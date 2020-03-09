RiskBuster

這會很痛。我們要聊聊讓新手感到噁心、讓經驗豐富的交易員頭痛不已的事情——虧錢。你有沒有過這樣的感覺：剛離開一會兒，市場就反轉了？或是一次又一次的虧損交易，榨乾了你所有的資金？所以，這張表格裡的每個參數不只是一行程式碼；它是我們提供給自己的拐杖，用來避免重蹈覆轍。讓我們來分析一下我們正在應對的痛苦。

基本風險管理：“避免單筆交易損益平衡”

痛苦：你入場交易，市場走勢與你相反，你抱著一絲希望，「它馬上就要反轉了…」但它並沒有。最終，你要嘛把停損設在全部資金上，要嘛眼睜睜地看著20-30%的資金損失殆盡。聽起來是不是很熟悉？這就是失去控制的痛苦。

風險百分比閾值（虧損閾值，以百分比表示）

作用：你的私人保鑣。一旦所有未平倉交易的總虧損達到帳戶的這個百分比，它就會像揪住你的衣領一樣，把你所有的訂單全部清倉，然後說：“完了，今天就到此為止吧。出去透透氣。”

止痛方案：你再也不會虧損超過自己承受能力的金額。經典的1%虧損門檻不是為了追求巨額利潤，而是為了生存。如果你虧損了1%，表示今天運氣不好，系統出了問題，或是你狀態不佳。停止交易。這可以治癒根本問題——貪婪和希望。

例：存入1000美元。風險百分比閾值 = 1.0。一旦你的總虧損達到10美元，所有交易都會平倉。雖然痛苦，但並非致命。明天又是新的一天。

獲利百分比閾值（獲利閾值，以百分比表示）

作用：鎖定你內心的短線交易者利潤。當你的帳戶總獲利達到這個百分比時，系統會扣留你的資金並強迫你停止交易。

解決痛點的方法：貪婪是一枚硬幣的兩面。你不但害怕鎖定虧損，也害怕鎖定獲利！ 「萬一它漲了呢？」 然後它又跌了，你什麼都沒剩下。這個參數可以防止你把獲利拱手讓給市場。賺了 3%——幹得好，繼續玩吧。

範例：存入 1000 美元。獲利百分比閾值 = 3.0。賺了 30 美元——好了，一天的工作結束了。你贏了。去休息，遠離交易終端。

隱藏停損：“為了防止大玩家觸發我的停損”

痛點：你設定了止損，結果僅僅五分鐘後，價格就完美地擊中了止損點，反轉並朝著你想要的方向飛馳而去。市場似乎有自己的生命，專門尋找你的停損點。這就是感覺自己像個傀儡，被別人操控的痛苦。

UseHiddenSLTP（啟用隱藏式停損/停盈）

作用：啟用「忍者模式」。您的機器人不會在經紀商的系統（所有人都能看到）中設置止損和止盈位，而是將其保存在自己的程式碼中。對於經紀商和其他市場參與者來說，您的訂單會一直掛著，沒有停損。

解決方案：您的停損位是看不見的。大玩家無法在您的停損位附近聚集流動性，從而「擊垮」您的部位。只有當價格真正觸及您的停損位時，您才會平倉，而不是只觸及一秒鐘。

設定為 true。始終啟用。當然，除非您的交易量非常大，以至於您需要在經紀商伺服器上確保停損執行。

HiddenSL 和 HiddenTP（隱藏停損和停盈）

作用：這些是虛擬停損位和止盈位。 HiddenSL = 50 的意思是：“如果價格從開盤價向不利方向移動 50 個點，則止損平倉。”

解決方案：您可以控制每筆交易的風險，但不會向外界透露您的意圖。這讓您安心。

固定金額：“我不在乎利息，我只想每天賺 10 美元！”

痛點：存款利息是一個抽象的概念。您希望每天賺取特定金額來支付開支。或者，您不希望損失超過特定金額。您以金額而非百分比來思考。

UseUSDClose（以美元固定金額平倉）

作用：將整個風險管理邏輯從百分比轉換為具體的美元金額（或其他任何存款貨幣）。

解決方案：您不會想“我承擔 1% 的風險”，而是想“我承擔 5 美元的風險”。這更實際，也更容易理解。

例如：UseUSDClose = true，TargetProfit = 10.00，MaxLoss = -5.00。一旦獲利 10 美元（無論初始資金多少），交易就結束了，一天的交易也結束了。一旦虧損 5 美元，立即停止，交易的「洩壓閥」已經啟動。

自動化和防呆設計：“避免被困在螢幕前”

痛點：你交易亞洲時段，然後是倫敦時段，然後是美洲時段……你時刻盯著螢幕。你不敢去喝杯茶，因為一旦喝茶，一切都可能出錯。或者你半夜醒來，發現忘記平倉。這就是失去自由和睡眠的痛苦。

UseTimeClose & CloseTime（在指定時間平倉）

功能：你的專屬鬧鐘。每天在設定的時間（例如晚上 8:00），它會無情地平掉你所有的部位。

解決痛點：你不再「抱著僥倖心理」持倉過夜。你知道晚上8點你有空。這有助於培養自律性，並讓你擁有清晰的日程安排。

尤其適用於日內交易策略。

保證金水平門檻

作用：防止追加保證金的最後一道防線。如果您的可用保證金因虧損而降至臨界水準（例如，1000% = 保證金水準 10.0），系統將強制平倉。

因應方案：這是防止「黑天鵝」事件的保護措施。 「黑天鵝」事件是指市場出現不利跳空，導致您的資金大幅虧損的情況。此參數可防止您欠經紀商債務。它就像滅火器：您希望用不上，但必須準備好。

對沖和分組管理：“交易衝突時”

案例：您同時開了歐元/美元的買入部位和英鎊/美元的賣出部位，因為它們經常同時交易。但其中一個貨幣對出現了大幅回撤，而另一個貨幣對則獲得了少量盈利。結果，您在恐慌中平掉了虧損的部位，而獲利的部位已無法彌補虧損。這就是資產組合管理不善的後果。

啟用對沖

功能：允許機器人將一組交易品種視為一個「投資組合」。它會計算該組內所有交易的總盈虧，並在達到目標總盈虧或可接受虧損時一次平倉。

解決方案：您交易的是策略，而不是單一交易。您可以安全地持有多個反向頭寸，因為系統會將它們作為一個整體平倉，從而避免單個頭寸的虧損膨脹。

範例：避險組合 = "EURUSD,GBPUSD", 避險獲利 = 0.10, 避險最大虧損 = -0.10。機器人開了買入 EURUSD 和賣出 GBPUSD 的部位。 EURUSD 下跌 7 美元，GBPUSD 上漲 7.5 美元。該組合的總利潤為 0.5 美元。機器人正在等待。一旦總利潤達到 0.10 美元，系統將平掉所有交易，鎖定全部利潤。

追蹤停損和損益平衡：“如何鎖定所有利潤而不讓它們溜走”

痛點：你獲利 50 點。但你沒有平倉，而是決定再等等。現在你虧損了。你沮喪得心都碎了。這是最常見的痛點－「拱手讓出帳面利潤」。

追蹤停損

功能：一種「智慧」止損，它會跟著價格朝著你有利的方向移動。它可以鎖定你的利潤，防止它們變成虧損。

解決方案：你抓住了趨勢嗎？太好了，現在你不用再焦急地等待反轉點了。追蹤停損會讓你在高點或接近高點的位置平倉。追蹤停損 = 20 表示：“將停損設定在目前高點下方 20 個點（對於多頭部位）。”

使用 GroupBreakEven 和 GroupBE_Points（群組損益兩平）

作用：當您的一組交易（例如，今天的所有訂單）達到指定的盈利點數時，該組交易的止損位將移動到盈虧平衡點（平均開盤價）。

解決方案：保證您當天不會虧損。您已經「收回」了點差和佣金。然後您可以安心地跟隨市場波動，因為即使在最壞的情況下，您也能實現盈虧平衡。 GroupBE_Points = 5.0 — 一旦該組交易的平均獲利達到 5 個點，停損位將設定為損益平衡點。

使用百分比追蹤停損（百分比追蹤停損）

作用：這是為謹慎交易者準備的追蹤停損。它不會將止損位移動固定距離，而是允許您在市場急劇反轉時「咬掉一部分利潤」。

解決方案：如果您抓住了強勁的行情，利潤將增加 100%。你擔心利潤會瞬間蒸發。這個參數的作用是：「好的，當利潤達到高峰時，我們會鎖定其中的50%（追蹤停損百分比 = 50.0），剩下的就任其波動。」如果價格隨後下跌，你的最終利潤將等於之前峰值的50%。這聽起來很殘酷，但利潤確實被鎖定了。

例如：峰值利潤為20美元。追蹤停損百分比生效。現在，即使價格回到損益平衡點，你也能以10美元的利潤（20美元的50%）平倉。

過濾器：“防止機器人處理不屬於它職責範圍的事情”

痛點：你在歐元/美元上測試策略，但機器人開始平掉你用其他系統手動開立的黃金交易。或者你同時使用多個交易顧問，它們之間開始互相干擾。

SymbolFilter 與 MagicNumberFilter

作用：嚴格限制機器人的職責範圍。 SymbolFilter = "EURUSD" 表示它只會監控和管理 EURUSD 的部位。 MagicNumberFilter = 12345 表示它只會處理備註或 MagicNumber 中包含 12345 的訂單。

解決方案：完全掌控。您可以將此風險管理「利器」與其他交易顧問在同一帳戶上運行，而不會破壞它們的邏輯。它只會管理您明確允許它管理的部位。

結果：打造一套應急工具包

這不僅僅是一系列參數。這些是塑造您交易風格的工具。您是否膽怯且情緒化？將 RiskPercentThreshold 提高到 0.5% 並設定 UseTimeClose。您是否貪婪？充分利用追蹤停損和分組損益平衡點。

標準生存工具包：

風險百分比閾值 = 1.0

使用隱藏停損單 = 啟用

隱藏停損 = 50（根據交易品種的波動性進行調整！）

使用收盤時間 = 啟用，收盤時間 = "20:00"

追蹤停損 = 20

使用損益平衡點 = 啟用

GroupBE_Points = 5.0

調整、測試，記住：虧損的痛苦是好事。它迫使你尋找解決方案。而這些參數就是你的解。現在就去調整它們吧。以後你會感謝我的。