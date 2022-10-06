VR Lollipop

VR Lollipop представляет собой уникальную автоматизированную торговую стратегию для торговли в рамках текущего рыночного тренда. Уникальность данного робота заключается в использовании сложного алгоритма, который позволяет постепенно наращивать позиции в соответствии с направлением рыночной тенденции. При этом все открытые позиции автоматически переводятся в безопасный режим благодаря функции безубытка. Позиция считается безопасной, когда уровень стоп-лосс переносится в область безубыточности. Эти сложные операции осуществляются посредством мощного функционала терминала MetaTrader.

Файлы настроек (set files), демо версии продукта, инструкции и бонусы доступны в [блоге]
Версия для [MetaTrader 5]

Уникальные технологии в работе VR Lollipop

Одной из ключевых особенностей робота является использование плавающего трейлинга. В отличие от традиционного трейлинга с фиксированным размером, данный метод основан на процентном изменении цены. Размер стоп-лосса рассчитывается в процентах, а не в пунктах, что предотвращает преждевременное закрытие позиций при незначительных коррекциях рынка. Таким образом, накопленные позиции остаются открытыми вплоть до смены основной тенденции.

Торговля циклами

Еще одной важной технологией является принцип торговли циклами. Под циклом понимается период, в течение которого робот открывает новые позиции и удерживает их до тех пор, пока они не перейдут в состояние безубытка. Новый цикл начинается лишь тогда, когда все текущие позиции закрыты с прибылью или переведены в безопасный режим.

Работа с парными позициями

Робот VR Lollipop всегда использует стратегию парных сделок. Каждая новая серия операций начинается с открытия двух противоположных позиций. Затем, исходя из анализа текущих тенденций, робот закрывает позицию, направленную против основного движения рынка, оставляя прибыльную сделку открытой.

Для оценки эффективности работы VR Lollipop рекомендуется установить демо-версию на учебном счете и наблюдать за действиями робота в течение нескольких торговых сессий.

Настройки и адаптация к рынкам

VR Lollipop обладает гибкими настройками, что позволяет адаптировать его под различные финансовые инструменты. Для лучшего понимания принципов работы системы доступны скриншоты и видеодемонстрации. Однако наиболее эффективным способом проверки алгоритмов остается тестирование робота на учебных счетах.

Настройки по умолчанию указаны для 5 значного брокера и помечены символом (*)

< = Trading settings = >
  • * Maximum allowable spread (Point) (0 - Disable) - Максимально допустимый спред, в случае если спред будет больше, указанного трейдером, торговый робот остановит торговлю до снижения спреда меньше указанного. Что бы выключить настройку поставьте значение 0. Данную настройку лучше всего применять, понимая результат ее работы.
< = Lot calculation settings = >
  • Lot calculation type - Тип расчёта лота
    • Fixed lot (Example: 0.01) - фиксированный стандартный лот. Пример: 0.01
    • Percentage lot (Example: 8) - процентный лот, лот рассчитываемый по проценту от баланса торгового счета.
    • Balance for minimum lot (Example: 300) - лот рассчитывается кратно сумме. Формула: Депозит / Balance for minimum lot * минимально доступный лот. Таким образом трейдер может рассчитывать лот кратно желаемой сумме. Пример: 300
  • Initial lots - начальный лот для торговли торговой стратегии, не может быть меньше минимально допустимого лота, разрешённого брокером. В случае если лот указан не корректно, торговый робот выдаст предупреждение. Рекомендуется ставить чуть больше минимально допустимого. Например, 0,02 или 0,03. Чем больше это значение, тем больше объемов позиций будет накоплено в направлении текущего тренда.
  • Lot multiplier (0 - Disable) - множитель лота, используется для увеличения объемов позиций для торговли против тренда. Минимально допустимое значение 1.1. Рекомендуемое значение 2. Агрессивные и рискованные значения больше 2х.
  • Lot reduction - уменьшение лота позиций в направлении тренда. Если параметр Initial Lot больше минимального лота, разрешённого брокером, для последующих позиций лот будет уменьшаться на значение, указанное в данной настройке.
  • Minimum lot for trend trading - минимальный лот для торговли, настройка позволяет задать минимальный лот, который получиться после уменьшения лота в настройке Initial lots. В направлении тренда торговый робот рассчитывает новый лот по формуле Initial lots - Lot reduction = новый лот для открытия позиции. В случае если новый лот будет меньше, чем Minimum lot for trend trading, то торговый робот возьмет лот, указанный пользователем в этой настройке. Рекомендуется ставить минимально допустимый лот.
< = Profit settings = >
  • Distance calculation method - тип расчета дистанции.
    • Distance in points - дистанция считается в пунктах.
    • Distance in percentage - дистанция считается в процентах от последней открытой позиции по типу. Например: если позиция была открыта по цене 1,23567 и в настройках указано 0,5 то следующая цена открытия будет 1,24073. Считается изменение цены в процентах.
    • Distance = Bollinger Bands difference - дистанция считается как разность между полосами индикатора Bolinger Bands.
    • Distance * number of positions - дистанция считается как количество пунктов, указанных в настройке Distance value, умноженное на количество позиций обратных по типу. Например: открыто 6 позиций на продажу и 1 позиция на покупку, дистанция для открытия следующей пары позиций будет равна Distance value * 6.
    • Distance = average bar size - дистанция считается как среднее значение между High - Low заданного в Distance value количества баров.
  • * Distance value - значение для настройки - Тип расчета дистанции.
  • * Profit to the Plus (Points) - добавление прибыли при закрытии серии позиций против тренда. Алгоритм торгового робота рассчитывает среднюю цену всех потенциально рискованных позиций. Результатом расчета средней цены будет 0 прибыли. Что бы исключить 0, в этой настройке следует указать желаемое количество прибыли в пунктах.
  • * Breakeven (Points) - безубыток, количество пунктов без убытка для позиции в направлении тренда. Позиции с безубытком считаются безрисковыми. Только после модификации позиции в безрисковую происходит открытие следующей пары позиций.
  • New Bar (Select the timeframe for the New Bar) - новый бар, настройка, ограничивающая частое открытие групп позиций в одном периоде. В случае если настройка включена, новая пара торговых позиций будет открыта только при наступлении нового торгового периода, указанного в настройке. Рекомендуется ставить не менее одного часа, но в некоторых случаях можно ставить и меньше.
< = Trailing stop settings = >
  • Trailing stop type - тип трейлинг стопа
    • Manual - ручной, в данном режиме перемещение стоп лосс уровней зависит только от самого трейдера. Торговый робот переводит позиции только в без убыток. Далее трейдер сам переносит стоп лоссы.
    • Dynamic - динамический трейлинг стоп, зависит от настройки Potential trend size, трейдер указывает максимальный желаемый размер тренда, торговый алгоритм по сложной формуле процентов, плавно передвигает уровни стоп лоссов в направлении тренда. Чем больше тренд и чем ближе цена к указанному трейдером размеру тренда, тем агрессивнее работает трейлинг стоп.
  • * Potential trend size (points) (0 – disable) - потенциальный размер тренда в пунктах. Рекомендуется перед указанием значения замерить на часовом графике финансового инструмента последние 3-4 больших тренда и указать среднее значение в пунктах. В большинстве случаев значение колеблется для рынка форекс 5000-10000 пунктов.
  • Maximum % Trailing Stop (For Dynamic Trailing) - максимальный трейлинг стоп, указывает процент от Potential trend size, на которое торговый робот может перемещать уровни стоп лосса. Максимально допустимое значение 95%. Данная настройка, в случае если тренд оказался больше, чем предполагал и рассчитал трейдер, позволяет передвигать уровни стоп лосса более плавно и не закрывать позиции к концу тренда.
  • Trailing % Stop Revers trend - трейлинг стоп для разворота цены, в ситуациях, когда цена разворачивается и движется в направлении закрытия прибыльных позиций по стоп лоссу, торговый робот более агрессивно передвигает стоп лоссы в направлении цены.
  • * Trailing Stop Global (Point) - глобальный трейлинг стоп, данный вид трейлинг стопа работает по классическому алгоритму трейлинг стопа. Настройка позволяет группировать стоп лоссы безрисковых позиции и перемещать их группой. Этот вид трейлинг стопа имеет высший приоритет. Рекомендуется указывать ее приблизительно по формуле Potential trend size / 10.
< = MM Settings = >
  • Close all positions with profit (50 or -50) (0 - Disable) - закрывать все позиции при достижении прибыли или убытка. Данная настройка позволяет закрыть все позиции, открытые торговым роботом при достижении заданной прибыли или убытка. Для закрытия по прибыли следует указывать значение желаемой прибыли Пример: 50. Для фиксации убытков Пример: -50.
  • Expert actions after closing all positions - действия торгового робота после закрытия всех позиций по прибыли или убытку.
    • Full stop trading and Close all positions - полная остановка без возобновления торговли.
    • Continue trading and Close all positions - после закрытия всех позиций продолжить торговлю.
< = Notification settings = >
  • Push for smartphone - уведомление на смартфон в терминал MetaTrader.
  • Push for terminal - уведомление в самом терминале MetaTrader (Alert)
  • Push for E-Mail - уведомление по электронной почте.
  • Push for Telegram channel - уведомление в телеграмм канал.
  • Channel name - имя канала для постинга сообщений.
  • Telegram bot token - секретный ключ телеграмм бота.
  • Dashboard size - размер информационной панели с данными о торговле торговой стратегии. Информационная панель не показывается в тестере стратегий и оптимизации.
< = Other settings = >
  • Magic Number - уникальное число для контроля позиций, открытых торговым роботом. Каждая позиция помечается указанным числом. Благодаря такому методу торговый робот может отличить свои позиции от позиций, открытых другим торговым роботом или трейдером вручную. Если указать значение 0, торговый робот будет открывать позиции с числом 0 и будет контролировать параллельно позиции, открытые трейдером в ручном режиме. Если поставить -1 торговый робот возьмет под свой контроль абсолютно все торговые позиции, и те, что трейдер открыл руками, и те, что открыл сам торговый робот и те, что были открыты другими торговыми роботами. Важно заметить, что при значении - 1 может возникнуть конфликт торговых роботов, поэтому следует хорошо понимать, что будет происходить на торговом счете. Рекомендуется указывать значение больше 0.
  • * Slippage (Points) - проскальзывание, настройка разрешает серверу брокера принять торговые приказы в диапазоне от запрошенной цены.
  • Commentary on positions - комментарий к позициям торгового робота. Трейдер может задать "Маски" вывода комментариев.
Отзывы 16
Javier Herrera
348
Javier Herrera 2025.11.08 04:55 
 

Excelente robot, consistente y seguro. Además buenísima atención.

Raakesh Dheer
302
Raakesh Dheer 2024.08.25 05:42 
 

I have been using it for more than a year. I recommend to use the settings given by Vladimir. Use adequate equity. Not less than $1000 per pair or use cent account. Excellent EA at this low price.

Aldis Vanags
112
Aldis Vanags 2023.06.17 07:34 
 

Спасибо автору за продукт и хорошую техническую поддержку, очень общителый автор. Желаю дальнейшего развития, продолжаю торговлю данным советником, все хорошо.

Фильтр:
Ответ на отзыв