Gestion Automatique des Risques pour MT4 – Multi-devises, Stop Loss Caché et Couverture

Vous en avez assez de perdre des trades à cause d'une mauvaise gestion des risques ? RiskBuster est un Expert Advisor (EA) pour MetaTrader 4 qui protège votre capital avec des fermetures automatiques, un trailing stop intelligent et des outils de couverture – idéal pour le Forex, les cryptos et les matières premières.

Fonctionnalités Clés

Gestion des Risques Avancée

Stop Loss en % du compte – Ferme les trades si la perte dépasse un seuil (ex : 1-5%).

Stop Loss fixe en EUR/USD – Fermeture d'urgence si perte maximale atteinte (ex : -50€).

Protection contre le Margin Call – Ferme les positions si le niveau de marge est critique (<500%).

Trailing Stop Intelligent

Ajustement automatique du Stop Loss – Verrouille les profits quand le prix évolue favorablement.

Réglable en pips/points – Adapté à tous les marchés (30 pips sur EURUSD, 200 points sur BTC).

Respecte le StopLevel du broker – Évite les erreurs de "Stop Invalide".

Stop Loss Caché (Mode Stealth)

SL/TP invisibles pour le broker – Parfait pour le scalping et l'arbitrage.

Exécution garantie – Même lors d'une forte volatilité.

Couverture (Hedging) & Gestion de Portefeuille

Fermeture groupée par P&L – Ex : ferme EURUSD et GBPUSD ensemble si bénéfice combiné = +100$.

Support multi-devises (EUR, USD, CHF) – Conversion automatique.

Mode "Récupération de Pertes" – Ouvre des positions inversées pour équilibrer le risque.

Filtres Flexibles

Fermeture par symbole/Magic Number – Gère uniquement certains trades ou EAs.

Fermeture programmée – Clôture toutes les positions à une heure fixe (ex : 22h00).

Alertes en Temps Réel & Tableau de Bord

Notifications Telegram/Email – Pour SL/TP, avertissements de marge, etc.

Interface en français – Affiche le risque, le P&L et les positions ouvertes.

Pour Qui ?

Scalpers – Fermeture rapide à des niveaux prédéfinis.

Swing Traders – Trailing stop pour maximiser les tendances.

Arbitragistes – Gestion des paires corrélées (ex : EURUSD + USDCHF).

Traders de Cryptos – Protection contre la volatilité (BTC, ETH...).

Pourquoi Choisir RiskBuster ?

Élimine l'émotionnel – Applique strictement vos règles.

Compatible avec les EAs et le trading manuel.

🇫🇷 Optimisé pour les brokers français/européens – Latence réduite.

Conclusion

RiskBuster n'est pas un simple "fermeur de trades", mais un système complet de protection du capital pour trader sereinement.

Téléchargez-le dès maintenant !



