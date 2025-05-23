RiskBuster
- Utilitaires
- Vitali Platonov
- Version: 1.1
- Mise à jour: 23 mai 2025
- Activations: 5
Vous en avez assez de perdre des trades à cause d'une mauvaise gestion des risques ? RiskBuster est un Expert Advisor (EA) pour MetaTrader 4 qui protège votre capital avec des fermetures automatiques, un trailing stop intelligent et des outils de couverture – idéal pour le Forex, les cryptos et les matières premières.
Fonctionnalités Clés
Gestion des Risques Avancée
Stop Loss en % du compte – Ferme les trades si la perte dépasse un seuil (ex : 1-5%).
Stop Loss fixe en EUR/USD – Fermeture d'urgence si perte maximale atteinte (ex : -50€).
Protection contre le Margin Call – Ferme les positions si le niveau de marge est critique (<500%).
Ajustement automatique du Stop Loss – Verrouille les profits quand le prix évolue favorablement.
Réglable en pips/points – Adapté à tous les marchés (30 pips sur EURUSD, 200 points sur BTC).
Respecte le StopLevel du broker – Évite les erreurs de "Stop Invalide".
SL/TP invisibles pour le broker – Parfait pour le scalping et l'arbitrage.
Exécution garantie – Même lors d'une forte volatilité.
Fermeture groupée par P&L – Ex : ferme EURUSD et GBPUSD ensemble si bénéfice combiné = +100$.
Support multi-devises (EUR, USD, CHF) – Conversion automatique.
Mode "Récupération de Pertes" – Ouvre des positions inversées pour équilibrer le risque.
Fermeture par symbole/Magic Number – Gère uniquement certains trades ou EAs.
Fermeture programmée – Clôture toutes les positions à une heure fixe (ex : 22h00).
Notifications Telegram/Email – Pour SL/TP, avertissements de marge, etc.
Interface en français – Affiche le risque, le P&L et les positions ouvertes.
Scalpers – Fermeture rapide à des niveaux prédéfinis.
Swing Traders – Trailing stop pour maximiser les tendances.
Arbitragistes – Gestion des paires corrélées (ex : EURUSD + USDCHF).
Traders de Cryptos – Protection contre la volatilité (BTC, ETH...).
Élimine l'émotionnel – Applique strictement vos règles.
Compatible avec les EAs et le trading manuel.
🇫🇷 Optimisé pour les brokers français/européens – Latence réduite.
Conclusion
RiskBuster n'est pas un simple "fermeur de trades", mais un système complet de protection du capital pour trader sereinement.
Téléchargez-le dès maintenant !