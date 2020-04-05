Chinggey Untung — это институциональный мультистратегический советник (Expert Advisor), разработанный для платформы MetaTrader 5. Он объединяет нейросетевой трендовый движок с квантовой матричной системой восстановления для управления рыночной волатильностью с абсолютной технической точностью.





Система использует статистическую 3-векторную корреляционную матрицу для отслеживания рыночных дисбалансов и применяет защитную схему капитала для сохранения средств во время событий с высоким влиянием на рынок.





Основные стратегические возможности

Нейросетевой трендовый анализ: использует высокоскоростные скользящие средние и импульсные фильтры для определения основного направления рынка на основе статистической вероятности.

Квантовый матричный движок: реализует структурированную логику восстановления для управления корзинами сделок на нетрендовых рынках.

Синхронизация корреляционной матрицы: отслеживает связь между основным символом и вспомогательными активами для подтверждения сигналов на вход и нейтрализации риска.

Устойчивость данных: включает в себя движок сохранения двоичного состояния, который позволяет советнику возобновить работу после перезапуска терминала или системных сбоев.

Локализованная панель: внутриграфический дисплей поддерживает несколько языков, включая английский, малайский и китайский, для чёткого отображения операционного статуса.





Рекомендуемая среда

Тип счёта: необходим хеджевый счёт (hedging).

Кредитное плечо: рекомендуется 1:100 или выше.

Символы: оптимизированы для высоколиквидных символов, таких как золото (XAUUSD) и основные валютные пары.

VPS: рекомендуется виртуальный частный сервер с низкой задержкой для непрерывной работы.





Входные параметры

Нейросетевой и сентимент-матричный модуль





Таймфрейм анализа: таймфрейм, используемый для расчёта нейросетевого тренда.

Нейропорог: процент уверенности, необходимый для подтверждения сигнала.

Использовать сентимент-фильтр: включает противоположную проверку розничных настроений.

Лимит сентимента: порог процента розничных трейдеров, активирующий фильтр.





Настройки корреляционной матрицы





Использовать статистическую синхронизацию: включает подтверждение от трёхвекторной корреляционной матрицы.

Эталонные символы: символы, используемые для корреляционной проверки.

Включить дельта-хеджирование: позволяет системе открывать нейтрализующие позиции по вторичным символам.

Z-оценка входа: статистический порог для входов на основе корреляции.





Управление капиталом и рисками





Базовый лот: начальный объём для первой сделки в цикле.

Множитель восстановления: множитель размера лота для позиций восстановления.

Масштабирование Келли: включает динамическое определение размера лота на основе вероятности сигнала.

Стелс-исполнение: скрывает уровни стоп-лосс и тейк-профит от брокера.

Защитник счёта: включает защиту от просадки на уровне счёта и целевую защиту капитала.





Институциональная конфигурация





Язык панели: выбирает язык внутриграфического дисплея.

Синхронизация группы: предотвращает одновременную отправку ордеров несколькими экземплярами, чтобы избежать ошибок API брокера.

Версия схемы: внутреннее версионирование структуры данных для сохранения сессии.





Поддержка и документация

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