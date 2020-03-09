RiskBuster

Сейчас будет больно. Мы будем говорить о том, от чего у новичков сводит живот, а у бывалых трейдеров появляется седина — о потере денег. Ты знаешь это чувство, когда рынок разворачивается именно тогда, когда ты отошёл на секунду? Или когда одна неудачная сделка за другой выжимает из депозита все соки? Так вот, каждый параметр в этой таблице — это не просто строчка кода, это костыль, который мы себе ставим, чтобы не наступать на одни и те же грабли. Давай по косточкам разберём, какую боль мы лечим.

Базовый риск-менеджмент: "Чтобы не вылететь в ноль за одну сделку"

Боль: Ты входишь в сделку, рынок уходит против тебя, а ты надеешься: "Вот-вот развернётся...". Он не разворачивается. В итоге ты либо выносишь стоп по полному депозиту, либо с ужасом смотришь, как сливается 20-30% твоего капитала. Знакомо? Это боль потери контроля.

RiskPercentThreshold (Порог убытка в %) Что делает: Твой личный телохранитель. Как только совокупный убыток по ВСЕМ открытым сделкам достигает этого процента от депо — он хватает тебя за шиворот, выкидывает ВСЕ ордера и говорит: "Всё, на сегодня игра окончена. Иди подыши воздухом". Решение боли: Ты больше никогда не проиграешь больше, чем можешь позволить. Классика в 1% — это не для суперприбыли, это для выживания. Если ты слил 1% — значит, сегодня не твой день, система не работает, ты не в форме. Стоп. Это лечит главную болезнь — жадность и надежду. Пример: Депозит $1000. RiskPercentThreshold = 1.0. Как только твой общий убыток достигнет $10 — ВСЁ закрывается. Больно, но не смертельно. Завтра новый день.

ProfitPercentThreshold (Порог прибыли в %) Что делает: Твой внутренний скальпер, который фиксирует прибыль. Когда общий профит по счету достигает этого процента — он забирает деньги и заставляет тебя остановиться. Решение боли: Жадность — двусторонняя монета. Ты не только боишься зафиксировать убыток, ты боишься зафиксировать прибыль! "А вдруг ещё вырастет?". А потом оно падает, и ты остаёшься у разбитого корыта. Этот параметр не даёт тебе отдать заработанное обратно рынку. Заработал 3% — молодец, иди гуляй. Пример: Депозит $1000. ProfitPercentThreshold = 3.0. Заработал $30 — всё, конец рабочего дня. Ты победил. Иди отдохни и не подходи к терминалу.



Скрытые стопы: "Чтобы крупные игроки не вынесли мой стоп"

Боль: Ты выставляешь стоп-лосс, и буквально через 5 минут цена красиво его цепляет, разворачивается и улетает в нужную тебе сторону. Кажется, что рынок живёт своей жизнью и специально охотится за твоими стопами. Это боль от ощущения, что ты — марионетка в чужой игре.

UseHiddenSLTP (Включить скрытые SL/TP) Что делает: Включает режим "ниндзя". Твой бот держит уровни стопа и тейка не в системе брокера (где их все видят), а у себя в голове (в коде). Для брокера и других участников рынка — твой ордер висит без стопа. Решение боли: Твои стопы не видны. Крупный игрок не может собрать ликвидность вокруг твоего стоп-лосса и "выбить" тебя из позиции. Ты закрываешься только тогда, когда цена УЖЕ достигла твоего уровня, а не коснулась его на секунду. Ставь true. Всегда. Если, конечно, ты не торгуешь на таком объёме, что тебе физически нужно гарантированное исполнение стопа на сервере брокера.

HiddenSL & HiddenTP (Скрытые стоп-лосс и тейк-профит) Что делает: Это и есть те самые виртуальные уровни. HiddenSL = 50 означает: "Если цена уйдёт против меня на 50 пунктов от цены открытия — закрывай сделку с убытком". Решение боли: Ты сам контролируешь свой риск на сделку, но не светишь своими намерениями всему миру. Это даёт психологическое спокойствие.



Фиксированные суммы: "Мне плевать на проценты, я хочу $10 в день!"

Боль: Процент от депозита — это абстракция. Ты хочешь зарабатывать конкретную сумму в день, чтобы покрывать свои расходы. Или ты не хочешь терять больше конкретной суммы. Твоё мышление — в деньгах, а не в процентах.

UseUSDClose (Закрывать по фикс. сумме в USD) Что делает: Переключает всю логику риск-менеджмента с процентов на конкретные доллары (или любую другую валюту депозита). Решение боли: Ты думаешь не "я рискую 1%", а "я рискую 5 баксами". Это более приземлённо и понятно. Пример: UseUSDClose = true, TargetProfit = 10.00, MaxLoss = -5.00. Как только заработал $10 (неважно, с какого депозита) — всё закрыто, день окончен. Как только проиграл $5 — стоп, сливной клапан сработал.



Автоматизация и защита от дурака: "Чтобы не зависнуть у монитора"

Боль: Ты торгуешь азиатскую сессию, потом лондонскую, потом американскую... Ты постоянно прикован к экрану. Ты боишься отойти попить чай, потому что в этот момент всё может пойти не так. Или ты просыпаешься ночью от того, что забыл закрыть сделку. Это боль потери свободы и сна.

UseTimeClose & CloseTime (Закрывать в указанное время) Что делает: Твой личный будильник-киллер. Каждый день в заданное время (например, "20:00") он безжалостно закрывает ВСЕ твои позиции. Решение боли: Ты больше не будешь держать позицию на ночь "в надежде". Ты знаешь, что в 20:00 ты свободен. Это дисциплинирует и даёт чёткий график. Особенно полезно для внутридневных стратегий.

MarginLevelThreshold (Порог уровня маржи) Что делает: Твой последний рубеж обороны от маржин-колла. Если из-за убытков твоя свободная маржа падает до критического уровня (например, 1000% = уровень маржи 10.0), он принудительно закрывает всё. Решение боли: Это защита от "чёрного лебедя". От ситуации, когда рынок уходит в гэп против тебя, и твой депозит уходит в глубокий минус. Этот параметр не даст тебе уйти в долги перед брокером. Это как огнетушитель: надеешься, что не пригодится, но он должен быть.



Хеджирование и групповое управление: "Когда сделки противоречат друг другу"

Боль: Ты открыл BUY по EURUSD и SELL по GBPUSD, потому что они часто идут в паре. Но одна пара ушла в сильную просадку, а вторая дала маленький профит. В итоге ты закрываешь убыточную сделку в панике, а прибыльная уже не компенсирует потерь. Это боль от неправильного управления группой активов.

EnableHedging (Включить хеджирование) Что делает: Позволяет боту рассматривать группу символов как единый "портфель". Он считает общий профит/убыток по всем сделкам внутри группы и закрывает их ВСЕ разом, когда достигается общий целевой профит или допустимый убыток. Решение боли: Ты торгуешь не отдельными сделками, а стратегией. Ты можешь спокойно держать несколько разнонаправленных позиций, зная, что система закроет их как единый пакет, не давая убытку по одной из них раздуться. Пример: HedgeGroups = "EURUSD,GBPUSD", HedgeProfit = 0.10, HedgeMaxLoss = -0.10. Бот открыл BUY EURUSD и SELL GBPUSD. EURUSD в просадке -$7, GBPUSD в прибыли +$7.5. Общий профит группы = $0.5. Бот ждёт. Как только общий профит станет $0.10 — он закроет ОБЕ сделки, фиксируя общую прибыль.



Трейлинг и безубыток: "Как забрать ВСЮ прибыль и не отдать обратно"

Боль: Ты был в прибыли +50 пунктов. Но ты не закрыл, решил подождать ещё. А теперь ты уже в минусе. Сердце разрывается от досады. Это самая распространённая боль — "отдать бумажную прибыль".

TrailingStop (Трейлинг-стоп) Что делает: "Умный" стоп, который следует за ценой, когда та движется в твою пользу. Он фиксирует прибыль, не давая ей превратиться в убыток. Решение боли: Ты поймал тренд? Отлично, теперь ты можешь не сидеть в поту и не гадать, где разворот. Трейлинг-стоп вывезет тебя на максимумах или близко к ним. TrailingStop = 20 означает: "Держи стоп на расстоянии 20 пунктов от текущей максимальной цены (для лонга)".

UseGroupBreakEven & GroupBE_Points (Групповой безубыток) Что делает: Когда группа твоих сделок (например, все сегодняшние ордера) достигает заданной прибыли в пунктах, он переводит стоп-лосс для ВСЕЙ ГРУППЫ на уровень безубытка (средняя цена открытия). Решение боли: Ты гарантированно не потеряешь деньги в этот день. Ты "отыграл" спред и комиссии. Дальше можно спокойно ловить движение, зная, что в худшем случае ты останешься при своих. GroupBE_Points = 5.0 — как только средняя прибыль по группе стала 5 пунктов, стопы выставляются в безубыток.

UsePercentTrailing (Процентный трейлинг) Что делает: Это трейлинг-стоп для циников. Он не двигает стоп на фиксированное расстояние, а позволяет "откусить" и оставить себе лишь часть прибыли, если рынок резко развернётся. Решение боли: Ты поймал сильное движение, прибыль +100%. Ты боишься, что всё это может испариться за секунду. Этот параметр говорит: "Окей, когда прибыль была на пике, мы зафиксируем 50% от неё (PercentTrailingKeep = 50.0), а остальное пусть себе летит". Если цена потом упадёт, твоя финальная прибыль будет равна 50% от того пика, который был. Жестоко, но профит зафиксирован. Пример: Пиковая прибыль была $20. Сработал процентный трейлинг. Теперь, даже если цена вернётся к безубытку, ты закроешь сделку с прибылью $10 (50% от $20).



Фильтры: "Чтобы бот не лезл не в свои дела"

Боль: Ты тестируешь стратегию на EURUSD, а бот начинает закрывать твои ручные сделки на золоте, которые ты открыл по другой системе. Или ты используешь несколько советников, и они начинают мешать друг другу.

SymbolFilter & MagicNumberFilter Что делает: Жёстко ограничивают зону ответственности бота. SymbolFilter = "EURUSD" — значит, он будет следить и управлять ТОЛЬКО позициями по EURUSD. MagicNumberFilter = 12345 — значит, он будет трогать только те ордера, у которых в комментарии или магическом номере стоит 12345. Решение боли: Полный контроль. Ты можешь запустить этого "монстра" риск-менеджмента на одном счёте вместе с другими советниками, и он не сломает их логику. Он будет управлять только тем, что ты ему явно разрешил.



Итог: Собираем аптечку

Это не просто список параметров. Это инструменты для создания твоего торгового характера. Ты труслив и эмоционален? Выкручивай RiskPercentThreshold на 0.5% и ставь UseTimeClose. Ты жадный? Максимально используй трейлинг-стопы и групповой безубыток.

Стандартный набор выживальщика:

RiskPercentThreshold = 1.0

UseHiddenSLTP = true

HiddenSL = 50 (подбирай под волатильность инструмента!)

UseTimeClose = true, CloseTime = "20:00"

TrailingStop = 20

UseGroupBreakEven = true, GroupBE_Points = 5.0

Настраивай, тестируй и помни: боль от потери денег — это хорошо. Она заставляет искать решения. А эти параметры — и есть твои решения. Теперь иди и настрой их. Потом скажешь спасибо.