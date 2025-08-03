Название продукта: Quantum Grid Matrix





Продвинутый экспертный советник, интеллектуально управляющий рынком с помощью динамической сеточной системы. Quantum Grid Matrix разработан для управления рыночными колебаниями путем создания расчетной сетки ордеров с целью получения прибыли от естественных колебаний цен.





Полное описание:

Управляйте ритмом рынка с помощью интеллектуальной сеточной торговли.

Ищете стратегический инструмент, работающий методично и без эмоций? Quantum Grid Matrix превращает волатильность рынка в возможности. Он автоматизирует профессиональную стратегию сеточной торговли, разработанную для систематического формирования позиции и получения прибыли от естественных колебаний рынка.





Основная стратегия: интеллектуальное управление сеткой





Quantum Grid Matrix работает по четкому и продуманному принципу:





Начальный вход: Советник устанавливает начальную точку для своей сетки.





Динамическое создание сетки: По мере движения цены советник автоматически размещает серию отложенных ордеров с заданными интервалами (расстояние сетки), создавая структурированную торговую зону.





Прогрессивное масштабирование: Для оптимизации средней цены открытия позиции каждый новый ордер в сетке может использовать постепенно увеличивающийся размер лота (множитель лота). Этот метод предназначен для более эффективного достижения общей целевой прибыли.





Циклическое закрытие с прибылью: Как только рыночная цена достигает расчетного уровня тейк-профита для всей сетки, все открытые позиции закрываются одновременно, завершая цикл с прибылью.





Это продвинутый инструмент для трейдеров, которые ценят системный подход к рынку без вмешательства.





Ключевые особенности:

Полностью автоматизированная логика сетки: Советник выполняет все расчеты для шага сетки и размещения ордеров.





Расширенное управление лотами: Имеет сложный множитель лотов для стратегического взвешивания новых ордеров в сетке.





Полный контроль и настройка: вы можете настроить все ключевые параметры, включая расстояние сетки, тейк-профит, множители и многое другое, что позволяет адаптировать поведение советника к вашему личному стилю торговли и готовности к риску.





Надежное управление ордерами: включает в себя контроль магических чисел и проскальзывания для обеспечения точности и безопасности в реальной торговле.





Ограниченная по времени ознакомительная цена!

Присоединяйтесь к нашей первой группе пользователей и приобретите Quantum Grid Matrix по специальной стартовой цене.





Первые 10 копий доступны всего за 299 долларов!





После продажи первых 10 копий цена вырастет до 399 долларов.





Это ваш шанс приобрести этот мощный инструмент по самой низкой цене.





Рекомендуемые настройки и рекомендации

Для оптимальной производительности и управления рисками, пожалуйста, внимательно следуйте этим рекомендациям.





После покупки сначала скачайте и загрузите прилагаемый set-файл. Он содержит оптимизированные настройки для вашей стратегии.





Рекомендуемая настройка:

Валютная пара: EURUSD





Таймфрейм: M5 (5 минут)





Брокер: Настоятельно рекомендуется брокер с низкими спредами.





Тип счета: Центовый счет. Использование центового счета критически важно для управления рисками, поскольку позволяет торговать с меньшим капиталом.





Кредитное плечо: 1:50





Минимальный депозит: 10 000 центов (что эквивалентно 100 долларам США). Это обеспечивает достаточный буфер для эффективной работы стратегии сетки.





Важные рекомендации:

Ознакомьтесь с демо-счетом: Мы настоятельно рекомендуем сначала запустить советник на демо-счете с рекомендуемыми настройками. Это поможет вам освоиться с механикой и поведением сетки перед началом торговли на реальном счете.





Начните с малого: Предоставленный set-файл настроен для счета с 10 000 центами. Не используйте большие лоты, пока не будете уверены в работе стратегии.





Понимание стратегии: этот советник — мощный инструмент, разработанный для трейдеров, которые понимают принципы торговли на основе сетки и управления позициями.