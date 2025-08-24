MATrader AI – Точная торговля золотом, полностью бесплатно

Оптимизировано для: XAUUSD M1

Рекомендованная настройка: используйте центовый счёт с 0.0001 лота и депозитом от €200+ или стандартный счёт с депозитом от €20 000+ (плечо 1:2000) для безопасной торговли.

Почему MATrader? Ваш бесплатный билет в элитную торговлю золотом

Откройте для себя будущее торговли XAUUSD с MATrader — революционным советником от Marc Albrecht Trading. Созданный на основе более чем десятилетнего опыта работы с MT4 и многолетнего тестирования, MATrader использует передовые нейросети, динамическую циклическую торговлю и настраиваемые сетки для точных входов и впечатляющего винрейта. Это не просто советник — это ваше преимущество на волатильном рынке золота, и он абсолютно бесплатен. Никаких ограничений, скрытых платежей — только чистая торговая мощь.

Критическая настройка для успеха Чтобы повторить результаты нашего живого сигнала и обеспечить максимальную эффективность, необходимо следовать этим рекомендациям — отклонения приведут к плохим результатам и убыткам: [ 1 ] Брокер и тип счёта: MATrader оптимизирован исключительно для центовых счетов RoboForex. Использование любого другого брокера приведёт к несоответствиям из-за различий в котировках и ликвидности, что вызовет сбои стратегии и потери на счёте. [ 2 ] Используйте код "KXTL" : При открытии центового счёта RoboForex обязательно введите "KXTL" , чтобы обеспечить правильную работу советника: Торговля от 0.0001 лота (вместо 0.01 ), что необходимо для минимизации риска и соответствия минимальному депозиту — без этого советник не сможет работать безопасно. Доступ к сниженным спредам через наше эксклюзивное партнёрство с RoboForex — мы договорились о сниженных комиссиях, чтобы сделать стратегии более прибыльными; без этого издержки вырастут, а эффективность снизится, что приведёт к убыткам. [ 3 ] Предупреждение о рисках: Неиспользование "KXTL" или отказ от RoboForex приведёт к сбоям советника, неточным сигналам и неизбежным потерям. MATrader обучен на данных RoboForex с условиями KXTL — любая другая настройка всё испортит. [ 4 ] Политика поддержки: Мы оказываем поддержку только для конфигураций, соответствующих KXTL. Убытки от несоответствующего использования неизбежны и не являются нашей ответственностью — поддержка не предоставляется. Совет: KXTL — ключ к успеху — он открывает преимущества сообщества: 50 % кэшбэка, бесплатный VPS и эксклюзивный доступ к нашему сигналу CopyFX со 100% винрейтом (бесплатно для пользователей KXTL). Подробности смотри на моём сайте в профиле.

Некоторые преимущества участия в сообществе KXTL Marc Albrecht Trading, помимо работы с брокером №1 по надёжности, честности и выгодным условиям:

30$ бонус за регистрацию

Бонус на депозит до 120%

50% кэшбэка

Бесплатный VPS

Эксклюзивный и бесплатный доступ к нашему NoLoss Quantum AI со 100% винрейтом

Минимальные возможные спреды благодаря нашему VIP-соглашению с Roboforex, по которому мы возвращаем 90% нашей комиссии со спреда обратно сообществу, чтобы сделать вашу торговлю проще и прибыльнее

Эксклюзивные условия KXTL, например возможность торговать 0.0001 лота вместо 0.01





100% бесплатно, потому что мы верим в то, чтобы давать трейдерам силу. Протестируйте на счёте KXTL RoboForex, убедитесь в качестве, а затем попробуйте и другие наши бесплатные советники для усиления результатов. Посетите наш профиль!





MATrader — это не просто ещё один советник, это мощный инструмент инноваций. Вот что он предлагает:

Торговая панель: Мгновенный доступ к информации для быстрых и взвешенных решений.

Ручная торговля: Открывайте сделки вручную, а MATrader будет управлять сеткой и выходами.

Переключатель сеточной торговли: Включайте торговлю по сетке для нескольких позиций или торгуйте по одной сделке — выбор за вами.

Закрытие в один клик: Мгновенно закрывайте все ордера функцией “Закрыть все сейчас”.

Два движка (A & B): Переключайтесь между двумя стратегиями или позвольте советнику адаптироваться после заданного количества сделок (например, 6), чтобы восстанавливаться при волатильности.

Гибкость лотов: Выбирайте процентный лот (масштабируется с балансом) или фиксированный лот для постоянного объёма.

Собственный тейк-профит: Задавайте Take Profit в пунктах в соответствии с вашими целями.

Алгоритмы сетки: Выбирайте Step Lots, Martingale, Sum Lots или Fixed Lots и настраивайте шаг в пунктах для точности.

Двусторонняя сетка: Включайте покупку и продажу одновременно или торгуйте только в одном направлении (учтите, что MATrader всегда следует тренду на старших таймфреймах и чаще всего открывает только BUY, так как XAUUSD находится в сильном ап-тренде, но не волнуйтесь — MATrader справляется даже при падении золота).

Фильтр частоты сделок: Ограничивайте сделки (например, 1 в час, день или по одной на свечу) с помощью FilterOpenOneCandle .

Защита прибыли: Фиксируйте прибыль с помощью Minimal Profit Close , Trailing Stop и Break Even .

Хедж-режим: Включайте хеджирование после заданного уровня (например, 5 сделок) для дополнительной безопасности.

Дневная цель: Останавливайте торговлю после достижения ежедневной цели ($) — фиксируйте прибыль без усилий.

Управление капиталом: TakeEquityStop: Закрывает сделки при заданном убытке в $ без остановки работы советника. EquityProtect: Ограничивает риск процентом от капитала с возможностью прекратить открытие сделок или закрыть все при достижении лимита.

Фильтры новостей и времени: Избегайте волатильности с помощью News Filter , Day Filter и Time Filter .

MAT-Алгоритмы: Уникальные настраиваемые алгоритмы для точных входов — наш секретный ингредиент!

Нейронная точность: Входы с использованием ИИ для более умного тайминга.

Как Начать:

[1] Настройте Центовый Счет RoboForex с плечом 1:2000, используя код KXTL (обязательно)

[2] Подключите MATrader к XAUUSD M1 — и он готов

[3] Торгуйте По-Своему: Оставьте настройки по умолчанию или экспериментируйте — ваша игра, ваши правила Мы выражаем огромную благодарность всем, кто находит время написать отзыв о MATrader, чтобы помочь нам развиваться и продолжать предоставлять каждому из вас лучшие советники бесплатно

Бесплатно, потому что мы такие

Marc Albrecht Trading создан для того, чтобы помогать трейдерам, а не зарабатывать на них. Мы финансируем MATrader из собственного торгового дохода, потому что считаем, что вы тоже заслуживаете шанс. Не хотите использовать «KXTL»? Без проблем — мы всё равно будем болеть за вас. Но если используете — это негласный респект, который помогает миссии жить и позволяет выпускать ещё более мощных советников! А ещё вы получите уникальные бонусы, делающие торговлю ещё прибыльнее!

Мысль трейдера:

"Это стоит тысячи, а Марк отдаёт бесплатно? Я бы чувствовал себя эгоистом, если бы не использовал 'KXTL', чтобы его поддержать." – Priya D.

Бесплатно навсегда: мы стремимся давать трейдерам возможности — без платных доступов и ограничений





Мы за твой успех

Есть вопросы? Марк и команда всегда на связи — мы в одной лодке. Присоединяйся к нашему сообществу для ежедневных отчётов и новостей!

Дополнительно: Нравится MATrader? Попробуй другие наши советники — они тоже бесплатны, навсегда

Напоследок: MATrader — это больше, чем программа, это протянутая рука помощи. Бери и торгуй умнее!