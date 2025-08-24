MATrader AI

4.78

MATrader AI – Точная торговля золотом, полностью бесплатно

Реальные результаты: https://www.mql5.com/ru/signals/2340501

(Мы тестировали MATrader в течение 4 лет, прежде чем выпустить его здесь на MQL5)

(К сожалению, кому-то не понравилось, что мы бесплатно делимся таким «денежным принтером», как MATrader, и занимали 1-е место в рейтинге, поэтому мы потеряли все отзывы и рейтинг, так как нашу изначальную публикацию удалили без всякой причины — если хотите помочь нам вернуться на 1-е место, не стесняйтесь делиться MATrader и оставлять нам отзыв)

Оптимизировано для: XAUUSD M1

Рекомендованная настройка: используйте центовый счёт с 0.0001 лота и депозитом от €200+ или стандартный счёт с депозитом от €20 000+ (плечо 1:2000) для безопасной торговли.

Почему MATrader? Ваш бесплатный билет в элитную торговлю золотом

Откройте для себя будущее торговли XAUUSD с MATrader — революционным советником от Marc Albrecht Trading. Созданный на основе более чем десятилетнего опыта работы с MT4 и многолетнего тестирования, MATrader использует передовые нейросети, динамическую циклическую торговлю и настраиваемые сетки для точных входов и впечатляющего винрейта. Это не просто советник — это ваше преимущество на волатильном рынке золота, и он абсолютно бесплатен. Никаких ограничений, скрытых платежей — только чистая торговая мощь.

Критическая настройка для успеха

Чтобы повторить результаты нашего живого сигнала и обеспечить максимальную эффективность, необходимо следовать этим рекомендациям — отклонения приведут к плохим результатам и убыткам:

[1] Брокер и тип счёта: MATrader оптимизирован исключительно для центовых счетов RoboForex. Использование любого другого брокера приведёт к несоответствиям из-за различий в котировках и ликвидности, что вызовет сбои стратегии и потери на счёте.

[2] Используйте код "KXTL": При открытии центового счёта RoboForex обязательно введите "KXTL", чтобы обеспечить правильную работу советника:

Торговля от 0.0001 лота (вместо 0.01), что необходимо для минимизации риска и соответствия минимальному депозиту — без этого советник не сможет работать безопасно.
Доступ к сниженным спредам через наше эксклюзивное партнёрство с RoboForex — мы договорились о сниженных комиссиях, чтобы сделать стратегии более прибыльными; без этого издержки вырастут, а эффективность снизится, что приведёт к убыткам.
[3] Предупреждение о рисках: Неиспользование "KXTL" или отказ от RoboForex приведёт к сбоям советника, неточным сигналам и неизбежным потерям. MATrader обучен на данных RoboForex с условиями KXTL — любая другая настройка всё испортит.

[4] Политика поддержки: Мы оказываем поддержку только для конфигураций, соответствующих KXTL. Убытки от несоответствующего использования неизбежны и не являются нашей ответственностью — поддержка не предоставляется.

Совет: KXTL  ключ к успеху — он открывает преимущества сообщества: 50% кэшбэка, бесплатный VPS и эксклюзивный доступ к нашему сигналу CopyFX со 100% винрейтом (бесплатно для пользователей KXTL). Подробности смотри на моём сайте в профиле.

Некоторые преимущества участия в сообществе KXTL Marc Albrecht Trading, помимо работы с брокером №1 по надёжности, честности и выгодным условиям:
30$ бонус за регистрацию
Бонус на депозит до 120%
50% кэшбэка
Бесплатный VPS
Эксклюзивный и бесплатный доступ к нашему NoLoss Quantum AI со 100% винрейтом
Минимальные возможные спреды благодаря нашему VIP-соглашению с Roboforex, по которому мы возвращаем 90% нашей комиссии со спреда обратно сообществу, чтобы сделать вашу торговлю проще и прибыльнее
Эксклюзивные условия KXTL, например возможность торговать 0.0001 лота вместо 0.01


      100% бесплатно, потому что мы верим в то, чтобы давать трейдерам силу. Протестируйте на счёте KXTL RoboForex, убедитесь в качестве, а затем попробуйте и другие наши бесплатные советники для усиления результатов. Посетите наш профиль!



      MATrader — это не просто ещё один советник, это мощный инструмент инноваций. Вот что он предлагает:

      • Торговая панель: Мгновенный доступ к информации для быстрых и взвешенных решений.

      • Ручная торговля: Открывайте сделки вручную, а MATrader будет управлять сеткой и выходами.

      • Переключатель сеточной торговли: Включайте торговлю по сетке для нескольких позиций или торгуйте по одной сделке — выбор за вами.

      • Закрытие в один клик: Мгновенно закрывайте все ордера функцией “Закрыть все сейчас”.

      • Два движка (A & B): Переключайтесь между двумя стратегиями или позвольте советнику адаптироваться после заданного количества сделок (например, 6), чтобы восстанавливаться при волатильности.

      • Гибкость лотов: Выбирайте процентный лот (масштабируется с балансом) или фиксированный лот для постоянного объёма.

      • Собственный тейк-профит: Задавайте Take Profit в пунктах в соответствии с вашими целями.

      • Алгоритмы сетки: Выбирайте Step Lots, Martingale, Sum Lots или Fixed Lots и настраивайте шаг в пунктах для точности.

      • Двусторонняя сетка: Включайте покупку и продажу одновременно или торгуйте только в одном направлении (учтите, что MATrader всегда следует тренду на старших таймфреймах и чаще всего открывает только BUY, так как XAUUSD находится в сильном ап-тренде, но не волнуйтесь — MATrader справляется даже при падении золота).

      • Фильтр частоты сделок: Ограничивайте сделки (например, 1 в час, день или по одной на свечу) с помощью FilterOpenOneCandle.

      • Защита прибыли: Фиксируйте прибыль с помощью Minimal Profit Close, Trailing Stop и Break Even.

      • Хедж-режим: Включайте хеджирование после заданного уровня (например, 5 сделок) для дополнительной безопасности.

      • Дневная цель: Останавливайте торговлю после достижения ежедневной цели ($) — фиксируйте прибыль без усилий.

      • Управление капиталом:

        • TakeEquityStop: Закрывает сделки при заданном убытке в $ без остановки работы советника.

        • EquityProtect: Ограничивает риск процентом от капитала с возможностью прекратить открытие сделок или закрыть все при достижении лимита.

      • Фильтры новостей и времени: Избегайте волатильности с помощью News Filter, Day Filter и Time Filter.

      • MAT-Алгоритмы: Уникальные настраиваемые алгоритмы для точных входов — наш секретный ингредиент!

      • Нейронная точность: Входы с использованием ИИ для более умного тайминга.

      Как Начать:
      [1] Настройте Центовый Счет RoboForex с плечом 1:2000, используя код KXTL (обязательно)
      [2] Подключите MATrader к XAUUSD M1— и он готов
      [3] Торгуйте По-Своему: Оставьте настройки по умолчанию или экспериментируйте — ваша игра, ваши правила

      Мы выражаем огромную благодарность всем, кто находит время написать отзыв о MATrader, чтобы помочь нам развиваться и продолжать предоставлять каждому из вас лучшие советники бесплатно

      Бесплатно, потому что мы такие

      Marc Albrecht Trading создан для того, чтобы помогать трейдерам, а не зарабатывать на них. Мы финансируем MATrader из собственного торгового дохода, потому что считаем, что вы тоже заслуживаете шанс. Не хотите использовать «KXTL»? Без проблем — мы всё равно будем болеть за вас. Но если используете — это негласный респект, который помогает миссии жить и позволяет выпускать ещё более мощных советников! А ещё вы получите уникальные бонусы, делающие торговлю ещё прибыльнее!

      Мысль трейдера:

      "Это стоит тысячи, а Марк отдаёт бесплатно? Я бы чувствовал себя эгоистом, если бы не использовал 'KXTL', чтобы его поддержать." – Priya D.

      Бесплатно навсегда: мы стремимся давать трейдерам возможности — без платных доступов и ограничений


      Мы за твой успех

      • Есть вопросы? Марк и команда всегда на связи — мы в одной лодке. Присоединяйся к нашему сообществу для ежедневных отчётов и новостей!

      Дополнительно: Нравится MATrader? Попробуй другие наши советники — они тоже бесплатны, навсегда

      Напоследок: MATrader — это больше, чем программа, это протянутая рука помощи. Бери и торгуй умнее!

      Отзывы 57
      fafadesso
      14
      fafadesso 2025.12.23 14:05 
       

      Ciao, devo dire che anche se l'EA sta andando solo da 10 gg. sta facendo risultati straordinari con le configurazioni consigliate.

      Marcos CS
      24
      Marcos CS 2025.12.20 22:59 
       

      EA muito promissor , desenvolvedor atencioso e educado. parabéns

      Sergei Miandin
      185
      Sergei Miandin 2025.12.19 14:42 
       

      Отличный продукт при правильном использовании ! Спасибо за проделанную работу.

