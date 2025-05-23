RiskBuster

 Gestion Automatique des Risques pour MT4 – Multi-devises, Stop Loss Caché et Couverture

Vous en avez assez de perdre des trades à cause d'une mauvaise gestion des risques ? RiskBuster est un Expert Advisor (EA) pour MetaTrader 4 qui protège votre capital avec des fermetures automatiques, un trailing stop intelligent et des outils de couverture – idéal pour le Forex, les cryptos et les matières premières.

 Fonctionnalités Clés 

 Gestion des Risques Avancée

 Stop Loss en % du compte – Ferme les trades si la perte dépasse un seuil (ex : 1-5%).
 Stop Loss fixe en EUR/USD – Fermeture d'urgence si perte maximale atteinte (ex : -50€).
 Protection contre le Margin Call – Ferme les positions si le niveau de marge est critique (<500%).

Trailing Stop Intelligent

 Ajustement automatique du Stop Loss – Verrouille les profits quand le prix évolue favorablement.
 Réglable en pips/points – Adapté à tous les marchés (30 pips sur EURUSD, 200 points sur BTC).
 Respecte le StopLevel du broker – Évite les erreurs de "Stop Invalide".

 Stop Loss Caché (Mode Stealth)

 SL/TP invisibles pour le broker – Parfait pour le scalping et l'arbitrage.
 Exécution garantie – Même lors d'une forte volatilité.

 Couverture (Hedging) & Gestion de Portefeuille

 Fermeture groupée par P&L – Ex : ferme EURUSD et GBPUSD ensemble si bénéfice combiné = +100$.
 Support multi-devises (EUR, USD, CHF) – Conversion automatique.
 Mode "Récupération de Pertes" – Ouvre des positions inversées pour équilibrer le risque.

 Filtres Flexibles

 Fermeture par symbole/Magic Number – Gère uniquement certains trades ou EAs.
 Fermeture programmée – Clôture toutes les positions à une heure fixe (ex : 22h00).

 Alertes en Temps Réel & Tableau de Bord

 Notifications Telegram/Email – Pour SL/TP, avertissements de marge, etc. 
 Interface en français – Affiche le risque, le P&L et les positions ouvertes.

 Pour Qui ?

Scalpers – Fermeture rapide à des niveaux prédéfinis.
 Swing Traders – Trailing stop pour maximiser les tendances.
 Arbitragistes – Gestion des paires corrélées (ex : EURUSD + USDCHF).
 Traders de Cryptos – Protection contre la volatilité (BTC, ETH...).

 Pourquoi Choisir RiskBuster ?

 Élimine l'émotionnel – Applique strictement vos règles.
 Compatible avec les EAs et le trading manuel.
🇫🇷 Optimisé pour les brokers français/européens – Latence réduite.


 Conclusion

RiskBuster n'est pas un simple "fermeur de trades", mais un système complet de protection du capital pour trader sereinement.

 Téléchargez-le dès maintenant ! 


Produits recommandés
Silver Bullet EA
Wade C Hunt
2.2 (5)
Experts
Le Silver Bullet EA est basé sur la stratégie ICT Silver Bullet, un modèle de trading populaire et éprouvé. À l'aide de fenêtres de trading spécifiques, le conseiller expert saisira automatiquement les transactions pour vous sur la base des enseignements des TIC. Avec des paramètres de gestion des risques entièrement personnalisables, vous pouvez choisir le montant que vous êtes prêt à risquer sur chaque transaction, gérer vos transactions avec des déclencheurs de rentabilité et même rechercher
GOLD Predator IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experts
Concrete portfolio evidence from real accounts [attached] shows that the target of >95% wins [blue] has been achieved. Download the free demo and test it yourself. Follow the instructions. Backtesting >100% per month, is it possible? Cher collègue, si vous recherchez un robot Expert Advisor (EA) de trading sécurisé garantissant un objectif de profit minimum de 5 % par mois, caractérisé par la transparence et l'authenticité, je vous propose le EA-ThinkBot IQ7 Predator, conçu pour l'extraction d'
VolnaFX
Roman Meskhidze
4.67 (15)
Experts
LAUNCH PROMO Next price:        $349 The price will be rise to limit the number of users for this strategy The "Volna FX" Expert Advisor is a representative of robots trading from levels. Levels can be built automatically, or they can be rigidly set in the parameters of the Expert Advisor. CHECK REAL SIGNAL :  https://www.mql5.com/en/signals/847709 The uniqueness of the advisor is that it can work both with averaging and using the martingale principle, or without it, i.e. use a clear take profi
MelBar HedgeScalper RoboTrader
Hakimi Bin Abdul Jabar
Experts
The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader MAXIMUM LOTSIZE : 100 Lots (US$10,000,000) per TRADE/POSITION FULLY TRIED, TESTED, PROVEN & VERIFIED ON A REAL LIVE TRADING ACCOUNT! TRY OUT THE DEMO! The Experienced Trader & Global Money Manager Version. 89% Trade Winning Percentage. 32.679% Profit Gain or ROI in 2 Trading Days. Profit Factor 3.59 Average Trade Length 1h 22m. The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader is easy to use. Has the Advantage of Retiring Unnecessary "Debt" Positi
Gold Angel
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
The Gold Angel MT4 Expert Advisor is designed for automated gold trading on the MetaTrader 4 platform, providing traders with unique tools and strategies to achieve maximum profit. Using complex algorithms for analyzing market data, this advisor is able to identify profitable entry and exit points, which significantly reduces risks and increases the chances of successful trading. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Gold Angel MT4 offer
GoldenTrend
Aliaksandr Sych
Experts
GoldenTrend — a next-generation high-frequency scalping Expert Advisor designed to extract profit from the smallest market movements. Utilizing advanced algorithms for price action and volume analysis, it opens dozens of highly accurate trades daily with minimal risk. Why GoldenTrend? Монитор Ultra-Fast Trades : Captures profit from 5–15 pip movements. Ideal for ECN accounts with low spreads. Adaptive Strategy : Automatically adjusts to current market volatility and dynamically shifts tradi
EA CyberBot MT4 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (1)
Experts
[As of May 08, downloaded by 28 traders]    Instructions for use   click here! For those of you who don't have enough time to attend expensive courses and intensive training, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?! Suggestion : Ce produit est méticuleusement conçu pour être pratique, évitant la complexité théorique et s'appuyant exclusivement sur le subconscient comme réflexe d'observation. Par conséquent, le cerveau compren
Reversal smart grid
Arjan Hazewinkel
Experts
Use our recommended broker:   https://icmarkets.com/?camp=61478 Timeframe:  M1 Base pairs:  AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Additional pairs:  GBPNZD Reversal smart grid uses multiple timeframe analyses to spot potential pullbacks in the market. These pullbacks have great potential to make big profit, we enter these pullbacks on the lowest timeframe ( M1 ). All backtests are performed over a 17+ years period showing stable and long term results! The goal is long term compounding profits with the reasona
HedgeRock
Aldo Marco Ronchese
5 (1)
Experts
Live trading on YouTube, check my profile news feed. 2 Years no updates .   Trade any pair . pls ask for the manual or download the txt version here MT5 version can be found here  (even if purchasing mql4 version pls backtest on mql5 for accuracy) **HedgeRock**    is a comprehensive and feature-rich trading robot, designed to deliver adaptability and performance across various market conditions. With over four years of meticulous development and optimization, it offers traders a robust solution
KopierMaschine
Denis Nikolaev
Utilitaires
KopierMaschine - локальный копировщик сделок между различными счетами MetaTrader 4 и MetaTrader 5 в любом направлении расположенных на одном компьютере с интуитивно понятным интерфейсом. Направления копирования: MT4 --> MT5 MT4 --> MT4 MT5 --> MT5 MT5 --> MT4 для копирования между терминалами MetaTrader 4 и MetaTrader   5 необходимо приобрести версию продукта KopierMaschine  для  MetaTrader   5 Особенности Программа работает в двух режимах Master и Slave На один подчиненный счет можно копировать
TSma4f audcad MT4
Akihiro Tanaka
Experts
Aperçu « TS-MA4F » est un EA de détention à long terme qui adopte une approche contraire à l'AUDCAD, une monnaie représentative des pays riches en ressources dont l'influence sur les indicateurs économiques est limitée. Cette stratégie est basée sur la régularité des paires de devises qui ont tendance à former des fourchettes, et la logique est simple et naturelle. Il n'y a pas de grille, de martingale ou de couverture, et il s'agit d'un système entièrement à position unique avec TP et SL dé
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Trend BtD
Roman Meskhidze
Experts
LAUNCH PROMO Next price:        $249 The price will be rise to limit the number of users for this strategy The "Trend BtD" Expert Advisor is a representative of robots trading breakout levels. Levels built automatically. The uniqueness of the advisor is that it work WITHOUT averaging and using the martingale principle. ALL orders have StopLoss and TakeProfit. VERY IMPORTANT: Always load SET Files for each pair! Adjust Lot size to yours deposit! HOW TO TEST: 1. Choose  H1  TimeFrame 2. Load my  
EA SMA High Win Rate Strategy
Zafar Iqbal Sheraslam
Experts
Achieving a high win rate in various activities, such as gaming, investing, or sports, often requires a combination of skill, strategy, and discipline. Here are some general principles that can help you develop a high win rate strategy: Skill Development: Mastery of the fundamentals is crucial. Whether it's a game, a financial market, or a sport, invest time in learning the basics and continually improving your skills. This might involve studying strategies, practicing regularly, or seeking out
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
Utilitaires
Unlimited Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not b
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.5 (10)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
MN Controller
Roman Kornev
Utilitaires
Сервис Бот MONEY CONTROLLER (MN Controller) представляет собой вспомогательную программу, разработанную на языке программирования MQL4, предназначенную для использования в торгово-аналитической платформе Metatrader 4 компании MetaQuotes Ltd. Бот имеет защиту и будет работать только на том торговом счёте, для которого вы приобрели лицензию. Использование на других счетах невозможно. Убедитесь что номер лицензии бота совпадает с номером торгового счёта на которым вы его устанавливаете. Основные фу
Two Kids
Natalya Sopina
Experts
Two Kids  - high frequency EA-scalper. Two Kid s  -  uses only two standard indicators to generate signal to oder opening. Two Kids   -universal and simple. Two Kids   - trades accurately and swiftly. Two Kids   - independent on TF. Two Kids   - worsk on all currency pairs. Two Kids   - uses no martingale and no grid Two Kids   -needs 20  units of currency for lot 0.01 for each used currency pair. Two Kid s EA  Parameters : Trading  hours  HH . ММ  (server time) : trade time limit on time : tim
Status Auto vr4
Yvan Musatov
Experts
Professional expert   Status   Auto     analyzes the market using a special algorithm. The basic principle is that the bot takes the indicated prices for a certain period of time and calculates the strength and amplitude of the price by checking it with its own indication system based on actual data. The moment is fixed when the trend loses strength and reverses, and then the previous series closes and a new one is prepared. The bot also analyzes its own overbought/oversold signals in its algor
Turbo Scalper PRO
Leven Yavorov
Experts
This is a fully automatic trading robot for the EURCHF currency pair.  But this robot can be configured to trade for other currency pairs. TURBO SCALPER PRO using a trend following strategy based on MACD, Parabolic SAR and Moving Average indicator. The robot works in full automatic mode, on the M1 timeframe. The trader does not need to set it up for trading. Open EURCHF and attach TURBO SCALPER PRO only to EURCHF M1 using the default settings. Advantages of the TURBO SCALPER PRO :  We show you
Vol Scalping Hunter
Alexey Oglinda
2.45 (11)
Experts
Vol Scalping Hunter  The Vol Scalping Hunter Expert Advisor based on scalping areas with high volatility price. The higher the volatility the greater the profit. Trading is conducted by pending orders with short stop loss. It gives a small deposit drawdown. ECN broker with low spread is recommended for this EA or broker with zero spread account and commission. *Advantage Do not use the grid and martin. *Setting   The EA can work on any financial instruments. For less risky trading, M1 time-fra
Total P
Viktar Rudabelets
2 (4)
Experts
Total P - полностью автоматическая торговая система. Система использует в торговле основные закономерности рынка Форекс - возврат цены после резкого движения в любом направлении. Робот полностью оптимизирован и настроен на торговлю. Рекомендуемый Timeframe: M15 Рекомендуемый брокер: любой Рекомендуемая валютная пара: USDCHF Торговая система работает как на VPS так и на персональном компьютере пользователя. Максимально точные бэк-тесты и торговля на реальных счетах показывают высокий процент выпл
EA Top and Bottom Reverse Martingale
Zafar Iqbal Sheraslam
Experts
Reverse Martingale, also known as the "Paroli" betting system, is a gambling strategy used primarily in games of chance such as roulette, blackjack, or even sports betting. Unlike the traditional Martingale system, where a player doubles their bet after a loss, the Reverse Martingale involves increasing the bet after a win and reducing it after a loss. This strategy is often employed by individuals hoping to take advantage of winning streaks and capitalize on short-term gains. Here's how the Rev
News HighLow Fib Reversal
Sibongakonke Mongezi Mafunda
Experts
Logic: On the time of the latest news as is released weekly on the forex factory api ( https://nfs.faireconomy.media/ff_calendar_thisweek.xml ) the MT4 expert advisor will wait for retracement to the recent high or low then when a reversal signal is produced an entry will be executed with the stop loss being 40 pips below or above high or low and the take profit being on the opposing high or low. The EA will mark the time of news events based on the selected pair. If the GBPJPY pair is select
Band It Trader
Boyan Taksirov
Experts
Band-It Trader is a multifunctional trading expert, which is highly customizable, and may be used in different ways. Settings work together in any combinations, thus helping trader to implement his ideas on the markets. The idea behind Band-It Trader is to filter a signal with different selectable logics and filters, applicable not only to entry signals, but to group of orders as well. Settings: MAX_SLIPPAGE_IN_POINTS - sets the maximum slippage limit in points for placing orders MAX_SPREAD_IN
Fibonacci System
Maksim Neimerik
Experts
The system applies Fibo levels. Apart from basic Fibo levels (23.6; 38.2; 50.0; 61.8; 100.0;), the EA features custom levels (34.0; 36.0; 64.0; 66.0;). You can decide the levels trading is to be performed from. Sample trade: when the market is bullish and the price rolls back to the levels (as we remember, we select the levels on our own), the EA opens buy orders. The opposite is true for sell orders. The EA can work in three modes. Each of the modes is a separate Fibo levels construction method
Vizzion
Joel Protusada
Experts
Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
Raw Tick Recorder MT4
The Hung Ngo
Utilitaires
Raw Tick Recorder EA for MetaTrader 4 For full setup instructions and demo version that works on chart (not just Strategy Tester), visit:   Full User Guide –  Raw Tick Recorde r Raw Tick Recorder EA   is a non-trading Expert Advisor that records every incoming market tick with high-precision timestamps. It saves bid/ask data to disk in multiple formats for further analysis, model training, or broker verification. Ideal for traders, analysts, quants, and developers who need clean, timestamped tic
Nasdaq 1HPro
Premkumar Gunapati Munirathnam
Experts
Hi Friends the BOT for exactly for NASDAQ -1Hr ,30 Min & 15 Min and can try for other currencies by changing the multiplication factor 10. New  Position trading strategy Long term profit Minimal drawdown Reliable profit factor.  Orders Selection based on your equity Please run with optimization as  attached settings with your broker and choose the best parameter for live trading. However please find the recommended settings which you can run with demo account for testing for 30 Min & 1 hour char
MyTraderEA
Khayelihle Tosh
Experts
AutoTraderEA Description As the name says, this is an autotrading robot.   It trades on H1 timeframe.  It looks for clear trades, and is very accurate, yet still will take a couple of trades per week. Otherwise losses are minimised through a 130 pip StopLoss which can be modified. AutoTrader gives the user the ability to choose whether to keep trading volumes the same or change in direct proportion to the change in the account equity.   The EA has been backtested only on the EURUSD pair over a
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (416)
Utilitaires
Bienvenue sur Trade Manager EA, l’outil ultime de gestion des risques conçu pour rendre le trading plus intuitif, précis et efficace. Ce n’est pas seulement un outil d’exécution d’ordres ; c’est une solution complète pour la planification des trades, la gestion des positions et le contrôle des risques. Que vous soyez débutant, trader expérimenté ou scalpeur ayant besoin d’une exécution rapide, Trade Manager EA s’adapte à vos besoins, offrant une flexibilité sur tous les marchés, des devises et i
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (2)
Utilitaires
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copie Chat MT4) n’est pas seulement un simple copieur de trades local ; c’est un cadre complet de gestion des risques et d’exécution conçu pour les défis actuels du trading. Des challenges de prop firms à la gestion de comptes personnels, il s’adapte à chaque situation grâce à une combinaison d’exécution robuste, de protection du capital, de configuration flexible et de traitement avancé des opérations. Le copieur fonctionne en mode Master (émetteur) et en mode Sl
Grid Manual MT4
Alfiya Fazylova
4.71 (17)
Utilitaires
Grid Manual est un panneau de trading permettant de travailler avec une grille d'ordres. L'utilitaire est universel, possède des paramètres flexibles et une interface intuitive. Il fonctionne avec une grille d'ordres non seulement dans le sens des pertes, mais aussi dans le sens de l'augmentation des profits. Le commerçant n'a pas besoin de créer et de maintenir une grille d'ordres, l'utilitaire le fera. Il suffit d'ouvrir une commande et "Grid Manual" créera automatiquement une grille de comman
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitaires
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
3 (1)
Utilitaires
EASY Insight AIO – La solution tout-en-un pour un trading intelligent et sans effort Présentation Imaginez pouvoir analyser l’ensemble du marché — Forex, Or, Crypto, Indices et même Actions — en quelques secondes, sans aucune analyse manuelle de graphiques, sans installation complexe ni configuration d’indicateurs. EASY Insight AIO est votre outil d’exportation ultime, prêt à l’emploi, pour un trading alimenté par l’IA. Il fournit une vue d’ensemble du marché dans un fichier CSV propre — prêt
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilitaires
Trade Panel est un assistant commercial multifonctionnel. L'application contient plus de 50 fonctions de trading pour le trading manuel et vous permet d'automatiser la plupart des opérations de trading. Attention, l'application ne fonctionne pas dans le testeur de stratégie. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Commerce. Permet d'effectuer des opérations de trading en un clic : Ouvrez des ordres et des positions e
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (64)
Utilitaires
Copieur commercial pour MetaTrader 4.       Il copie les transactions de change, les positions et les ordres de tous les comptes. C'est l'un des meilleurs copieurs commerciaux       MT4 - MT4, MT5 - MT4       pour le       COPYLOTE MT4       version (ou       MT4 - MT5 MT5 - MT5       pour le       COPYLOTE MT5       version). Version MT5 Description complète   +DEMO +PDF Comment acheter Comment installer     Comment obtenir des fichiers journaux     Comment tester et optimiser     Tous les p
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Utilitaires
Everything for chart Technical Analysis indicator MT4 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator Video tutorials, manuals, DEMO download   here .  Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Price to
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilitaires
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (7)
Utilitaires
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.2 (5)
Utilitaires
Copiez les signaux de n'importe quel canal dont vous êtes membre (y compris privé et restreint) directement sur votre MT4.  Cet outil a été conçu en pensant à l'utilisateur tout en offrant de nombreuses fonctionnalités dont vous avez besoin pour gérer et surveiller les transactions. Ce produit est présenté dans une interface graphique conviviale et visuellement attrayante. Personnalisez vos paramètres et commencez à utiliser le produit en quelques minutes ! Guide de l'utilisateur + Démo  | Ver
News Trapper EA
Noha Mohamed Fathy Younes Badr
4.85 (13)
Utilitaires
News trapper EA un expert unique fait pour le trading de news Il a été développé en utilisant des années d'expérience dans le trading en direct {entièrement automatique}  très important Le programme contient des paramètres flexibles pour le trading sur les nouvelles du calendrier économique. Il ne peut pas être vérifié dans le testeur de stratégie. Uniquement du vrai travail. Dans les paramètres du terminal, vous devez ajouter le site d'actualités à la liste des URL autorisées. Cliquez sur Out
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilitaires
Le MT4 to Telegram Signal Provider est un outil facile à utiliser et entièrement personnalisable qui permet d'envoyer des signaux à Telegram, transformant ainsi votre compte en fournisseur de signaux. Le format des messages est entièrement personnalisable ! Cependant, pour une utilisation simple, vous pouvez également opter pour un modèle prédéfini et activer ou désactiver des parties spécifiques du message. [ Démonstration ]   [ Manuel ] [ Version MT5 ] [ Version Discord ] [ Canal Telegram ]  N
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilitaires
Trade Manager pour vous aider à entrer et sortir rapidement des transactions tout en calculant automatiquement votre risque. Y compris des fonctionnalités pour vous aider à éviter le sur-trading, le trading de vengeance et le trading émotionnel. Les transactions peuvent être gérées automatiquement et les mesures de performances du compte peuvent être visualisées dans un graphique. Ces fonctionnalités rendent ce panneau idéal pour tous les traders manuels et contribuent à améliorer la plateforme
EasyTrade MT4
Alain Verleyen
5 (1)
Utilitaires
Easy Trade – Gestion des transactions intelligente, simple et puissante Easy Trade est la solution tout-en-un pour la gestion des transactions destinée aux utilisateurs de MetaTrader souhaitant garder le contrôle du risque et assurer une exécution fluide. Conçu dès le départ avec les retours des traders, Easy Trade facilite l'exécution, la surveillance et la gestion des transactions sur plusieurs symboles – sans complexifier votre flux de travail. Que vous pratiquiez le scalping manuel ou que
Online Accounts Manager MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
Utilitaires
OneClick Online Account Manager is a powerful utility that helps you to manage all your accounts from a centralized panel. It is suitable for all single account traders and specially for multiple accounts traders. The utility help you to : Monitor status of all accounts on a private web page. Some information such as account connection status, account profit, DD, Balance, Equity, Margin Level, Number of positions and orders, Daily and Weekly profit/loss and also overall summation of all these p
Take a Break
Eric Emmrich
5 (29)
Utilitaires
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilitaires
Négociez automatiquement les zones de support et de résistance ou d'offre et de demande une fois que vous avez identifié les zones clés à partir desquelles vous souhaitez négocier. Cet EA vous permet de dessiner des zones d'achat et de vente en un seul clic, puis de les placer exactement là où vous vous attendez à ce que le prix change. L'EA surveille ensuite ces zones et effectuera automatiquement des transactions en fonction de l'action des prix que vous spécifiez pour les zones. Une fois la
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilitaires
Panneau de trading pour trader en 1 clic.   Travailler avec des positions et des commandes!   Trading à partir du graphique ou du clavier. En utilisant notre panel de trading, vous pouvez trader en un clic à partir du graphique et effectuer des opérations de trading 30 fois plus rapidement que le contrôle MetaTrader standard. Des calculs automatiques de paramètres et de fonctions qui facilitent la vie d'un trader et aident un trader à mener ses activités de trading beaucoup plus rapidement et pl
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilitaires
Custom Alerts AIO : Surveillez tous les marchés à la fois — sans aucune configuration Présentation Custom Alerts AIO est une solution de surveillance du marché prête à l’emploi, sans configuration nécessaire. Tous les indicateurs requis — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — sont directement intégrés. Aucun graphique n’est affiché, ce qui rend cet outil idéal pour la génération d’alertes en temps réel. Il prend en charge toutes les classes d’actifs proposées par votre courtie
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.54 (13)
Utilitaires
Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be able to receive t
DrawDown Limiter MT4
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (8)
Utilitaires
Expert Advisor "Drawdown Limiter"  Vous êtes au bon endroit si vous recherchez un contrôle de drawdown, un limiteur de drawdown, une protection du solde, une protection de l'équité ou une limite quotidienne de drawdown en rapport avec les entreprises de gestion de capitaux (Prop Firm), FTMO, My Forex Fund, ou si vous souhaitez protéger votre compte de trading. Avez-vous déjà eu du mal à contrôler votre drawdown en tradant sur des comptes financés ? Cet EA est fait pour vous. Les entreprises de
Auto Trade Copier
Vu Trung Kien
4.76 (84)
Utilitaires
Auto Trade Copier is designed to copy trades to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts/terminals with 100% accuracy. The provider and receiver accounts must be on the same PC/VPS. With this tool, you can copy trades to receiver accounts on the same PC/VPS. All trading actions will be copied from provider to receiver perfectly. This version can be used on MT4 accounts only. For MT5 accounts, you must use Auto Trade Copier for MT5 . Reference: - For MT4 receiver, please download Trade Receiver Fre
Reward Multiplier MT4
Amir Atif
3 (1)
Utilitaires
50% off. Original price: $375 Reward Multiplier is a semi-automatic trade manager based on pyramid trading that opens additional orders with the running profit of your trades to maximize return exponentially without increasing the risk. Unlike other similar EAs, this tool shows potential profit/loss and reward to risk ratio before even entering the first trade! Download Demo here  (starting lot is fixed at 0.01) Guide + tips here MT5 version   here You only open the first order. When your tr
Trade Assistant Pro 36 in 1
Makarii Gubaydullin
4.75 (20)
Utilitaires
Outil multifonctionnel : plus de 65 fonctions, dont : calcul de lot, price action, facteur R/R, gestionnaire des trades, zones d'offre et de demande Version de démonstration   |   Manuel de l'Utilisateur   |    MT5 L'utilitaire ne fonctionne pas dans le testeur de stratégie : vous pouvez télécharger la   version de démonstration ICI   pour tester le produit. Contactez-moi pour toutes questions / idées d'amélioration / en cas de bug trouvé Simplifiez, accélérez et automatisez votre processus de
Ultimate Trailing Stop EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.33 (15)
Utilitaires
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (overrid
Telegram Signal pro
Sara Sabaghi
4.86 (7)
Utilitaires
What is it? Think about it, you can send all the orders/positions info to your telegram channel or group to create your community or VIP signals on telegram. Position info means this EA forward all of your new positions open details (Open price, Open time, Position Type, position Symbol and volume), positions changes ( SL or TP modifying or pending price changes) and position close (Close price, profit or loss, position duration time) and also EA Send NEWS alert (Economic calendar event) on your
MT4 to Discord Signal Provider
Lukas Roth
5 (3)
Utilitaires
Le MT4 to Discord Signal Provider est un outil convivial et entièrement personnalisable conçu pour envoyer directement des signaux de trading à Discord. Cet outil transforme votre compte de trading en un fournisseur de signaux efficace. Personnalisez les formats de messages pour qu'ils correspondent à votre style ! Pour plus de facilité, choisissez parmi des modèles pré-conçus et décidez quels éléments du message inclure ou exclure. [ Démo ] [ Manuel ] [ Version MT5 ] [ Version Telegram ]  New:
Ultimate Trade Manager plus Mobile by RunwiseFX
Runwise Limited
4.75 (4)
Utilitaires
Comprehensive on chart trade panel with the unique ability to be controllable from mobile as well. Plus has a library of downloadable configuration, e.g. exit rules, extra panel buttons, pending order setup and more. Please see our product video. Works with all symbols not just currency pairs. Features On chart panel plus controllable from free app for Windows, iPhone and Android Built-in script engine with library of downloadable configuration, e.g. add 'Close All Trades in Profit' button, exit
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilitaires
Consultez instantanément l'historique de vos transactions clôturées par jour et par semaine, vos transactions ouvertes actuelles et votre exposition au forex sur un seul graphique ! Utilisez la carte thermique pour identifier les transactions rentables et où se situe votre baisse actuelle au sein de votre portefeuille de trading. Boutons de fermeture rapide Utilisez les boutons de fermeture rapide pour clôturer chaque transaction sur un seul symbole, clôturer des transactions individuelles en
Plus de l'auteur
RadarBoard
Vitali Platonov
Indicateurs
Nous savons tous que si l'essence devient plus chère, absolument tout augmente. Après tout, la hausse des coûts de transport est répercutée sur le prix de livraison de chaque produit. Prenons un exemple quotidien : une année chaude entraîne un surplus de céréales, incitant les producteurs à baisser leurs prix pour s'adapter à l'offre du marché. De la même manière, l'indicateur RadarBoard aide à identifier des corrélations évidentes sur les marchés des changes. Si l'or s'apprécie, il est acheté e
FREE
Pairs price ind
Vitali Platonov
Utilitaires
Pairs Price Ind — Your Key to Understanding the Market!  Friends, I present to you the updated Pairs Price Ind indicator, which I created so you can instantly see market movements and make informed decisions! This tool is my pride and joy, and I’m giving it to you for free so you can evaluate my work and check out my page for other useful tools.  Why Pairs Price Ind? Trading isn’t just about price movements—it’s also about understanding the relationships between assets. Pairs Price Ind helps tra
FREE
Forex Radar Pro
Vitali Platonov
Indicateurs
Forex Radar Pro : Votre arsenal professionnel pour dominer le Forex !  Fatigué de rater des opportunités rentables à cause de la surcharge d'informations ?   Forex Radar Pro   est votre assistant intelligent qui transforme le chaos des marchés en signaux de trading précis ! Cet indicateur avancé pour MetaTrader 4 combine un tableau interactif, une analyse automatique des divergences, des alertes et l'exportation de données pour trader avec confiance et efficacité maximale. Oubliez l'analyse manu
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis