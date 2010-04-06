Zor AI

ZOR AI — Авангард мастерства торговли золотом с помощью ИИ

ZOR AI представляет собой вершину искусственного интеллекта в автоматизированной торговле, разработанную специально для волатильного мира XAUUSD (золото). Используя обширную историческую базу данных, охватывающую десятилетия рыночных данных, в сочетании с передовыми алгоритмами машинного обучения и многослойными нейронными сетями, ZOR AI не просто реагирует на рынок — он его предвидит. Этот мощный советник адаптируется в режиме реального времени, обучаясь на основе закономерностей, изменений волатильности и глобальных экономических сигналов, чтобы совершать точные сделки, превосходящие традиционные стратегии. Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером или только начинаете работать с проп-фирмами, ZOR AI — ваш непревзойденный союзник на пути к стабильной прибыльности.

Это очень важно! Пожалуйста, напишите мне личное сообщение после покупки эксперта. Я вышлю вам инструкции со всеми необходимыми рекомендациями и оптимизированными SET-файлами.

Основные технологии

* Основа на больших данных — построена на обширной базе данных исторических данных о динамике цен на золото, экономических показателях и настроениях рынка, что позволяет осуществлять глубокое распознавание закономерностей и прогнозное моделирование.

* Нейронная сеть — многослойная нейронная архитектура, обрабатывающая сложные входные данные, такие как ценовой импульс, пики объемов и факторы корреляции, для прогнозирования микротрендов с беспрецедентной точностью.

* Адаптация машинного обучения — непрерывная самооптимизация посредством обучения с подкреплением, при которой система уточняет свои параметры на основе текущей производительности, адаптируясь к меняющимся рыночным условиям без ручного вмешательства.

* Интеллектуальное управление с учетом рисков — интегрированные динамические фильтры, оценивающие целесообразность сделок в режиме реального времени, обеспечивая соответствие каждой позиции строгим протоколам управления рисками и максимизируя потенциальную прибыль.

* Высокоскоростной механизм исполнения — оптимизирован для сверхнизкой задержки, совместим с ECN-брокерами для мгновенного размещения ордеров и минимального проскальзывания.


Что делает ZOR AI уникальным
В отличие от традиционных советников, которые полагаются на жесткие индикаторы или устаревшие правила, ZOR AI — это живой интеллект, созданный на основе передовых технологий ИИ для доминирования в торговле золотом.
Основная направленность: Гиперспециализация на XAUUSD, расшифровка как бычьих трендов, так и разворотных ситуаций на рынках драгоценных металлов. Архитектура: Сложный ансамбль нейронных сетей, объединенный с машинным обучением, использующий огромную базу данных для принятия решений в реальном времени и прогнозной аналитики. Стратегический движок: Мощная адаптивная стратегия, развивающаяся с помощью машинного обучения, фокусирующаяся на высоковероятных точках входа в условиях высокой волатильности. Обзор рынка: Специально оптимизировано для золота, обрабатывает все этапы — от спокойных фаз накопления до взрывных прорывов — с помощью прогнозирования на основе данных. Контроль рисков: Надежная защита: жестко заданные стоп-лоссы, интеллектуальный размер лота на основе баланса счета и отсутствие опасных тактик, таких как сетки или мартингейл. Самооптимизация: Постоянные циклы машинного обучения, анализирующие результаты сделок, уточняющие нейронные веса для повышения процента выигрышных сделок и адаптации к условиям конкретного брокера. Скорость исполнения: Молниеносная обработка, оптимизированная для графиков H1, обеспечивающая бесперебойную работу на VPS или высокоскоростных ECN-системах. Гибкость: Удобные параметры для профилей риска — консервативный для проп-фирм, сбалансированный для стабильного роста или агрессивный для высокодоходных сделок. Готовность к интеграции: Масштабируемая платформа, готовая к будущим обновлениям модулей машинного обучения, с прозрачным логированием каждого решения, принятого с помощью ИИ. Прозрачность: Информация о прогнозах нейронных сетей и обосновании сделок в режиме реального времени, подкрепленная проверяемыми бэктестами. и результаты тестирования на перспективу.
ZOR AI создан для долгосрочного успеха, он работает на основе машинного обучения и нейронных сетей, которые исключают ловушки эмоциональной торговли. Его надежная конструкция исключает методы с высоким риском, что делает его надежным выбором для автоматизированного доминирования на рынке золота.

Информация:

* Рабочие торговые пары: XAUUSD (ЗОЛОТО)

* Таймфрейм: H1

* Рекомендуемый депозит: от 400$

* Минимальный депозит: 100$

* Минимальное кредитное плечо: 1:400

* Работает с любым брокером, хотя для оптимальной производительности рекомендуется брокер с быстрым исполнением ордеров и низкими спредами ECN.

Особенности:

* Эксклюзивная стратегия на основе ИИ, использующая нейронные сети и машинное обучение

* Отсутствие сеточной торговли

* Отсутствие усреднения или мартингейла

* Жесткие стоп-лосс и тейк-профит для каждой сделки

* Стабильные результаты благодаря высококачественной интеграции исторических данных

* Низкая чувствительность к условиям брокера, но эффективность достигается за счет быстрого исполнения ордеров

* Простота установки и настройки

* Готовность к работе с FTMO и проп-фирмами

* Соответствует правилам FIFO

Важные замечания перед покупкой:

* Стоп-лосс необходим для управления рисками ИИ — это функция, а не недостаток.

* Оценивайте эффективность за полные торговые циклы (например, месяц или более), а не за отдельные дни.

* Периоды простоя без сделок являются преднамеренными; нейронная сеть может приостанавливаться при обнаружении рыночных аномалий или сетапов с низкой степенью уверенности.

* Убедитесь, что ваш брокер поддерживает быстрое исполнение ордеров, чтобы в полной мере использовать оптимизированный по скорости механизм ZOR AI.

Ценовая политика:
Количество копий для продажи будет ограничено, чтобы сохранить преимущество и эксклюзивность ИИ!

Риск
Рекомендуем также
Nexus Arbitrage Pro
Mallawa Arachchige Shanaka Sandaruwan
Эксперты
Nexus Arbitrage Pro: High-Frequency Triangular Arbitrage Nexus Arbitrage Pro is a fully automated Expert Advisor that capitalizes on price inefficiencies in the forex market through a triangular arbitrage strategy. It’s a high-frequency trading tool that simultaneously monitors three currency pairs to find and exploit profit opportunities. This EA focuses on one of the most liquid currency triangles: EUR/USD, USD/JPY, and EUR/JPY . The Strategy Explained Simply The EA's logic is based o
Horse Rider
Nikolas Berta
Эксперты
Horse Rider — A Simple Trend-Following EA for Swing Trading  No martingale. No arbitrage. No grid. No high-frequency trading. This expert advisor offers a clean, focused approach to trend-following without unnecessary complexity. Horse Rider is designed for swing trading, emphasizing large wins and controlled losses. Its foundation is built for adaptability and consistency across varying market conditions. While originally developed with prop firm environments in mind, Horse Rider suits a wid
Stock Eagle EA MT5
Ivan Pochta
5 (1)
Эксперты
Stock Eagle EA  – автоматизированный торговый советник, разработанный для американского фондового рынка. Основываясь на авторской торговой стратегии и наблюдении за тем, что фондовый рынок, как спотовый рынок, со временем имеет тенденцию к росту, система настроена на открытие исключительно длинных позиций. Она пытается определить рыночные просадки, торгуя волнами, и отслеживает несколько таймфреймов для выявления оптимальных точек входа во время временных снижений цен. В отличии от Stock Trader
PEA Farm Lots
Paitoon Rienpreecha
Эксперты
Functionalities - Open buy and sell  - Customizable break-even AND TP SL - Implements Martingale Features Recommendations - Currency pairs: Major currency pairs - Currency pairs recommend : EURUSD - Not recommended : XAUUSD - Timeframe : 1H - Minimum deposit: $2000 per currency pair *Recommend $10000 - Leverage: Minimum 1:100, recommended 1:500 - Account type: ECN, Raw, or Razor with very low spreads. - Use a VPS for the EA to operate 24/7 (strongly recommended) Warning - Withdraw profits ev
Regression Analysis Candles EA
Preecha Chanthakan
Эксперты
Regression analysis Candles EA used regress equation degree 5 and equation line from two lower points and two high points draw two straight lines. It make four trends to compare for determine buy/sell orders. we put pending order buy limit/buy stop or sell limit/sell stop when has order. we has limit order least than 99 orders. we close all orders has ten cases it chooses to variable market we has C.V. parameter and we have many functions used in system. we divide our system to four modules. The
Steady Runner NP EA
Theo Robert Gottwald
2.5 (2)
Эксперты
Introducing Steady Runner NP EA (Free Version): Precision Trading for GBPUSD M5 What is Steady Runner NP EA? Steady Runner NP EA is a   mathematically designed Expert Advisor (EA)   exclusively crafted for the   GBPUSD M5 timeframe . Built with advanced algorithms and statistical models, this EA automates your trading strategy to deliver   precision, consistency, and discipline   in every trade. Whether you're a seasoned trader or just starting out, Steady Runner NP EA is your reliable par
FREE
Synthesis X Neural EA
Thanaporn Sungthong
Эксперты
Forget Everything You Know About Trading Robots. Introducing Synthesis X Neural EA , the world's first Hybrid Intelligence Trading System . We have moved beyond the limitations of simple, indicator-based EAs to create a sophisticated, two-part artificial intelligence designed for one purpose: to generate stable, consistent portfolio growth with unparalleled risk management. Synthesis X is not merely an algorithm; it is a complete trading architecture. It combines the immense analytical power of
SteadyRange M5 EurUsd Algorithmic Trader
Ignacio Rubio Bustos Fierro
Эксперты
STEADYRANGE M5 — Professional Range-Based Trading System for EURUSD (M5) Launch Price — Limited Offer SteadyRange M5 is currently offered at a reduced introductory price during its launch phase. As new improvements are added and the operational range expands, the price may be adjusted. Buyers during this stage retain full access to all future updates at no additional cost. Precision Architecture • Modular Micro-Ranges • Slope Filtering • Dynamic Market Regime Clustering • Controlled Risk Steady
Survivor
Pavel Nikiforov
Эксперты
Название советника : Survivor  (есть расширенная версия: https://www.mql5.com/ru/market/product/36530 ) Валютные пары : USDJPY, EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, GBPJPY, XAUUSD, EURCHF Рекомендованная валютная пара : USDJPY Таймфрейм : М5 Время торговли : круглосуточно Описание : Трендовый  советник с возможностью мартингейла и построением сетки ордеров. В советнике используются три группы аналогичных сигналов для открытия, закрытия и дополнительных сделок. При наличии тренда(определяется МА) ловится отс
FREE
MultiPair
ООО 'Уралтранзит'
3.75 (4)
Эксперты
Треугольным арбитражем называют одновременно открытие ордеров по трем валютным парам. Направление сделок и пары выбираются таким образом, чтобы одновременно открытые позиции страховали друг друга. За счет этого можно открываться достаточно большими лотами, и риск невелик. Варианты треугольников: EURUSD – USDJPY – EURJPY Ордера, входящие в состав такого треугольника находятся в постоянном движении. Советник анализирует реальные цены на данный момент и просчитывает какими они должны быть. При рас
FREE
TrendWave Navigator
Michael Kolawole Shodimu
Эксперты
Title: TrendWave Navigator – Multi-Timeframe Trend-Following EA Short Description: Catch strong market trends with precision! Trades Forex majors and XAUUSD using H1 trend detection and M15 pullback entries. Smart risk management with low drawdown. Full Description Overview: TrendWave Navigator is a professional multi-timeframe Expert Advisor that captures sustained directional moves while filtering out choppy market noise. Optimized for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, and XAUUSD (Gold). Ideal for tr
TrendFusion X
Daniel Mandachi
Эксперты
TrendFusion X is a fully automated trading solution designed for traders who value precision, discipline, and structured decision-making. It combines a trend scoring model with multi-timeframe analysis and confirmation logic to ensure trades are executed only under technically favorable conditions. Built for modern trading environments, TrendFusion X adapts to changing market behavior and focuses on quality setups rather than volume. Core Features Trend Strength Scoring System Filters out weak
Shooting Target MT5
Chui Yu Lui
Эксперты
/   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / Big Sales for Easter! Price is reduced > 50 % already! Grasp the chance and Enjoy it!  /   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / This is a powerful EA that support single order strategy, martingale strategy, multiple timeframes strategy, etc with lots of useful indicators and self defined
TIO Wall Street MT5
Ihar Tsitou
Эксперты
TIO Wall Street - Это советник профессионального уровня. Его используют трейдеры крупнейших фондов и трейдеры  крупнейших банков для автоматизации своих торговых систем. В советнике есть готовые настройки под некоторые ТС для пар: AUDCAD Таймфрейм: m15 Минимальный депозит 500 единиц валюты. Живой Сигнал: https://www.mql5.com/ru/signals/2345083?source=Site+Profile+Seller Характеристики: Работает на нескольких парах. Функции множественного контроля входа (3888 типов входа) Торговые операции на
STF Shadow Timer FX
Andre Philipp Hollenbach
Эксперты
Shadow Timer FX – Your Smart Assistant for 20 Currency Pairs Trading Forex means staying alert. But monitoring 20 pairs across 5 timeframes at once? That’s not just hard – it’s humanly impossible. That’s exactly where Shadow Timer FX comes in. 2 purchases left and the price increases to 129$ LIVE MONITORING Recommendations: Timeframe M1 to D1 Pairs: EURUSD,GBPUSD, ... all FX Pairs (not indices, not commodities, not stocks, not crypto, not ETFs) Settings: after the purchse write me a message
TradeForge TitanMind AI
Akshay Chunilal Patil
Эксперты
**TitanMind AI – Прецизионное оружие для элитных трейдеров** TitanMind AI — это высокопроизводительный экспертный советник (EA), созданный для трейдеров, стремящихся доминировать на рынке с помощью ИИ и машинного обучения. Система объединяет адаптивный интеллект, быстрое принятие решений и глубокий исторический анализ—для стабильной, масштабируемой прибыли. Построен на ИИ. Обучен историей. Питается прибылью. Основан на десятилетиях исторических данных, этот робот использует нейросетевую
Derivonit EA
Lungile Mpofu
Эксперты
Derivonit EA  is fully automated Expert Advisor for trading Boom 1000 Index  offered by Deriv formerly known as Binary Dotcom. The EA uses more than seven strategies to open trades and close. It is based on CCI, STOCHASTICH, BANDS, ALLIGATOR and ENVELOPES for opening trades and then uses ATR, ADX, Accelerator Oscillator and RSI for closing trades. The EA will automatically open trades and close on Take Profit. Lot size and number of trades can be also changed depending on account balance you hav
Dumangan MT5
Jose Lagayan
Эксперты
Introducing Dumangan MT5 - The Philippine God Of Harvest (MT4 Version -  https://www.mql5.com/en/market/product/98661 ) Experience the abundance of successful trades with Dumangan MT5, our new Expert Advisor available on MQL5.com. Named after the revered Philippine God of Harvest, Dumangan, this tool embodies the essence of reaping profits from the fertile ground of the markets, just like Dumangan blessed the fields with bountiful crops. A Focused Strategy with Customizable Settings Dumangan MT5
FREE
Cypher Cobra
Youssef Souih Hejjaji
Эксперты
Cypher Cobra is now available! Most bots cost thousands of dollars, boast perfect equity curves... and then fail. I’ve also bought bots that were marketed with flawless equity curves, supposedly infallible and almost loss-free—only to spend thousands and find out they don’t work. So, I built my own robots, have been using them for a while, and they really perform as expected. This robot is designed for USDJPY on the 1-hour timeframe, with a very good profit factor of 2.07. It does not use martin
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
Эксперты
VIX Momentum Pro EA - Описание продукта Обзор VIX Momentum Pro — это сложная алгоритмическая торговая система, разработанная исключительно для синтетических индексов VIX75. Алгоритм использует продвинутый многотаймфреймовый анализ в сочетании с собственными методами обнаружения моментума для выявления высоковероятных торговых возможностей на рынке синтетической волатильности. Торговая стратегия Торговый советник работает на основе комплексного подхода, основанного на моментуме, который анализир
EurUsd London Breakout Pro
Morgana Brol Mendonca
Эксперты
EURUSD London Breakout Pro Разработанный с использованием передовых инструментов искусственного интеллекта, EURUSD London Breakout Pro предлагает чистый и эффективный код, оптимизированный для скорости и стабильности. Этот советник применяет институциональный подход к управлению рисками и избегает высокорискованных стратегий, таких как мартингейл, усреднение по сетке (grid averaging) или неконтролируемый хеджинг. Создан для трейдеров, которые ценят точность и безопасность, система сочетает пров
FREE
FF4 Scalper
Valerii Gabitov
Эксперты
Ea does not use martingale or grid and has a stop loss for every position.  Symbols: EURCHF, EURCAD, USDCHF and other. Time frame: M15 Best results on EURCAD M15. Live signals and other products here -  https://www.mql5.com/ru/users/leron34/seller#products The EA should run on a VPS continuously without interruption.  Multicurrency advisor. You can enter pairs in the EA settings for tests. I recommend the default settings. You can install an adviser on any pair on M15. The EA has a news filter
Alphabet AI MT5
Sergei Pomytkin
3.43 (7)
Эксперты
Alphabet AI   — советник, работающий по стратегии возврата к среднему значению (mean reversion), то есть использующий естественное свойство рынков возвращаться к своим средним значениям после сильных отклонений. Алгоритм постоянно анализирует текущую цену актива, сравнивая её с расчётными средними уровнями. При значительном отклонении цены от среднего значения советник интерпретирует это как сигнал к действию: при превышении верхней границы открывает короткие позиции, ожидая снижения цены, а пр
AdvancedPortfolioEA
PEDRO JOAQUIM GONCALVES GOMES
Эксперты
Представляем Advanced Portfolio EA: специалист по торговле XAUUSD M1 Advanced Portfolio EA — это профессионально разработанная автоматическая торговая система, предназначенная для высокочастотных операций с парой XAUUSD (золото/доллар США) с использованием таймфрейма M1. Пройдя бэктестинг за длительный период с 1 января 2020 года по 30 сентября 2025 года, охватывающий волатильные рыночные условия, включая глобальные экономические сдвиги, геополитические события и инфляционное давление, этот со
NeuroNNX
Andriy Sydoruk
Эксперты
Очень простой работ по принципу работы. Используется элементарная нейронная сеть, с помощью которой анализируется нормализованный индикатор RSI, нейронная сеть имеет три выхода. Один отвечает за направление торговли, другие два за стоп-лосс и тейк-профит. Таким образом, при оптимизации коэффициентов нейронной сети (это обычная оптимизация с помощью генетического алгоритма), мы получаем хорошо приспособленную сеть для работы в будущем. Выборку по результатам оптимизации необходимо осуществлять по
BreakPoint Pro
Jason Smith
Эксперты
BreakPoint Pro – Daily High/Low Breakout EA This bot is a professional-grade Expert Advisor that trades breakouts of the current day's high and low using a clean, rules-based price action approach. The strategy focuses on capturing directional momentum once price breaches these key intraday levels—one of the most statistically reliable patterns in discretionary and algorithmic trading. A powerful Expert Advisor designed to capitalize on daily high/low breakouts using a price action-driven strat
Libim
Tai Fung Pontus To
Эксперты
Libim - Breakout Trading Robot for MetaTrader 5 Unlock the power of breakout trading with   Libim , a cutting-edge Forex trading robot designed for MetaTrader 5 platform. Libim specializes in identifying and capitalizing on breakout opportunities, ensuring you never miss a potential market move. Whether you're a seasoned trader or just starting, Libim offers a reliable, automated solution to enhance your trading performance. Key Features: Breakout Trading Strategy:   Libim is engineered to detec
Nexus Alpha Engine
Krasimir Borislavov Petrov
Эксперты
Automation with Precision. No Surprises. Nexus Alpha Engine   delivers a new standard of trading precision.   Meet NexusEA —the foundational expert advisor in this framework, built for traders who demand absolute transparency and full control over their automated strategies. With   NexusEA , you're not just buying an EA; you're acquiring a powerful   "strategy skeleton builder."   We provide the robust, deterministic framework—you   integrate   your unique market insights and precise rules. Aut
ACTrendRider
Cedric Jose Bernardino Antonio
Эксперты
ACTrendRider – Advanced Trend Following Expert Advisor Institutional-grade, low-risk, swing-based trend follower Premium quality comes at a premium value: ACTrendRider is a lifetime investment into your algorithmic portfolio. Optimized for gold (XAUUSD) and volatile trending assets MQL5 Market compliant – simple to install, ready to trade ACTrendRider is a professional trading robot designed to ride clean market trends. It combines multiple confirmation filters to avoid noise and opti
Dynamic TP XAU Scalper
Thanaporn Janbuala
Эксперты
EA Name: Dynamic Hybrid Scalper (XAU Specialist) "A Synergistic Blend of Trend Following and Smart Grid Logic for Consistent Gold Trading" Key Highlights Multi-Timeframe Analysis: Triple-layer trend analysis that monitors the High Timeframe (HTF) trend down to the specific entry Signal Timeframe for maximum precision. 5-Factor Signal Confirmation: A sophisticated filtering system using five core metrics: EMA Trend, RSI, MACD, ADX Strength, and Price Action Breakout. Dynamic Lot Managemen
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Эксперты
AxonShift — алгоритмическая система с адаптивной логикой исполнения AxonShift — это автономный торговый алгоритм, специально разработанный и оптимизированный для работы с XAUUSD на таймфрейме H1. Его архитектура основана на модульной логике, которая анализирует поведение рынка через сочетание краткосрочной динамики и импульсов среднесрочного направления. Система избегает чрезмерного реагирования на шум и не использует высокочастотные подходы, сосредотачиваясь на контролируемых торговых циклах, з
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Эксперты
Впервые на этой платформе | Советник, который понимает рынок Впервые на этой платформе экспертный советник использует всю мощь Deep Seek. В сочетании с стратегией Dynamic Reversal Zoning создается система, которая не просто распознает рыночные движения — она их понимает. Live Signal __________ Настройки Таймфрейм: H1 Кредитное плечо: мин. 1:30 Депозит: от $200 Символ: XAUUSD Брокер: любой Это сочетание Deep Seek и стратегии разворота является новым — и именно это делает его особенно интересн
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Эксперты
Квантовый барон EA Недаром нефть называют черным золотом, и теперь с помощью советника Quantum Baron вы можете получить к ней доступ с непревзойденной точностью и уверенностью. Quantum Baron, созданный для доминирования в динамичном мире XTIUSD (сырая нефть) на графике M30, является вашим лучшим оружием для повышения уровня и торговли с элитной точностью. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Со скидкой
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Эксперты
AIQ Версия 5.0 - Автономный Интеллект Через Институциональную Архитектуру Эволюция от автоматизации на основе правил к подлинному автономному интеллекту представляет собой естественное развитие алгоритмической торговли. То, что институциональные количественные отделы начали исследовать более десяти лет назад, созрело до практической реализации. AIQ Версия 5.0 воплощает это созревание: сложный многомодельный AI-анализ, независимая архитектура валидации и системы непрерывного обучения, усовершенс
GoldSky
Alno Markets Ltd
2.14 (7)
Эксперты
Добро пожаловать в       GoldSKY EA   — это высокопроизводительная внутридневная торговая программа для XAUUSD (золота). Разработанная нашей командой, она направлена на…       Обычные счета, финансируемые профессиональные счета и профессиональные вызовы!     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  GoldSky использует   графики с минутным таймфреймом. Результаты тестирования за 5 и 10 лет доступны в разделе комм
AI Map
Saeid Soleimani
3.75 (4)
Эксперты
Торговая Система AI MAP Торговая Система AI MAP AI MAP — это автоматизированный торговый советник, разработанный для анализа рыночных условий и выполнения сделок на основе алгоритмической логики. Система использует многоуровневую аналитическую структуру для оценки ценового движения, объема и рыночных настроений без ручного вмешательства. Онлайн-мониторинг (+ 3 месяца)    || Чат-группа    Архитектура Системы EA включает специализированные модули обработки для работы с различными аспектами рынка
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Эксперты
Quantum Bitcoin EA   : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать! Шагните в будущее торговли   биткойнами   с   Quantum Bitcoin EA   , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют. ВАЖНО!   После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Цен
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
Эксперты
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Точная торговля на XAUUSD Live Signal Avalut X1 — это профессиональный советник (Expert Advisor) для автоматической торговли на XAUUSD (золото) в MetaTrader 5. Система объединяет четыре взаимодополняющие стратегии в одном EA, чтобы работать в различных рыночных режимах. Решение автономно для MT5 и не требует внешних DLL или установщиков третьих лиц. Ключевые возможности Четыре стратегии в одном EA: согласованные и взаимодополняющие стратегии для
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Эксперты
Aria Connector EA – V4 (Обучающая Машина + Модель Обучения XGBoost +112 Платных и Бесплатных ИИ + Система Голосования + Внешние и Редактируемые Промпты) В то время как большинство EA на рынке утверждают, что используют "ИИ" или "нейронные сети", но на самом деле запускают только базовые скрипты, Aria Connector EA V4 переопределяет, что означает торговля, действительно управляемая ИИ. Это не теория, не маркетинговая шумиха, это прямое, проверяемое соединение между вашей платформой MetaTrader 5
Другие продукты этого автора
Mr Bitcoin AI
Nestor Alejandro Chiariello
Эксперты
Привет, трейдеры! Я разработал этот инструмент с реальными результатами, тщательно, на основе нескольких моих предыдущих стратегий ИИ. Mr Bitcoin AI основан на выполнении операций купли-продажи финансовых активов в очень короткие периоды времени, стремясь получить прибыль от небольших колебаний цен. Применительно к Bitcoin скальпер использует искусственный интеллект и алгоритмы машинного обучения для анализа больших объемов данных рынка криптовалют и принятия быстрых и точных торговых решений.
Clock GMT Live
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Индикаторы
В Clock GMT Live есть все, что вам нужно, чтобы узнать больше о нашем брокере, много раз вы задавались вопросом, на каком GMT я нахожусь или над каким GMT работает мой брокер, что ж, с помощью этого инструмента вы сможете узнать в режиме реального времени как GMT смещение времени брокера и вашего местного времени, вы также будете постоянно знать пинг брокера Просто поместив его на время суток, вы можете получить информацию Цена увеличивается за каждое приобретение, с этим мы защитим, чтобы нем
FREE
Account Dashboard Statistics MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Индикаторы
Статистика панели управления учетной записью Это инструмент, который поможет вам иметь сфокусированное представление, чтобы узнать о прибылях и убытках вашего счета, чтобы вы могли отслеживать их, а также проводит анализ просадки, чтобы узнать полученный риск. Скачав и активировав его в личном кабинете, вы должны привязать его к любому символу например EURUSD H1, тогда с этого момента инструмент начнет отслеживать вашу статистику панель полностью расширена, ее можно скрыть и переместить куда
FREE
Account Dashboard Statistics MT4
Nestor Alejandro Chiariello
4.33 (3)
Индикаторы
Статистика панели управления учетной записью Это инструмент, который поможет вам иметь сфокусированное представление, чтобы узнать о прибылях и убытках вашего счета, чтобы вы могли отслеживать их, а также проводит анализ просадки, чтобы узнать полученный риск. Скачав и активировав его в личном кабинете, вы должны привязать его к любому символу например EURUSD H1, тогда с этого момента инструмент начнет отслеживать вашу статистику панель полностью расширена, ее можно скрыть и переместить куда
FREE
Check Laverage and Spread MT5
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Индикаторы
Отличный полезный инструмент, с помощью которого вы можете в режиме реального времени отслеживать рост вашего счета и распространение символа. Это будет знать, как точно идентифицировать данные, чтобы знать, например, есть ли у вас учетная запись Prop Firm, чтобы знать правильный Laverage, манипулируют ли спредом и т. д., чтобы сделать точный лот. Сочетание кредитного плеча и индикатора спреда. Инструменты для автоматической проверки кредитного плеча и спреда на вашем торговом счете. Работа во
FREE
Slippage Analized
Nestor Alejandro Chiariello
Индикаторы
Анализ проскальзывания, предназначенный для высокоточной торговли и всего рынка Он работает как на реальных, так и на демо-счетах и ​​позволяет анализировать все ваши позиции с тейк-профитом и стоп-лоссом, чтобы вы могли анализировать проскальзывание вашего брокера. Что такое проскальзывание в торговле? Проскальзывание или скольжение — это разница в цене, которая может возникнуть между моментом размещения торгового ордера и его фактическим исполнением на рынке. Это связано с тем, что с момент
FREE
Clock GMT Live MT4
Nestor Alejandro Chiariello
4 (2)
Индикаторы
В Clock GMT Live есть все, что вам нужно, чтобы узнать больше о нашем брокере, много раз вы задавались вопросом, на каком GMT я нахожусь или над каким GMT работает мой брокер, что ж, с помощью этого инструмента вы сможете узнать в режиме реального времени как GMT смещение времени брокера и вашего местного времени, вы также будете постоянно знать пинг брокера Просто поместив его на время суток, вы можете получить информацию Цена увеличивается за каждое приобретение, с этим мы защитим, чтобы нем
FREE
Check Laverage and Spread
Nestor Alejandro Chiariello
Индикаторы
Отличный полезный инструмент, с помощью которого вы можете в режиме реального времени отслеживать рост вашего счета и распространение символа. Это будет знать, как точно идентифицировать данные, чтобы знать, например, есть ли у вас учетная запись Prop Firm, чтобы знать правильный Laverage, манипулируют ли спредом и т. д., чтобы сделать точный лот. Сочетание кредитного плеча и индикатора спреда. Инструменты для автоматической проверки кредитного плеча и спреда на вашем торговом счете. Работа во
FREE
Don Hits
Nestor Alejandro Chiariello
Эксперты
Я представляю вам, Дон Хит, эксперт в агрессивной торговле, это многонаправленная система, она охватывает все времена и все валюты, с контролем просадки. в этой системе используется одна из моих логик Мартингейла с отслеживанием того, что происходит в меньшее время и в большее время, также будет решено, нужно ли вмешиваться в Просадку, я знаю, что многие не любят мартина или Edge-система, т.к. они привыкли сжигать аккаунты, но поверьте, мои системы другие, это логика, реализованная для покрытия
Cleopatra EA
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Эксперты
Привет Трейдеры! EA имеет реальный послужной список с 3,5 годами стабильной торговли с низкой просадкой: Живое выступление Версию MT4 можно найти здесь Я представляю стратегию «Клеопатра EA», Клеопатра - красивый и умный дизайн, с формой восстановления, которая постоянно адаптируется, где ее сила - универсальность. Его основная стратегия заключается в том, чтобы читать рынок по его эластичности, мы сможем по-разному анализировать диапазон входа. Это может быть очень динамично, как в разных
Ra AI
Nestor Alejandro Chiariello
Эксперты
Здравствуйте, трейдеры, я тщательно разработал этот инструмент с реальными результатами. RA AI предназначен и специально разработан для скальпинга с помощью трендового алгоритма, структурированного в AI в валюте ЕВРО ДОЛЛАР, здесь мы можем увидеть результат его 1-летнего бэктеста от 1 тыс. до 12 тыс. , мы также можем видеть сигнал реального счета с выигрышем реальных денег с аналогичными результатами, RA AI невероятен! Я расскажу вам немного о дизайне, основанном на диапазонах узлов для скальп
Odin AI
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Эксперты
Здравствуйте, трейдеры, я тщательно разработал ODIN AI с реальными результатами, безупречный по своей мудрости и интеллекту, инструмент, основанный на нескольких моих предыдущих стратегиях, адаптировав его к рынку Форекс, поэтому он адаптирован к искусственному интеллекту машинного обучения, то есть ИИ прочитает параметры и затем сверит их с моей стратегией, затем он научится, чтобы записи были более высокого качества, у него также есть узел, где вы можете восстанавливать позиции, еще одна инно
Foxy AI
Nestor Alejandro Chiariello
Эксперты
Здравствуйте, трейдеры, я тщательно разработал Foxy AI с реальными результатами, безупречный благодаря своей мудрости и интеллекту, инструмент, основанный на нескольких моих предыдущих стратегиях, адаптируя его к рынку Форекс, поэтому он адаптирован к искусственному интеллекту машинного обучения, то есть ИИ прочитает параметры и затем согласует их с моей стратегией, затем он научится, чтобы записи были более высокого качества, у него также есть узел, где вы можете восстанавливать позиции, еще о
Prophet EA MT5
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Эксперты
Привет Трейдеры! Представляю стратегию "Пророк", это тот, который выбран для высокого винрейта и для долгой и стабильной торговли пророк выбран среди многих, потому что это стратегия, подчеркнутая важностью винрейта, это одна из немногих стратегий, которые вы найдете похожими на винрейт %100, она основана на внутреннем алгоритме, консультирующемся с несколькими стратегиями факторы, чтобы можно было проводить и ограждать адаптацию к рынку содержит все необходимые средства защиты для контроля на
Hypnos MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Эксперты
Hello traders,   Hypnos is a sophisticated scalper designed for the semi-night market, after a deep analysis prior to its internal functions, it manages to detect unique opportunities, cared for by a system with price control and news control. It should be noted that the analysis is strongly optimized to handle night trading at its best for slippage and spreads. 4 important factors Low Liquidity: During market closure, liquidity usually decreases significantly. Fewer participants in the market
Cleopatra EA MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Эксперты
Привет Трейдеры! Представляю вам «Клеопатру». Клеопатра — красивый и продуманный дизайн с формой восстановления, которая постоянно адаптируется там, где ее сила заключается в универсальности. Его основная стратегия – читать рынок по его эластичности. Мы можем анализировать диапазон входа разными способами. Это может быть очень динамично на разных ТФ и в разных диапазонах, с обработкой запросов по рыночным новостям. Клеопатра обладает огромной способностью адаптироваться к восстановлению рынка,
Lord Arles MT5
Nestor Alejandro Chiariello
5 (1)
Эксперты
Привет Трейдеры! Представляю вам «Универсальную стратегию лорда Арля, Арль разработан, чтобы быть очень агрессивным или универсальным в нужное время. Арль — бог моей любимой саги, и у него есть все, чтобы быть самым динамичным на рынке, как Арлес может выжить, будучи таким агрессивным? Моя стратегия сама по себе очень сложна, она предназначена для обзора того, как движется рынок, и для анализа новостей, событий, движений, тиковых моделей и других внутренних вещей, которые не будут раскрыты. Ар
Monk MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Эксперты
Стратегия монаха, прочная и очень стабильная долгосрочная стратегия. моя стратегия имеет модели входа для безопасных и долгосрочных периодов, она постоянно консультируется с новостями и событиями, которые происходят во время живого рынка, имеет максимальную защиту от рисков, а также долгосрочное восстановление сетки, имеет различные интеллектуальные внутренние методы. , где его можно настроить в одной настройке графика, чтобы можно было установить удобную адаптивную конфигурацию для ИИ в 1 клик
Priest Master MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Эксперты
Привет Трейдеры! Я представляю стратегию «Мастер-жрец», Мастер-жрец, древний жрец, который применяет надежные методы, основанные на калибровке. Он может работать со всем рынком, при необходимости контролируя проскальзывание и спред, входы тщательно анализируются важными индикаторами, такими как RSI, Bollinger и т. д. Следует отметить, что его производительность перевалила за многие символы рынка, и где он это делает особенным, делая выигрышные позиции стратегическим методом Моя стратегия опти
Buda MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Эксперты
Buda The Enlightened One — это стратегия, предназначенная для торговли без забот для всех тех, кто хочет чего-то стабильного и решительного. где они могут размещать свои инвестиции в размере X без опасений риска, каждая запись предварительно будет иметь тщательный анализ с использованием секретных моделей и индикаторов, разработанных мной, у нее есть система ИИ, где она будет изучать и консультироваться со всеми диапазонами, которым мы ее научили, и при необходимости отрегулируйте риск там, где
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Эксперты
Привет Трейдеры! Представляю Стратегию "Дуэнде", Дуэнде — это алгоритм, который обнаруживает шаблоны различных высоких и низких уровней, где они остаются постоянными, чтобы делать хорошие входы, с системой восстановления, запрашивающей различные вещи, такие как безубыточность, и пересечения между одноранговыми узлами. Доказано, что он без проблем контролирует несколько валют, с мощным контролем новостей во время рынка. можно управлять всеми необходимыми символами Моя стратегия оптимизирована
AI Deriv Step Index
Nestor Alejandro Chiariello
Эксперты
Привет трейдеры, я решил создать этот инструмент на основе нескольких моих предыдущих стратегий, адаптировав его к синтетическому рынку индекса Step, поэтому он адаптирован к искусственному интеллекту машинного обучения, то есть ИИ будет считывать параметры, а затем консультироваться их к моей стратегии, тогда он узнает, чтобы записи были более качественными, у него также есть узел, где вы можете восстановить позиции, еще одна инновационная вещь, которую вы обнаружите, это то, что все будет инк
Osiris AI MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Эксперты
Привет трейдеры, я тщательно разработал этот инструмент с реальными результатами, инструмент, основанный на нескольких моих предыдущих стратегиях, адаптировав его к рынку Форекс, поэтому он адаптирован к искусственному интеллекту машинного обучения, то есть ИИ будет считывать параметры, а затем сверять их с моей стратегией, затем он будет учиться, чтобы входы были более качественными, у него также есть узел, где вы можете восстанавливать позиции, еще одна инновационная вещь, которую вы обнаружи
Ra AI MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Эксперты
Здравствуйте, трейдеры, я тщательно разработал этот инструмент с реальными результатами. RA AI предназначен и специально разработан для скальпинга с помощью трендового алгоритма, структурированного в AI в валюте ЕВРО ДОЛЛАР, здесь мы можем увидеть результат его 1-летнего бэктеста от 1 тыс. до 12 тыс. , мы также можем видеть сигнал реального счета с выигрышем реальных денег с аналогичными результатами, RA AI невероятен! Я расскажу вам немного о дизайне, основанном на диапазонах узлов для скальп
Don Hits MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Эксперты
Я представляю вам, Дон Хит, эксперт в агрессивной торговле, это многонаправленная система, она охватывает все времена и все валюты, с контролем просадки. в этой системе используется одна из моих логик Мартингейла с отслеживанием того, что происходит в меньшее время и в большее время, также будет решено, нужно ли вмешиваться в Просадку, я знаю, что многие не любят мартина или Edge-система, т.к. они привыкли сжигать аккаунты, но поверьте, мои системы другие, это логика, реализованная для покрытия
Legionary MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Эксперты
Hello Traders! I present the "Legionary" Strategy, Legionary is an Algorithm based on an ancient paladin where it will endure the trend to follow its lane and consistent entries. It represents a paladin, since it consults its 2 private internal indicators, to follow the trend where 2 situations can happen, have quickly short profits, or withstand the pressure, and wait for the trend to settle, this can also be done by consulting the news and events, but always doing everything consistently My
Apolo AI MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Эксперты
Здравствуйте, трейдеры, я тщательно разработал этот инструмент с реальными результатами. Apolo AI предназначен и специально разработан для скальпирования с помощью алгоритма тренда, структурированного в AI и узлах в канадской валюте. Здесь мы можем увидеть результат его 1-летнего бэктеста от 10 тысяч до 40k, мы также можем увидеть сигнал реального счета с выигрышем реальных денег с аналогичными результатами, Apollo невероятен! Я расскажу вам немного о дизайне, основанном на диапазонах узлов дл
Seth AI Gold MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Эксперты
Здравствуйте, трейдеры, я тщательно разработал этот инструмент, дающий реальные результаты, инструмент, основанный на нескольких моих предыдущих стратегиях. Сет, бог-защитник бога РА, бросающий вызов божественности золота. Полный алгоритм, структурированный искусственным интеллектом и узлами, анализирующими модели золота. Инновационная стратегия, основанная на движении золота, основанная на искусственном интеллекте и машинном обучении. На рынке, таком же нестабильном, как золото, это важно име
Train to Yuma MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Эксперты
Hello Traders! I present to you the " Train to Yuma "   strategy, a solid and very stable Trend Medium Term Strategy. The train to Yuma is the old Legano West Train, where he traveled long stretches and had to endure various missions to get by. This algorithm is designed for the medium term, to monitor trends with time filter settings to choose the   best symbols to enter. It has everything you need to monitor the   entire market, from trend filters, rsi filters, channel periods, and more signa
Anuk MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Эксперты
Hello Traders! I present the old god my "ANUK" strategy, it is an intelligent strategy with 3 types of built-in strategies (you can choose this within its options) it is designed to enter the trade where it detects a strong trend or a market break, it has a built-in algorithm to recover positions and exit quickly, it can be configured to work in some sessions as the trader prefers, it also has a large news detection system, so as not to enter those moments where the market can be very volatile
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв