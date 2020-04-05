Chinggey Untung
- Эксперты
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Saiful Izham Bin HassanПредставьте рынок, где хаос сменяется ясностью.
- Версия: 1.20
- Обновлено: 15 июля 2026
Chinggey Untung — это институциональный мультистратегический советник (Expert Advisor), разработанный для платформы MetaTrader 5. Он объединяет нейросетевой трендовый движок с квантовой матричной системой восстановления для управления рыночной волатильностью с абсолютной технической точностью.
Система использует статистическую 3-векторную корреляционную матрицу для отслеживания рыночных дисбалансов и применяет защитную схему капитала для сохранения средств во время событий с высоким влиянием на рынок.
Основные стратегические возможности
Нейросетевой трендовый анализ: использует высокоскоростные скользящие средние и импульсные фильтры для определения основного направления рынка на основе статистической вероятности.
Квантовый матричный движок: реализует структурированную логику восстановления для управления корзинами сделок на нетрендовых рынках.
Синхронизация корреляционной матрицы: отслеживает связь между основным символом и вспомогательными активами для подтверждения сигналов на вход и нейтрализации риска.
Устойчивость данных: включает в себя движок сохранения двоичного состояния, который позволяет советнику возобновить работу после перезапуска терминала или системных сбоев.
Локализованная панель: внутриграфический дисплей поддерживает несколько языков, включая английский, малайский и китайский, для чёткого отображения операционного статуса.
Рекомендуемая среда
Тип счёта: необходим хеджевый счёт (hedging).
Кредитное плечо: рекомендуется 1:100 или выше.
Символы: оптимизированы для высоколиквидных символов, таких как золото (XAUUSD) и основные валютные пары.
VPS: рекомендуется виртуальный частный сервер с низкой задержкой для непрерывной работы.
Входные параметры
Нейросетевой и сентимент-матричный модуль
Таймфрейм анализа: таймфрейм, используемый для расчёта нейросетевого тренда.
Нейропорог: процент уверенности, необходимый для подтверждения сигнала.
Использовать сентимент-фильтр: включает противоположную проверку розничных настроений.
Лимит сентимента: порог процента розничных трейдеров, активирующий фильтр.
Настройки корреляционной матрицы
Использовать статистическую синхронизацию: включает подтверждение от трёхвекторной корреляционной матрицы.
Эталонные символы: символы, используемые для корреляционной проверки.
Включить дельта-хеджирование: позволяет системе открывать нейтрализующие позиции по вторичным символам.
Z-оценка входа: статистический порог для входов на основе корреляции.
Управление капиталом и рисками
Базовый лот: начальный объём для первой сделки в цикле.
Множитель восстановления: множитель размера лота для позиций восстановления.
Масштабирование Келли: включает динамическое определение размера лота на основе вероятности сигнала.
Стелс-исполнение: скрывает уровни стоп-лосс и тейк-профит от брокера.
Защитник счёта: включает защиту от просадки на уровне счёта и целевую защиту капитала.
Институциональная конфигурация
Язык панели: выбирает язык внутриграфического дисплея.
Синхронизация группы: предотвращает одновременную отправку ордеров несколькими экземплярами, чтобы избежать ошибок API брокера.
Версия схемы: внутреннее версионирование структуры данных для сохранения сессии.
Поддержка и документация
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