32.1 | Max: 68.5│
│ MA Kreuz: AN | BULLISCH         │
│ MACD: AN | 0.0015 | BULLISCH    │
│ ADX(14): AN | 28.5 | TREND      │
│ ATR(14): AN | 18.5 Pips         │
│ MTF(H1): AN | AUFWÄRTSTREND     │
└─────────────────────────────────┘

Farbstatus-Indikatoren:

  • Grün: Bullisch/Aktiv/Trending
  • Rot: Bärisch/Aus/Ranging
  • Gelb: Neutral/Warnung
  • Grau: Deaktiviert

Chart-Signale:

  • Grüner Pfeil (↑): KAUF-Signal
  • Roter Pfeil (↓): VERKAUF-Signal
  • Historische Signale auch im Chart angezeigt

Installation und Verwendung

Schritt 1: Installation

  1. Laden Sie den EA in MetaTrader 5
  2. Ziehen Sie ihn auf das Chart des gewünschten Symbols
  3. Aktivieren Sie AutoTrading (grüner "AutoTrading"-Button)

Schritt 2: Grundeinstellungen

=== PFLICHTEINSTELLUNGEN === ✓ TradeLotSize = 0.01 (Initial-Lot) ✓ MaxRiskPerTradeUSD = 20 (Risiko pro Trade) ✓ Max_Open_Positions = 3 (Maximale Positionen) ✓ RSI_Period = 14 ✓ RSI_BuyLevel = 40 ✓ RSI_SellLevel = 60 === OPTIONALE FILTER === □ Use_MA_Filter = false (anfangs aus) □ Use_MACD_Filter = true (empfohlen) □ Use_ADX_Filter = false □ Use_ATR_Filter = false □ Use_MTF_Filter = false

Schritt 3: Optimierung (SEHR WICHTIG!)

⚠️ WARNUNG: Sie MÜSSEN für jedes Symbol und jeden Zeitrahmen optimieren!

Warum Optimierung erforderlich ist:

  • EURUSD-Volatilität unterscheidet sich von GOLD-Volatilität
  • RSI-Levels auf M5 verhalten sich anders als auf H1
  • Jeder Markt hat seine eigene einzigartige Dynamik
  • Nicht optimierte Einstellungen können zu Verlusten führen

Optimierungsparameter:

1. Kernparameter (Pflicht):

RSI_Period: 10-20 (Schritt: 2)
RSI_BuyLevel: 30-45 (Schritt: 5)
RSI_SellLevel: 55-70 (Schritt: 5)

2. Risikomanagement:

TradeLotSize: 0.01-0.10 (Schritt: 0.01) LotIncreaseMultiplier: 1.0-2.5 (Schritt: 0.5) Max_Open_Positions: 1-5 (Schritt: 1) SL_ATR_Multiplier: 1.0-3.0 (Schritt: 0.5) TP_ATR_Multiplier: 2.0-5.0 (Schritt: 0.5)

3. Filter (Optional):

FastMA_Period: 5-20 (Schritt: 5)
SlowMA_Period: 15-50 (Schritt: 5)
ADX_Threshold: 20-30 (Schritt: 5)
Min_ATR_Value_Pips: 10-30 (Schritt: 5)

Optimierungsschritte:

  1. Öffnen Sie Strategy Tester (Ctrl+R)
  2. Wählen Sie den EA
  3. Wählen Sie Symbol und Zeitrahmen (z.B. EURUSD, M15)
  4. Periode: Verwenden Sie mindestens 6 Monate Daten
  5. Gehen Sie zum Optimierungs-Tab
  6. Fügen Sie die obigen Parameter hinzu
  7. Drücken Sie Start-Button
  8. Wählen Sie beste Ergebnisse (Profit Factor, Drawdown, Winrate)
  9. Verifizieren Sie diese Einstellungen mit Forward-Testing

Optimierungskriterien:

✓ Profit Factor > 1.5 ✓ Win Rate > 50% ✓ Max Drawdown < 20% ✓ Total Trades > 50 (für statistische Signifikanz) ✓ Recovery Factor > 3.0

Schritt 4: Demo-Konto-Test

⚠️ ERST DEMO, DANN REAL!

Demo-Test-Prozess (Mindestens 1 Monat):

  1. Öffnen Sie ein Demo-Konto
  2. Wenden Sie optimierte Einstellungen an
  3. Lassen Sie mindestens 1 Monat laufen
  4. Überwachen Sie tägliche Performance
  5. Überprüfen Sie Trade-Logs
  6. Prüfen Sie Drawdown-Levels
  7. Wechseln Sie zu Real-Konto, wenn Ergebnisse zufriedenstellend sind

In Demo zu überwachende Metriken:

  • Täglicher/wöchentlicher Gewinn/Verlust
  • Maximaler Drawdown
  • Gewinnrate
  • Durchschnittliche Trade-Dauer
  • Lot-Multiplikations-Performance
  • Trailing-Stop-Effektivität

Empfohlene Symbole und Zeitrahmen

Beste Performance:

✓ EURUSD - M15, M30
✓ GBPUSD - M15, M30
✓ XAUUSD (GOLD) - M15, M30, H1
✓ USDJPY - M15, M30

Mittlere Performance:

○ AUDUSD - M15 ○ USDCAD - M15 ○ NZDUSD - M15

Empfehlung: Optimieren Sie separat für jedes Symbol und verwenden Sie unterschiedliche Magic Numbers.

⚠️ Risikowarnung und Haftung

BITTE SORGFÄLTIG LESEN:

  1. Forex- und CFD-Handel birgt hohes Risiko. Sie können Ihr gesamtes Kapital verlieren.

  2. Dieser EA ist keine Gewinngarantie. Vergangene Performance garantiert keine zukünftigen Ergebnisse.

  3. Optimierung ist Pflicht. Verwenden Sie nicht ohne Optimierung. Jedes Symbol und jeder Zeitrahmen erfordert unterschiedliche Einstellungen.

  4. Testen Sie auf Demo-Konto. Verwenden Sie nicht auf Real-Konto ohne mindestens 1 Monat Demo-Test.

  5. Lot-Multiplikations-Risiko: LotIncreaseMultiplier > 1.0 Werte repräsentieren aggressive Strategie. Verwenden Sie 1.0 für konservativen Handel.

  6. Risikomanagement ist Ihre Verantwortung:

    • Handeln Sie nicht mit Geld, das Sie sich nicht leisten können zu verlieren
    • Halten Sie maximale Positionszahl niedrig (1-3)
    • Deaktivieren Sie niemals Stop-Losses
    • Riskieren Sie nicht mehr als 1-2% Ihres Kontostands

  7. Marktbedingungen ändern sich: Performance kann in Trend- vs. Range-Märkten variieren.

  8. Broker-Auswahl ist wichtig: Verwenden Sie einen Broker mit niedrigen Spreads und guter Ausführung.

  9. VPS empfohlen: VPS-Nutzung wird für 24/7-Unterbrechungsfreien Betrieb empfohlen.

Alle Risiken liegen bei Ihnen. Sie sind allein verantwortlich für Gewinne/Verluste aus Trades, die mit diesem EA getätigt werden.

Support und Kontakt

Haben Sie Fragen?

  • Senden Sie eine Nachricht von unserer MQL5-Profilseite: www.mql5.com/en/users/barissan/seller
  • Kontaktieren Sie uns für EA-Probleme, Optimierungsvorschläge oder Feature-Anfragen
  • Sie können Backtest-Ergebnisse teilen und über Ihre Erfahrungen sprechen

Themen, die wir unterstützen:

✓ Installations- und Setup-Support
✓ Optimierungsberatung
✓ Bug-Berichte
✓ Broker-Kompatibilitätsprobleme
✓ Strategische Vorschläge

Themen, die wir nicht unterstützen:

✗ Persönliche Handelsberatung ✗ Gewinngarantie-Anfragen ✗ Verlustkompensation ✗ Kontoverwaltung

Technische Spezifikationen

Plattform: MetaTrader 5
Sprache: MQL5
Version: 1.0
Mindesteinzahlung: $100 (für 0.01 Lot)
Empfohlene Einzahlung: $500+
CPU-Nutzung: Niedrig
Speichernutzung: Mittel
Tick-Geschwindigkeit: Jeder Tick
Backtest-Unterstützung: Ja (Every-Tick-Modell)
Multi-Währung: Ja
Hedge-Unterstützung: Nein (für Netting-Konten)

Demo-Version

14-Tage Kostenlose Testversion

Sie können den EA risikofrei testen, indem Sie die Demo-Version herunterladen:

Demo-Versions-Features:

✓ 14 Tage Vollausstattung ✓ Alle Filter einstellbar ✓ Kann echten Handel durchführen ✗ Handelsparameter gesperrt (Lot, Positionsanzahl usw.)

Vollversions-Features:

✓ Unbegrenzte Nutzung
✓ Alle Parameter einstellbar
✓ Lebenslange Updates
✓ Prioritäts-Support

Tipps für den Erfolg

1. Seien Sie geduldig

  • Geben Sie dem EA Zeit zum Arbeiten
  • Konzentrieren Sie sich nicht auf tägliche Ergebnisse, schauen Sie auf monatliche Performance

2. Risikomanagement

  • Riskieren Sie niemals mehr als 10% Ihres Kontostands
  • Nehmen Sie maximal 1-2% Risiko pro Trade

3. Diversifizieren

  • Laufen Sie auf mehreren Symbolen
  • Testen Sie auf verschiedenen Zeitrahmen

4. Überwachen

  • Überprüfen Sie tägliche Trade-Logs
  • Analysieren Sie verlorene Trades
  • Notieren Sie erfolgreiche Einstellungen

5. Lernen

  • Verstehen Sie die EA-Logik
  • Lernen Sie die RSI-Strategie
  • Verfolgen Sie Marktdynamiken

Fazit

NeuraVault Pro ist ein professionelles RSI-Umkehr-Handelssystem. Mit angemessener Optimierung, Risikomanagement und geduldiger Nutzung kann es konsistente Performance in Forex-Märkten liefern.

Denken Sie daran:

  • Optimierung ist Pflicht
  • Demo-Test ist unerlässlich
  • Risikomanagement ist lebenswichtig
  • Alle Risiken liegen bei Ihnen

Wir wünschen Ihnen erfolgreichen Handel!

Mit dem Kauf dieses EA erklären Sie, dass Sie alle oben genannten Risikowarnungen gelesen und akzeptiert haben.

© 2025 NeuraVault Pro | Professionelle Handelslösungen


